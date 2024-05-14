Zwei Personen stehen bei Sonnenuntergang neben einem kleinen Bergsee, Alpenpanorama im Hintergrund.
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Urlaub in Österreichs Bergen
Wandern, Familienurlaub und Skifahren als Lebensgefühl in den Alpen

Wer Österreichs Berge erlebt, wird es bald spüren: Das spezielle Lebensgefühl, von dem alle so schwärmen – ein Mix aus Leichtigkeit, Freiheit und Naturbegeisterung.

Warum wir die Berge lieben? Gästen, die für Urlaub in den Alpen schwärmen, gehen die Berge genauso zu Herzen wie den Menschen, die hier leben. Seit Jahrhunderten sind Einheimische im Einklang mit Natur und Landschaft – 63 % Österreichs bestehen aus hochalpinem Gebirge. Bauern und Bäuerinnen pflegen Almen, ziehen Vieh über steile Hänge und kennen jeden Pfad, jede Quelle.

Bergurlaub ist ein Erlebnis. Im Sommer summt das Leben, Familien wandern von Almhütte zu Almhütte, Kinder klettern an Felsen, Bergseen spiegeln den Himmel und laden zum Abkühlen ein. Im Winter glitzert der Schnee, Pisten und Pfade stehen bereit: zum Skifahren, Winterwandern, Schneeschuhwandern, Rodeln und Langlaufen – Aktivurlaub in Österreichs verschneiten Bergen ist ein Fest für alle Sinne.

Und deshalb lieben wir die Berge. Auf einem Gipfel zu stehen, die Welt zu überschauen, erfüllt mit einer Freiheit, die sonst nirgendwo zu finden ist. Die Menschen in den Alpen tragen dazu bei, dass diese Natur intakt bleibt – sie bewahren Wege, Almen und Naturschätze mit großem Respekt und nachhaltiger Verantwortung.

Die schönsten Berg-Aktivitäten im ganzen Jahr

Ob Sommerwanderung zu urigen Almhütten, Kletterabenteuer am Fels oder Skifahren, Rodeln und Schneeschuhwandern im Winter – in Österreichs Alpen ist das ganze Jahr Aktivurlaub angesagt. Bergseen, Naturparks und Hüttenzauber sorgen für echtes Bergfeeling.

Weitwandern: Wenn’s mehr als ein Tag sein soll

Wandern mit Kindern: Routen und Touren für die ganze Familie

Wandern: Naturparks und Nationalparks unter Naturschutz

Hoch hinaus: Mit der Seilbahn barrierefrei auf den Berg

Yoga: Kraft tanken in den Bergen und am See

Höhenwandern: Von Hütte zu Hütte in den Alpen

Mountainbiken: Touren, Trails und Tipps

Klettern: Steige und Routen für alle Könnerstufen

Die coolsten Berg-Aktivitäten im Winter

Winter in Österreichs Bergen sind Action und Ruhe zugleich: Skifahren über Pulverschnee, Rodelspaß mit der Familie, Schneeschuh- oder Winterwanderungen durch stille Landschaften, Langlaufen auf gespurten Loipen oder Fatbiken durch die Winterwelten – Vielfalt begeistert!

Skifahren: Pulverschnee, Pistenvielfalt und Bergpanorama

Schneeschuhwandern: Auf Winters alpinen Spuren

Fatbiken: Durch Österreichs Winterlandschaften cruisen

Langlaufen: Dem Winter auf der Spur

Winterwandern: Durch den Schnee stapfen und die Ruhe erleben

Rodeln: Rasanter Spaß am Berg für die ganze Familie

Gehen, sich bewegen, auf einen Berg steigen und wieder absteigen – das ist eine Parallele zum Leben.

Peter HabelerÖsterreichischer Extrembergsteiger

Gipfelwanderungen und Wandertouren

Von der anspruchsvollen Gipfeltour bis zu familienfreundlichen Wanderwegen und Trailruns auf der Alm: Österreichs Berge bieten für jede Kondition das passende Abenteuer – Sonnenaufgang, traumhaftes Panorama und Almjause auf der Hütte inklusive.

Gipfeltour Hochkönig: Wanderfreiheit im SalzburgerLand

Den 2.941 Meter hohen Hochkönig über den Hauptanstieg erklimmen: Eine anspruchsvolle 17,7 Kilometer lange Route mit 1.580 Höhenmetern für erfahrene Bergsteiger:innen.

Hochkönig

Wilder Kaiser: Mehrtageswanderung Kaiserkrone

Die Kaiserkrone-Tour führt auf rund 58 Kilometern in 4.000 Höhenmetern einmal um das Massiv des Wilden Kaisers in fünf Etappen zu fantastischen Aussichten.

