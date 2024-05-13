Matrei in Oost-Tirol
  1. Homepage
  2. Biodiversiteit in Oostenrijk

Biodiversiteit in de regio's van Oostenrijk
De mooiste natuurgebieden vol flora en fauna.

Biodiversiteit is belangrijk voor een gezonde natuur. In Oostenrijk bestaan verschillende initiatieven om biodiversiteit en leefgebieden beter te beschermen.

Het leven in Oostenrijk wordt steeds opnieuw gevoed door bijzondere ervaringen en ontdekkingen – vooral in de indrukwekkende natuur vol planten en dieren. Biodiversiteit gaat over de variatie aan soorten, leefgebieden en genetische diversiteit. Een rijk en goed functionerend ecosysteem is vaak veerkrachtiger. Het gaat om alle soorten in een gebied, van bloemen en vogels tot insecten en micro-organismen. Elke soort speelt een rol en helpt de natuur in balans te houden.

Soortenrijke ecosystemen zijn vaak beter bestand tegen verstoringen. En dat is belangrijk, want goed functionerende natuur zorgt voor dingen die we elke dag nodig hebben. Zoals bijen die bloemen bestuiven, natuurlijke bescherming tegen plagen en overstromingen, én schoon drinkwater.

Soorten beschermen voor toekomstige generaties

Oostenrijk en de regio’s nemen maatregelen om biodiversiteit te beschermen, leefgebieden te herstellen en natuurgebieden zorgvuldig te beheren. Want een gezonde natuur is niet alleen nu belangrijk, maar ook voor de generaties na ons.

Flora en fauna: harmonieus samenleven

Flora: Verscheidenheid van de plantenwereld

De flora in Oostenrijk is verrassend veelzijdig, met zo’n 3500 soorten varens en bloeiende planten. Dat komt door het gevarieerde landschap en klimaat. Bijna de helft van het land is bedekt met bossen, vol eiken, beuken en sparren. Hoger in de bergen groeien vooral lariksen en parasoldennen.

In het noorden vind je groene graslanden, terwijl de Pannonische regio opvalt met droge steppes en heide. En in de Alpen bloeien typische bergplanten als gentiaan, edelweiss en arnica – stuk voor stuk blikvangers van de Oostenrijkse natuur.

Oostenrijkse flora

Fauna: Verscheidenheid aan wilde dieren

Oostenrijk herbergt een rijke mix van Midden-Europese wilde dieren, zoals reeën, herten, vossen, hazen, dassen, marters, fazanten en patrijzen. In de Alpen kun je gemzen, marmotten, steenbokken en adelaars spotten.

De Pannonische regio is een paradijs voor vogels, vooral rond het Neusiedl-meer, waar je reigers, lepelaars, kluten en wilde ganzen vindt. Ook de heldere rivieren en meren bieden een belangrijke leefomgeving voor vissen en amfibieën.

Oostenrijkse fauna

Biodiversiteit op het water

Weissensee

Het helderste water van Oostenrijk, omgeven door natuurlijke oevers. Perfecte omstandigheden voor snoek en witvis - een waardevolle plek voor natuurliefhebbers.

Weissensee

Karinthisch merenlandschap

Het gebied rond de Karinthische meren biedt unieke zoetwaterecosystemen waar zeldzame vissoorten en talrijke vogelsoorten leven.

Karinthisch merenlandschap

March-Thaya uiterwaarden

Een uniek uiterwaardenlandschap op het voormalige "IJzeren Gordijn", waar volgens regionale natuurbronnen 500 bedreigde dier- en plantensoorten leven.

March-Thaya uiterwaarden

Vilsalpsee

Een alpien bergmeer te midden van beschermde gebieden, omgeven door zeldzame orchideeën en broedplaatsen voor rotsparmotten - idyllisch en biologisch waardevol.

Vilsalpsee

Watervallen van Krimml

De hoogste watervallen van Europa bieden een habitat voor mossen, korstmossen en gespecialiseerde insecten - een natuurlijk schouwspel van ecologisch belang.

