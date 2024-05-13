En överblick över Österrike

Snabbguide till Österrike
Vad gör en semester i Österrike så speciell?

Berg, sjöar, regioner och städer – varje plats i Österrike bjuder på en unik stämning och charm, formad av dess människor. Upptäck och njut av oförglömliga ögonblick!

Upptäck Österrikes unika höjdpunkter

Vad gör en semester i Österrike oförglömlig? Var hittar du landets mest genuina charm? Det är den orörda naturen – en fantastisk kombination av berg, sjöar, vattenfall, floder och skogar – som sätter sin prägel på landskapet. Lika fascinerande är regionerna och städerna, fyllda av historia, kultur, sevärdheter och kulinariska upplevelser, som gör Österrike till en levande och lockande destination.

Men framför allt är det människornas värme och gästfrihet som förvandlar varje besök till ett minne för livet. Här hittar du inspiration till din resa.

Sevärdheter, konst och kultur

Österrikes rika historia, kulturella mångfald och innovationsanda har gett upphov till ett imponerande utbud av sevärdheter och kulturella attraktioner.

Hellbrunn Zoo Salzburg

En imponerande klippvägg ramar in Hellbrunn Zoo, som ligger i anslutning till den historiska slottsparken. Njut av en naturupplevelse bland noshörningar, zebror och lejon

Grossglockners högalpina väg

Den historiska Grossglockner High Alpine Road är verkligen ett alpint skådespel och erbjuder hisnande vyer över Alperna längs en sträcka på 48 kilometer / 30 miles.

Salzwelten Hallstatt

Detta spännande familjeäventyr i världens äldsta saltgruva tar dig till underjordiska saltsjöar och ursprungliga trärutschbanor djupt inne i berget.

Imperial Villa Bad Ischl

Imperial Villa visar upp kejsar Franz Joseph I:s och kejsarinnan Sisis lägenheter, medan den vidsträckta Imperial Park är öppen för sköna promenader.

Båttur på Donau

Pittoreska båtturer på Donau erbjuder dagsutflykter och temakryssningar genom Wien och Wachau-regionen. Höjdpunkterna inkluderar kulturella evenemang.

Klostret i Melk

Melk Abbey är en av de största barockbyggnaderna i Europa, känd för sin magnifika arkitektur och sitt unika läge i UNESCO: s världsarvsområde Wachau.

Stefansdomen

Stefansdomen, landmärket i staden Wien, imponerar med sin gotiska arkitektur. Det är en central plats av stor kulturell och historisk betydelse.

Slottet Schönbrunn

Wiens ståtliga barockpalats, hem för kejsar Franz Joseph I och kejsarinnan Sisi, är känt för sin historia, sina trädgårdar och sin UNESCO-status.

Wien

Wien kombinerar arkitektur, musik, konst och charm. En livlig, grön stad full av joie de vivre.

Natur, motion och rekreation

Blandningen av berg och sjöar skapar en magisk effekt på kropp, sinne och själ. Det är ett unikt nöje att känna denna alpina atmosfär och få kontakt med naturen i Österrike, oavsett om du är aktiv eller bara kopplar av.

De Tirolska bergen

Över 600 toppar på över 3 000 meter reser sig mot himlen i Tyrolen och skapar en fantastisk bakgrund för vandringar på alla nivåer.

Långdistansvandringen Iseltrail

Den 76 kilometer långa Isel Trail följer en av de sista fritt strömmande glaciärfloderna i Alperna. Den börjar i Lienz och kan vandras i fem etapper.

Eisriesenwelt

För dig som är sugen på en skön promenad: Eisriesenwelt är världens största isgrotta, där du kan se hisnande isformationer under en guidad tur.

Cykling på Paradisvägen i södra Burgenland

Cykelrutten erbjuder både platta, lugna stigar och mer utmanande avsnitt, vilket gör den idealisk för elcykelturer. Njut av naturen i en avslappnad takt!

Bregenzerwald

Vandring, cykling, golf, flugfiske, forsränning, canyoning, flying fox och paragliding: Bregenzerwald erbjuder naturnjutning och äventyr i lika stor utsträckning.

Krimmls vattenfall

Krimml-vattenfallen i SalzburgerLand imponerar med ett fall på 380 meter över tre nivåer vid dalens kant, vilket gör dem till ett av världens fem högsta vattenfall.

Hohe Tauern nationalpark

Nationalparken skyddar livsmiljöer med en enorm biologisk mångfald. Med glaciärer, vildmark och kulturlandskap erbjuder den naturnjutning och äventyr.

Kulinariska läckerheter i Österrike

Vart du än befinner dig i Österrike – i bergen, på alpängarna, vid sjöarna, längs Donau, i vingårdarna eller i städerna – möter du människor med en passion för att skapa och förädla kvalitetsprodukter. Här väntar en semester fylld av njutning på unika platser.

Wachau-dalen

Värdarna i den berömda Donauregionen serverar både innovativa gourmeträtter av högsta kvalitet och traditionella regionala rätter.

Så, vilken typ av semester i Österrike drömmer du om?

En överblick över Österrike

Här hittar du praktisk information och tips om ankomst, vägtullar, tullbestämmelser, kollektivtrafik, barriärfria och hållbara resor och mycket mer.

Tips om hållbarhet

Vad gör ett hotell hållbart?

  • Fokus på säsongsbetonade, regionala och ekologiska produkter

  • Genomtänkta energikoncept

  • Resursbesparande åtgärder

  • Lågenergibelysning

  • System för återanvändning av vatten

  • Stöd till regionala samhällen, kultur och traditioner

  • Naturmaterial i inredning och textilier

  • Bioklimatiska byggnormer (god isolering)

  • Balans mellan gästernas, lokalbefolkningens och naturens behov

  • Betoning av miljömässiga, sociala och kulturella värden

Miljömärkta hotell

