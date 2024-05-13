Beleef Wenen. Proef het buitengewone.

Wenen is een miljoenenstad, waarnaar een keuken - de "Weense keuken" - is vernoemd. Het is dus niet verwonderlijk dat Wenen creatieve bekroonde chef-koks aantrekt.

Imposant op tafel

Als je op zoek bent naar de aroma's en smaken van de Weense keuken, dan vind je die in Weense Beisln, herbergen, restaurants en koffiehuizen. Omringd door kunst, cultuur en wijngaarden (met uitzicht op de Donau), blijkt de "Heurige" een hoogtepunt te zijn met een glas wijn. Wenen is de enige metropool ter wereld met een aanzienlijke wijnbouw binnen haar stadsgrenzen.

Over kunst gesproken: Wenen is een smeltkroes van verschillende culturen en dit inspireert chef-koks om indrukwekkende kunstwerken te creëren en deze op het bord te brengen in elk verborgen hoekje van de stad. In Wenen liggen de tijdloze en hedendaagse eetcultuur op natuurlijke wijze naast elkaar. Of het nu op houten banken, koffiehuisstoelen of designstoelen is.

In de keuken letten de kunstenaars op ingrediënten die uit de regio komen. Boeren brengen vers fruit, groenten, vis en vlees uit de vruchtbare Donauregio naar de markten en restaurants van Wenen. Deze waardevolle voedingsmiddelen zijn vooral gewild bij de gastronomische koks en worden net zo hoog gewaardeerd als goud.

Deze culinaire trend doet zijn intrede in de stad Wenen. Groenten gaan rechtstreeks van het veld naar het bord. De moderne groentekeuken omarmt regionale, seizoensgebonden en duurzame principes. Als getalenteerde chef-koks aan het werk zijn, halen ze de pure en authentieke smaken uit elke groente.

Een chef-kok die hierin uitblinkt is de gerenommeerde sterrenchef Paul Ivic.

Sterrenkok Paul Ivic

Vegetarische keuken bij TIAN

De TIAN Restaurant in Wenen laat de diversiteit van de vegetarische keuken op zijn best zien. Het menu leest als een wandeling door een moestuin. Sterrenkok Paul Ivic gebruikt eerlijk geproduceerde en biologische ingrediënten, waaronder bijna vergeten soorten groenten, fruit en granen, om verfijnde gerechten te creëren. Ivic en zijn team streven ernaar om zo min mogelijk te verspillen, wat resulteert in nieuwe ideeën, ingrediënten en smaakervaringen. Voor zijn uitstekende keuken is TIAN bekroond met een Michelinster, waardoor het een van de beste vegetarische restaurants ter wereld is.

Sterrenkok Heinz Reitbauer

Gastronomisch restaurant Steirereck

Luxe voor het gehemelte - dat heeft Wenen ook te bieden. Wenen is beroemd om zijn Wiener Schnitzel en Kaiserschmarren, de traditionele herbergen en wijnlokalen en de klassieke koffiehuizen, maar het heeft ook restaurants van wereldklasse voor fijnproevers. Topkoks in Wenen zijn brutaal en innovatief en creëren een moderne kijk op de Weense keuken.

Een van de beste restaurants in Wenen is Steirereck: Het heeft twee Michelinsterren en vijf Gault-Millau toques, en staat op de 12e plaats van de "World's 50 Best Restaurants" Heinz Reitbauer presenteert de hedendaagse Oostenrijkse keuken in het Steirereck Meierei in Stadtpark - Het oudste park van Wenen, midden in het hart van de stad - biedt dineren op het hoogste niveau.

Stijlvol: Eten, restaurant, tuin

Trendy restaurant Labstelle

Op Labstelle vlakbij de Stephansdom is alles tiptop in orde - van de keuken tot het ontwerp. Veel ingrediënten komen van Weense producenten: Vijgen van Feigenhof am Himmelreich, vis en groenten van blün in het 22e district en de Wiener Gemischter Satz DAC van Weingut Wieninger. De gerechten worden gepresenteerd als indrukwekkende kunstwerken op kleurgecoördineerde borden en schalen.

Op de binnenplaats worden bezoekers ondergedompeld in een groene oase te midden van het stadscentrum, dankzij de hangende tuinen. Binnen in het restaurant zitten de gasten op "Y-Chairs", een designklassieker van de Deense architect Hans J. Wegner. Deze stoelen, gecombineerd met gepolijst beton, zwart staal en gewassen hout, passen naadloos in het algehele ontwerp van het restaurant.

Kostbaar als goud: Producten uit Wenen

Waardevolle ingrediënten van Weense boeren zijn bijzonder gewild bij sterrenchefs.

Op de Feigenhof

op de biologische boerderij Feigenhof in het zuiden van Wenen groeien 200 vijgenbomen. Het fruit wordt met de hand geplukt en vers verwerkt.

Weense biologische boerderij Feigenhof

Slakken die goed smaken

Andreas Gugumuck kweekt op een 400 jaar oude boerderij een oude Weense delicatesse, de wijngaardslak.

Weense slakkenfabriek

Vis en groenten van blün

In het 22e district van Wenen kweekt blün op een duurzame en grondstofvriendelijke manier meerval, baars en groenten voor restaurants en markten in Wenen.

Weense viskweek en groenten
Weense wijn en wijnkroegcultuur

Bij de Weense Heurigen vind je de heerlijke wijnen van 700 hectare aan Weense wijngaarden (waarvan een derde biologisch) en 140 wijnmakers. Deze romantische en gezellige Heurigen zijn bij tientallen te vinden in de wijndorpen en wijngaarden aan de rand van de stad, zoals Grinzing, Nussdorf en Stammersdorf. De Weense Heurigencultuur is ook erkend als immaterieel cultureel erfgoed door UNESCO.

De topgastronomie is ook gewonnen voor de Weense Riesling en Weissburgunder, evenals voor de Wiener Gemischter Satz DAC. Bij deze specialiteit worden druiven van ten minste drie witte wijnsoorten samen geplant en vergist. Ongeveer 80% van het wijngaardgebied in Wenen is gewijd aan witte wijn, terwijl het resterende gebied wordt gebruikt voor de Wiener Gemischter Satz. Wenen is de enige grote stad ter wereld met een aanzienlijke wijnproductie binnen haar stadsgrenzen.

Bron van cijfers: Weense Kamer van Landbouw

CULINAIRE FAQ

De Wiener Schnitzel is een favoriet gerecht bij een bezoek aan een Weense Beisl. Met zijn gouden broodkruimlaag ziet hij er niet alleen aantrekkelijk uit op het bord, maar smaakt hij ook mals, sappig en knapperig. Het wordt meestal geserveerd met peterselieaardappelen, rijst, aardappelsalade of een gemengde salade.

Naast Sachertorte, apfelstrudel en Wiener Schnitzel, Tafelspitz (gekookt rundvlees) is een klassieker die hoog scoort onder de populaire gerechten. Het gaat meestal gepaard met geroosterde aardappelen, mierikswortelsaus, dillebonen of romige spinazie met bieslooksaus.

Wenen, een miljoenenstad, is vernoemd naar zijn keuken - de "Weense keuken" Er is een scala aan toprestaurants in Wenenwaaronder klassieke etablissementen zoals herbergen en andere eetgelegenheden die de culinaire tradities van Wenen laten zien. Gasten kunnen zelfs om middernacht genieten van uitstekende maaltijden, zich tegoed doen aan specialiteiten tijdens de brunch en op bijna elk moment van de dag genieten van een topmenu.

Een Weens Beisl is een traditioneel Weens eethuis dat Weense gerechten serveert.

