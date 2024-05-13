I Slow Food Travel-regionen Kärnten kan besökare se hur de lokala producenterna utövar sina traditionella hantverk.

Slow Food istället för Fast Food

När du reser genom Kärnten, längs alpernas soliga sluttningar och de många sjöarna och dalarna, kommer du förstå varför uttrycket "njut i lugn och ro" används. Det är klokt att avsätta tid för att njuta av allt som Kärnten har att erbjuda. Mer specifikt åt din resa i Slow Food Travel-regionerna Gailtal, Lesachtal, Gitschtal och Weissensee.

Lantbrukare, kockar och hantverkare i regionen samarbetar för att tänka ut sätt att odla spannmål, bedriva fiskeodling och tillverka ost på ett hållbart sätt. Med stor omsorg och passion producerar de produkter som ofta har odlats i regionen i århundraden. De bevarar inte bara den traditionella kunskapen utan vill också ge dig som besökare chansen att vara med i tillverkningsprocessen. Lär dig att göra Kärntner Kasnudeln, baka surdegsbröd eller kärna smör uppe i alperna. Kockarna ger dessa traditionella produkter en modern twist i kreativa rätter.