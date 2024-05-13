Upplev mat- och dryckeskulturen i Kärnten
Njut i lugn och ro

I Slow Food Travel-regionen Kärnten kan besökare se hur de lokala producenterna utövar sina traditionella hantverk.

Slow Food istället för Fast Food

När du reser genom Kärnten, längs alpernas soliga sluttningar och de många sjöarna och dalarna, kommer du förstå varför uttrycket "njut i lugn och ro" används. Det är klokt att avsätta tid för att njuta av allt som Kärnten har att erbjuda. Mer specifikt åt din resa i Slow Food Travel-regionerna Gailtal, Lesachtal, Gitschtal och Weissensee.

Lantbrukare, kockar och hantverkare i regionen samarbetar för att tänka ut sätt att odla spannmål, bedriva fiskeodling och tillverka ost på ett hållbart sätt. Med stor omsorg och passion producerar de produkter som ofta har odlats i regionen i århundraden. De bevarar inte bara den traditionella kunskapen utan vill också ge dig som besökare chansen att vara med i tillverkningsprocessen. Lär dig att göra Kärntner Kasnudeln, baka surdegsbröd eller kärna smör uppe i alperna. Kockarna ger dessa traditionella produkter en modern twist i kreativa rätter.

Hållbara kulinariska tips

Slow Food upplevelser

Slow Food byar

Slow Food resa: gastronomi

Slow Food i Kärnten: 10 restauranger med mycket bra mat.

Slow Food resa: boende

Handla lokalt: kulinariska specialiteér

Slow Food event: Se proffsen jobba

När du reser till Slow Food regionen Kärnten och dess lokala producenter kan du få se och uppleva när de utövar sina traditionella hantverk.

Hotell "Forellen“ vid Weissensee

Fiskarna i Weissensee är speciella eftersom det inte finns många av dem. Att marinera dessa fiskar tillsammans med kocken Hannes Müller är en upplevelse.

Hotell "Forellen“

Gästgiveri Grünwald i Dellach, Gailtal

Lär dig av mästerkockar hur du gör hemmagjorda Kärntner nudlar med olika fyllningar samt hur man viker ihop "Nudelkrendelns".

Nudelkrendeln

Bärenwirt i Hermagor

Gourmetkocken Manuel Ressi avslöjar tips och trix från sitt kreativa vegetariska kök. I en workshop kan du laga och smaka det på vegetariska rätter.

Slow Food-Workshop: Vegetariskt kök

Hotell Schloss Lerchenhof i Hermagor

Fläskmästaren och slottsherren Hans Steinwender leder dig in i Gailtalers fläskvärd- allt från djurhållning, lufttorkning av fläsket till självaste måltiden.

Fläskevent i Gailtal

Lissis svalkande bondglass från Gundersheim i Gailtal

Lissi använder mjölk från bondgården och gör krämig, smakrik glass med olika smaker.

Glass från bonden workshop

Slottet på godset Lichtengraben i Bad St. Leonhard

Tillsammans med godsherren kan du utforska slottet, röka fisk och äta en god måltid med Kasnudlar och den rökta fisken.

Event: Njut av slottets mat

Bondgård Bischof i Würmlach

Under sommaren tillverkas Gailtaler ost och smör på Bischofalm. Som gäst får du vara med under tillverkningsprocessen.

Event: Tillverka smör på "die Alm"

Gästgiveri Poppmeier i St. Paul, Lavanttal

Bland stjärnkockar och gäster är den svarta vitlöken väldigt eftertraktad. På gästgiveriet Poppmeier används svart vitlök flitigt.

Workshop: Mythos svart vitlök

UNESCO kulturarv

Bröd från Lesachtal

Brödbakning i Lesachtal har blivit utsedd till ett immateriellt kulturarv av UNESCO. På 1 427 meters höjd i naturen växer spannmålet som används i brödet. Säden mals sedan i de gamla vattenkvarnarna nere i Maria Luggau på 1 179 meters höjd. Det näringsrika och prisbelönta brödet bakas sedan till perfektion i ugnarna.

Det finns Slow Food upplevelser som är centrerade kring Lesachtal-bröd:

Njut i något av de fyra hotellen i Kärnten

Ekohotellet Gralhof vid Weissensee

Strandhotell vid Weissensee

Ekohotellet "der Daberer" i St.Daniel

Gipfelhaus Magdalensberg

Kärntens Slow Food guide

Den kulinariska reseguiden presenterar det bästa av det kulinariska köket i Kärnten. Mattraditionen i denna stat kännetecknas av de lokala råvaror som används och den högkvalitativa hanteringen av råvarorna. Med många olika råvaror som används i matlagningen är inte maten på den ena tallriken den andra lik. Med Slow Food guiden Kärnten gör staten till hållbarhet samt kvalitetssäkring och ursprungskontroll, och den återspeglar den ärliga väg som lantbrukare, kockar och värdar följer enligt principerna ”gott, rent och rättvist”. Jordbruk och turism arbetar hand i hand för att hållbart utveckla livsmiljöer.

Kärntens Slow Food guide

Vanliga frågor

Producenterna, lantbrukare och kockarna i Slow Food Travel-regionen i Gailtal, Lesachtal, Gitschtal och Weissensee lär dig som gäst vikten av högkvalitativ, hållbart och rättvist producerad mat. Men det är också en särskilt sensuell upplevelse. Du som gäst får ta del av hur berikande en medveten/hållbar hantering av livsmedel och naturen i allmänhet kan vara.

  • färsk fisk från kristallklara vatten,

  • sparris från Lavanttal,

  • bröd från Lesachtal,

  • fläsk från Gailtal,

är några av de typiska specialiteterna från Kärnten.

De bästa restaurangerna i Kärnten blandar rikedomen i Alp-Adriatiska regionen för att skapa utmärkt husmanskost och gourmetmat. Slow Food Kärnten tipsar:10 restauranger med riktigt god mat.

