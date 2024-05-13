Perioada de Crăciun în Austria
Experimentează tradițiile: de la coronița de Advent până la târgurile de Crăciun
Zilele se scurtează, toamna aurie cedează locul primelor zile de iarnă și în bucătării miroase a Crăciun de la prăjiturile tipice de sezon, cum ar fi prăjiturile Linzer și turta dulce. Mulți oameni din Austria iubesc în mod deosebit perioada de Advent și sărbătoresc cele patru săptămâni ce preced Crăciunul în diferite moduri:
Adventul în Austria înseamnă lumânări aprinse seara și mirosul de fursecuri cu vanilie care umple bucătăria. Sau atunci când la târgul de Crăciun punciul sau vinul fierbinte îți încălzește mâinile și mănânci migdale prăjite din pungă. Sau când copiii se bucură de 24 de ori la deschiderea unei ușițe din calendarul de Advent. Când contemplarea și liniștea își găsesc locul în viața de zi cu zi. Când obiceiurile de Crăciun reunesc familia. Adventul este bucuria de a vedea acoperișuri acoperite de zăpadă și momentul de așteptare alături de cei dragi până când se aprinde a patra lumânare de pe coronița de Advent, apoi fiecare copil știe: Crăciunul este aproape.
Austria și locuitorii săi iubesc tradițiile, ritualurile și obiceiurile, care au fost păstrate și transmise de-a lungul secolelor. Unul dintre secretele pentru care tradițiile austriece rămân în continuare în mintea și inimile oamenilor este probabil autenticitatea lor: nu sunt kitsch, ci autentice; nu sunt o punere în scenă artificială, ci o sărbătoare tradițională și autentică. Așa este pe tot parcursul anului, dar mai ales în perioada Crăciunului.
9 târguri romantice de Crăciun
Rețete tipice pentru perioada de Advent
Cornulețe fragede cu vanilie
Acestea sunt printre cele mai cunoscute dulciuri în perioada de Crăciun. Aroma îmbietoare de vanilie îți va aduce la pachet o porție zdravănă de bucurie.
Turtă dulce
Această „pâinică” aromată era cunoscută pe vremuri și pentru proprietățile curative datorate ingredientelor. Astăzi ea nu are voie să mai lipsească de pe masa de Crăciun.
Kokosbusserl sau pupicei cu cocos
Acest desert aerat și delicat este un deliciu pe tot parcusul anului.
Tradiții și obiceiuri de Crăciun din Austria
Confecționează steluțe din paie
Fie că este folosită pe post de decorațiune în brad sau la fereastră: confecționarea steluțelor este o tradiție din secolul al XVII-lea, amintind de steaua din Betleem.
„Admirarea ieslelor de Crăciun”
Tradiție vie de Crăciun: admirarea scenelor artistice din ieslele de Crăciun, care în perioada Adventului pun în valoare comunitatea și patrimoniul cultural UNESCO.
Tăierea ramurilor de Barbara
Tăiate pe 4 decembrie, ramurile de Barbara (în mod tradițional ramuri de cireș) înfloresc de Crăciun – un obicei de Advent care simbolizează speranța și fericirea.
Vizitează târgurile de Crăciun
Încă din secolul al XIII-lea, târgurile de Crăciun din noiembrie și decembrie marchează perioada de Advent. Aici, bucuria anticipației crește la cote înalte.
Îmbină Adventul și cultura
În perioada Adventului, în orașele austriece, târgurile de Crăciun se îmbină cu cultura, concertele cu obiceiurile festive și tradițiile cu expozițiile contemporane.
Pregătește ștrudel cu nuci și mac
În perioada de Advent, mirosul de ștrudel cu nuci și mac plutește în aer: acestea sunt preparate de Crăciun după rețete vechi – un obicei de Advent plin de istorie.
Perioada de Crăciun în aleile cu crame
Ferestrele decorate festiv pentru Advent, meșteșugurile, gastronomia și târgurile îmbină vechile tradiții de Crăciun cu spiritul comunitar.
Parada cu Krampus & Perchten
Pe 6 decembrie, Krampusse străbat străzile, iar în perioada celor 12 nopți de după Crăciun îi urmează Perchten: obiceiuri care alungă întunericul și întâmpină noul.
