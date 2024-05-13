بحيرة فورتهرزيه
أسلوب الحياة في المنطقة الجنوبية للنمسا

باعتبارها أكبر بحيرة في كارينثيا، توفر بحيرة فورتهرزيه الكثير من العطلات الصيفية ووجهات الرحلات والرياضات المائية.

متعة الحياة في بحيرة فورتهرزيه

تتمتع بحيرة فورتهرزيه بسحر حقيقي: نسيم عليل يلفح الوجه، إحساس بالخفة والحرية، عبق الرصيف الخشبي، رائحة الصيف وأشعة الشمس، وصوت الأمواج الهادئة المتلاطمة. وبالطبع، هناك متعة الالتقاء بالآخرين والاندماج معهم.

غالباً ما يرتبط الدفء وحب الحياة بأهل كارينثيا القريبين من بحيرة فورتهرزيه. هنا يمكنك أن تبدأ يومك بسباحة صباحية في جزيرة كابوزينر، وأن تستمتع بعد ذلك بوجبة غداء من أسماك البحيرة الطازجة في أحد المطاعم المطلة على الماء. وفي فترة ما بعد الظهر، يمكنك القيام بجولة بالدراجة وزيارة الفيلات التاريخية في بورتشاخ. بعد ذلك، يمكنك أن تدلل نفسك بقطعة من كعكة المشمش الطازجة من محل الحلويات الشهير فينيرويثر، أو أن تحتفل بجو الصيف بمشروب كوكتيل مثلج في البار المفتوح على ضفاف البحيرة، أو ربما تختار شيئاً مختلفاً تماماً – فهناك الكثير مما يمكنك استكشافه!

معلومات عن بحيرة فورتهرزيه
حرارة المياه25 درجة مئوية في المتوسط
العمق85.2 متراً
المحيط42 كيلومتراً
الجودةجودة مياه استحمام استثنائية
الطول16.5 كيلومتراً
العرض1.7 كيلومتر
الموقعغربي كلاغنفورت
الارتفاع فوق مستوى سطح البحر439 متراً
أفضل وقت للزيارة
طوال العام

تتمتع بحيرة فورتهرزيه بسحر فريد بفضل مياهها الزرقاء الفيروزية وموقعها المثالي، مما يجعلها وجهة مفضلة للاسترخاء وممارسة الرياضات المائية.

أفضل الأنشطة على بحيرة فورتهرزيه

المنتجع الصيفي النمساوي

من المدينة إلى البحيرة!

حتى نبلاء العصور القديمة كانوا يغادرون المدينة إلى عقاراتهم الريفية خلال أشهر الصيف، ليس بهدف الاسترخاء فقط، بل لإدارة ممتلكاتهم الزراعية أيضاً. ومع ذلك، بحلول أواخر القرن التاسع عشر، تحول التركيز إلى الاستمتاع بالنسيم البارد والبحيرات والجبال والغابات.

خلال هذه الفترة، تهاجر الطبقة الأرستقراطية والبرجوازية الثرية من قصور المدينة إلى مساكن صيفية ريفية، وهو تقليد مبهج يُعرف في النمسا باسم "الملاذ الصيفي". وتبرز بحيرة فورتهرزيه كوجهة جميلة بشكل خاص لهذا الغرض.

بحيرة فورتهرزيه
لماذا تتميز بحيرة فورتهرزيه بلونها ال

بألوان اليشم، الياقوت، النيلي، الأوبال ...

اللون الفيروزي المتلألئ لبحيرة فورتهرزيه يتمتع بسمعة أسطورية. فهذا اللون لا يأتي عن عبث، بل ينتج بفعل النباتات والحيوانات في البحيرة وعمقها ومحتوى الجير فيها. واعتماداً على مجموعة العوامل هذه، يمكن أن يتراوح لون المياه من الأزرق الداكن والأخضر الفاتح إلى اللون الفيروزي الساطع.

هذا وتُعتبر بحيرة فورتهرزيه غنية بشكل خاص بالجير. وهكذا، يتم امتصاص الضوء المتناثر الذي يخترق الماء وينعكس بواسطة بلورات الجير الموزعة بدقة. وعندها ينتشر ضوء ذو الموجة القصيرة بشكل أكثر كثافة، مما يمنح المياه لونها الأزرق الفيروزي الشهير.

