مسيرة راديتزكي
المقطوعة الموسيقية الشهيرة عالمياً من تأليف يوهان شتراوس الأول: إيقاع لا يمكنك مقاومته
تربط بين النمسا ومعزوفة "مسيرة رادتزكي" علاقة مميزة وفريدة. فقد ألّف يوهان شتراوس الأول هذه المقطوعة الشهيرة في عام 1848 الثوري، وظلت منذ ذلك الحين تُعدّ نشيداً غير رسمي للبلاد.
ملك الفالس وعبقري التسويق
يوهان شتراوس الأول، مؤلف مقطوعة " مسيرة راديتزكي"
وُلِد يوهان شتراوس الأول في 14 مارس 1804 في فيينا، كابن لمالك مصنع جعة. منذ صغره، انجذب إلى الموسيقى، وكان يُعجب بشكل خاص بـ"لينزر غايجر"، وهم موسيقيون متجولون يقدمون عروضهم على ضفاف نهر الدانوب. في عام 1823، انضم إلى فرقة جوزيف لانر، وبحلول عام 1827 أسس فرقته الخاصة، التي ساهمت في تشكيل الفالس الفييّني الشهير عالمياً اليوم.
ومن خلال استراتيجيات تسويقية مبتكرة وفعاليات كبرى مثل تلك التي أقيمت في قاعة "زوم سبيرل" الفيينية الشهيرة، حاز على شهرة واسعة. كما قام شتراوس بجولات في إنكلترا وفرنسا، وترك إرثاً غنياً بأكثر من 250 مقطوعة موسيقية. ولا تزال أشهر أعماله، "مسيرة رادتزكي"، محبوبة حتى اليوم.
الرجل الذي يقف وراء المسيرة
المشير رادتزكي
كان المشير جوزيف فينزل راديتزكي فون راديتز قد بلغ من العمر 81 عاماً عندما هزم جيش سردينيا في معركة كوستوزا في 25 يوليو 1848. لم يقتصر انتصاره على ترسيخ النفوذ النمساوي في شمال إيطاليا فحسب، بل عزز أيضاً القوى المحافظة في فيينا، التي كانت تعاني من الانتفاضات منذ ثورة مارس عام 1848، وكانت تقاوم الإصلاحات الليبرالية.
احتُفل بانتصار رادتسكي على نطاق واسع.. ففي 31 أغسطس 1848، أقيم مهرجان ضخم في فاسرغلاسيس بفيينا، حيث كُلّف يوهان شتراوس الأول بتأليف مقطوعة موسيقية. وقد أظهر شتراوس ولاءه بوضوح لمؤيدي الإمبراطور، في تناقض واضح مع ابنه يوهان شتراوس الثاني الذي كان يتعاطف مع الثوار.
هل كنت تعلم..
.. كان الحضور يصفقون بالفعل أثناء العرض الأول.
لم تخفق "مسيرة رادتزكي" أبداً في أسر الجماهير خلال حفل نهاية العام السنوي للأوركسترا الفيلهارمونية في فيينا. ومنذ عام 1946، تُؤدى هذه المقطوعة كعرض إضافي، حيث أصبح التصفيق التقليدي—بصوت عالٍ أو منخفض في اللحظات "المناسبة"—طقساً محبوباً لدى الحضور.
... أصبح لمسيرة رادتسكي أيضاً نسخة بإيقاع جديد
ابتكر المؤلف النمساوي الشاب كريستيان هشل توزيعاً جديداً للموسيقى. ومع إضافة سلم موسيقي مرِح وإيقاعات متزامنة أكثر حيويةً، تبدو هذه النسخة أكثر إيقاعاً ومرونة، وكأنها دعوة صريحة للرقص.
... أن "سيرة راديتزكي" مشهورة خارج قاعة الحفلات الموسيقية؟
خلّدها جوزيف روث في روايته التي تحمل الاسم نفسه عام 1932. وقبل مباريات المنتخب النمساوي لكرة القدم على أرضه، تنجح "مسيرة راديتزكي" دائماً في إشعال أجواء الملعب.
الموروث الثقافي لحفل رأس السنة
الأوركسترا الفيلهارمونية في فيينا ومسيرة رادتزكي الخاصة بها
قُدمت "مسيرة رادتزكي" لأول مرة في حفل رأس السنة الشهير للأوركسترا الفيلهارمونية في فيينا في 1 يناير 1946. وقد تم أداء المقطوعة ضمن توزيع أعدّه ليوبولد فينغر عام 1914، والذي استُخدم أيضاً في أول عرض للأوركسترا لهذه المقطوعة عام 1928.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت "مسيرة رادتزكي" عرضاً إضافياً لا غنى عنه في الحفل السنوي. ومع ذلك، خضعت على مر السنين لعدة تعديلات مكتوبة بخط اليد، مما أدى إلى توقف عزف التوزيع الأصلي. وفي عام 2019، قرر مجلس إدارة أوركسترا فيينا الفيلهارمونية إصدار نسخة رسمية جديدة، تُستخدم الآن في الحفل.