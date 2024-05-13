Colored engraving: Group of elegantly dressed people in Victorian salon, two men in uniform, two children.
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Gli Asburgo in Austria
Una dinastia scrive la storia

Dinastia, potere, mito: gli Asburgo hanno plasmato l'Austria per secoli. Ancora oggi castelli, musei e piazze raccontano l'ascesa e la caduta della famiglia nobile.

Per 645 anni gli Asburgo hanno plasmato la storia dell'Austria dal punto di vista politico, culturale e architettonico. Quello che iniziò con Rodolfo I e la battaglia sul Marchfeld nel 1278 si trasformò in una delle dinastie più potenti d'Europa. Matrimoni strategici al posto di sanguinose conquiste: il famoso “Tu felix Austria nube” divenne il marchio di fabbrica di questa intelligente politica di espansione. Ben presto la loro influenza si estese dalla Boemia all'Ungheria, fino all'Italia e alla Spagna.

Nel XV secolo gli Asburgo salirono al trono imperiale del Sacro Romano Impero, una posizione che mantennero quasi ininterrottamente fino alla sua dissoluzione nel 1806. Con il passaggio all'Impero austriaco, la monarchia aprì un nuovo capitolo, che culminò nel 1867 con la doppia monarchia austro-ungarica. Due Stati, una corona: un equilibrio tra potere centrale e diversità culturale.

Con Maria Teresa entrò nella monarchia lo spirito riformatore: obbligo scolastico, riforme fiscali, abolizione della tortura: la sua opera gettò le basi per l'Austria moderna. Suo figlio Giuseppe II diede impulso alla centralizzazione e al rinnovamento amministrativo, che sono considerati un passo verso la modernità. La fondazione dell'Impero nel 1804 e la compromissione con l'Ungheria nel 1867 diedero vita a un'unione reale multilingue nel cuore dell'Europa.

Ma più l'impero si espandeva, più diventava fragile. Le tensioni nazionali, i rivolgimenti politici e la prima guerra mondiale portarono alla sua dissoluzione. L'11 novembre 1918, l'imperatore Carlo I firmò la rinuncia al trono nel castello di Schönbrunn: era la fine di un'era.

La monarchia era ormai storia, ma la sua eredità rimane: oggi castelli, piazze e musei in tutta l'Austria raccontano lo splendore e l'ambivalenza degli Asburgo. Sale di rappresentanza, istituti scolastici riformati e un'identità multiforme riflettono una storia che racconta l'Austria in chiave moderna e la ripensa con un pizzico di ironia.

Gli Asburgo
Dominio:dal 1273 fino al 1918 – per un totale di 645 anni
Sacro Romano Impero:dal 1439 al 1806 gli Asburgo furono quasi ininterrottamente imperatori romani germanici.
Austria-Ungheria:Dopo il 1806 nacque l'Impero austriaco, ampliato nel 1867 in doppia monarchia.
Fondazioni:Castello di Schönbrunn, Università di Vienna, Scuola di Equitazione Spagnola, Filarmonica Vienna
Obbligo scolastico:Introduzione sotto Maria Teresa

Politica matrimoniale: «Bella gerant alii, tu felix Austria nube» – «Che gli altri facciano la guerra, tu, felice Austria, sposati!»

I più famosi Asburgo

Massimiliano I

“L'ultimo cavaliere” amava i tornei, condusse 25 campagne militari e ampliò un impero mondiale grazie a matrimoni strategici: un visionario tra Medioevo e modernità.

Massimiliano I (1459 - 1519)

Maria Teresa

Introdusse l'obbligo scolastico, creò un esercito permanente e riformò il sistema statale: una sovrana tra politica di potere e volontà illuminata di cambiamento.

Maria Teresa (1717 - 1780)

Maria Antonietta

Tra infanzia viennese, fasto rococò e ghigliottina: la sua vita la portò dalla corte viennese alla Rivoluzione francese, un destino tra diplomazia e dramma.

Maria Antonietta (1755 - 1793)

Francesco Giuseppe I

Salì al trono all'età di 18 anni, guidò l'Austria verso la modernità e regnò per quasi settant'anni: un monarca diviso tra senso del dovere, microgestione e calcolo.

