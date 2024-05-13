Beleef Wenen. Proef het buitengewone.
Imposant op tafel
Als je op zoek bent naar de aroma's en smaken van de Weense keuken, dan vind je die in Weense Beisln, herbergen, restaurants en koffiehuizen. Omringd door kunst, cultuur en wijngaarden (met uitzicht op de Donau), blijkt de "Heurige" een hoogtepunt te zijn met een glas wijn. Wenen is de enige metropool ter wereld met een aanzienlijke wijnbouw binnen haar stadsgrenzen.
Over kunst gesproken: Wenen is een smeltkroes van verschillende culturen en dit inspireert chef-koks om indrukwekkende kunstwerken te creëren en deze op het bord te brengen in elk verborgen hoekje van de stad. In Wenen liggen de tijdloze en hedendaagse eetcultuur op natuurlijke wijze naast elkaar. Of het nu op houten banken, koffiehuisstoelen of designstoelen is.
In de keuken letten de kunstenaars op ingrediënten die uit de regio komen. Boeren brengen vers fruit, groenten, vis en vlees uit de vruchtbare Donauregio naar de markten en restaurants van Wenen. Deze waardevolle voedingsmiddelen zijn vooral gewild bij de gastronomische koks en worden net zo hoog gewaardeerd als goud.
Fijnproevers tips in Wenen
Deze culinaire trend doet zijn intrede in de stad Wenen. Groenten gaan rechtstreeks van het veld naar het bord. De moderne groentekeuken omarmt regionale, seizoensgebonden en duurzame principes. Als getalenteerde chef-koks aan het werk zijn, halen ze de pure en authentieke smaken uit elke groente.
Een chef-kok die hierin uitblinkt is de gerenommeerde sterrenchef Paul Ivic.
Sterrenkok Paul Ivic
De TIAN Restaurant in Wenen laat de diversiteit van de vegetarische keuken op zijn best zien. Het menu leest als een wandeling door een moestuin. Sterrenkok Paul Ivic gebruikt eerlijk geproduceerde en biologische ingrediënten, waaronder bijna vergeten soorten groenten, fruit en granen, om verfijnde gerechten te creëren. Ivic en zijn team streven ernaar om zo min mogelijk te verspillen, wat resulteert in nieuwe ideeën, ingrediënten en smaakervaringen. Voor zijn uitstekende keuken is TIAN bekroond met een Michelinster, waardoor het een van de beste vegetarische restaurants ter wereld is.
Sterrenkok Heinz Reitbauer
Luxe voor het gehemelte - dat heeft Wenen ook te bieden. Wenen is beroemd om zijn Wiener Schnitzel en Kaiserschmarren, de traditionele herbergen en wijnlokalen en de klassieke koffiehuizen, maar het heeft ook restaurants van wereldklasse voor fijnproevers. Topkoks in Wenen zijn brutaal en innovatief en creëren een moderne kijk op de Weense keuken.
Een van de beste restaurants in Wenen is Steirereck: Het heeft twee Michelinsterren en vijf Gault-Millau toques, en staat op de 12e plaats van de "World's 50 Best Restaurants" Heinz Reitbauer presenteert de hedendaagse Oostenrijkse keuken in het Steirereck Meierei in Stadtpark - Het oudste park van Wenen, midden in het hart van de stad - biedt dineren op het hoogste niveau.
Stijlvol: Eten, restaurant, tuin
Op Labstelle vlakbij de Stephansdom is alles tiptop in orde - van de keuken tot het ontwerp. Veel ingrediënten komen van Weense producenten: Vijgen van Feigenhof am Himmelreich, vis en groenten van blün in het 22e district en de Wiener Gemischter Satz DAC van Weingut Wieninger. De gerechten worden gepresenteerd als indrukwekkende kunstwerken op kleurgecoördineerde borden en schalen.
Op de binnenplaats worden bezoekers ondergedompeld in een groene oase te midden van het stadscentrum, dankzij de hangende tuinen. Binnen in het restaurant zitten de gasten op "Y-Chairs", een designklassieker van de Deense architect Hans J. Wegner. Deze stoelen, gecombineerd met gepolijst beton, zwart staal en gewassen hout, passen naadloos in het algehele ontwerp van het restaurant.
Kostbaar als goud: Producten uit Wenen
Op de Feigenhof
op de biologische boerderij Feigenhof in het zuiden van Wenen groeien 200 vijgenbomen. Het fruit wordt met de hand geplukt en vers verwerkt.
Slakken die goed smaken
Andreas Gugumuck kweekt op een 400 jaar oude boerderij een oude Weense delicatesse, de wijngaardslak.
Bij de Weense Heurigen vind je de heerlijke wijnen van 700 hectare aan Weense wijngaarden (waarvan een derde biologisch) en 140 wijnmakers. Deze romantische en gezellige Heurigen zijn bij tientallen te vinden in de wijndorpen en wijngaarden aan de rand van de stad, zoals Grinzing, Nussdorf en Stammersdorf. De Weense Heurigencultuur is ook erkend als immaterieel cultureel erfgoed door UNESCO.
De topgastronomie is ook gewonnen voor de Weense Riesling en Weissburgunder, evenals voor de Wiener Gemischter Satz DAC. Bij deze specialiteit worden druiven van ten minste drie witte wijnsoorten samen geplant en vergist. Ongeveer 80% van het wijngaardgebied in Wenen is gewijd aan witte wijn, terwijl het resterende gebied wordt gebruikt voor de Wiener Gemischter Satz. Wenen is de enige grote stad ter wereld met een aanzienlijke wijnproductie binnen haar stadsgrenzen.
Bron van cijfers: Weense Kamer van Landbouw
Culinaire excursietips in Wenen
Wijn met uitzicht over Wenen
Wandelen en Weense wijn: Op de Nussberg en Kahlenberg genieten gasten van het uitzicht, de lichte bries en volop zon.
Culinaire reis door Wenen
Van Weense koffiehuizen en pubs tot toprestaurants: Ontdek de culinaire diversiteit van de stad in drie dagen!