باعتبارها أكبر بحيرة في كارينثيا، توفر بحيرة فورتهرزيه الكثير من العطلات الصيفية ووجهات الرحلات والرياضات المائية.

متعة الحياة في بحيرة فورتهرزيه

تتمتع بحيرة فورتهرزيه بسحر حقيقي: نسيم عليل يلفح الوجه، إحساس بالخفة والحرية، عبق الرصيف الخشبي، رائحة الصيف وأشعة الشمس، وصوت الأمواج الهادئة المتلاطمة. وبالطبع، هناك متعة الالتقاء بالآخرين والاندماج معهم.

غالباً ما يرتبط الدفء وحب الحياة بأهل كارينثيا القريبين من بحيرة فورتهرزيه. هنا يمكنك أن تبدأ يومك بسباحة صباحية في جزيرة كابوزينر، وأن تستمتع بعد ذلك بوجبة غداء من أسماك البحيرة الطازجة في أحد المطاعم المطلة على الماء. وفي فترة ما بعد الظهر، يمكنك القيام بجولة بالدراجة وزيارة الفيلات التاريخية في بورتشاخ. بعد ذلك، يمكنك أن تدلل نفسك بقطعة من كعكة المشمش الطازجة من محل الحلويات الشهير فينيرويثر، أو أن تحتفل بجو الصيف بمشروب كوكتيل مثلج في البار المفتوح على ضفاف البحيرة، أو ربما تختار شيئاً مختلفاً تماماً – فهناك الكثير مما يمكنك استكشافه!