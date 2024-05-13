Two hikers with backpacks sitting on a rock by a mountain lake, their reflection visible in the water.
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Rakousko v kostce
Čím je rakouský způsob života tak výjimečný

Hory, jezera, regiony, města: každé místo v Rakousku - a s ním i jeho obyvatelé - vzbuzuje zvláštní přístup k životu. Ponořte se, vychutnávejte, užívejte si!

Horká místa v Rakousku pro každý životní styl

Čím je dovolená v Rakousku tak výjimečná? Kde je nejlépe cítit typický rakouský přístup k životu? - Je to nedotčená příroda s horami, jezery, vodopády, řekami a lesy, která utváří krásu této země. Zároveň jsou to regiony a města s bohatou historií, kulturou, památkami a kulinářskými specialitami, díky nimž je Rakousko tak zajímavé, milé a stojí za to v něm žít. A konečně jsou to lidé, kteří jsou otevření a pohostinní a dělají z dovolené pro své hosty zážitek ze všech hledisek. Když jste hostem v Rakousku, užíváte si to, co je pro vás dobré. Nápadů a inspirace je tu spousta.

Čím je dovolená v Rakousku tak výjimečná? Kde je nejlépe cítit typický rakouský přístup k životu? - Je to nedotčená příroda s horami, jezery, vodopády, řekami a lesy, která utváří krásu této země. Zároveň jsou to regiony a města s bohatou historií, kulturou, památkami a kulinářskými specialitami, díky nimž je Rakousko tak zajímavé, milé a stojí za to v něm žít. A konečně jsou to lidé, kteří jsou otevření a pohostinní a dělají z dovolené pro své hosty zážitek ze všech hledisek. Když jste hostem v Rakousku, užíváte si to, co je pro vás dobré. Nápadů a inspirace je tu spousta.

Památky, umění a kultura

Bohatá historie, kulturní rozmanitost a moderní duch inovací vytvořily v Rakousku působivou nabídku památek a kulturních míst.

Zámek Schönbrunn

Velkolepý barokní palác ve Vídni, který obývali císař František Josef I. a císařovna Sisi, je známý svou bohatou historií, zahradami.

Zámek Schönbrunn

Císařská vila Bad Ischl

Císařská vila ukazuje apartmány císařského páru Františka Josefa I. a Sisi, rozsáhlý císařský park je přístupný pro rozsáhlé prohlídky.

Císařská vila Bad Ischl

Zoo Hellbrunn Salzburg

Působivá skalní stěna ohraničuje zoologickou zahradu Hellbrunn, která sousedí s historickým zámeckým parkem. Zážitek z přírody mezi nosorožci, zebrami a lvy.

Zoo Hellbrunn

Katedrála svatého Štěpána

Katedrála svatého Štěpána, dominanta města Vídně, zaujme svou gotickou architekturou a je ústředním místem kulturního a historického významu.

Katedrála svatého Štěpána

Solný důl Hallstatt

Vzrušující rodinné dobrodružství v nejstarším solném dole na světě vede k podzemním solným jezerům a originálním dřevěným skluzavkám v hlubinách hory.

Hallstattský solný důl

Opatství Melk

Opatství Melk - jedno z největších barokních opatství v Evropě, známé svou velkolepou architekturou a jedinečnou polohou v UNESCO oblasti Wachau.

Opatství Melk

Grossglocknerská vysokohorská silnice

Historická Grossglocknerská vysokohorská silnice je skutečným alpským zážitkem a nabízí úchvatné výhledy na Alpy v délce 48 kilometrů.

Grossglocknerská vysokohor. silnice

Výlet lodí po Dunaji

Malebné plavby lodí po Dunaji nabízejí jednodenní výlety a tematické plavby po Vídni a oblasti Wachau. K hlavním bodům programu patří kulturní akce.

Výlet lodí po Dunaji

Příroda, pohyb a rekreace

Směs hor a jezer působí obzvlášť magicky na tělo, mysl i duši. Je jedinečné pocítit tento (alpský) přístup k životu a blízkost přírody v Rakousku při sportu nebo relaxaci.

Dálková pěší túra Iseltrail

76 km dlouhá stezka Iseltrail vede podél jedné z posledních volně tekoucích ledovcových řek v Alpách, začíná v Lienzu a lze ji absolvovat v pěti etapách.

Iseltrail

Krimmlské vodopády

Krimmlské vodopády v Salcbursku ohromují převýšením 380 metrů na třech stupních na konci údolí a patří k pátým nejvyšším na světě.

Krimmlské vodopády

Národní park Vysoké Taury

Národní park chrání stanoviště s obrovskou biologickou rozmanitostí. Díky ledovcům, divoké přírodě a kulturní krajině je to zvláštní přírodní a dobrodružná oblast.

Národní park Vysoké Taury

Eisriesenwelt

Pro všechny, kteří dobře chodí pěšky: Eisriesenwelt je největší ledová jeskyně na světě a při prohlídce s průvodcem odhalí úchvatné ledové útvary.

Obří ledový svět

Bregenzerwald

Pěší turistika, cykloturistika, golf, muškaření, rafting, canyoning, létající liška a paragliding: V Bregenzerwaldu si užijete přírodu i dobrodružství stejnou měrou.

Bregenzerwald

Cyklistika na trase Jižní burgenlandský ráj

Cyklostezka nabízí rovinaté, klidné i náročné trasy a je ideální pro elektrokola, abyste si mohli v klidu vychutnat přírodu.

Rajská trasa jižním Burgenlandem

Tyrolské hory

V Tyrolsku se k nebi tyčí více než 600 vrcholů vysokých přes 3 000 metrů, které vytvářejí jedinečnou kulisu pro pěší túry všech úrovní.

Pěší túry v Tyrolsku

Kulinářské požitky s geniálními originály

V Alpách, na horských pastvinách, u jezer, podél Dunaje, na vinicích i ve městě pracují lidé s posláním: zušlechťovat hodnotné produkty. Dovolená, kterou si můžete užít na výjimečných místech.

Jihoštýrská vinařská stezka

Této nádherné krajiny se strmě se svažujícími vinicemi a úzkými, klikatými silničkami je těžké se nabažit.

Jihoštýrská vinařská stezka

Wachau

Hostitelé slavného regionu na Dunaji podávají inovativní gurmánské pokrmy s oceňovanou kvalitou i tradiční regionální kuchyni.

Údolí Wachau

Jakou dovolenou v Rakousku byste si přáli?

Přehled informací o Rakousku

Zde najdete praktické informace a tipy o cestování do Rakouska, mýtném, celních předpisech, veřejné dopravě, bezbariérovém a udržitelném cestování a mnoho dalšího.
Tip na ochranu klimatu

Co dělá hotel udržitelným?

  • Zaměření na sezónní, regionální a ekologické potraviny

  • promyšlené energetické koncepce

  • Opatření pro úsporu zdrojů

  • Osvětlení s nízkou spotřebou energie

  • Systémy opětovného využití vody

  • Zapojení do regionálních komunit, kultury a tradic

  • přírodní materiály pro vybavení a textilie

  • Bioklimatická kritéria pro budovy (dobrá izolace)

  • Harmonizace potřeb hostů, místních obyvatel a přírody

  • Hodnoty jsou zaměřeny na ekologické, sociální a kulturní aspekty

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