Francesco Giuseppe I (1830 - 1916)

Arciduca Rodolfo

Tra scienze naturali, spirito riformista e pressioni familiari: la sua vita ebbe una tragica fine a Mayerling, segnando una svolta decisiva nel destino della monarchia.

Arciduca Rodolfo (1858 - 1889)

Francesco Ferdinando

Si impegnò a favore delle riforme e cercò di raggiungere un equilibrio in uno Stato multietnico: la sua morte violenta a Sarajevo scatenò la prima guerra mondiale.

Francesco Ferdinando(1863 - 1914)

Carlo I

Salito al trono nel 1916, introdusse riforme sociali e nel 1917 tentò invano di negoziare una pace separata, ma nel 1918 rinunciò al governo.

Carlo I (1887 - 1922)

Sulle tracce degli Asburgo a Vienna

Cripta dei Cappuccini

I corpi di 12 imperatori, 19 imperatrici e 150 membri della famiglia trovarono qui la loro ultima dimora in sarcofagi e diedero un silenzioso segno di eternità.

Cripta dei Cappuccini

Chiesa votiva

Costruita dopo un attentato a Francesco Giuseppe, fu segno di gratitudine, dimostrazione di potere e simbolo di una monarchia in cerca di unità in tempi turbolenti.

Chiesa votiva

Museo del Mobile

Dal trono da viaggio al salotto di Sissi: qui si scopre come vivevano e arredavano le dimore gli Asburgo. Uno sguardo dietro le quinte dell’arte imperiale dell’abitare.

Museo del Mobile

Hermesvilla

Un regalo imperiale per un'imperatrice che preferiva viaggiare: questo luogo avrebbe dovuto legare Elisabetta a Vienna, ma solo raramente divenne il suo vero rifugio.

Hermesvilla

Time Travel Vienna – Habsburgshow

Una messa in scena imperiale con fiaccole virtuali e monarchi parlanti: questo luogo trasforma la storia degli Asburgo in un'avventura multimediale.

Time Travel Vienna – Habsburgshow

Chiesa di Sant'Agostino

Qui Maria Teresa, Maria Antonietta e Sissi si sono scambiate il fatidico sì, 54 cuori riposano in urne: questo luogo ha unito gli Asburgo in vita, amore e morte.

Chiesa di Sant'Agostino

House of Habsburg

Strumenti, armature e doni: nella Neue Hofburg si condensano quattro secoli di stile di vita imperiale, influenza politica e scambi internazionali.

House of Habsburg

Museo delle carrozze imperiali

Carrozze dell'incoronazione, di rappresentanza e auto di corte dell'ultimo imperatore raccontano la storia asburgica, tra vicende personali e quattro secoli di mobilità.

Museo delle carrozze imperiali

Sulle tracce degli Asburgo a Innsbruck

Palazzo imperiale

Un tempo residenza dei sovrani, oggi ospita sale di rappresentanza, ritratti nella sala dei giganti e l’appartamento di Sissi: la storia degli Asburgo vive ancora qui.

Palazzo imperiale

Tettuccio d'oro

2.657 scandole dorate, rilievi e logge imperiali: qui l’imperatore Massimiliano I era celebrato con grande stile, nello spirito del periodo di transizione intorno al 1500

Tettuccio d'oro

Kaiserliche Hofkirche (Chiesa Imperiale)

Massimiliano I è raffigurato in ginocchio in bronzo, tra alleati e figure mitologiche. Un monumento che fonde in metallo la visione della storia asburgica.

Kaiserliche Hofkirche

Sulle tracce degli Asburgo in Austria

Baden bei Wien

Da rifugio a centro nevralgico: in un palazzo con padiglione nel giardino, Carlo I pianificò la pace e firmò documenti che avrebbero cambiato l'Europa.

Baden bei Wien

Dopo un incendio, l'imperatore Massimiliano I cedette la città agli stati, che la trasformarono in un centro con palazzi nobiliari, fortificazioni e la famosa fontana.

