Săniuș în Austria
Până sus, după aceea rapid la vale – asta da distracție pe cinste pentru întreaga familie!

Pe jos, cu instalație de transport pe cablu sau cu taxiul pe sanie: odată cei ai ajuns sus, te așteaptă numeroase pârtii de săniuș, precum și cabane unde să faci o pauză.

Oamenii din Austria iubesc iarna, excursiile alături de cei dragi, gustările hrănitoare; iar de zăpadă, nu mai vorbim. Și bineînțeles că se bucură de distracție la aer proaspăt în munți. Iar toate acestea sunt lucruri de care te poți bucura și tu în timpul unei vacanțe la săniuș. Acesta este motivul pentru care pârtiile de săniuș din Austria sunt atât de populare, iar majoritatea regiunilor alpine sunt extrem de bine puse la punct în acest sens. Dar chiar și la Viena există derdelușuri pe dealuri mai mari, în parcuri sau la periferia orașului.

Săniușul este o activitate sportivă atunci când alegi să urci panta pe jos. Se transformă într-o activitate plină de aventuri, atunci când alegi să cobori pe una din pârtiile cu nocturnă. Și poate deveni o activitate ideală pentru întreaga familie, atunci când ai la dispoziție instalația de transport pe cablu sau taxi pe sanie. Indiferent de modul în care alegi să ajungi la start: odată ce ai ajuns sus, te așteaptă de cele mai multe ori o priveliște asupra tuturor munților din jur care îți va tăia pur și simplu respirația.

Iar pasionații de săniuș pot alege după aceea traseul astfel încât să ajungă direct la ușa unei cabane unde să se răsfețe cu o porție de Kaspressknödelsuppe (supa cu găluște presate), și Kaiserschmarren. Diferitele pârtii de săniuș din Austria sunt ideale atât pentru familii cu copii, cât și pentru cei experimentați în ale săniușului. Săniușul este acea activitate care te va aduce extrem de aproape de experiența tipic austriacă a iernii, cu porții zdravene de râs alături de cei dragi și cu sentimentul că ești exact acolo unde vrei să fii.

5 pârtii de săniuș de top din Austria

Săniuș în Carintia

Săniuș nocturn în Carintia: distracție pe sanie și noaptea

În regiunea parcului național Hohe Tauern din Carintia te așteaptă cele mai bune pârtii de săniuș. Dar și ceva plin de aventură: pârtii pentru săniuș nocturn.

Săniuș nocturn în Carintia

Lacul Nassfeld-Pressegger See

O plimbare liniștită până la start te va pregăti pentru distracția care urmează. La baza pârtiilor se săniuș găsești sănii de închiriat.

Nassfeld-Pressegger See

Regiunea Katschberg Lieser-Maltatal

Săniușul face pur și simplu parte din orice vacanță de iarnă petrecută în regiunea Katschberg din Carintia. Aici există pârtii naturale de săniuș în vale sau pe munte.

Katschberg Lieser-Maltatal

Săniuș în Bad Kleinkirchheim

Cum vă place vouă: distracție la săniuș pe timp de zi? Sau mai degrabă o sesiune de săniuș pe timp de noapte? Sau de ce să nu încerci pista de bob de la Kaiserburg?

Bad Kleinkirchheim

Săniuș în Austria Superioară

Pârtia de săniuș Trockentann din Bad Goisern

Bad Goisern a găzduit deja campionate mondiale de săniuș pe pârtii naturale. Pârtia de săniuș Trockentann se numără printre punctele de referință.

Pârtia de săniuș Trockentann

Pârtia naturală de săniuș Zottensberg

Săniuș în regiunea de vacanță Pyhrn-Priel – aici ai parte de distracție de iarnă și pe timpul nopții; pârtia naturală de săniuș Zott este dotată cu nocturnă

Pârtia de săniuș Zottensberg

Pârtia naturală de săniuș Hinterstoder

Pârtia naturală se află aproape de centru și este iluminată până la ora 23. Distracție pe sanie pentru toate vârstele, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

Pârtia de săniuș Hinterstoder

Săniuș în SalzburgerLand

Wildkogel-Arena

Ce aventură! Aici se află cea mai lungă pârtie iluminată de săniuș din lume: are o lungime de 14 km, o diferență de altitudine de 1300 m și este luminată până la ora 22.

Wildkogel-Arena

Werfenweng

Stil sportiv la urcare și stil rapid la coborâre - acesta este motto-ul pentru pârtia naturală cu numeroase serpentine. Aici îți poți comanda și un taxi sanie.

Werfenweng

Wagrain-Kleinarl

Pârtia naturală de săniuș aflată la o altitudine de 1758 m și la care se poate ajunge pe jos este cea mai mare din Salzburger Sportwelt.

Wagrain-Kleinarl

Regiunea Zell am See-Kaprun

Indiferent dacă alegi o sesiune de săniuș pe timp de zi alături de familie sau o seară romantică în doi pe pârtia de săniuș la lumina lunii: aici ai parte de tot.

Regiunea Zell am See-Kaprun

Saalachtal din Salzburg

În regiunea Saalachtal din Salzburg există pârtii naturale de săniuș întinse pe aproape 10 km lungime, precum și stații de închiriere echipament - distracție garantată.

Saalachtal din Salzburg

Regiunea Saalbach

Distracție pe sanie pe trei trasee de coborâre diferite: Spielberghaus, Maisalm sau Reiterkogel – aici există și pârtii cu nocturnă.