Wilder Kaiser

Warth-Schröcken: Gipfelwanderung Mohnenfluh

Von Oberlech geht’s zehn Kilometer lang in fünf Stunden nach Schröcken. Der Höchstpunkt liegt auf 2.542 Meter Seehöhe. Herrliches Panorama über Warth-Schröcken.

Warth-Schröcken

Nationalpark Hohe Tauern: Gipfeltour zum Sonnenaufgang

Auf der geführten Sonnenaufgangswanderung geht‘s in vier Stunden Gehzeit zur Emberger Alm. Abstieg mit herrlichem Panorama, geeignet für Kinder ab 8 Jahren.

Nationalpark Hohe Tauern

Salzkammergut: Gipfelwanderung auf den Schafberg

Von St. Wolfgang über die Dorneralm auf den Schafberg in 3,5 Stunden auf 1.783 Meter Höhe. Eine Gipfeltour mit prachtvollen Ausblicken und großartiger Gipfelrundschau.

Salzkammergut

Schladming-Dachstein: Riesneralm Gipfeltrail

Bis zur Mittelstation mit der Seilbahn, dann über drei Gipfel und zwei Almen auf dem Singletrail – Zehn Kilometer in ca. 2,5 h. Perfekt für Trailrunningfans!

Schladming-Dachstein
Hoch hinaus über 3.000 Meter Seehöhe

Die 10 höchsten Gipfel in Österreich

  1. Großglockner: 3.798 m / Glocknergruppe in Tirol und Kärnten

  2. Wildspitze: 3.768 m / Ötztaler Alpen in Tirol

  3. Weißkugel: 3.738 m / Ötztaler Alpen in Tirol

  4. Hofmannspitze: 3.722 m / Glocknergruppe in Tirol und Kärnten

  5. Großvenediger: 3.666 m / Venedigergruppe in Tirol und Salzburg

  6. Hinterer Brochkogel: 3.628 m / Ötztaler Alpen in Tirol

  7. Hintere Schwärze: 3.624 m / Ötztaler Alpen in Tirol

  8. Similaun: 3.599 m / Ötztaler Alpen in Tirol

  9. Großes Wiesbachhorn: 3.564 m Glocknergruppe in Salzburg

  10. Vorderer Brochkogel: 3.562 m / Ötztaler Alpen in Tirol

Alpen-Guide-Suche: Hier findet ihr Bergführer:innen für einen sicheren Gipfelsieg

Sicher in den Bergen

Hoch hinaus auf Aussichtsplattformen und Hochalpenstraßen

Staunt über die beeindruckenden Alpen- und Seenpanoramen auf Österreichs Aussichtsplattformen. Erlebt die Großglockner Hochalpenstraße mit ihrer Geschichte und Bergkultur. Und genießt jede Kurve auf der Silvretta-Hochalpenstraße.

Die schönsten Alpenregionen in Österreich

Das Alpbachtal ist bekannt für seine bezaubernden Bergdörfer, im Ötztal warten über 250 Dreitausender auf Abenteuerlustige, während Kitzbühel Glamour in den Bergen versprüht. Österreichs Alpenregionen überraschen mit Natur, Tradition und ihrer Charakteristik.

Kitzbühel: Das „Monte Carlo der Alpen"

Alpbachtal: Bergdörfer, Glaskunst und Familienskigebiet

Stubaital: Wasserfälle, mächtige Berge und ewiges Eis

Zillertal: Traditionen, Vielfalt und urige Hütten

Obertauern: Winterparadies und Sommerabenteuer

Saalbach Hinterglemm: Action und Entspannung

Ötztal: Abwechslung auf 250 Dreitausendern

Bregenzerwald: Bergkäse, Naturidyll und Holzarchitektur

Montafon: Bergdörfer und Biodiversität

Wilder Kaiser: Gipfel, Wälder und Gewässer

Die schönsten Spa-Hotels, Chalets und Almhütten

Wellness-Hotels ebenso wie Hütten und Almen verbinden Natur, Tradition und Komfort: Wer einen Hauch von Luxus in den Bergen sucht, findet Wellness, Gourmetgenuss und Panorama in Spa-Hotels. Almen hingegen sind essenziell für die Kulturlandschaft und feine Wanderziele.

Hotel Post Bezau im Bregenzerwald

Geführte Wanderungen, Kräuterworkshops, Yoga im Naturraum und Wellnessbehandlungen sorgen für Alpenfeeling vom Feinsten in 600 Meter Seehöhe.

Hotel Post Bezau

Forsthofgut Naturhotel in Leogang

Das Naturhotel Forsthofgut verbindet 5-Sterne-Luxus mit Natur: 5.700 m² waldSPA, regionale Kulinarik und Erholung inmitten der Leoganger Steinberge auf 850 Meter Seehöhe.