Confecționează coronițe de Advent
Patru lumânări pentru Advent – trei violet pentru reculegere, una roz pentru bucurie și speranță. Coronița de Advent aduce bucurie încă dinainte de Crăciun.
Oficiul poștal al lui Moș Crăciun
Din 1950, copiii își trimit dorințele către Moș Crăciun: poșta din Steyr transformă perioada de Advent într-o tradiție de Crăciun plină de viață – cu un ștampilă unică.
Concertul de Advent
Din 1946, concertul de Advent din Salzburg umple sala Festspielhaus: 150 de voci, copii păstori și povești – o tradiție de Crăciun plină de sunete și căldură.
9 perspective asupra atmosferei urbane de iarnă în Austria
Gloriette de la Palatul Schönbrunn
Atunci când sutele de luminițe se aprind la târgul de Crăciun din fața Palatului Schönbrunn, îți recomandăm să admiri acest splendid spectacol de la Gloriette.
Castelul Esterházy
Palatul strălucește în lumina de Crăciun. Drumul liniștit de la palat până la glorietă merită din plin: când cerul este senin, panorama se întinde până la lacul Neusiedl.
Turnul Pyramidenkogel
Când se aprind luminile la apus, inima ți se umple de căldură acolo sus, în turn. Locuri precum Maria Wörth, Pörtschach și Velden se află la poalele turnului.
Dunărea
Când se întunecă devreme, castelele și mănăstirile oferă cele mai frumoase priveliști în perioada Crăciunului. Pont: priveliștea de la abația Göttweig asupra Krems.
Pfenningberg
Orașul situat pe malul Dunării surprinde cu nouă trasee de drumeții urbane. Traseul de drumeție nr. 8 începe la podul Nibelungenbrücke și duce la Pfenningberg.
În jurul munților
Munții Kapuzinerberg, Mönchsberg, Gaisberg și Festungsberg înconjoară orașul. Munții înzăpeziți din apropiere amintesc de desertul Salzburger Nockerl presărat cu zahăr.
Castelul Schlossberg
Castelul Schlossberg este un loc magic în timpul iernii. Clădirea muzeului de artă, pe care locuitorii o numesc „Friendly Alien”, strălucește spre turnul cu ceas.
Deasupra acoperișurilor
Turnul orașului, cafeneaua-bar 360 Grad și o plimbare cu telecabina Nordkettenbahn sunt locuri de întâlnire populare pentru a admira de sus agitația iernii din Innsbruck.
Cel mai cunoscut colind
În ajunul Crăciunului din 1818, în Oberndorf, lângă Salzburg, Joseph Mohr și Franz Xaver Gruber au combinat pentru prima dată textul și melodia într-un cântec: Stille Nacht! Heilige Nacht! (Noapte liniștită! Noapte sfântă!)
Au fost multe etape până când mesajul de pace, speranță și apartenență a ajuns în toate colțurile lumii. Joseph Mohr, care a scris textul încă din 1816 în Mariapfarr, a adus poezia la Oberndorf. Acolo l-a întâlnit pe profesorul și organistul Franz Xaver Gruber din apropierea localității Arnsdorf.
Cu puțin înainte de Crăciun, Gruber a compus melodia. Pe 24 decembrie 1818, cei doi au cântat pentru prima dată cântecul. Mai târziu, constructorul tirolez de orgi Karl Mauracher a adus melodia în patria sa și a făcut-o cunoscută în Fügen, în valea Zillertal. Acolo, familiile Rainer și Strasser au continuat să cânte melodia și au răspândit-o dincolo de granițe. Mai târziu, Gruber și-a găsit un „cămin muzical” în Hallein. Aici a activat ca organist și compozitor și, în 1854, a clarificat într-o „declarație autentică” că „Stille Nacht” era compoziția lui și a lui Mohr.
Joseph Mohr s-a născut în 1792 la Salzburg și a crescut într-o familie modestă. În Hochburg-Ach, casa natală a lui Gruber amintește de melodia care a devenit simbolul Crăciunului. Cei care vizitează astăzi capela Stille Nacht și muzeul din Oberndorf simt atmosfera asociată cu acest loc. În Mariapfarr, un muzeu amintește de inspirația lui Mohr, în timp ce în Arnsdorf a fost păstrată vechea școală.