بحيرة فورتهرزيه

خمسة من أجمل مناطق الليدو

البعض يحب الهدوء والاسترخاء، والبعض الآخر يفضل الصحبة وصخب الحياة. ولذا من الجيد أن بحيرة فورتهرزيه تتمتع بالشاطئ المناسب لكل الأذواق:

مع الكثير من عوامل البرودة

كلاغنفورت ليدو

للعائلات

مسبح برومنادنباد بورتشاش

مركز الهدوء

باركباد كرومبندورف

شاطئ الأعمال

شاطئ فيلدن

للخبراء

شاطئ ساغ في تشلسدورف
لماذا تُعتبر بحيرة فورتهرزيه دافئة لل

مياه تحسّن من مزاجك

تتوافق درجة الحرارة والطقس وحتى الأجواء مع موقع بحيرة فورتهرزيه في حنوب النمسا. إن هذا السحر الخاص للمناخ شبه المتوسطي، مع الهواء المعتدل ودرجة حرارة البحيرة الصيفية التي تصل إلى 25 درجة مئوية، هو ما يحبه الضيوف كثيراً. ولكن ليس الصيف وحده ما يتسم بهذه الميزات في بحيرة فورتهرزيه، فأزهار الربيع، وتنوع الألوان في الخريف، وفصول الشتاء القارسة هي الفصول الكلاسيكية التي تكمل الصيف الحار بشكل رائع في منطقة بحيرة فورتهرزيه المناخية.

بحيرة فورتهرزيه

أجمل 6 وجهات سياحية قريبة

لقد ذاع صيت هذه المنطقة منذ فترة طويلة، فالتجارب التي يمكن اكتشافها في بحيرة فورتهرزيه ممتعة للغاية.

الهندسة المعمارية الرائعة لفيلات فورتهرزيه

أي شخص يتجول على ممشى الزهور في بورتشاخ أو يستمتع بجولة على متن باخرة في بحيرة فورتهرزيه اليوم، لا يزال بإمكانه إمتاع ناظريه بالقلاع الصغيرة والفيلات الأنيقة التي بناها الأرستقراطيون والصناعيون في حقبة "البيل إيبوك" الزمن الجميل، على ضفاف البحيرة في بداية القرن العشرين.

هذه المباني المهيبة والفاخرة، المزينة بالشرفات البارزة والأبراج والمقصورات المزخرفة ببذخ، أصبحت تُعرف باسم "عمارة فورتهرزيه". هنا، يمكن الشعور بإحساس من الاسترخاء المترف ولمسة من الطابع الجنوبي في هذه الفيلات ذات المواقع الحصرية، والتي تحولت في معظمها إلى فنادق تستقبل الضيوف.

8 نصائح للعيش وتناول الطعام والاسترخاء على ضفاف البحيرة

فندق الشاطئ زيشلوس في فيلدين

توفر حديقة الفندق الكثير السلام والطبيعة، في حين أن الشاطئ الخاص يُعتبر بمثابة تتويج لروعة الفندق ذو الـ 4 نجوم والذي يتم الاعتناء به جيداً.

فندق الشاطئ زيشلوس

فيرزرس باديهاوس في بورتشاخ

هنا يمكنك الاستمتاع بالأسماك اللذيذة، وقبل كل شيء، والملامح التاريخية الجميلة والفريدة من نوعها.

فيرزرس باديهاوس

مطعم روزي الشاطئي في فيلدن

خليج ساحر، منطقة بار مفتوحة، شرفة بجانب البحيرة، وقائمة طعام مستوحاة من البحيرة. إنه الصيف – ماذا يمكن أن ترغب أكثر من ذلك؟

مطعم روزي الشاطئي

زيشبيتز- مطعم على ضفاف البحيرة في فيلدن

يقدم المطعم البحري العصري المطل على البحيرة مأكولات البيسترو الفاخرة. اما تخصصه فهو السمك الطازجة!

مطعم زيشبيتز

مركز أف أكس ماير الصحي في ماريا فورث

يقع هذا المكان الراقي للتعافي والتجدد ما بين بحيرة فورتهرزيه في الأمام والطبيعة الغنّاء في الخلف.

