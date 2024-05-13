Upptäck Österrikes natur på bara några dagar. Här presenterar vi nio rundresor längs imponerande landskap, berg och sjöar.

Från de robusta topparna i Alperna till de mjuka kullarna i Burgenland: Österrikes naturskatter upptäcks bäst bit för bit. En rundresa genom landet är det perfekta sättet att utforska allt - med korta avstånd och utmärkt infrastruktur kan du uppleva olika landskap på bara några dagar.

Otaliga utflyktsmöjligheter och charmiga boenden gör resandet till en avslappnad och trevlig upplevelse, och varje region erbjuder sina egna unika landskap, traditioner och kulinariska läckerheter.