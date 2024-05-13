Perioada de Crăciun în Austria
Experimentează tradițiile: de la coronița de Advent până la târgurile de Crăciun

Perioada de Advent înseamnă multă bucurie: târgurile de Crăciun, tradițiile și dulciurile de Crăciun fac ca această perioadă să se transforme în cea mai frumoasă din an.

Zilele se scurtează, toamna aurie cedează locul primelor zile de iarnă și în bucătării miroase a Crăciun de la prăjiturile tipice de sezon, cum ar fi prăjiturile Linzer și turta dulce. Mulți oameni din Austria iubesc în mod deosebit perioada de Advent și sărbătoresc cele patru săptămâni ce preced Crăciunul în diferite moduri:

Adventul în Austria înseamnă lumânări aprinse seara și mirosul de fursecuri cu vanilie care umple bucătăria. Sau atunci când la târgul de Crăciun punciul sau vinul fierbinte îți încălzește mâinile și mănânci migdale prăjite din pungă. Sau când copiii se bucură de 24 de ori la deschiderea unei ușițe din calendarul de Advent. Când contemplarea și liniștea își găsesc locul în viața de zi cu zi. Când obiceiurile de Crăciun reunesc familia. Adventul este bucuria de a vedea acoperișuri acoperite de zăpadă și momentul de așteptare alături de cei dragi până când se aprinde a patra lumânare de pe coronița de Advent, apoi fiecare copil știe: Crăciunul este aproape.

Austria și locuitorii săi iubesc tradițiile, ritualurile și obiceiurile, care au fost păstrate și transmise de-a lungul secolelor. Unul dintre secretele pentru care tradițiile austriece rămân în continuare în mintea și inimile oamenilor este probabil autenticitatea lor: nu sunt kitsch, ci autentice; nu sunt o punere în scenă artificială, ci o sărbătoare tradițională și autentică. Așa este pe tot parcursul anului, dar mai ales în perioada Crăciunului.

Rețete tipice pentru perioada de Advent

Cornulețe fragede cu vanilie

Acestea sunt printre cele mai cunoscute dulciuri în perioada de Crăciun. Aroma îmbietoare de vanilie îți va aduce la pachet o porție zdravănă de bucurie.

Cornulețe fragede cu vanilie

Turtă dulce

Această „pâinică” aromată era cunoscută pe vremuri și pentru proprietățile curative datorate ingredientelor. Astăzi ea nu are voie să mai lipsească de pe masa de Crăciun.

Turtă dulce

Kokosbusserl sau pupicei cu cocos

Acest desert aerat și delicat este un deliciu pe tot parcusul anului.

Kokosbusserl sau pupicei cu cocos

Tradiții și obiceiuri de Crăciun din Austria

Confecționează steluțe din paie

Fie că este folosită pe post de decorațiune în brad sau la fereastră: confecționarea steluțelor este o tradiție din secolul al XVII-lea, amintind de steaua din Betleem.

Confecționează steluțe din paie

„Admirarea ieslelor de Crăciun”

Tradiție vie de Crăciun: admirarea scenelor artistice din ieslele de Crăciun, care în perioada Adventului pun în valoare comunitatea și patrimoniul cultural UNESCO.

„Admirarea ieslelor de Crăciun”

Tăierea ramurilor de Barbara

Tăiate pe 4 decembrie, ramurile de Barbara (în mod tradițional ramuri de cireș) înfloresc de Crăciun – un obicei de Advent care simbolizează speranța și fericirea.

Tăierea ramurilor de Barbara

Vizitează târgurile de Crăciun

Încă din secolul al XIII-lea, târgurile de Crăciun din noiembrie și decembrie marchează perioada de Advent. Aici, bucuria anticipației crește la cote înalte.

Târgurile de Crăciun

Îmbină Adventul și cultura

În perioada Adventului, în orașele austriece, târgurile de Crăciun se îmbină cu cultura, concertele cu obiceiurile festive și tradițiile cu expozițiile contemporane.

Adventul întâlnește cultura

Pregătește ștrudel cu nuci și mac

În perioada de Advent, mirosul de ștrudel cu nuci și mac plutește în aer: acestea sunt preparate de Crăciun după rețete vechi – un obicei de Advent plin de istorie.

Pregătește un ștrudel

Perioada de Crăciun în aleile cu crame

Ferestrele decorate festiv pentru Advent, meșteșugurile, gastronomia și târgurile îmbină vechile tradiții de Crăciun cu spiritul comunitar.

Aleile cu crame

Parada cu Krampus & Perchten

Pe 6 decembrie, Krampusse străbat străzile, iar în perioada celor 12 nopți de după Crăciun îi urmează Perchten: obiceiuri care alungă întunericul și întâmpină noul.

Parada cu Krampus & Perchten

Confecționează coronițe de Advent

Patru lumânări pentru Advent – trei violet pentru reculegere, una roz pentru bucurie și speranță. Coronița de Advent aduce bucurie încă dinainte de Crăciun.

Confecționează coronițe de Advent

Oficiul poștal al lui Moș Crăciun

Din 1950, copiii își trimit dorințele către Moș Crăciun: poșta din Steyr transformă perioada de Advent într-o tradiție de Crăciun plină de viață – cu un ștampilă unică.

Oficiul poștal al lui Moș Crăciun

Concertul de Advent

Din 1946, concertul de Advent din Salzburg umple sala Festspielhaus: 150 de voci, copii păstori și povești – o tradiție de Crăciun plină de sunete și căldură.

Concertul de Advent

Coace biscuiței de Crăciun

Advent fără biscuiți? Nu există așa ceva! De la primul Kipferl din Burgenland până la ultimul Husarenkrapferl, coptul este o tradiție de Crăciun de nerezistat.