مركز أف أكس ماير الصحي

فندق وسبا ماي ليك في بورتشاخ

يقع فندق نمط الحياة مع تراسه الساحر، في واحدة من أجمل المواقع على البحيرة، ويطلّ مباشرةً على المنتزه.

فندق ماي ليك

باركفيلا فورث في بورتشاخ

تقع هذه القلعة الصغيرة المثالية مع حديقتها الجميلة، في موقع هادئ ورائع على البحيرة مباشرةً، وهي تتسم بأسلوب الهندسة المعمارية الرائعة لفورتهرزيه!

باركفيلا فورث

ردهة ليكسايد في ريفنيتز

كانت هذه الردهة في السابق عبارة عن مرفأ، وقد أصبحت الآن مطعماً وباراً يقدم مأكولات فاخرة وأنواع مشروبات مختارة وجمهور رائع، مع إطلالة خلابة على غروب الشمس.

صالة ليكسايد

5 نصائح للعيش والاحتفال وسط أجواء الرفاهية

أسئلة شائعة

·    بحيرة فاكر زي: هي عبارة عن بحيرة في أقصى جنوب النمسا تتمتع بأكبر عدد من ساعات سطوع الشمس وتُعتبر جنة مائية للعائلات!

·    بحيرة ميلشتاتر زيه: هي أعمق بحيرة في كارينثيا وتمر عبرها خطوط طاقة جيومانتيكية، وتحيط بها العديد من المواقع المهمة.

·    بحيرة كلوباينرزيه: تصل درجة الحرارة فيها إلى 28 درجة في الصيف، وهي واحدة من أكثر بحيرات الاستحمام دفئاً على الجانب الجنوبي المشمس من جبال الألب.

·    بحيرة تونرزيه: تتمتع البحيرة بموقع مثالي، وتُعد واحة للسلام (رابط باللغة الألمانية فقط).

·    بحيرة أوسياخر زيه: يتم تنظيم العديد من الحفلات الموسيقية والفعاليات على ضفاف البحيرة منذ أكثر من 40 عاماً.

·    بحيرة فيسنزيه: هي واحدة من أكثر المناطق الصديقة للبيئة في أوروبا، وهي الأعلى من بين بحيرات كارينثيا الكبيرة، وأنقى بحيرة في جبال الألب.

·    بحيرة كوتشاخر زيه: 70% من مساحة المنطقة هي محمية طبيعية. سواء أردتَ أن تسترخي أو أن تمارس النشاطات، فكل شيء ممكن هنا.

·    بحيرة بريسيغر زيه: هذه البحيرة وذات مياه نقية للغاية وتحيط بها الغابات والمروج والحقول.

تشتهر بحيرة فورتهرزيه في كارينثيا بلونها الفيروزي الخلاب وسحرها الفريد، مما يجعل المنطقة وجهة جذابة للغاية. تحيط بها مناظر طبيعية مدهشة، وتتمتع البحيرة بمناخ شبه متوسطي مع درجات حرارة معتدلة وأيام مشمسة. يشتهر محيط بحيرة فورتهرزيه بجوه الدافئ وحب الحياة، وهو ما ينعكس في مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية المتاحة. ابدأ يومك بالسباحة، واستمتع بتناول الأسماك الطازجة في مطعم بجانب البحيرة على الغداء، ثم انطلق في جولة بالدراجة عبر الفيلات التاريخية والقرى الخلابة مثل بورتشاخ في فترة ما بعد الظهر.

هنا،، تتناغم المأكولات الشهية، من الأسماك المحلية إلى الكوكتيلات المنعشة، بشكل مثالي مع برنامج المتعة والراحة. وتجذب بحيرة فورتهرزيه العديد من الزوار في فصل الصيف، لكنها أيضاً تسحر الزائرين في فصول الربيع والخريف والشتاء بجمالها الطبيعي وتنوع أنشطتها. سواء كنت تفضّل السباحة أو الإبحار أو التنزه أو مجرد الاسترخاء، تقدم بحيرة فورتهرزيه تجربة تناسب جميع الأذواق.

قد يكون هذا مثيراً للاهتمام أيضاً