بفضل بحيراتها وأنهارها ومياه الشرب النقية، تبرز النمسا باعتبارها "أرض المياه" في جبال الألب – لذلك فهي تحرص على حماية هذا المورد القيّم بعناية فائقة.

بفضل وفرة الأمطار، وارتفاع جبال الألب، والعديد من الخزانات الطبيعية في الجبال، تُعد النمسا جنة حقيقية للمياه. فهي تشتهر ببحيراتها الصافية، وأنهارها وجداولها العذبة – مما يجعلها تستحق لقب "أرض الماء".

ويُعتبر الحصول على مياه شرب نقية كنزاً ثميناً تحرص النمسا على حمايته بعناية. فمياه الشرب تأتي بالكامل من مصادر جوفية محمية، وهو أمر نادر مقارنةً بالعديد من دول العالم. لكن هذه الجودة العالية ليست محض صدفة، إذ تولي النمسا أهمية قصوى لحماية هذا المورد الحيوي، بحيث تصل المياه إلى المنازل بحالتها الطبيعية وبجودة استثنائية.

كما تساهم القوانين الصارمة الخاصة بسلامة الأغذية، وتدابير حماية المستهلك، واللوائح المنظمة لمياه الشرب، في بقائها آمنة وصالحة للاستهلاك. وتلتزم مختلف المناطق في النمسا بمراقبة مواردها المائية بدقة – ومن هنا، على سبيل المثال، تخضع بحيرات السباحة لفحوصات منتظمة.