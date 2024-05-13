De 9 vackraste rundresorna genom Österrikes natur
Från de robusta topparna i Alperna till de mjuka kullarna i Burgenland: Österrikes naturskatter upptäcks bäst bit för bit. En rundresa genom landet är det perfekta sättet att utforska allt - med korta avstånd och utmärkt infrastruktur kan du uppleva olika landskap på bara några dagar.
Otaliga utflyktsmöjligheter och charmiga boenden gör resandet till en avslappnad och trevlig upplevelse, och varje region erbjuder sina egna unika landskap, traditioner och kulinariska läckerheter.
Rundtur bland Kärntens sjöar
Kärnten definieras av sina turkosa, glittrande sjöar, inramade av majestätiska berg. Från Klagenfurt ger en lugn bilresa längs Wörthersee en glimt av arkitekturen vid sjön, inklusive historiska villor, hotell och badorter från den kejserliga eran, innan du når Ossiachsjön. En tur med linbanan till Gerlitzen Alpe rekommenderas starkt för sina panoramautsikter. I byn Ossiach får du inte missa klosterkyrkan och kulturevenemanget Carinthian Summer. Tips: Passa på att prova Carinthian Kasnudeln på Seewirt Lakeside Inn!
Därefter åker ni till Millstattsjön och fortsätter sedan mot Villach för ett avkopplande besök vid Faakersjön innan ni åker tillbaka till Wörthersee. Avsluta resan med ett besök på utsiktstornet Pyramidenkogel, som erbjuder en hisnande utsikt från Karawanks till Hohe Tauern.
Detaljer om resan: Cirka 270 km, 2 till 3 dagar
Grossglockner tour
Österrikes mest kända väg är Grossglockner High Alpine Road, som ligger i nationalparken Hohe Tauern. Resan börjar i Zell am See och går genom Bruck i SalzburgerLand mot Kärnten. Denna 48 kilometer långa panoramaväg stiger över 1 500 meter i höjd och erbjuder många utsiktspunkter när den slingrar sig genom olika vegetationszoner - från ängar och alpina betesmarker till höga berg och glaciäris - vilket leder till Österrikes högsta topp, Grossglockner, som tornar upp sig på 3 798 meter. En avstickare till Edelweissspitze och Kaiser-Franz-Josefs-Höhe är väl värt det och erbjuder hisnande vyer och en stund att stanna upp och ta in allt.
Färden fortsätter genom Heiligenblut, med sin ikoniska gotiska kyrka inramad av Grossglockner, och vidare till Lienz i Östtyrolen, inbäddat vid foten av Lienz Dolomiter. Därifrån går resan tillbaka via Matrei i Östtyrolen, hjärtat av nationalparken Hohe Tauern, genom Felbertauern-tunneln och slutligen tillbaka till Zell am See.
Detaljer om resan: Cirka 190 km, 2 till 3 dagar
Tips: Glöm inte att kolla upp öppettider och vägtullar på Grossglockner High Alpine Road och Felbertauern Tunnel.
Rundtur genom Salzkammergut
Från Salzburg, Wolfgang Amadeus Mozarts födelsestad, följer resan vägen längs Fuschlsee. I staden Fuschl kan du koppla av medan du glider över sjön på den traditionella båten "Die Fuschlerin", på väg till Schlossfischerei och tillbaka. Därefter leder rutten till St Wolfgang vid Wolfgangsee, där tre upplevelser är ett måste: Besök pilgrimskyrkan, njut av Salzburger Nockerl på terrassen vid sjön på Hotel Weisses Rössl och åk Schafberg järnvägen till toppen av Schafberg för en hisnande utsikt.
Resan fortsätter till den kejserliga staden Bad Ischl, fylld av charm och historia. Därifrån går färden till Hallstatt, en bildskön by vid stranden av Hallstätter See. Viktiga stopp på återresan inkluderar Gosausjöarna med sin fantastiska utsikt över Dachstein, Golling-vattenfallet och Hallein, med sin historiska gamla stad och Stilla natt Museum.
Detaljer om resan: Cirka 170 km, 2 till 3 dagar
Rundresa i Vorarlberg
Med start i Bregenz, vackert beläget vid Bodensjön, är Vorarlberg bäst utforskat på en naturskön bergsvägstur. Rutten går genom Feldkirch och Bludenz innan den når Montafon-dalen. Ett måste är att prova Montafoner Sura Kees på Verbellaalpe. Därifrån fortsätter resan längs Silvretta High Alpine Road, en imponerande vägtull med 34 hårnålskurvor som slingrar sig två kilometer upp till Bielerhöhe på 2 032 meters höjd och slutligen leder till Galtür i Paznaun-dalen i Tyrolen.
Anton am Arlberg tar turen dig över Arlbergpasset och Flexenpasset till den exklusiva skidorten Lech am Arlberg. Återresan till Bregenz tar dig genom Bregenzerwald, där den djärva kombinationen av traditionell och modern träarkitektur är ett slående inslag. Slutligen avslutar du dagen i Bregenz med en solnedgång på Badehaus am Kaiserstrand.