Watervallen van Krimml

Donau

De Donau is een belangrijke habitat voor veel dier- en plantensoorten. Haar alluviale bossen, wetlands en oevers bieden habitats voor vogels, vissen en planten.

Donau

Traunsee-Almtal

Het heldere water van de Traunsee en de omliggende wetlands bieden habitats voor zeldzame vissoorten en watervogels.

Traunsee-Almtal

Biodiversiteit in het bos en in de bergen

Wildernisgebied Dürrenstein-Lassingtal

In dit gebied, dat ook deel uitmaakt van het UNESCO-werelderfgoed "Beukenbossen", leven oude beukenbossen en zeldzame diersoorten zoals de lynx en de zwarte ooievaar.

Wildernis

Hooggebergte Großglockner

De hoogste berg van Oostenrijk herbergt een rijke verscheidenheid aan alpiene flora en fauna, waaronder steenbokken, korhoenders en vele regionale soorten.

Hooggebergte Großglockner

Gschmitz

Een natuurlijke omgeving in Stubai, waar dichte bossen en landbouwweiden elkaar afwisselen. De oudste lariksbomen zijn hier 400 jaar oud.

Gschmitz

Het Ötztal

Alpenweiden, bossen en gletsjerzones bieden een habitat voor zeldzame planten, steenbokken, marmotten en talrijke vogels.

Ötztal

Het Montafon

De opmerkelijke biodiversiteit van de regio wordt weerspiegeld in alpenweiden, bergbossen en hoogveen met zeldzame plantensoorten en een groot aantal vogelsoorten.

Montafon

Lechtal in Tirol

De Lech is een waardevol rivierlandschap met oevers en grindbanken die belangrijk zijn voor gespecialiseerde diersoorten.

Lechtal in Tirol

Het Zillertal

Op de alpenweiden gedijen zeldzame planten zoals edelweiss, gentiaan en alpenbies. Bossen bieden een habitat voor dieren als gemzen, marmotten en auerhoen.

Zillertal

Biodiversiteit in beschermde natuur

UNESCO Biosfeerreservaat Nockberge

De Nockberge, in 2012 door UNESCO aangewezen als biosfeerpark, is een modelregio voor biodiversiteit en duurzame ontwikkeling.

Biosfeerreservaat Nockberge

Nationaal park Thayatal

De "vallei van de diversiteit" is een kostbare habitat voor bedreigde diersoorten zoals otters en wilde katten die in de boswildernis leven.

Nationaal park Thayatal

Nationaal Park Kalkalpen

Hier wordt de grootste boswildernis van Oostenrijk beschermd: Met 42 orchideeënsoorten, 1.500 vlinders en terugkerende soorten zoals de steenarend, lynx en otter.

Nationaal park Kalkalpen

Nationaal Park Neusiedl-Seewinkelmeer

Als onderdeel van een steppegebied herbergt deze regio een buitengewone verscheidenheid aan vogelsoorten, waaronder trekvogels en zeldzame broedvogels.

Nationaal Park Neusiedler See

Biosfeerreservaat Wiener Wald

Als UNESCO biosfeerreservaat biedt het Weense bos een buitengewone mix van bijna-natuurlijke bossen, weiden en diverse wilde dieren.

Biosfeerreservaat Wiener Wald

Nationaal Park Donau-Auen

De regio omvat een van de belangrijke resterende uiterwaardenlandschappen in Europa. Vol bedreigde dier- en plantensoorten, zoals de Europese moerasschildpad.

Nationaal Park Donau-Auen

Nationaal Park Hohe Tauern

Het grootste nationale park van Oostenrijk is een belangrijk beschermingsgebied voor alpiene ecosystemen. Hier leven steenbokkenm, lammergieren en vele plantensoorten.

