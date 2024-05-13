Upplev mat- och dryckeskulturen i Kärnten
Njut i lugn och ro
Slow Food istället för Fast Food
När du reser genom Kärnten, längs alpernas soliga sluttningar och de många sjöarna och dalarna, kommer du förstå varför uttrycket "njut i lugn och ro" används. Det är klokt att avsätta tid för att njuta av allt som Kärnten har att erbjuda. Mer specifikt åt din resa i Slow Food Travel-regionerna Gailtal, Lesachtal, Gitschtal och Weissensee.
Lantbrukare, kockar och hantverkare i regionen samarbetar för att tänka ut sätt att odla spannmål, bedriva fiskeodling och tillverka ost på ett hållbart sätt. Med stor omsorg och passion producerar de produkter som ofta har odlats i regionen i århundraden. De bevarar inte bara den traditionella kunskapen utan vill också ge dig som besökare chansen att vara med i tillverkningsprocessen. Lär dig att göra Kärntner Kasnudeln, baka surdegsbröd eller kärna smör uppe i alperna. Kockarna ger dessa traditionella produkter en modern twist i kreativa rätter.
Hållbara kulinariska tips
Slow Food event: Se proffsen jobba
Hotell "Forellen“ vid Weissensee
Fiskarna i Weissensee är speciella eftersom det inte finns många av dem. Att marinera dessa fiskar tillsammans med kocken Hannes Müller är en upplevelse.
Gästgiveri Grünwald i Dellach, Gailtal
Lär dig av mästerkockar hur du gör hemmagjorda Kärntner nudlar med olika fyllningar samt hur man viker ihop "Nudelkrendelns".
Bärenwirt i Hermagor
Gourmetkocken Manuel Ressi avslöjar tips och trix från sitt kreativa vegetariska kök. I en workshop kan du laga och smaka det på vegetariska rätter.
Hotell Schloss Lerchenhof i Hermagor
Fläskmästaren och slottsherren Hans Steinwender leder dig in i Gailtalers fläskvärd- allt från djurhållning, lufttorkning av fläsket till självaste måltiden.
Lissis svalkande bondglass från Gundersheim i Gailtal
Lissi använder mjölk från bondgården och gör krämig, smakrik glass med olika smaker.
Slottet på godset Lichtengraben i Bad St. Leonhard
Tillsammans med godsherren kan du utforska slottet, röka fisk och äta en god måltid med Kasnudlar och den rökta fisken.
Bondgård Bischof i Würmlach
Under sommaren tillverkas Gailtaler ost och smör på Bischofalm. Som gäst får du vara med under tillverkningsprocessen.
UNESCO kulturarv
Brödbakning i Lesachtal har blivit utsedd till ett immateriellt kulturarv av UNESCO. På 1 427 meters höjd i naturen växer spannmålet som används i brödet. Säden mals sedan i de gamla vattenkvarnarna nere i Maria Luggau på 1 179 meters höjd. Det näringsrika och prisbelönta brödet bakas sedan till perfektion i ugnarna.
Det finns Slow Food upplevelser som är centrerade kring Lesachtal-bröd:
Njut i något av de fyra hotellen i Kärnten
Den kulinariska reseguiden presenterar det bästa av det kulinariska köket i Kärnten. Mattraditionen i denna stat kännetecknas av de lokala råvaror som används och den högkvalitativa hanteringen av råvarorna. Med många olika råvaror som används i matlagningen är inte maten på den ena tallriken den andra lik. Med Slow Food guiden Kärnten gör staten till hållbarhet samt kvalitetssäkring och ursprungskontroll, och den återspeglar den ärliga väg som lantbrukare, kockar och värdar följer enligt principerna ”gott, rent och rättvist”. Jordbruk och turism arbetar hand i hand för att hållbart utveckla livsmiljöer.