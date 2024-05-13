Culinair genieten in Tirol!
Tiroolse kaas, boter, spek en worst smaken niet alleen op de almen of tijdens het wandelen in de bergen als Brettljause: De typische culinaire kunst van het land is gebaseerd op volle smaak en regionale ingrediënten - op almen en hutten, maar ook in eenvoudige herbergen en fijne gastronomische restaurants.
In Tirol, Gröstl met gebakken ei, Kaspressknödel in een stevige soep of een sappig braadstuk van rundvlees op hongerige bergbeklimmers. In kleine almzuivelfabrieken, in fruitboomgaarden en in de bakkerij geven plaatselijke bewoners met liefde vorm aan Tiroolse genietmomenten.
Je kunt niet alleen proeven, maar ook met al je zintuigen ervaren dat hier op grote hoogte hoogwaardige levensmiddelen worden geproduceerd. Op de Tiroolse alpenweiden laten ze zich verwennen met berggastvrijheid of verbazen ze zich over de productie van Tiroolse alpenkaas of grijze kaas. Op de alpenkruidentocht of de Tiroolse Schnappsroute ruiken ze de geur van regionale kwaliteitsproducten. Een kleurrijk spektakel zijn de Almabtriebe (veedrift) aan het einde van de zomer, wanneer prachtig versierde runderen, schapen en geiten terugkomen naar de dalen.
Een heel dorp distilleert brandewijn in plaats van schnaps
Het dorp, waar 50 distilleerderijen zijn gevestigd, is gespecialiseerd in fijne brandewijn. In Stanz, in Tirol, wonen ongeveer 650 mensen in 150 huishoudens, waarvan er 90 sterke dranken produceren. Met 1.040 meter boven zeeniveau is dit het hoogstgelegen fruitteeltgebied in Europa. De zonnige ligging en het geavanceerde irrigatiesysteem verbeteren het aroma en suikergehalte van het fruit. In tegenstelling tot schnaps wordt fijne brandewijn alleen gemaakt van volledig rijp fruit met 100% vruchtgehalte. Kenners kunnen de Stanzer pruim in het glas ruiken en genieten van de zachte, aanhoudende smaak.
Tiroolse herbergen: Genieten op hoog niveau
Leven op de Alm: Van de grote stad naar een berghut
Hoe is het om alles wat vertrouwd is achter te laten en een nieuw leven te beginnen op een Alm? Clara Tippelt nam die moedige stap en vond haar nieuwe thuis als gastvrouw van een bergpension in Tirol, Oostenrijk.
Het leven neemt vaak onverwachte wendingen. Tijdens haar modestudie in Duitsland had Clara Tippelt nooit gedacht dat ze een paar jaar later de trotse eigenaar zou zijn van een berghut op een Oostenrijkse Alm. Het stadsleven begon een beetje te beperkend te voelen toen Clara verliefd werd op de uitgestrektheid van de Oostenrijkse bergen. In een opwelling kocht ze de Boschebenhütte op de Patscherkofel bij Innsbruck en maakte er haar nieuwe thuis van. Hoewel het leven in de hut soms uitdagend kan zijn, is er voor Clara niets beter dan wakker worden in de bergen en haar leven in de natuur delen met haar gasten. Zoals ze zegt, helpen de bergen haar en iedereen die haar bezoekt om zich op het heden te concentreren en de schoonheid van het moment ten volle te waarderen.