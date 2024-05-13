Rakousko v kostce
Čím je rakouský způsob života tak výjimečný
Introduction
Horká místa v Rakousku pro každý životní styl
Čím je dovolená v Rakousku tak výjimečná? Kde je nejlépe cítit typický rakouský přístup k životu? - Je to nedotčená příroda s horami, jezery, vodopády, řekami a lesy, která utváří krásu této země. Zároveň jsou to regiony a města s bohatou historií, kulturou, památkami a kulinářskými specialitami, díky nimž je Rakousko tak zajímavé, milé a stojí za to v něm žít. A konečně jsou to lidé, kteří jsou otevření a pohostinní a dělají z dovolené pro své hosty zážitek ze všech hledisek. Když jste hostem v Rakousku, užíváte si to, co je pro vás dobré. Nápadů a inspirace je tu spousta.
Čím je dovolená v Rakousku tak výjimečná? Kde je nejlépe cítit typický rakouský přístup k životu? - Je to nedotčená příroda s horami, jezery, vodopády, řekami a lesy, která utváří krásu této země. Zároveň jsou to regiony a města s bohatou historií, kulturou, památkami a kulinářskými specialitami, díky nimž je Rakousko tak zajímavé, milé a stojí za to v něm žít. A konečně jsou to lidé, kteří jsou otevření a pohostinní a dělají z dovolené pro své hosty zážitek ze všech hledisek. Když jste hostem v Rakousku, užíváte si to, co je pro vás dobré. Nápadů a inspirace je tu spousta.
Památky, umění a kulturaBohatá historie, kulturní rozmanitost a moderní duch inovací vytvořily v Rakousku působivou nabídku památek a kulturních míst.
Zámek Schönbrunn
Velkolepý barokní palác ve Vídni, který obývali císař František Josef I. a císařovna Sisi, je známý svou bohatou historií, zahradami.
Císařská vila Bad Ischl
Císařská vila ukazuje apartmány císařského páru Františka Josefa I. a Sisi, rozsáhlý císařský park je přístupný pro rozsáhlé prohlídky.
Zoo Hellbrunn Salzburg
Působivá skalní stěna ohraničuje zoologickou zahradu Hellbrunn, která sousedí s historickým zámeckým parkem. Zážitek z přírody mezi nosorožci, zebrami a lvy.
Katedrála svatého Štěpána
Katedrála svatého Štěpána, dominanta města Vídně, zaujme svou gotickou architekturou a je ústředním místem kulturního a historického významu.
Solný důl Hallstatt
Vzrušující rodinné dobrodružství v nejstarším solném dole na světě vede k podzemním solným jezerům a originálním dřevěným skluzavkám v hlubinách hory.
Opatství Melk
Opatství Melk - jedno z největších barokních opatství v Evropě, známé svou velkolepou architekturou a jedinečnou polohou v UNESCO oblasti Wachau.
Grossglocknerská vysokohorská silnice
Historická Grossglocknerská vysokohorská silnice je skutečným alpským zážitkem a nabízí úchvatné výhledy na Alpy v délce 48 kilometrů.
Příroda, pohyb a rekreaceSměs hor a jezer působí obzvlášť magicky na tělo, mysl i duši. Je jedinečné pocítit tento (alpský) přístup k životu a blízkost přírody v Rakousku při sportu nebo relaxaci.
Dálková pěší túra Iseltrail
76 km dlouhá stezka Iseltrail vede podél jedné z posledních volně tekoucích ledovcových řek v Alpách, začíná v Lienzu a lze ji absolvovat v pěti etapách.
Krimmlské vodopády
Krimmlské vodopády v Salcbursku ohromují převýšením 380 metrů na třech stupních na konci údolí a patří k pátým nejvyšším na světě.
Národní park Vysoké Taury
Národní park chrání stanoviště s obrovskou biologickou rozmanitostí. Díky ledovcům, divoké přírodě a kulturní krajině je to zvláštní přírodní a dobrodružná oblast.
Eisriesenwelt
Pro všechny, kteří dobře chodí pěšky: Eisriesenwelt je největší ledová jeskyně na světě a při prohlídce s průvodcem odhalí úchvatné ledové útvary.
Bregenzerwald
Pěší turistika, cykloturistika, golf, muškaření, rafting, canyoning, létající liška a paragliding: V Bregenzerwaldu si užijete přírodu i dobrodružství stejnou měrou.
Cyklistika na trase Jižní burgenlandský ráj
Cyklostezka nabízí rovinaté, klidné i náročné trasy a je ideální pro elektrokola, abyste si mohli v klidu vychutnat přírodu.
Kulinářské požitky s geniálními originályV Alpách, na horských pastvinách, u jezer, podél Dunaje, na vinicích i ve městě pracují lidé s posláním: zušlechťovat hodnotné produkty. Dovolená, kterou si můžete užít na výjimečných místech.
Přehled informací o RakouskuZde najdete praktické informace a tipy o cestování do Rakouska, mýtném, celních předpisech, veřejné dopravě, bezbariérovém a udržitelném cestování a mnoho dalšího.
Co dělá hotel udržitelným?
Zaměření na sezónní, regionální a ekologické potraviny
promyšlené energetické koncepce
Opatření pro úsporu zdrojů
Osvětlení s nízkou spotřebou energie
Systémy opětovného využití vody
Zapojení do regionálních komunit, kultury a tradic
přírodní materiály pro vybavení a textilie
Bioklimatická kritéria pro budovy (dobrá izolace)
Harmonizace potřeb hostů, místních obyvatel a přírody
Hodnoty jsou zaměřeny na ekologické, sociální a kulturní aspekty