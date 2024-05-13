Snaps, whisky och gin från Österrike

Finsprit har en lång tradition i det här landet, det finns företag som har producerat utsökta spritdrycker i generationer. Fler fokuserar också på whisky och gin.

Ädelbrännvin är en exklusiv dryck där valet av råvaror spelar en central roll. Dessa högprocentiga, komplexa spritsorter fångar den rena smaken av frukterna och örterna som destilleras. Kvalitet står alltid i fokus, och vissa sorter lagras i upp till tio år – perfekt för finsmakare som söker något extra.

Österrikes destillerier har en lång tradition av att tillverka snaps, ett hantverk som idag kombinerar erfarenhet med modern teknik, ofta i kopparkittlar av hög kvalitet. Många destillerier odlar sin egen frukt för att skapa en unik smakprofil.

Här hittar du ett rikt utbud av lokala spritdrycker, whisky och gin att upptäcka och njuta av.