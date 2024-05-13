Snaps, whisky och gin från Österrike
Ädelbrännvin är en exklusiv dryck där valet av råvaror spelar en central roll. Dessa högprocentiga, komplexa spritsorter fångar den rena smaken av frukterna och örterna som destilleras. Kvalitet står alltid i fokus, och vissa sorter lagras i upp till tio år – perfekt för finsmakare som söker något extra.
Österrikes destillerier har en lång tradition av att tillverka snaps, ett hantverk som idag kombinerar erfarenhet med modern teknik, ofta i kopparkittlar av hög kvalitet. Många destillerier odlar sin egen frukt för att skapa en unik smakprofil.
Här hittar du ett rikt utbud av lokala spritdrycker, whisky och gin att upptäcka och njuta av.
Tyrolen: Speciella brännvin
Gröna sluttningar, fruktträdgårdar och knotiga plommonträd – välkommen till Stanz, en destilleriby belägen 1 040 meter över havet, i Europas högst belägna fruktodlingsregion. Det soliga klimatet och den smarta bevattningen ger frukten en rik smak och hög sockerhalt.
Byn, som har 650 invånare, är helt dedikerad till produktion av fin konjak. Av de cirka 150 hushållen finns hela 90 destillerier som tillverkar kvalitetskonjak. Simon Nothdurfter är en av dem, och han har gjort sig känd för sitt destilleri "Giggus" – ett namn som betyder "hett vatten" och speglar destilleriets raka och enkla tillvägagångssätt.
Till skillnad från snaps används endast fullt mogen frukt med 100% frukthalt för att göra brandy. Kännare kan känna fruktens doft i glaset och njuta av dess mjuka och långvariga smak.
Odling, krossning (mosning av frukten), destillering och buteljering – aprikoser, päron, vinbär eller hallon genomgår många steg på vägen från trädgården till glaset. Om du vill lära dig mer om hur dessa högprocentiga delikatesser tillverkas kan du följa Tyrolska snapsrutten. Klarhet, fruktighet och renhet är de egenskaper som alltid kännetecknat snaps. Över 40 snapsdestillerier i Nord- och Östtyrolen öppnar sina dörrar för nyfikna besökare och finsmakare, som självklart får möjlighet att smaka på de fina snapsarna efter de guidade turerna.
Tyrolen – Där exklusiva spritdrycker mötter tradition
Kaufmann sprit, Ellmau
Wolfgang Kaufmann har ägnat sitt hjärta och sin själ åt produktionen av spritdrycker. En delikatess: 2022 Kaufmann Spirits "Orange". Med showdestilleri!
Rochelt destilleri, Fritzens nära Innsbruck
Klassiker, rariteter och snapscuvéer gjorda av den bästa frukten i regionen. "Naturstarken" med Swarovski-kristallkorkar är minst tio år gamla.
Giggus destilleri, Stanz nära Landeck
Simon Nothdurfter tillverkar sina uppskattade klassiker av plommon, äpplen, päron och rönnbär, samt "hälsosamma" varianter på gentiana och mästerört.
Kuenz naturliga destilleri, Dölsach
Med utsikt över Lienz Dolomiterna producerar detta 12:e generationens destilleri högprocentig sprit från regionala frukter, örter och St Georg-källans vatten.
Steiermark: Mogen frukt från vulkanregionen
I fyra generationer har familjen Gölles odlat fruktträdgårdar och äppelodlingar på de soliga kullarna runt det medeltida slottet Riegersburg. För att hitta den perfekta smaken från regionen har de planterat trädgårdarna med gamla, sällsynta fruktsorter, som Kriecherl, Maschanzker och Hirschbirnen. Från de bästa frukterna destillerar Alois Gölles fin snaps i en kopparpanna.
De prisbelönta brännvinnen på päron, aprikos, plommon och äpple tillverkas helt utan socker, smakämnen eller färgämnen. Gin, whisky, rom och vermouth erbjuds också. Ett paradis för finsmakare av högprocentig sprit!
Vill du ha något extravagant? Den prisbelönta "XA Vogelbeer 2000" limited edition från Gölles doftar av marsipan och smakar otroligt fylligt, rökigt och jordigt.
Kända destillerier i Steiermark
Hochstrasser destilleri, Mooskirchen
Familjeföretaget tillverkar högkvalitativa fruktbrännvin och spritdrycker med traditionella metoder. Tips: fruktsnapsen som görs på äpplen och päron från Steiermark.
SalzburgerLand: smaker från skogen
Mandlberggut ligger 980 meter över havet i Radstadt och erbjuder en fantastisk utsikt över Dachstein. Här har familjen Warter etablerat sin manufaktur, där de på ett skickligt sätt förädlar lokala växter till fina snapsar.
Bland annat använder de schweizisk stentall och bergstall, tallarter som endast finns i Alperna. Du kan besöka deras lilla paradis och få en inblick i produktionsprocessen under en guidad tur, där du får lära dig allt från skörd till tillverkning av essenser, brandy och den österrikiska "Rock Whisky". Provsmakning ingår naturligtvis.
