Tirol weet hoe het moet: Vakkundig en gedurende vele generaties combineert de deelstaat klassieke specialiteiten met nieuwe, innovatieve creaties.

Samen hoog boven

Tiroolse kaas, boter, spek en worst smaken niet alleen op de almen of tijdens het wandelen in de bergen als Brettljause: De typische culinaire kunst van het land is gebaseerd op volle smaak en regionale ingrediënten - op almen en hutten, maar ook in eenvoudige herbergen en fijne gastronomische restaurants.

In Tirol, Gröstl met gebakken ei, Kaspressknödel in een stevige soep of een sappig braadstuk van rundvlees op hongerige bergbeklimmers. In kleine almzuivelfabrieken, in fruitboomgaarden en in de bakkerij geven plaatselijke bewoners met liefde vorm aan Tiroolse genietmomenten.

Je kunt niet alleen proeven, maar ook met al je zintuigen ervaren dat hier op grote hoogte hoogwaardige levensmiddelen worden geproduceerd. Op de Tiroolse alpenweiden laten ze zich verwennen met berggastvrijheid of verbazen ze zich over de productie van Tiroolse alpenkaas of grijze kaas. Op de alpenkruidentocht of de Tiroolse Schnappsroute ruiken ze de geur van regionale kwaliteitsproducten. Een kleurrijk spektakel zijn de Almabtriebe (veedrift) aan het einde van de zomer, wanneer prachtig versierde runderen, schapen en geiten terugkomen naar de dalen.