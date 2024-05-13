Vin och mousserande vin med smaker från regionen

På österrikiska tavernor serveras allt med en extra dos passion med en vacker utsikt över bergen.

Besök hos vinodlaren

Under de senaste två decennierna har vin från Österrike utvecklats till en allt högre kvalitet. Resultatet är att österrikiska viner, som Grüner Veltliner från Niederösterreich, steirisk Sauvignon Blanc eller Blaufränkisch från Burgenland, har blivit en hemlig favorit i städer som Tokyo och New York. För den som semestrar i Österrike finns möjligheten att komma vinet ännu närmare. Som alltid finns det många vägar till målet.

Att besöka en av vinodlarna i Österrike är både gemytligt och intressant. Den unga generationens förmåga att kombinera hundraåriga traditioner inom vinodling med en stark känsla för innovation märks inte bara i vinkällarna, utan även i arkitekturen. Vid sidan av de rustika, klassiska vinodlarhusen mitt i vinodlingarna ser man allt oftare djärva, nya former av vinarkitektur. Dessa utgör en harmonisk kombination av natur, tradition och modern byggkonst, något som njutare kan känna med varje klunk vin.

Vägar till vinet: Tips för upptäckare

Vinodlingsregion

Bo på ett vingods

Südsteirische Weinstraße

"Kellergassen" i Niederösterreichs vinområde

Vinupplevelse hos Winzer Krems

Det måste vara vin från Österrike

Vad är det som gör vinet från Österrike så unikt?

En viktig del av österrikiskt vin är den långvariga vintraditionen. Vinodling har funnits i Österrike i tusentals år och är en integrerad del av landskapet, kulturen och vardagen. Många av Österrikes typiska druvsorter är unika för regionen och trivs under de optimala klimat- och geologiska förhållanden som erbjuds där. Dessa förhållanden skapar perfekta förutsättningar för att producera autentiska och distinkta viner med både karaktär och personlighet.

Den österrikiska vinlandskapet erbjuder en fantastisk mångfald. Här finns allt från friska, lätta vita viner till kraftfulla och imponerande varianter. De röda vinerna varierar från charmiga och fruktiga till fylliga och långlivade. Dessutom är de söta vinerna, med sin eleganta finess och djupa smak, bland de allra bästa i världen.

Från valvkällare till vinotek

I Österrikes vinodlingsområde kan du få guidade turer i slottens och stiftens valvkällare. I vinoteken finns det möjlighet att lära sig om vinodlingar i regionerna och få en överblick över vingods och druvsorter.

Stiftet Klosterneuburg

Stiftet Klosterneuburgs har Österrikes äldsta vingård och vinotek, nere i källaren är en perfekt plats för att smaka på utmärkta viner.

Weingut Stift Klosterneuburg

En av Europas äldsta vinkällare

Slottet Seggau är tätt knutet till vinodlingen i sydsteiermark. I den över 300 år gamla vinkällaren kan du prova exklusiva viner och ta del av festligheter.

Slott Seggaus vinkällare

Vinoteksområde i Niederösterreich

Vinoteket på Althof Retz erbjuder ett stort urval av viner från producenter i Retz, Weinviertel.

Vinoteksområde Retzer Land

Det största vinoteket i Burgenland

På Selektion Vinothek kan du som gäst prova viner från Burgenland på terrassen med utsikt över slottet Esterházy.

Selektion Vinothek Burgenland

Vinotek i Steiermark med en fin utsikt

I hyllorna på vinoteket i St. Anna am Aigen står viner från hela Steiermark tillgängliga för provsmakning.

Vinotek Steiermark
Wiener Heurige

Från Wiens historiska stadskärna är färden till vinodlingarna, exempelvis Nussberg väldigt kort. På vinodlingarna kan du njuta av ett glas Grüner Veltliner eller den lokala specialiteten Gemischter Satz tillsammans med läckra, hemlagade delikatesser från buffén på vintavernan. Det har sett till så att alla rätter harmonierar perfekt med vinerna från odlingen. Ett plus i kanten är den fantastiska utsikten över staden.

