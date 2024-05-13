En överblick över Österrike

Snabbguide till Österrike
Vad gör en semester i Österrike så speciell?
Upptäck Österrikes unika höjdpunkter
Vad gör en semester i Österrike oförglömlig? Var hittar du landets mest genuina charm? Det är den orörda naturen – en fantastisk kombination av berg, sjöar, vattenfall, floder och skogar – som sätter sin prägel på landskapet. Lika fascinerande är regionerna och städerna, fyllda av historia, kultur, sevärdheter och kulinariska upplevelser, som gör Österrike till en levande och lockande destination.
Men framför allt är det människornas värme och gästfrihet som förvandlar varje besök till ett minne för livet. Här hittar du inspiration till din resa.
Sevärdheter, konst och kultur
Hellbrunn Zoo Salzburg
En imponerande klippvägg ramar in Hellbrunn Zoo, som ligger i anslutning till den historiska slottsparken. Njut av en naturupplevelse bland noshörningar, zebror och lejon
Grossglockners högalpina väg
Den historiska Grossglockner High Alpine Road är verkligen ett alpint skådespel och erbjuder hisnande vyer över Alperna längs en sträcka på 48 kilometer / 30 miles.
Salzwelten Hallstatt
Detta spännande familjeäventyr i världens äldsta saltgruva tar dig till underjordiska saltsjöar och ursprungliga trärutschbanor djupt inne i berget.
Imperial Villa Bad Ischl
Imperial Villa visar upp kejsar Franz Joseph I:s och kejsarinnan Sisis lägenheter, medan den vidsträckta Imperial Park är öppen för sköna promenader.
Båttur på Donau
Pittoreska båtturer på Donau erbjuder dagsutflykter och temakryssningar genom Wien och Wachau-regionen. Höjdpunkterna inkluderar kulturella evenemang.
Klostret i Melk
Melk Abbey är en av de största barockbyggnaderna i Europa, känd för sin magnifika arkitektur och sitt unika läge i UNESCO: s världsarvsområde Wachau.
Stefansdomen
Stefansdomen, landmärket i staden Wien, imponerar med sin gotiska arkitektur. Det är en central plats av stor kulturell och historisk betydelse.
Slottet Schönbrunn
Wiens ståtliga barockpalats, hem för kejsar Franz Joseph I och kejsarinnan Sisi, är känt för sin historia, sina trädgårdar och sin UNESCO-status.
Natur, motion och rekreation
De Tirolska bergen
Över 600 toppar på över 3 000 meter reser sig mot himlen i Tyrolen och skapar en fantastisk bakgrund för vandringar på alla nivåer.
Långdistansvandringen Iseltrail
Den 76 kilometer långa Isel Trail följer en av de sista fritt strömmande glaciärfloderna i Alperna. Den börjar i Lienz och kan vandras i fem etapper.
Eisriesenwelt
För dig som är sugen på en skön promenad: Eisriesenwelt är världens största isgrotta, där du kan se hisnande isformationer under en guidad tur.
Cykling på Paradisvägen i södra Burgenland
Cykelrutten erbjuder både platta, lugna stigar och mer utmanande avsnitt, vilket gör den idealisk för elcykelturer. Njut av naturen i en avslappnad takt!
Bregenzerwald
Vandring, cykling, golf, flugfiske, forsränning, canyoning, flying fox och paragliding: Bregenzerwald erbjuder naturnjutning och äventyr i lika stor utsträckning.
Krimmls vattenfall
Krimml-vattenfallen i SalzburgerLand imponerar med ett fall på 380 meter över tre nivåer vid dalens kant, vilket gör dem till ett av världens fem högsta vattenfall.
Hohe Tauern nationalpark
Nationalparken skyddar livsmiljöer med en enorm biologisk mångfald. Med glaciärer, vildmark och kulturlandskap erbjuder den naturnjutning och äventyr.
Kulinariska läckerheter i Österrike
Så, vilken typ av semester i Österrike drömmer du om?
En överblick över Österrike
Tips om hållbarhet
Fokus på säsongsbetonade, regionala och ekologiska produkter
Genomtänkta energikoncept
Resursbesparande åtgärder
Lågenergibelysning
System för återanvändning av vatten
Stöd till regionala samhällen, kultur och traditioner
Naturmaterial i inredning och textilier
Bioklimatiska byggnormer (god isolering)
Balans mellan gästernas, lokalbefolkningens och naturens behov
Betoning av miljömässiga, sociala och kulturella värden