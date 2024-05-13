يمثّل قصر هوفبورغ عالماً مصغراً داخل المدينة، حيث يضم أجنحة إمبراطورية رائعة، وساحات مخفية، ومتاحف مشوّقة، ويحتفظ بالعديد من الأسرار التاريخية.

على مدى قرون، كان قصر فيينا الإمبراطوري قلب الإمبراطورية العالمية النابض، ويعكس بريق وقوة أسرة هابسبورغ. بدأت قصته في القرن الثالث عشر عندما بنى البابينبرغ أول التحصينات، ثم وسّع الملك أوتوكار الثاني ملك بوهيميا القصر عام 1275، وذُكر لأول مرة باسم "هوفبورغ" في عهد رودولف الأول. ومع مرور الوقت، تحوّل ما كان في البداية قلعةً من العصور الوسطى إلى جوهرة معمارية رائعة تمزج بين الطراز القوطي، وعصر النهضة، والباروك، والطراز التاريخي.

كانت أجنحة ألتي بورغ، وشفايتسرهوف، وليوبولدين مواضع للسلطة، حيث صُنعت الأحداث التاريخية وازدهرت الفنون والثقافة. ومع وصول الإمبراطور فرانز جوزيف الأول، أُضيف جناح نويه بورغ المطل على هيلدن بلاتز، تكريماً لعصر مضى.

اليوم، ينبض هوفبورغ بالحياة، جامعاً بين التقاليد والروح المعاصرة، ويضم مقر الرئيس الفيدرالي النمساوي، ومتحفاً، ومركزاً ثقافياً في قلب فيينا.

وإليكم هذه المعلومة الممتعة: هوفبورغ هو أكبر قصر في العالم!