Regiunea Saalbach

Săniuș în Austria Inferioară

Pârtia de săniuș Semmering

3 km lungime, cu nocturnă și cu un sistem fantastic format din tuneluri și efecte luminoase absolut magice. Semmering se transformă astfel în adevăratul munte vrăjit.

Pârtia de săniuș Semmering

Săniuș pe Annaberg

Pârtia de săniuș de la Tirolerkogel se află în afara zonei aglomerate și a regiunii de schi. Sus ajungi în 2 ore pe jos. Iar coborârea până în vale este de vis!

Săniuș pe Annaberg

St. Corona am Wechsel

În Wintererlebnisland Wexl Arena, pasionații de săniuș își pot petrece întreaga zi pe pârtia de săniuș.

St. Corona am Wechsel

Săniuș în Stiria

Regiunea Schladming-Dachstein

Săniușul este foarte popular în regiune. Și dacă îți place să te dai cu sania pe timp de zi, îți garantăm că distracția este de două ori mai mare pe timp de noapte.

Regiunea Schladming-Dachstein

Rittisberg

Aici te poți bucura de o pârtie de schi cu nocturnă, care se întinde pe o lungime de 3,5 km. Sus poți ajunge folosind instalația de transport pe cablu..

Rittisberg

Galsterberg

Dacă îți dorești să te bucuri de magia iernii pe timp de noapte, atunci pârtia de săniuș cu nocturnă din Galsterberg, lungă de 5 km, este răspunsul.

Galsterberg

Săniuș în Tirol

Zillertal

Indiferent dacă vrei să te bucuri de razele soarelui sau de cerul înstelat: În Zillertal te așteptă 48 de km de pârtii de săniuș, dintre care 28 km au nocturnă..

Zillertal

Valea Stubai

Valea Stubai are 12 pârtii de săniuș care au primit sigiliul de aprobare pentru pârtii naturale de săniuș, dintre care unele sunt iluminate noaptea.

Valea Stubai

Regiunea Tiroler Oberland

În Nauders se află cea mai lungă pârtie, aflată la 2200 m altitudine. Aici poți ajunge folosind instalația de transport, iar în stațiune există centre de închiriat sănii.

Regiunea Tiroler Oberland

Ischgl

Pârtia de săniuș nocturn din Ischgl aflată aproape de pârtia Silvretta este închisă pe timpul zilei. Ai 7 km de distracție pură pe timp de noapte, la 2320 m altitudine.

Ischgl

Sfaturi privind o vacanță durabilă

Vacanța de iarnă și protecția mediului sub aceeași umbrelă

  • alege regiuni de schi durabile

  • rezervă hoteluri certificate ecologic

  • petrece-ți vacanța de iarnă la o fermă ecologică

  • planifică călătoria cu trenul

  • folosește opțiunile de mobilitate durabile din regiuni

  • închiriază echipament de schi (cu standarde eco)

  • (din drag pentru natură), rămâi pe pârtie, nu te aventura în afara ei!

  • bucură-te de tot ce este regional, de sezon și ecologic

  • încearcă activitățile de iarnă de tip slow-winter

Durabilitatea în vacanța de iarnă

Săniuș în Vorarlberg

Parcul Biosferelor Großes Walsertal

În Sonntag-Stein, pârtia de săniuș lungă de 4,8 km te duce de la stația superioară a telescaunului prin mai multe regiuni alpine până la stația superioară a gondolei.

Parcul Biosferelor Großes Walsertal

Laterns

Sunt 355 de metri de altitudine de depășit pe traseul variat, de 4 kilometri. La start poți ajunge pe jos sau folosind instalația de transport pe cablu.

Laterns

Bregenzerwald

Pârtiile naturale de săniuș din Bregenzerwald sunt distracție pură pentru cei mici, cât și pentru adulții care doresc să se aventureze la o porție de săniuș la nocturnă.

Bregenzerwald

Golm din Montafon

Bucură-te de viraje! Pârtia naturală de săniuș, lungă de 3 km, are un număr impresionant de 21 de curbe și o pantă de până la 13%. În Vandans se pot închiria sănii.

Golm din Montafon

FAQ

Cea mai lungă pârtie de săniuș iluminată din lume este situată în Arena Wildkogel din SalzburgerLand: are o lungime de 14 kilometri, o diferență de altitudine de 1300 de metri și este iluminată până la ora 22.

Wildkogel-Arena

Da, chiar poți merge la săniuș la Viena! Orașul îți bune la dispoziție mai multe derdelușuri care pot fi folosite atunci când este suficientă zăpadă. Printre cele mai apreciate locuri se numără:

  • Hohe Warte

  • Jesuitenwiese din Prater

  • Kaffeehausberg din parcul Dehnepark

  • Kurpark Oberlaa

  • Schafberg

  • Parcul Pötzleinsdorfer Schlosspark

  • Cobenzl/Am Himmel

  • Lainzer Tiergarten

  • Türkenschanzpark

Săniuș la Viena

Săniuș la nocturnă în SalzburgerLand

Săniuș la nocturnă în Tirol

Săniuș la nocturnă în Stiria

Săniuș la nocturnă în Austria Superioară

Săniuș la nocturnă în Austria Inferioară

Săniuș la nocturnă în Vorarlberg

Pe locuri, fiți gata, iarnă! Noul e-book despre activitățile de iarnă, de descărcat gratuit

E-book despre activitățile de iarnă