Coace biscuiței de Crăciun

Cel mai cunoscut colind

„Stille Nacht! Heilige Nacht!”

În ajunul Crăciunului din 1818, în Oberndorf, lângă Salzburg, Joseph Mohr și Franz Xaver Gruber au combinat pentru prima dată textul și melodia într-un cântec: Stille Nacht! Heilige Nacht! (Noapte liniștită! Noapte sfântă!)

Au fost multe etape până când mesajul de pace, speranță și apartenență a ajuns în toate colțurile lumii. Joseph Mohr, care a scris textul încă din 1816 în Mariapfarr, a adus poezia la Oberndorf. Acolo l-a întâlnit pe profesorul și organistul Franz Xaver Gruber din apropierea localității Arnsdorf.

Cu puțin înainte de Crăciun, Gruber a compus melodia. Pe 24 decembrie 1818, cei doi au cântat pentru prima dată cântecul. Mai târziu, constructorul tirolez de orgi Karl Mauracher a adus melodia în patria sa și a făcut-o cunoscută în Fügen, în valea Zillertal. Acolo, familiile Rainer și Strasser au continuat să cânte melodia și au răspândit-o dincolo de granițe. Mai târziu, Gruber și-a găsit un „cămin muzical” în Hallein. Aici a activat ca organist și compozitor și, în 1854, a clarificat într-o „declarație autentică” că „Stille Nacht” era compoziția lui și a lui Mohr.

Joseph Mohr s-a născut în 1792 la Salzburg și a crescut într-o familie modestă. În Hochburg-Ach, casa natală a lui Gruber amintește de melodia care a devenit simbolul Crăciunului. Cei care vizitează astăzi capela Stille Nacht și muzeul din Oberndorf simt atmosfera asociată cu acest loc. În Mariapfarr, un muzeu amintește de inspirația lui Mohr, în timp ce în Arnsdorf a fost păstrată vechea școală.

FAQs

Perioada de Advent a Bisericii Latine durează între 22 și 28 de zile și cuprinde întotdeauna patru duminici.

Advent înseamnă „sosire”, referindu-se la nașterea lui Hristos. Această perioadă specială a dat naștere în Austria multor obiceiuri, unele dintre ele provenind din lumea necreștină. Tipic pentru perioada de Advent este coacerea împreună a biscuițeilor de Crăciun, bucuria de a deschide ușițele din calendarul de Advent, petrecerea timpului împreună și/sau cântatul în familie, întâlnirile cu prietenii la târgul de Crăciun, confecționarea decorațiunilor de Crăciun sau realizarea coronițelor de Advent.

Crăciunul este o sărbătoare creștină. În ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, oamenii sărbătoresc nașterea lui Iisus. Creștinii cred că Iisus Hristos s-a născut acum mai bine de 2000 de ani ca Fiu al lui Dumnezeu pentru a salva omenirea. Elementele definitorii ale Crăciunului au devenit de mult independente de religii, iar Crăciunul este sărbătorit și fără conotații religioase.

Crăciunul este o sărbătoare tipică de familie, la care adesea se reunesc mai multe generații pentru a petrece împreună ajunul Crăciunului. Dacă în România familiile se adună mai degrabă pe data de 25 decembrie, în Austria ziua considerată mai importantă pentru reuniuni este data de 24. Este considerată sărbătoarea iubirii și a contemplării. Oamenii se adună de obicei în jurul unui brad de Crăciun împodobit și sub care se află cadourile de Crăciun. De-a lungul timpului, fiecare familie și-a dezvoltat propriile ritualuri pentru a petrece seara împreună. Cântecul tradițional de Crăciun „Stille Nacht, heilige Nacht” („Noapte liniștită, noapte sfântă”) nu lipsește aproape niciodată.

Coronița de Advent apare pentru prima dată în Germania în 1839 și, în timp, devine un simbol popular al perioadei de Crăciun și în Austria. Coronița cu cele patru lumânări a avut întotdeauna funcția unui calendar. În fiecare duminică de Advent se aprinde o nouă lumânare, care indică cât mai este până în ajunul Crăciunului.

Încă din secolul al XIX-lea, calendarul de Advent îndeplinește o funcție importantă în tradițiile creștine. La fel precum coronița de Advent, aceasta servește ca indicator al timpului rămas până la Crăciun. Pe data de 1 decembrie se deschide prima „ușiță” a calendarului. Se spune că primul calendar de Advent a apărut în 1851, iar primul calendar tipărit în 1902. Astăzi, modelele realizate manual sunt foarte populare – iar „the sky is the limit” în materie de imaginație atunci când vine vorba de design-ul calendarului de Advent din zilele noastre.

Pentru mulți oameni din Austria, bradul împodobit cu globuri de Crăciun, decorațiuni, dulciuri și lumânări este punctul central al Sărbătorii de Crăciun. Iar cadourile se găsesc mereu sub brad.

Inițial, bradul de Crăciun își are rădăcinile în obiceiurile păgâne, fiind un simbol al fertilității și al forței vitale. Biserica catolică a respins (timp îndelungat) acest obicei nereligios. Abia la mijlocul secolului XX au fost permiși brazii de Crăciun în bisericile catolice. Primul brad de Crăciun din Viena a fost decorat în 1814 de către doamna de societate Fanny von Arnstein. Obiceiul a fost rapid adoptat de familiile burgheze din Viena. În secolul al XIX-lea, pădurile de brazi și molizi au fost reîmpădurite pentru a satisface cererea mare. În cadrul unui stil de viață durabil, tot mai multe familii folosesc un „brad de Crăciun viu”, care este plantat în ghiveci și folosit în fiecare an de Crăciun.