Från början var tavernorna enkla värdshus där gästerna satt på långa träbänkar för att äta och dricka. Ett av tavernornas kännetecken var en grön kvist som hängdes över ingångsporten som signalerade att det var öppet. Detta blev till en tradition som än lever kvar idag men antalet och mångfalden av lokaler där man kan njuta av det utmärkta Wienska vinet har ökat avsevärt.

Vinupplevelser i Österrike

Loisium-Weinwelt i Langenlois

Mitt i vingården gömmer sig en imponerande silverfärgad byggnad i form av en kub. Där väntar en spännande tur genom källarlabyrinten för dig som gäst.

Loisium Weinwelt

Vinupplevelse Winzer Krems

Rundturen i Sandgrube 13 tar dig genom åtta stationer, från vingården med utsikt över vinbergen till historiska och moderna källare samt till en 4D-biograf.

Vinupplevelse Winzer Krems

Vinstaden Retz

Retzer Erlebniskeller är en labyrint av tunnlar och gångar under den gamla stadskärnan. Den är 20 kilometer lång och upp till 20 meter djup, grävd i havssand.

Retzer Erlebniskeller

Mousserande vinkällaren Schlumberger i Wien

Under rundvandringen i den historiska källaren får du som besökare lära dig hur Schlumberger Sekt framställs enligt "Méthode Traditionnelle".

Schlumberger Kellerwelten

Kellergassen i Niederösterreich

De romantiska källargångarna (Kellergassen) är mötesplatser för vinprovningar och festligheter. Guidade turer i dessa är särskilt populära.

Kellergassen i Niederösterreich

Utforska Österrikes vinvägar

Klöcher Weinstraße

Från den historiska staden Bad Radkersburg leder Klöcher Weinstraße norrut in i Thermen- och Vulkanland Steiermark.

Klöcher Weinstraße

Südsteirische Weinstraße

Den cirka 25 kilometer långa vägen mellan Ehrenhausen och Leutschach går genom den största vinodlingsregionen i Steiermark.

Südsteirische Weinstraße

Oststeirische Römerweinstraße

Oststeirische Römerweinstraße går genom ett förtjusande kulligt landskap med små skogsområde och sluttande vinodlingar.

Oststeirische Römerweinstraße

Weinstraße Weinviertel

Den långsträckta vägen med öppna landskap, vinodlingar på kullar, vajande sädesfält och drömliknande källargångar gör regionen till ett värt utflyktsmål.

Weinstraße Weinviertel

Vingator i Burgenland

Fyra stycken vinvägar går genom Burgenland. Det är nästintill omöjligt att missa dem eftersom det knappt finns en plats där vin inte växer.

Vingator i Burgenland
Mousserande vin från Österrike

Vindruvan är en fantastisk liten frukt, den är både uppfriskande och har en balanserad söt och syrlig smak. Den är blåviolett eller grönaktig-vit och trivs särskilt bra i Österrike. Där får den frisk luft, saftig jord, mycket sol och stillhet som endast avbryts av de människor som vårdar de värdefulla vinrankorna med största omsorg. Vindruvan är kärnan i de bästa vinerna och mousserande vinerna. Vad vore bröllop, nyårsaftnar och baler utan bubblorna i det eleganta glaset?

Österreichischer Sekt

Mousserande vin från Wien

Mousserande vin Schlumberg

Schlumberger vet vad som är bra

Sedan 1842 har mousserande vinproducenten använt den franska Champagne-metoden "Méthode traditionnelle". Resultatet är att varje flaska innehåller essensen av de bästa österrikiska druvorna som plockas och bearbetas med största omsorg för hand. Den lilla punkten (Kellereipunkt) på flaskbotten är kvalitetsmärket för denna tidskrävande process som tar flera år. Det är inte konstigt att Schlumberger-sekt varje år är den hemliga stjärnan på Wiens opernbal.

Schlumberger

Burgenland, Neusiedler See, Gols

Mousserande vinkällare Szigeti

Peter Szigeti sköter och inspekterar sina druvor med en expertis som kombineras med en sann kärlek till dem. Endast de bästa av de handplockade, solmogna druvorna från regionen Neusiedler See och Seewinkel får komma in bland de utvalda. Dessa druvor bearbetas sedan till mousserande vin, där de får visa sin karaktär.

