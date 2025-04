Potovanje skozi 4 podnebna območja Tura Veliki Klek (Großglockner)

Verjetno najbolj znana cesta v Avstriji je visokoalpska cesta Veliki Klek (Großglockner) na območju narodnega parka Visoke Ture. Ogled se začne v kraju Zell am See preko Brucka v SalzburgerLandu proti Koroški. Panoramska cesta je dolga 48 kilometrov s številnimi razglednimi točkami skozi različna vegetacijska območja na več kot 1.500 metrov nadmorske višine – od travnikov, planin in visokogorja do ledenikov – vse do najvišje avstrijske gore Veliki Klek (Großglockner) na 3.798 metrih. Vredna ogleda sta vrha Edelweißspitze in Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. In tukaj si lahko končno skupaj oddahnemo.

Pot vodi preko Heiligenbluta (Sveta Kri) z gotsko cerkvijo in Velikim Klekom (Großglockner) v ozadju do Lienza na Vzhodnem Tirolskem ob vznožju Lienških Dolomitov. Preko Matreia na Vzhodnem Tirolskem, osrčju narodnega parka Visoke Ture, se skozi predor Felbertauern vrnemo v Zell am See.