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2.369m)

Nel 1856 Francesco Giuseppe I si recò con Sisi ai margini del ghiacciaio: da allora il luogo con vista sul Großglockner porta il suo nome e ricorda il tempo trascorso.

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe

Da Federico III all'arciduca Giovanni: con lo Schlossberg e l'Armeria, divenne un bastione contro gli Ottomani, un centro militare al servizio della stabilità asburgica.

Wiener Neustadt

Qui nacque e fu sepolto l'imperatore Massimiliano I, regnò Federico III e Maria Teresa fondò un'accademia militare che esiste ancora oggi.

Wiener Neustadt

Hall-Wattens

Il sale portava potere, l’argento ricchezza: qui gli Asburgo garantirono la sovranità con l’estrazione, lasciando tracce nella pietra, nelle monete e nella storia.

Hall-Wattens

Tra cori, palcoscenici verdi e corone: sostenuti dagli Asburgo, i monasteri e i loro terreni di caccia preferiti hanno plasmato questo paesaggio culturale.

Wienerwald

I castelli e le dimore degli Asburgo

Abbazia Klosterneuburg

Qui riposa la corona imperiale, donata da Massimiliano III: rifugio in tempo di guerra, luogo di rappresentanza in tempo di pace, un luogo di fedeltà alla dinastia.

Abbazia Klosterneuburg

Schloss Halbturn

Maria Teresa lo donò a Maria Cristina per le nozze. Il figlio adottivo Carlo fece del castello il centro di una dinastia tra arte, politica e caccia.

Schloss Halbturn

Jagdschloss Mayerling

Il rifugio del principe ereditario Rodolfo divenne un luogo di silenzio, trasformato in monastero. Oggi l'altare si trova dove un tempo era il letto della coppia.

Jagdschloss Mayerling

Schloss Tratzberg

Un tempo riserva di caccia di Massimiliano I, la tenuta è stata trasformata in un castello rinascimentale con affreschi artistici, torri e la monumentale sala Asburgo.

Schloss Tratzberg

Schloss Linz

Da fortezza romana a residenza degli Asburgo: con i bastioni e la Friedrichstor, sotto Federico III divenne residenza degli Asburgo.

Schloss Linz

Schloss Artstetten

Progettato come rifugio di Francesco Ferdinando, questo luogo divenne dopo Sarajevo l'ultima dimora della coppia, conservata ancora oggi dai loro discendenti.

Schloss Artstetten

Kaiservilla (Villa Imperiale)

Semplice nello stile, ricco di significato: nel rifugio estivo che divenne teatro della storia europea, Francesco Giuseppe I scrisse la storia e il suo diario.

Kaiservilla

Schloss Laxenburg

Luogo per luna di miele, caccia e giardini di piacere: eleganza barocca, cortile blu e parco all’inglese rispecchiano lo stile degli Asburgo.

Schloss Laxenburg

Schloss Hof

Maria Teresa progettò qui la sua residenza da vedova, Giuseppe II la ampliò: castello di famiglia, oggi patrimonio vivente della cultura barocca asburgica.

Schloss Hof

Schloss Eckartsau

L'imperatore Carlo I attese un miracolo, finché nel 1919 andò in esilio. Un luogo in cui si conclusero 600 anni di storia degli Asburgo e finì un impero mondiale.

Schloss Eckartsau

Schloss Niederweiden

Maria Teresa organizzava banchetti per le battute di caccia e festeggiava con la famiglia nel teatro all'aperto, un luogo di gioia barocca e rappresentanza imperiale.

Schloss Niederweiden

Events mit Habsburg-Flair

Concerti allo Schloss Halbturn

01/02/2025 – 18/09/2025
Schloss Halbturn

I concerti al castello di Halbturn si terranno per la 51ª volta nel 2025. I visitatori potranno godersi concerti e spettacoli di alto livello con star internazionali.

Concerti allo Schloss Halbturn

Festa medievale Klosterneuburg

03/05/2025 – 04/05/2025
Abbazia di Klosterneuburg

Ingresso gratuito e tante attività divertenti: giocoleria, musica, spettacoli di fuoco, marionette, programmi per bambini, laboratori di ritratti e bancarelle medievali.

