يوهان شتراوس الأول، مؤلف مقطوعة " مسيرة راديتزكي"

وُلِد يوهان شتراوس الأول في 14 مارس 1804 في فيينا، كابن لمالك مصنع جعة. منذ صغره، انجذب إلى الموسيقى، وكان يُعجب بشكل خاص بـ"لينزر غايجر"، وهم موسيقيون متجولون يقدمون عروضهم على ضفاف نهر الدانوب. في عام 1823، انضم إلى فرقة جوزيف لانر، وبحلول عام 1827 أسس فرقته الخاصة، التي ساهمت في تشكيل الفالس الفييّني الشهير عالمياً اليوم.

ومن خلال استراتيجيات تسويقية مبتكرة وفعاليات كبرى مثل تلك التي أقيمت في قاعة "زوم سبيرل" الفيينية الشهيرة، حاز على شهرة واسعة. كما قام شتراوس بجولات في إنكلترا وفرنسا، وترك إرثاً غنياً بأكثر من 250 مقطوعة موسيقية. ولا تزال أشهر أعماله، "مسيرة رادتزكي"، محبوبة حتى اليوم.