Detaljer om resan: Cirka 280 km, 2 till 3 dagar
Tur runt Innsbruck
På väg sydväst från Innsbruck, huvudstaden i Tyrolen, kommer du till den charmiga byn Natters vid Natterer See, där du kan prova på lyxcamping i sovtunnor eller lodgetält. Resan fortsätter in i den pittoreska Sellrain-dalen, omgiven av Stubai-alperna. Särskilt vacker är den slingrande vägen mellan Kühtai och Oetz i Ötztal-dalen.
Turen leder sedan till naturreservatet Mieminger Plateau och passerar genom Nassereith och Telfs. För den bästa utsikten över denna soliga platå, stanna till vid den rustika Stöttlalm i Obermieming. Återresan tar dig genom den berömda skidorten Seefeld och via Zirl tillbaka till Innsbruck.
Avsluta ditt äventyr med stil: Ta hissen till 13:e våningen i den eleganta Rooftop Bar på Hotel Adlers och njut av den vidsträckta utsikten över Innsbruck.
Detaljer om resan: Cirka 140 km, 2 till 3 dagar
Rundresa i Steiermark
Med start i Graz, huvudstaden i Steiermark, går rutten genom Gleisdorf till Kaibing. Gömd i Feistritz-ravinen ligger slottet Herberstein, omgivet av romantiska trädgårdar och en angränsande djurpark. Resan fortsätter genom Hartberg och Rohrbach an der Lafnitz till Vorau, där Steiermarks enda augustinerkyrka ligger - ett mästerverk i barockstil. Sakristians målning "De fördömdas fall", som föreställer de sju dödssynderna, anses vara ett verkligt konstverk.
Därefter åker ni till Pöllau och vidare till pilgrimsmålet Pöllauberg, där underjordiska grottor och tunnlar, över 10.000 år gamla, ligger till stor del outforskade under regionen. Återresan går genom Birkfeld, Feistritzdalen, Anger och Weiz innan du kommer tillbaka till Graz. För en perfekt avslutning kan du åka upp till Schlossberg och njuta av panoramautsikten över gamla stan från SkyBar Graz.
Detaljer om resan: Cirka 180 km, 2 dagar
Rundresa i Burgenland
Från Wien går resan genom Bruck an der Leitha till Neusiedler See, inramad av ett vidsträckt vassbälte. Med start i Neusiedl am See fortsätter rutten till Mönchhof, sedan genom Frauenkirchen och St. Andrä am Zicksee in i Seewinkel-regionen - ett stäppliknande landskap med ängar, betesmarker, salta flador och vass. Detta är ett paradis för fågelskådare, hem till 350 arter.
Området är också känt för sina utsökta söta viner, som kan avsmakas på vingårdar i Apetlon och Illmitz. Färden går sedan tillbaka via Podersdorf, som är ett paradis för surfare och kitesurfare, till den pittoreska vinstaden Rust, känd för sin fantastiska arkitektur. Därifrån reser du genom Eisenstadt, Burgenlands huvudstad och kompositören Joseph Haydns tidigare hem, innan du återvänder till Wien via Ebreichsdorf och den vackra slottsparken Laxenburg.
Detaljer om resan: Cirka 220 km, 2 till 4 dagar
Rundresa längs Donau
Resan genom Donaudalen börjar i den pittoreska gränsstaden Passau. Landskapet blir verkligen unikt vid Schlögen Loop, där Donau ändrar riktning två gånger, varje gång med 180 grader. Efter att ha passerat klostret Wilhering fortsätter vägen till Linz, huvudstaden i Oberösterreich. Florian Abbey, den romerska staden Enns och den charmiga staden Steyr med sitt fantastiska historiska centrum.
Från fiskestaden Grein går rutten in i Wachau, en särskilt vacker del av resan som finns med på UNESCO:s världsarvslista. Vingårdar, aprikosodlingar och pittoreska byar kännetecknar regionen. Längs vägen ligger de magnifika klostren Melk och Göttweig, liksom städerna Spitz, Weißenkirchen och Dürnstein, längs Donau. Resan avslutas med ett besök i klostret Klosterneuburg innan vi anländer till Wien.
Detaljer om resan: Cirka 380 km, 3 till 5 dagar
Rundtur i Waldviertel och Kamptal
Krems an der Donau, med sin pittoreska gamla stad och moderna Kunsthalle, fungerar som porten till Waldviertel. Härifrån går resan vidare till den medeltida slottsstaden Zwettl, där det imponerande cistercienserklostret ligger. En avstickare till slottet Rosenau, som har ett frimurarmuseum, och slottet Rappottenstein är väl värt det.
Från Friedersbach fortsätter du till Kampsee, en av Waldviertels reservoarer, som liknar ett fjordliknande sjölandskap. Vägen går genom Krumau am Kamp till Altenburg Abbey, en barockpärla i Waldviertel. De som är intresserade av falkjakt bör besöka slottet Rosenburg.
Färden fortsätter genom Kamptal till kurorten Gars am Kamp, där utsikten från slottet bjuder på fantastiska vyer. Genom att följa floden nedströms kommer man till vinstaden Langenlois, där resan kan avrundas med ett avkopplande besök på Loisium Wine & Spa Hotel.
Detaljer om resan: Cirka 250 km, 2 till 4 dagar