Festa medievale Klosterneuburg

Concerto di una notte d'estate Schönbrunn

13/06/2025
Castello Schönbrunn, Vienna

ll concerto annuale dell'Orchestra Filarmonica di Vienna è ad ingresso gratuito. Il castello e il suo parco barocco fanno da splendida cornice all'evento.

Concerto di una notte d'estate

Festival La Gacilly-Baden Photo

13/06/2025 – 12/10/2025
Baden vicino Vienna

Qui il gotha della fotografia presenta affascinanti immagini in una gigantesca galleria a cielo aperto: circa 1.500 foto disposte su una lunghezza di 7 chilometri.

Festival La Gacilly-Baden Photo

styriarte

19/06/2025 – 20/07/2025
Styria

La styriarte può vantarsi di essere il “festival della Stiria”. Il festival di musica classica e antica si tiene ogni anno in estate a Graz.

styriarte

Festival teatrale Bassa Austria

25/06/2025 – 30/08/2025
Bassa Austria

Dal Bühne Baden all'Opera di Klosterneuburg, dai Raimundspiele Gutenstein ai Sommerspiele Melk, il Festival teatrale della Bassa Austria riunisce il meglio del teatro.

Festival teatrale Bassa Austria

Settimane musicali di Innsbruck dedicate alla musica antica

24/07/2025 – 31/07/2025
Innsbruck

Gli amanti della musica possono godersi i suoni originali di strumenti spesso ancora realizzati secondo metodi tradizionali nella cornice della Sala Spagnola.

Settimane musicali di Innsbruck

Giornate imperiali in Bad Ischl

08/08/2025 – 18/08/2025
Bad Ischl

Ogni anno, intorno al 18 agosto, si celebra il compleanno dell’imperatore Francesco Giuseppe I con un treno a vapore speciale, la festa nel parco termale e molto altro.

Giornate imperiali in Bad Ischl

Corsa imperiale Bad Ischl

28/09/2025
Bad Ischl

Il percorso della mezza maratona attraversa Bad Ischl, su sentieri storici e lungo splendidi edifici.

Corsa imperiale Bad Ischl

FAQ

Gli Asburgo furono una delle dinastie più importanti d'Europa. Per oltre 600 anni hanno segnato la storia dell'Austria come imperatori, re e arciduchi, tra l'altro del Sacro Romano Impero, dell'Austria e successivamente dell'Austria-Ungheria. La loro storia inizia nel Medioevo e arriva fino alla fine della monarchia nel 1918. Sono famosi per la loro politica matrimoniale di ampio respiro, le loro magnifiche residenze e il loro ruolo nella politica europea, dall'imperatore Massimiliano I a Francesco Giuseppe I ed Elisabetta (“Sissi”). Le loro tracce vanno dai magnifici castelli e monasteri ai punti di svolta politici che influenzano l'Europa ancora oggi.

In totale ci sono stati 18 imperatori della dinastia degli Asburgo. 15 di loro hanno regnato sul Sacro Romano Impero, 4 sono stati imperatori d'Austria. Poiché Francesco I deteneva entrambi i titoli, viene spesso contato una sola volta. L'albero genealogico degli imperatori asburgici va da Federico III nel 1452 a Carlo I, che abdicò nel 1918.

Il Regno degli Asburgo comprendeva gran parte dell'Europa centrale e sud-orientale, tra cui gli attuali Stati di Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, nonché territori in Polonia, Ucraina, Romania, Italia, Serbia e Montenegro.

Per un breve periodo possedeva anche una colonia in Cina. La diversità dell'impero si rifletteva nella sua composizione etnica, linguistica e culturale.

Gli Asburgo sono sepolti prevalentemente nella Cripta dei Cappuccini a Vienna. Dal 1633 vi sono stati sepolti oltre 140 membri della dinastia degli Asburgo, tra cui Maria Teresa, l'imperatore Francesco I Stefano, Francesco Giuseppe I, l'imperatrice Elisabetta e il principe ereditario Rodolfo.

