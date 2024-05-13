Gli Asburgo in Austria
Una dinastia scrive la storia
Introduction
Per 645 anni gli Asburgo hanno plasmato la storia dell'Austria dal punto di vista politico, culturale e architettonico. Quello che iniziò con Rodolfo I e la battaglia sul Marchfeld nel 1278 si trasformò in una delle dinastie più potenti d'Europa. Matrimoni strategici al posto di sanguinose conquiste: il famoso “Tu felix Austria nube” divenne il marchio di fabbrica di questa intelligente politica di espansione. Ben presto la loro influenza si estese dalla Boemia all'Ungheria, fino all'Italia e alla Spagna.
Nel XV secolo gli Asburgo salirono al trono imperiale del Sacro Romano Impero, una posizione che mantennero quasi ininterrottamente fino alla sua dissoluzione nel 1806. Con il passaggio all'Impero austriaco, la monarchia aprì un nuovo capitolo, che culminò nel 1867 con la doppia monarchia austro-ungarica. Due Stati, una corona: un equilibrio tra potere centrale e diversità culturale.
Con Maria Teresa entrò nella monarchia lo spirito riformatore: obbligo scolastico, riforme fiscali, abolizione della tortura: la sua opera gettò le basi per l'Austria moderna. Suo figlio Giuseppe II diede impulso alla centralizzazione e al rinnovamento amministrativo, che sono considerati un passo verso la modernità. La fondazione dell'Impero nel 1804 e la compromissione con l'Ungheria nel 1867 diedero vita a un'unione reale multilingue nel cuore dell'Europa.
Ma più l'impero si espandeva, più diventava fragile. Le tensioni nazionali, i rivolgimenti politici e la prima guerra mondiale portarono alla sua dissoluzione. L'11 novembre 1918, l'imperatore Carlo I firmò la rinuncia al trono nel castello di Schönbrunn: era la fine di un'era.
La monarchia era ormai storia, ma la sua eredità rimane: oggi castelli, piazze e musei in tutta l'Austria raccontano lo splendore e l'ambivalenza degli Asburgo. Sale di rappresentanza, istituti scolastici riformati e un'identità multiforme riflettono una storia che racconta l'Austria in chiave moderna e la ripensa con un pizzico di ironia.
Politica matrimoniale: «Bella gerant alii, tu felix Austria nube» – «Che gli altri facciano la guerra, tu, felice Austria, sposati!»
I più famosi Asburgo
Massimiliano I
“L'ultimo cavaliere” amava i tornei, condusse 25 campagne militari e ampliò un impero mondiale grazie a matrimoni strategici: un visionario tra Medioevo e modernità.
Maria Teresa
Introdusse l'obbligo scolastico, creò un esercito permanente e riformò il sistema statale: una sovrana tra politica di potere e volontà illuminata di cambiamento.
Maria Antonietta
Tra infanzia viennese, fasto rococò e ghigliottina: la sua vita la portò dalla corte viennese alla Rivoluzione francese, un destino tra diplomazia e dramma.
Francesco Giuseppe I
Salì al trono all'età di 18 anni, guidò l'Austria verso la modernità e regnò per quasi settant'anni: un monarca diviso tra senso del dovere, microgestione e calcolo.
Arciduca Rodolfo
Tra scienze naturali, spirito riformista e pressioni familiari: la sua vita ebbe una tragica fine a Mayerling, segnando una svolta decisiva nel destino della monarchia.
Francesco Ferdinando
Si impegnò a favore delle riforme e cercò di raggiungere un equilibrio in uno Stato multietnico: la sua morte violenta a Sarajevo scatenò la prima guerra mondiale.
Sulle tracce degli Asburgo a Vienna
Cripta dei Cappuccini
I corpi di 12 imperatori, 19 imperatrici e 150 membri della famiglia trovarono qui la loro ultima dimora in sarcofagi e diedero un silenzioso segno di eternità.
Chiesa votiva
Costruita dopo un attentato a Francesco Giuseppe, fu segno di gratitudine, dimostrazione di potere e simbolo di una monarchia in cerca di unità in tempi turbolenti.
Museo del Mobile
Dal trono da viaggio al salotto di Sissi: qui si scopre come vivevano e arredavano le dimore gli Asburgo. Uno sguardo dietro le quinte dell’arte imperiale dell’abitare.
Hermesvilla
Un regalo imperiale per un'imperatrice che preferiva viaggiare: questo luogo avrebbe dovuto legare Elisabetta a Vienna, ma solo raramente divenne il suo vero rifugio.
Time Travel Vienna – Habsburgshow
Una messa in scena imperiale con fiaccole virtuali e monarchi parlanti: questo luogo trasforma la storia degli Asburgo in un'avventura multimediale.
Chiesa di Sant'Agostino
Qui Maria Teresa, Maria Antonietta e Sissi si sono scambiate il fatidico sì, 54 cuori riposano in urne: questo luogo ha unito gli Asburgo in vita, amore e morte.
House of Habsburg
Strumenti, armature e doni: nella Neue Hofburg si condensano quattro secoli di stile di vita imperiale, influenza politica e scambi internazionali.
Sulle tracce degli Asburgo a Innsbruck
Palazzo imperiale
Un tempo residenza dei sovrani, oggi ospita sale di rappresentanza, ritratti nella sala dei giganti e l’appartamento di Sissi: la storia degli Asburgo vive ancora qui.
