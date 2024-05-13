إنها بحيرة تتمتع بالسكينة وتنعم بالكثير من البهاء، وتقع بين الغابات والمروج والمناظر الطبيعية الجبلية.

حيث تتمتع بالحياة الهانئة البطيئة

تمتد بحيرة فولفغانغ زيه عبر ولايتين نمساويتين: سالزبورغ والنمسا العليا. إنها واحدة من تلك المناطق الكلاسيكية في سالزكامرغوت حيث يشعر الزوار بالارتياح العميق، حيث يزداد سحرها بفضل المناظر الطبيعية المحيطة والفرص العديدة لممارسة الرياضة والأنشطة. كما توفر المنطقة نمط حياة مريحاً للسكان المحليين، الذين يحرصون على جعل كل شيء "جميل" لضيوفهم، مما يعني أن الأمور تسير بشكل جيد ودون أي متاعب.

بحيرة فولفغانغ زيه: الاسترخاء وسط اللون الأزرق الفيروزي

سُمِّيت البحيرة في الأصل "أبرزيه" وذُكرت في السجلات منذ عام 800 ميلادي، وتم تغيير اسمها إلى "فولفغانغ زيه" بعد 500 عام تكريماً للقديس فولفغانغ، الذي جعل المنطقة موقعاً للحج في العصور الوسطى. وعلى مر القرون، تدفقت المياه من جدول زينكِنباخ إلى بحيرة فولفغانغ زيه، التي أصبحت الآن تُعتبر "مياه مرجعية من الاتحاد الأوروبي" بفضل جودتها الاستثنائية. هذا ويتغير لون البحيرة بسبب وجود نباتات وحيوانات مختلفة في المياه، كما ينتج اللون الأزرق الفيروزي الجميل أيضاً عن بلورات الحجر الجيري.