Hotel Forsthofgut

Nidum Casual Luxury Hotel am Seefelder Plateau

Das Nidum kombiniert modernen Luxus mit alpiner Natur in 1.240 Meter Seehöhe. 1.500 m² Wellnessbereich, 3 Restaurants und Outdoor-Aktivitäten.

Hotel Nidum

Mountain Resort Feuerberg auf der Gerlitzen Alpe

Auf 1.769 Metern Seehöhe gelegen bietet das 4-Sterne-Superior-Resort einen luxuriösen Wellnessbereich und Chalets mit beeindruckendem Bergpanorama.

Mountain Resort Feuerberg

Höflehner Natur- und Wellnesshotel in Schladming-Dachstein

Auf 1.117 Metern Seehöhe gelegen, verwöhnt das 5.000 m² große Premium Alpin Spa mit sechs Wasserwelten und 12 Saunen in 4-Sterne-Superior-Qualität.

Hotel Höflehner
Klimaschutz-Info

Warum ist Almwirtschaft so wichtig?

  • Almwirtschaft trägt zur Erhaltung der Kulturlandschaft und Sicherheit der Täler bei. Denn bewirtschaftete Almen schützen vor Lawinen und Muren.

  • Almbauern und -bäuerinnen sowie Senner:innen produzieren hochwertige Milchprodukte von Kühen, Schafen und Ziegen – meist in Bio-Qualität.

  • Almen bieten einen ursprünglichen Erholungsraum in den Bergen.

  • Almwirtschaft verhindert die Verbuschung und fördert damit die Biodiversität.

  • Auf Almwiesen wachsen weit mehr verschiedene Kräuter als am Talboden. Diese Artenvielfalt ist wichtig für die Natur.

Biodiversität in Österreich

FAQs

  • Bergtour auf den Hochschwab in der Steiermark

    Das Hochschwabmassiv in der Obersteiermark, wichtigstes Karstgebiet Österreichs, teilt sich in die Region Wildalpen im Norden und Aflenz im Süden mit anspruchsvollen Kletterrouten. Hier entspringen 60 % von Wiens Trinkwasser über die II. Wiener Hochquellwasserleitung.

  • Gipfeltour auf den Hochkönig im SalzburgerLand

    Der Hochkönig bietet ein vielseitiges alpines Gelände für anspruchsvolle Touren über Panoramarouten oder für sanfte Familien- und Kräuterwanderungen. Ein 340 Kilometer langes Wanderwegnetz steht zur Verfügung.

  • Tagestour auf den Großen Priel in Oberösterreich

    Eine lange alpine Route führt zum höchsten Gipfel des Toten Gebirges. Die anspruchsvolle Tagestour ist nur für erfahrene Bergwanderinnen und Bergwanderer geeignet. Alternativ kann sie auch als zweitägige Etappenwanderung geplant werden.

  • Höhenrundwanderung auf dem Pfänder in Vorarlberg

    Die Pfänderbahn in Bregenz erreicht den Pfänder auf 1.064 Höhenmeter in sechs Minuten. Von hier aus begeistert ein herrlicher Panoramablick auf Bodensee, Rheintal und die umliegende Bergwelt. Der Höhenrundweg startet am Gipfel und führt durch Wald und Wiesen.

Der Großglockner ist 3.798 Meter hoch und somit der höchste Berg Österreichs.

Für einen Bergurlaub in Österreich ist der Sommer von Juni bis September die beste Zeit für Aktivitäten wie Wandern, Mountainbiken und Bergtouren. Die Temperaturen sind angenehm und die Wege schneefrei. Der Winter von Dezember bis März eignet sich ideal für Skifahren, Snowboarden und andere Wintersportarten in den Skigebieten.

Einige Bergregionen in Österreich haben ihre Angebote und Erlebnisse speziell auf Familien ausgerichtet wie beispielsweise:

  • Kärnten: Lieser-Maltatal

  • SalzburgerLand: Hochkönig

  • Steiermark: Schladming-Dachstein

  • Tirol: Serfaus-Fiss-Ladis, Wilder Kaiser und Alpbachtal

  • Vorarlberg: Brandnertal

In Österreich sind die Ostalpen breiter, sanfter und niedriger mit vielfältigen Landschaftstypen aus Wald, Kalk- und Kristallgestein. Die Westalpen sind schroffer, höher und haben markantere Gipfel.

Die spektakulärsten Aussichtsplattformen in Österreich sind beispielsweise

  • Kärnten: Aussichtsturm am Pyramidenkogel

  • SalzburgerLand: Top of Salzburg am Kitzsteinhorn

  • Steiermark: Skywalk am Dachstein mit der „Treppe ins Nichts“ und 5fingers am Krippenstein

  • Tirol: Top of Tyrol am Stubaier Gletscher und highline179, die längste Fußgängerhängebrücke der Welt in Reutte

Zu den schönsten Aussichtsplattformen

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