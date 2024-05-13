Wenen is een miljoenenstad, waarnaar een keuken - de "Weense keuken" - is vernoemd. Het is dus niet verwonderlijk dat Wenen creatieve bekroonde chef-koks aantrekt.

Imposant op tafel

Als je op zoek bent naar de aroma's en smaken van de Weense keuken, dan vind je die in Weense Beisln, herbergen, restaurants en koffiehuizen. Omringd door kunst, cultuur en wijngaarden (met uitzicht op de Donau), blijkt de "Heurige" een hoogtepunt te zijn met een glas wijn. Wenen is de enige metropool ter wereld met een aanzienlijke wijnbouw binnen haar stadsgrenzen.

Over kunst gesproken: Wenen is een smeltkroes van verschillende culturen en dit inspireert chef-koks om indrukwekkende kunstwerken te creëren en deze op het bord te brengen in elk verborgen hoekje van de stad. In Wenen liggen de tijdloze en hedendaagse eetcultuur op natuurlijke wijze naast elkaar. Of het nu op houten banken, koffiehuisstoelen of designstoelen is.

In de keuken letten de kunstenaars op ingrediënten die uit de regio komen. Boeren brengen vers fruit, groenten, vis en vlees uit de vruchtbare Donauregio naar de markten en restaurants van Wenen. Deze waardevolle voedingsmiddelen zijn vooral gewild bij de gastronomische koks en worden net zo hoog gewaardeerd als goud.