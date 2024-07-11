Săniuș în Austria
Până sus, după aceea rapid la vale – asta da distracție pe cinste pentru întreaga familie!
Oamenii din Austria iubesc iarna, excursiile alături de cei dragi, gustările hrănitoare; iar de zăpadă, nu mai vorbim. Și bineînțeles că se bucură de distracție la aer proaspăt în munți. Iar toate acestea sunt lucruri de care te poți bucura și tu în timpul unei vacanțe la săniuș. Acesta este motivul pentru care pârtiile de săniuș din Austria sunt atât de populare, iar majoritatea regiunilor alpine sunt extrem de bine puse la punct în acest sens. Dar chiar și la Viena există derdelușuri pe dealuri mai mari, în parcuri sau la periferia orașului.
Săniușul este o activitate sportivă atunci când alegi să urci panta pe jos. Se transformă într-o activitate plină de aventuri, atunci când alegi să cobori pe una din pârtiile cu nocturnă. Și poate deveni o activitate ideală pentru întreaga familie, atunci când ai la dispoziție instalația de transport pe cablu sau taxi pe sanie. Indiferent de modul în care alegi să ajungi la start: odată ce ai ajuns sus, te așteaptă de cele mai multe ori o priveliște asupra tuturor munților din jur care îți va tăia pur și simplu respirația.
Iar pasionații de săniuș pot alege după aceea traseul astfel încât să ajungă direct la ușa unei cabane unde să se răsfețe cu o porție de Kaspressknödelsuppe (supa cu găluște presate), și Kaiserschmarren. Diferitele pârtii de săniuș din Austria sunt ideale atât pentru familii cu copii, cât și pentru cei experimentați în ale săniușului. Săniușul este acea activitate care te va aduce extrem de aproape de experiența tipic austriacă a iernii, cu porții zdravene de râs alături de cei dragi și cu sentimentul că ești exact acolo unde vrei să fii.
5 pârtii de săniuș de top din Austria
Săniuș în Carintia
Săniuș nocturn în Carintia: distracție pe sanie și noaptea
În regiunea parcului național Hohe Tauern din Carintia te așteaptă cele mai bune pârtii de săniuș. Dar și ceva plin de aventură: pârtii pentru săniuș nocturn.
Lacul Nassfeld-Pressegger See
O plimbare liniștită până la start te va pregăti pentru distracția care urmează. La baza pârtiilor se săniuș găsești sănii de închiriat.
Regiunea Katschberg Lieser-Maltatal
Săniușul face pur și simplu parte din orice vacanță de iarnă petrecută în regiunea Katschberg din Carintia. Aici există pârtii naturale de săniuș în vale sau pe munte.
Săniuș în Austria Superioară
Pârtia de săniuș Trockentann din Bad Goisern
Bad Goisern a găzduit deja campionate mondiale de săniuș pe pârtii naturale. Pârtia de săniuș Trockentann se numără printre punctele de referință.
Pârtia naturală de săniuș Zottensberg
Săniuș în regiunea de vacanță Pyhrn-Priel – aici ai parte de distracție de iarnă și pe timpul nopții; pârtia naturală de săniuș Zott este dotată cu nocturnă
Săniuș în SalzburgerLand
Wildkogel-Arena
Ce aventură! Aici se află cea mai lungă pârtie iluminată de săniuș din lume: are o lungime de 14 km, o diferență de altitudine de 1300 m și este luminată până la ora 22.
Werfenweng
Stil sportiv la urcare și stil rapid la coborâre - acesta este motto-ul pentru pârtia naturală cu numeroase serpentine. Aici îți poți comanda și un taxi sanie.
Wagrain-Kleinarl
Pârtia naturală de săniuș aflată la o altitudine de 1758 m și la care se poate ajunge pe jos este cea mai mare din Salzburger Sportwelt.
Regiunea Zell am See-Kaprun
Indiferent dacă alegi o sesiune de săniuș pe timp de zi alături de familie sau o seară romantică în doi pe pârtia de săniuș la lumina lunii: aici ai parte de tot.
Saalachtal din Salzburg
În regiunea Saalachtal din Salzburg există pârtii naturale de săniuș întinse pe aproape 10 km lungime, precum și stații de închiriere echipament - distracție garantată.
Săniuș în Austria Inferioară
Pârtia de săniuș Semmering
3 km lungime, cu nocturnă și cu un sistem fantastic format din tuneluri și efecte luminoase absolut magice. Semmering se transformă astfel în adevăratul munte vrăjit.
Săniuș pe Annaberg
Pârtia de săniuș de la Tirolerkogel se află în afara zonei aglomerate și a regiunii de schi. Sus ajungi în 2 ore pe jos. Iar coborârea până în vale este de vis!
Săniuș în Stiria
Regiunea Schladming-Dachstein
Săniușul este foarte popular în regiune. Și dacă îți place să te dai cu sania pe timp de zi, îți garantăm că distracția este de două ori mai mare pe timp de noapte.
Rittisberg
Aici te poți bucura de o pârtie de schi cu nocturnă, care se întinde pe o lungime de 3,5 km. Sus poți ajunge folosind instalația de transport pe cablu..
Săniuș în Tirol
Zillertal
Indiferent dacă vrei să te bucuri de razele soarelui sau de cerul înstelat: În Zillertal te așteptă 48 de km de pârtii de săniuș, dintre care 28 km au nocturnă..
Valea Stubai
Valea Stubai are 12 pârtii de săniuș care au primit sigiliul de aprobare pentru pârtii naturale de săniuș, dintre care unele sunt iluminate noaptea.
Regiunea Tiroler Oberland
În Nauders se află cea mai lungă pârtie, aflată la 2200 m altitudine. Aici poți ajunge folosind instalația de transport, iar în stațiune există centre de închiriat sănii.
Săniuș în Vorarlberg
Parcul Biosferelor Großes Walsertal
În Sonntag-Stein, pârtia de săniuș lungă de 4,8 km te duce de la stația superioară a telescaunului prin mai multe regiuni alpine până la stația superioară a gondolei.
Laterns
Sunt 355 de metri de altitudine de depășit pe traseul variat, de 4 kilometri. La start poți ajunge pe jos sau folosind instalația de transport pe cablu.
Bregenzerwald
Pârtiile naturale de săniuș din Bregenzerwald sunt distracție pură pentru cei mici, cât și pentru adulții care doresc să se aventureze la o porție de săniuș la nocturnă.