Högklassiga spritdrycker från SalzburgerLand
Siegfried Herzogs destilleri, Saalfelden
På den 500 år gamla gården i Saalachtal tillverkar Siegi Herzog de bästa brännvinssorterna i sitt toppmoderna destilleri. En höjdpunkt: Dirndl-brännvinet från 2013.
Oberösterreich: Där frukten trivs
På Hans Reisetbauers gård i Kirchberg-Thening växer över 11 000 päronträd, 7 000 äppelträd, samt plommon-, kvitten- och rönnbärsträd. Vad som kan skördas här varierar varje år. Ursprungligen en traditionell gård, har det idag utvecklats till ett av landets mest moderna destillerier. Förutom de prisbelönta fruktbrännvinen tillverkar destilleriet även brännvin på morot, ingefära och vildvin – Hans Reisetbauer gillar att experimentera. Här finns även whisky, gin, vodka och rom. Vattnet som används till de fina spritsorterna kommer från en betesmark i Mühlviertel, känt för sitt särskilt milda och mjuka vatten.
Fräsch, fruktig, subtilt söt: Reisetbauers 2020 hallonbrandy är en 41,5-procentig uppenbarelse för finsmakare. En liter innehåller inte mindre än 33 kg macererade hallon.
Oberösterreich i glaset
Parzmair-destilleriet, Schwanenstadt
Familjeföretaget förädlar frukt från den egna trädgården och från regionen till spritdrycker. Gin, vermouth, rom och likörer finns också att tillgå.
Niederösterreich: eldröda dirndlar, mycket hjärta och själ
Dirndl, det lokala namnet på cornelian-körsbäret, är familjen Fuxsteiners specialitet. På deras bergsgård i Pielachdalen förädlas varje år cirka 20 000 kilo av den röda vilda frukten till högkvalitativa brandys, juicer, sylt och andra delikatesser. För familjen är det en hederssak att alla "Dirndln" är handplockade. På Dirndl-utbildningsstigen kan gästerna lära sig allt om den robusta vilda frukten, som har en syrlig smak och först blir söt när den är helt mogen.
På hösten händer allt i Pielachtal: på Dirndlkirtag firas Dirndln på två sätt - å ena sidan handlar det om den röda vilda frukten och å andra sidan om "Dirndln" (flickor), bland vilka "Dirndl Queen" väljs.
Progressiva spritdrycker från Niederösterreich
Farthofer Destilleri
Mostello, ett pärondessertvin, är signaturprodukten från den ekologiska gården Mostviertel, som även erbjuder fina brandyer och likörer för provsmakning.
Det är kvaliteten som räknas
Whisky från Österrike: en framgångssaga sedan 1995
Whisky har sitt ursprung i Skottland eller Irland från medeltiden och betyder "livets vatten" på gaeliska. Före 1995 skulle ingen ha trott att österrikiska producenter skulle kunna framställa whisky med regionala råvaror.
Det var då Haider-destilleriet i Waldviertel började, och sedan dess har mer än 50 andra destillerier tillkommit, som till exempel Broger privatdestilleri i Vorarlberg, Dachstein-destilleriet i Salzburg och Waldviertel Granitdestilleri. Sedan 2012 har "Österrikiska whiskyföreningen" arbetat för att främja österrikisk whiskykultur både i landet och internationellt. Sedan 2023 hålls Wiens whiskyfestivaler två gånger om året för att fira det bärnstensfärgade "livets vatten".
Destilleriet Haider i regionen Waldviertel erbjuder guidade turer med filmvisning "Från sädesfält till whiskyglas", visning av produktions- och lagringsanläggningen, "Lukta och förstå malt" och en jämförelse av produktionen med Skottland och Irland.
Gin tillverkad av regionala botaniska växter i Österrike.
En annan spritdryck som allt fler österrikiska destillerier satsar på är enbärssprit, mer känd som gin. Detta är inte förvånande, eftersom enbär trivs utmärkt i Österrike. Tillsammans med andra botaniska ingredienser, som rosmarin, fläderbär eller citrusskal, ger de den smak som många föredrar att kombinera med tonic.
Steinhorn-destilleriet i Niederösterreich är ett av de bästa i landet. Vill du prova en riktigt bra gin rekommenderar vi den prisbelönta Steinhorn Gin 2021, som har en frisk citronig och kryddig smak. Den är destillerad i en 60-liters kopparpanna med botaniska ingredienser från destilleriets egen trädgård. Vi tipsar även om Blue Gin från Reisetbauer-destilleriet i Oberösterreich eller den smakrika gin från The Stin i Steiermark.
Gin kallas ofta också för "Spritens parfym" eftersom smaken av gin kan vara så mångsidig. Smaken kommer främst från ginkryddorna, dvs. de botaniska växter som används för att tillverka gin.