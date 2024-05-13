بحيرة فورتهرزيه
أسلوب الحياة في المنطقة الجنوبية للنمسا
متعة الحياة في بحيرة فورتهرزيه
تتمتع بحيرة فورتهرزيه بسحر حقيقي: نسيم عليل يلفح الوجه، إحساس بالخفة والحرية، عبق الرصيف الخشبي، رائحة الصيف وأشعة الشمس، وصوت الأمواج الهادئة المتلاطمة. وبالطبع، هناك متعة الالتقاء بالآخرين والاندماج معهم.
غالباً ما يرتبط الدفء وحب الحياة بأهل كارينثيا القريبين من بحيرة فورتهرزيه. هنا يمكنك أن تبدأ يومك بسباحة صباحية في جزيرة كابوزينر، وأن تستمتع بعد ذلك بوجبة غداء من أسماك البحيرة الطازجة في أحد المطاعم المطلة على الماء. وفي فترة ما بعد الظهر، يمكنك القيام بجولة بالدراجة وزيارة الفيلات التاريخية في بورتشاخ. بعد ذلك، يمكنك أن تدلل نفسك بقطعة من كعكة المشمش الطازجة من محل الحلويات الشهير فينيرويثر، أو أن تحتفل بجو الصيف بمشروب كوكتيل مثلج في البار المفتوح على ضفاف البحيرة، أو ربما تختار شيئاً مختلفاً تماماً – فهناك الكثير مما يمكنك استكشافه!
تتمتع بحيرة فورتهرزيه بسحر فريد بفضل مياهها الزرقاء الفيروزية وموقعها المثالي، مما يجعلها وجهة مفضلة للاسترخاء وممارسة الرياضات المائية.
أفضل الأنشطة على بحيرة فورتهرزيه
من المدينة إلى البحيرة!
حتى نبلاء العصور القديمة كانوا يغادرون المدينة إلى عقاراتهم الريفية خلال أشهر الصيف، ليس بهدف الاسترخاء فقط، بل لإدارة ممتلكاتهم الزراعية أيضاً. ومع ذلك، بحلول أواخر القرن التاسع عشر، تحول التركيز إلى الاستمتاع بالنسيم البارد والبحيرات والجبال والغابات.
خلال هذه الفترة، تهاجر الطبقة الأرستقراطية والبرجوازية الثرية من قصور المدينة إلى مساكن صيفية ريفية، وهو تقليد مبهج يُعرف في النمسا باسم "الملاذ الصيفي". وتبرز بحيرة فورتهرزيه كوجهة جميلة بشكل خاص لهذا الغرض.
بألوان اليشم، الياقوت، النيلي، الأوبال ...
اللون الفيروزي المتلألئ لبحيرة فورتهرزيه يتمتع بسمعة أسطورية. فهذا اللون لا يأتي عن عبث، بل ينتج بفعل النباتات والحيوانات في البحيرة وعمقها ومحتوى الجير فيها. واعتماداً على مجموعة العوامل هذه، يمكن أن يتراوح لون المياه من الأزرق الداكن والأخضر الفاتح إلى اللون الفيروزي الساطع.
هذا وتُعتبر بحيرة فورتهرزيه غنية بشكل خاص بالجير. وهكذا، يتم امتصاص الضوء المتناثر الذي يخترق الماء وينعكس بواسطة بلورات الجير الموزعة بدقة. وعندها ينتشر ضوء ذو الموجة القصيرة بشكل أكثر كثافة، مما يمنح المياه لونها الأزرق الفيروزي الشهير.
خمسة من أجمل مناطق الليدو
مع الكثير من عوامل البرودة
للعائلات
مركز الهدوء
شاطئ الأعمال
للخبراء
مياه تحسّن من مزاجك
تتوافق درجة الحرارة والطقس وحتى الأجواء مع موقع بحيرة فورتهرزيه في حنوب النمسا. إن هذا السحر الخاص للمناخ شبه المتوسطي، مع الهواء المعتدل ودرجة حرارة البحيرة الصيفية التي تصل إلى 25 درجة مئوية، هو ما يحبه الضيوف كثيراً. ولكن ليس الصيف وحده ما يتسم بهذه الميزات في بحيرة فورتهرزيه، فأزهار الربيع، وتنوع الألوان في الخريف، وفصول الشتاء القارسة هي الفصول الكلاسيكية التي تكمل الصيف الحار بشكل رائع في منطقة بحيرة فورتهرزيه المناخية.
أجمل 6 وجهات سياحية قريبة
الهندسة المعمارية الرائعة لفيلات فورتهرزيه
أي شخص يتجول على ممشى الزهور في بورتشاخ أو يستمتع بجولة على متن باخرة في بحيرة فورتهرزيه اليوم، لا يزال بإمكانه إمتاع ناظريه بالقلاع الصغيرة والفيلات الأنيقة التي بناها الأرستقراطيون والصناعيون في حقبة "البيل إيبوك" الزمن الجميل، على ضفاف البحيرة في بداية القرن العشرين.
هذه المباني المهيبة والفاخرة، المزينة بالشرفات البارزة والأبراج والمقصورات المزخرفة ببذخ، أصبحت تُعرف باسم "عمارة فورتهرزيه". هنا، يمكن الشعور بإحساس من الاسترخاء المترف ولمسة من الطابع الجنوبي في هذه الفيلات ذات المواقع الحصرية، والتي تحولت في معظمها إلى فنادق تستقبل الضيوف.
8 نصائح للعيش وتناول الطعام والاسترخاء على ضفاف البحيرة
فندق الشاطئ زيشلوس في فيلدين
توفر حديقة الفندق الكثير السلام والطبيعة، في حين أن الشاطئ الخاص يُعتبر بمثابة تتويج لروعة الفندق ذو الـ 4 نجوم والذي يتم الاعتناء به جيداً.
فيرزرس باديهاوس في بورتشاخ
هنا يمكنك الاستمتاع بالأسماك اللذيذة، وقبل كل شيء، والملامح التاريخية الجميلة والفريدة من نوعها.
مطعم روزي الشاطئي في فيلدن
خليج ساحر، منطقة بار مفتوحة، شرفة بجانب البحيرة، وقائمة طعام مستوحاة من البحيرة. إنه الصيف – ماذا يمكن أن ترغب أكثر من ذلك؟
زيشبيتز- مطعم على ضفاف البحيرة في فيلدن
يقدم المطعم البحري العصري المطل على البحيرة مأكولات البيسترو الفاخرة. اما تخصصه فهو السمك الطازجة!
مركز أف أكس ماير الصحي في ماريا فورث
يقع هذا المكان الراقي للتعافي والتجدد ما بين بحيرة فورتهرزيه في الأمام والطبيعة الغنّاء في الخلف.
فندق وسبا ماي ليك في بورتشاخ
يقع فندق نمط الحياة مع تراسه الساحر، في واحدة من أجمل المواقع على البحيرة، ويطلّ مباشرةً على المنتزه.
باركفيلا فورث في بورتشاخ
تقع هذه القلعة الصغيرة المثالية مع حديقتها الجميلة، في موقع هادئ ورائع على البحيرة مباشرةً، وهي تتسم بأسلوب الهندسة المعمارية الرائعة لفورتهرزيه!
ردهة ليكسايد في ريفنيتز
كانت هذه الردهة في السابق عبارة عن مرفأ، وقد أصبحت الآن مطعماً وباراً يقدم مأكولات فاخرة وأنواع مشروبات مختارة وجمهور رائع، مع إطلالة خلابة على غروب الشمس.