Una particolarità è il culto funebre asburgico: il corpo viene sepolto nella Cappella dei Cappuccini, il cuore nella cripta dei cuori dell'Augustinerkirche e le viscere nella cripta del Duomo di Santo Stefano. Questa tradizione è stata mantenuta fino al 1878.

Fanno eccezione l'imperatore Carlo I, sepolto in esilio a Madeira, il cui cuore è stato sepolto nel monastero di Muri in Svizzera, e l'arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie Sophie, sepolti nel castello di Artstetten.

Nel corso della loro storia, gli Asburgo hanno vissuto in numerosi luoghi, a seconda dell'epoca, dell'importanza politica e delle preferenze personali.

La famiglia era originaria del castello di Habsburg, nell'odierno Cantone di Argovia, in Svizzera. Da lì, nel Medioevo, estesero il loro potere su gran parte dell'Europa. Con l'ascesa a dinastia dominante dell'Europa centrale, Vienna divenne il centro politico e culturale dell'Impero asburgico. La Hofburg di Vienna fu per secoli la residenza principale della famiglia, mentre il castello di Schönbrunn fungeva da residenza estiva.

Anche altre località acquisirono importanza come città di residenza, come Innsbruck nel XV secolo sotto il duca Federico IV o Praga, che sotto Rodolfo II divenne il centro imperiale. Durante il periodo della doppia monarchia, anche Budapest e Pressburg (oggi Bratislava) furono residenze imperiali.

Tra le residenze estive preferite figurava la villa imperiale di Bad Ischl, dove l'imperatore Francesco Giuseppe I trascorse molti anni della sua vita.

Nel complesso, gli Asburgo vissero in numerosi luoghi del loro vasto impero, da castelli medievali a magnifici edifici barocchi, tutti parte integrante della storia.

La fine della monarchia asburgica fu il risultato di una serie di eventi drammatici iniziati con l'attentato di Sarajevo del 28 giugno 1914. L'assassinio dell'erede al trono austro-ungarico Francesco Ferdinando e di sua moglie da parte di un nazionalista serbo portò alla dichiarazione di guerra alla Serbia, segnando l'inizio della Prima guerra mondiale.

La fine fu una combinazione di sconfitta militare, tensioni interne e sconvolgimenti politici. Lo Stato multietnico si frantumò dall'interno: numerose nazionalità rivendicarono l'indipendenza e fondarono Stati propri. A ciò si aggiunsero miseria sociale, scioperi, fame e disordini politici. L'impero era militarmente esausto, l'esercito era allo sbando. Il 3 novembre 1918 fu firmato l'armistizio. L'imperatore Carlo I rinunciò infine all'esercizio dei poteri governativi l'11 novembre 1918. Il 12 novembre 1918 fu proclamata la repubblica, ponendo fine a oltre 640 anni di dominio asburgico.

Innsbruck era per gli Asburgo un crocevia strategico, politico e culturale. La città era situata in posizione centrale sui passi alpini e sotto l'imperatore Massimiliano I divenne il collegamento tra i territori settentrionali e quelli meridionali. La sua posizione, lungo importanti vie commerciali e militari, la rendeva insostituibile per il controllo e l'espansione.

Massimiliano fece di Innsbruck la sua città di residenza e la sua potenza era simboleggiata da edifici rappresentativi come il Tettuccio d'oro e la Chiesa di Corte con il monumentale cenotafio e i “Mandi neri”. Innsbruck era importante anche a livello personale per Massimiliano, che apprezzava il paesaggio tirolese per la caccia e i tornei.

Maria Teresa non era ufficialmente imperatrice nel senso della dignità imperiale romano-germanica, poiché alle donne non era consentito ricoprire tale carica. Tuttavia, dal 1745 fu chiamata “imperatrice”, in quanto moglie dell'imperatore Francesco I Stefano. In realtà, era lei la persona più potente dell'impero: in qualità di arciduchessa d'Austria, regina d'Ungheria e di Boemia, governava la monarchia asburgica. La sua autorità politica, la sua forza riformatrice e il suo ruolo determinante la resero una delle sovrane più importanti d'Europa.

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