Nationaal Park Hohe Tauern

Biosfeerreservaat Großes Walsertal

De regio staat model voor duurzame ontwikkeling en herbergt alpiene habitats met een verscheidenheid aan planten- en diersoorten.

Biosfeerreservaat Großes Walsertal

Nationaal park Gesäuse

Typisch voor deze bergachtige regio zijn de vele kalksteenformaties en de soortenrijke flora en fauna, waaronder het vederroosje en de oeverloper.

Nationaal park Gesäuse

In het nationale park mag de natuur zich volledig op eigen kracht ontwikkelen.

Hermann JansenbergerBoswachter in het Nationaal Park Kalkalpen, Oberösterreich

Hoe beschermt en bevordert Oostenrijk biodiversiteit?

Beschermde gebieden creëren

Beschermde gebieden spelen een vitale rol in het behoud van habitats, planten- en diersoorten en de natuurlijke hulpbronnen van Oostenrijk. Beschermde gebieden bieden ruimte aan leefgebieden en soorten, bijvoorbeeld door menselijke invloed te beperken of natuurbeheer af te stemmen op ecologische doelen. Tot deze gebieden behoren nationale parken, natuurparken, biosfeerreservaten en het wildpark Dürrenstein-Lassingtal, dat vaak de "jungle" van Oostenrijk wordt genoemd

Nationale parken en natuurparken

Herstel van wilde rivierlandschappen

Een van de vele ecosystemen die het beschermen waard zijn, zijn wilde rivierlandschappen. Sommige waterwegen moeten echter in hun natuurlijke staat worden hersteld om de biodiversiteit te waarborgen. Een succesvol voorbeeld van natuurbehoud is de Isel in Tirol, die werd aangewezen als Natura 2000 beschermd gebied in 2015.

Heerlijk wandelen op de Iseltrail

Veenlandschappen beschermen

Moorlandschappen herbergen een onvergelijkbare soortenrijkdom. Moren spelen ook een centrale rol in de waterhuishouding van het landschap en als effectieve CO₂-reservoirs. Met de Veenlandstrategie Oostenrijk 2030+ aan het behoud en herstel van wetlands.

Natuurreservaat Tannermoor

Alpenweiden zorgvuldig beheren

De geschiedenis van de Oostenrijkse alpenweidebouw gaat enkele honderden jaren terug. Goed beheerde alpenweiden kunnen bijdragen aan een balans tussen landbouw, landschap en biodiversiteit. Soortenrijke alpenweiden kunnen water beter vasthouden en helpen erosie te beperken.

Huttendorpen in de Alpen
Tips voor biodiversiteit

Wat kun je doen om natuur en biodiversiteit te beschermen?

  • Respecteer de natuur: Blijf op gemarkeerde paden en neem je afval mee.

  • Kies voor vervoer met minder uitstoot: Gebruik het openbaar vervoer of verken met de fiets.

  • Houd rekening met wilde dieren: Observeer dieren vanaf een veilige afstand.

  • Maak bewuste (en biologische) keuzes: Kies waar mogelijk voor seizoensgebonden, lokale of biologisch gecertificeerde producten, en voorkom voedselverspilling.

  • Leer meer over biodiversiteit: De rangers in de nationale parken van Oostenrijk delen graag hun kennis.

Reis duurzaam
Tips voor klimaatbescherming

Wat kunnen we doen om het bos te beschermen?

  • Volg de regels: Let op borden aan de bosrand.

  • Blijf op de paden: Op de bosbodem leven jonge planten en kleine dieren die ruimte nodig hebben om te gedijen.

  • Neem je afval mee: Laat geen afval achter.

  • Respecteer de bomen: Initialen in de schors kerven kan bomen beschadigen en ziekten of plagen uitlokken.

  • Houd het rustig: Lawaai veroorzaakt stress voor wilde dieren.

  • Vermijd brandgevaar: Niet roken of kampvuren in het bos.

  • Houd honden aan de lijn: Voor de veiligheid van zowel wilde dieren als je huisdier.