Tettuccio d'oro
2.657 scandole dorate, rilievi e logge imperiali: qui l’imperatore Massimiliano I era celebrato con grande stile, nello spirito del periodo di transizione intorno al 1500
Sulle tracce degli Asburgo in Austria
Baden bei Wien
Da rifugio a centro nevralgico: in un palazzo con padiglione nel giardino, Carlo I pianificò la pace e firmò documenti che avrebbero cambiato l'Europa.
Dopo un incendio, l'imperatore Massimiliano I cedette la città agli stati, che la trasformarono in un centro con palazzi nobiliari, fortificazioni e la famosa fontana.
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2.369m)
Nel 1856 Francesco Giuseppe I si recò con Sisi ai margini del ghiacciaio: da allora il luogo con vista sul Großglockner porta il suo nome e ricorda il tempo trascorso.
Da Federico III all'arciduca Giovanni: con lo Schlossberg e l'Armeria, divenne un bastione contro gli Ottomani, un centro militare al servizio della stabilità asburgica.
Wiener Neustadt
Qui nacque e fu sepolto l'imperatore Massimiliano I, regnò Federico III e Maria Teresa fondò un'accademia militare che esiste ancora oggi.
Hall-Wattens
Il sale portava potere, l’argento ricchezza: qui gli Asburgo garantirono la sovranità con l’estrazione, lasciando tracce nella pietra, nelle monete e nella storia.
I castelli e le dimore degli Asburgo
Abbazia Klosterneuburg
Qui riposa la corona imperiale, donata da Massimiliano III: rifugio in tempo di guerra, luogo di rappresentanza in tempo di pace, un luogo di fedeltà alla dinastia.
Schloss Halbturn
Maria Teresa lo donò a Maria Cristina per le nozze. Il figlio adottivo Carlo fece del castello il centro di una dinastia tra arte, politica e caccia.
Jagdschloss Mayerling
Il rifugio del principe ereditario Rodolfo divenne un luogo di silenzio, trasformato in monastero. Oggi l'altare si trova dove un tempo era il letto della coppia.
Schloss Tratzberg
Un tempo riserva di caccia di Massimiliano I, la tenuta è stata trasformata in un castello rinascimentale con affreschi artistici, torri e la monumentale sala Asburgo.
Schloss Linz
Da fortezza romana a residenza degli Asburgo: con i bastioni e la Friedrichstor, sotto Federico III divenne residenza degli Asburgo.
Schloss Artstetten
Progettato come rifugio di Francesco Ferdinando, questo luogo divenne dopo Sarajevo l'ultima dimora della coppia, conservata ancora oggi dai loro discendenti.
Kaiservilla (Villa Imperiale)
Semplice nello stile, ricco di significato: nel rifugio estivo che divenne teatro della storia europea, Francesco Giuseppe I scrisse la storia e il suo diario.
Schloss Laxenburg
Luogo per luna di miele, caccia e giardini di piacere: eleganza barocca, cortile blu e parco all’inglese rispecchiano lo stile degli Asburgo.
Schloss Hof
Maria Teresa progettò qui la sua residenza da vedova, Giuseppe II la ampliò: castello di famiglia, oggi patrimonio vivente della cultura barocca asburgica.
Schloss Eckartsau
L'imperatore Carlo I attese un miracolo, finché nel 1919 andò in esilio. Un luogo in cui si conclusero 600 anni di storia degli Asburgo e finì un impero mondiale.
Events mit Habsburg-Flair
Concerti allo Schloss Halbturn
I concerti al castello di Halbturn si terranno per la 51ª volta nel 2025. I visitatori potranno godersi concerti e spettacoli di alto livello con star internazionali.
Festa medievale Klosterneuburg
Ingresso gratuito e tante attività divertenti: giocoleria, musica, spettacoli di fuoco, marionette, programmi per bambini, laboratori di ritratti e bancarelle medievali.
Concerto di una notte d'estate Schönbrunn
ll concerto annuale dell'Orchestra Filarmonica di Vienna è ad ingresso gratuito. Il castello e il suo parco barocco fanno da splendida cornice all'evento.
Festival La Gacilly-Baden Photo
Qui il gotha della fotografia presenta affascinanti immagini in una gigantesca galleria a cielo aperto: circa 1.500 foto disposte su una lunghezza di 7 chilometri.
styriarte
La styriarte può vantarsi di essere il “festival della Stiria”. Il festival di musica classica e antica si tiene ogni anno in estate a Graz.
Festival teatrale Bassa Austria
Dal Bühne Baden all'Opera di Klosterneuburg, dai Raimundspiele Gutenstein ai Sommerspiele Melk, il Festival teatrale della Bassa Austria riunisce il meglio del teatro.
Settimane musicali di Innsbruck dedicate alla musica antica
Gli amanti della musica possono godersi i suoni originali di strumenti spesso ancora realizzati secondo metodi tradizionali nella cornice della Sala Spagnola.
Giornate imperiali in Bad Ischl
Ogni anno, intorno al 18 agosto, si celebra il compleanno dell’imperatore Francesco Giuseppe I con un treno a vapore speciale, la festa nel parco termale e molto altro.