FAQs

Biodiversiteit in Oostenrijk omvat de verscheidenheid aan dier- en plantensoorten en hun habitats, zoals bossen, alpengebieden, meren en rivieren. Het omvat ook de genetische diversiteit binnen soorten. Oostenrijk staat bekend om zijn rijke biodiversiteit, met een breed scala aan ecosystemen en soorten, waaronder zeldzame en bedreigde soorten.

De bescherming en het herstel van biodiversiteit zijn doelen binnen de Biodiversiteitsstrategie Oostenrijk 2030+.

Oostenrijk bevordert biodiversiteit actief door middel van initiatieven zoals het creëren van beschermde gebieden, het herstellen van wilde rivierlandschappen, het behouden van wetlands en het ondersteunen van duurzaam alpenweidebeheer. Deze maatregelen zijn bedoeld om inheemse soorten en hun leefgebieden beter te beschermen. De Biodiversiteitsstrategie Oostenrijk 2030+ beschrijft maatregelen om de biologische diversiteit en haar habitats duurzaam te beschermen, waaronder:

  • Effectieve bescherming en onderlinge verbinding van ecologisch waardevolle habitats

  • Herstel van ecosystemen die van vitaal belang zijn voor biodiversiteit en klimaatbescherming

  • Vermindering van landgebruik

  • Verbetering van wettelijke kaders om biodiversiteit te beschermen

  • Zorgen voor financiering voor biodiversiteitsbehoud en ondersteuning van biodiversiteitsbevorderende projecten

  • Vergroten van de publieke en economische waardering voor biodiversiteit

  • Wetenschappelijke kennis verbeteren om biodiversiteitsdoelen te halen

Iedereen kan bijdragen aan de bescherming van de rijke biodiversiteit van Oostenrijk. Ons gedrag heeft een directe invloed op het ecosysteem. Hier zijn vijf tips van de Universiteit van Wenen om de natuur te helpen beschermen:

  1. Consumeer minder: Neem slimmere aankoopbeslissingen om afval te verminderen en hulpbronnen te sparen.

  2. Eet minder vlees: Verminder de vleesconsumptie en kies voor duurzaam ingekochte opties ten gunste van het milieu en de biodiversiteit.

  3. Koop biologisch, seizoensgebonden en lokaal: Kies waar mogelijk voor biologisch gecertificeerde, seizoensgebonden en lokale producten; die keuzes kunnen bepaalde milieueffecten beperken.

  4. Betaal voor kwaliteit: Steun producten van hoge kwaliteit, idealiter biologisch, om duurzame praktijken te bevorderen.

  5. Verminder je ecologische voetafdruk waar mogelijk: Kies voor de trein in plaats van het vliegtuig en vermijd plastic voor eenmalig gebruik.

Biodiversiteit is de basis van het leven op aarde. Vandaag de dag kennen we 1,74 miljoen soorten dieren, planten, schimmels en micro-organismen, die allemaal een rol spelen in het behoud van het delicate evenwicht op aarde.

Hoe groter de biodiversiteit, hoe gezonder de ecosystemen. Wanneer ecosystemen goed functioneren, ondersteunen ze processen zoals bestuiving, natuurlijke plaagregulatie, waterberging en waterkwaliteit.

Daarom zetten Oostenrijk en zijn regio's zich in voor de bescherming en het duurzame beheer van de biodiversiteit om het evenwicht in de natuur te bewaren. Het beschermen van de biodiversiteit is niet alleen essentieel voor toekomstige generaties die op deze hulpbronnen zijn aangewezen, maar ook om ervoor te zorgen dat de natuurlijke schoonheid van Oostenrijk een bron van inspiratie en recreatie blijft.

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk

Abbonneer je nu op onze nieusbrief voor exclusieve aanbiedingen en tips:

  • Insider tips voor jouw volgende vakantie

  • Culinaire hoogtepunten en recepten

  • Unieke evenementen

  • Actueel reisaanbod en specials