Mousserande vinkällare Szigeti

Niederösterreich, Kamptal, Langenlois

Vingods slott Gobelsburg

Runt det gamla slottet Gobelsburg växer druvsorterna Pinot Noir, Riesling och Grüner Veltliner i en sagolik atmosfär. När druvorna är mogna plockas de noggrant i små korgar och pressas varsamt. Sedan får de vila i fat i sex månader tills grundvinet är redo att tappas på flaska. Där får det vila ytterligare två till tre år tills det är dags för när det för hand rullas och degorgeras, det vill säga befrias från jäst.

Slott Gobelsburg

Niederösterreich, Kamptal, Langenlois

Vingods Bründlmayer

"En ljus laxrosa med rödguldiga reflexer, fint och långvarigt mousseux, doft av körsbär och skogshallon, en hint av citrus, karamell- och jästtoner, fruktig och krämig" beskrivs den charmiga Bründlmayer-sekten "Brut Rosé", som tillverkas av lika delar Pinot Noir, Zweigelt och St. Laurent av experterna.

Heurigenhof Bründlmayer

Niederösterreich, Kamptal, Langenlois

Vingods Jurtschitsch

Alwin och Stefanie Jurtschitsch har stor respekt för naturen. Därför odlar de ekologiskt på sina marker. De är övertygade om att endast friska jordar och starka vinstockar kan producera ett mousserande vin som "Brut Nature". Basen för denna är 100 % Grüner Veltliner från en högbelägen och sval plats som får vila på jäst i fyra och ett halvt år enligt "Méthode traditionnelle" – utan tillsatt dosage. Natur pur.

Vingods Jurtschitsch

Niederösterreich, Kamptal, Langenlois

Vingods Steininger

När det gäller mousserande viner från enskilda vingårdar, som de från vingården Steininger, handlar det inte bara om vilka druvsorter som används, utan också om den terroir som vinstockarna mognar på. Rieslingen kommer från vingården Heiligenstein. Grüner Veltliner kommer från den soldränkta vingården Steinhaus. Dessa förhållanden och den noggranna andra jäsningen i flaskan gör godsets mousserande basviner till särskilt klara, fruktiga och väldoftande.

Vingods Steininger

Niederösterreich, Weinviertel

Christian Madl mousserande vinkällare

De mousserande viner som Christian Madl producerar i Weinviertel kan nästan beskrivas som konst. Förutom sin riktigt goda instinkt har han också de bästa jordarna, området runt Poysdorf i Weinviertel är känt för sitt utmärkta mikroklimat. Detta gynnar produktionen av mousserande viner av högsta kvalitet, vilket bevisas av många österrikiska, tyska och franska utmärkelser.

Christian Madls mousserande vin

Südsteiermark, St. Nikolai im Sausal

Mousserande vintillverkare Hannes Harkamp

Hannes Harkamp har väldigt höga krav. Han strävar ständigt efter att göra sina viner ännu bättre. Lyckligtvis är han i Sausal, sydsteiermark välsignad med särskilt kalkrika jordar. För att framhäva den mjukt krämiga och något fylliga karaktären hos hans vin, som är så uppskattad, låter han sina grundviner till "Brut Reserve" jäsa i träfat. Det är något som endast få producenter gör och det gör hans viner verkligen exceptionella.

Weingut Harkamp
Den mest eleganta förädlingen av druvan

Det tar flera år för druvorna att bli ett fint mousserande vin. Under den tiden genomgår vinet flera steg enligt "Méthode traditionnelle": skörd, jäsning, tappning och en lång väntan. Det är först vid dosage, den stora hemligheten hos varje producent, som det slutliga vinet får sin karaktär. Schlumberger, ett av Österrikes äldsta mousserande vinkällare sedan 1842, är ett mästerligt exempel på denna noggranna process. Även sekt från andra inhemska vingårdar får stor uppskattning bland vinkännare.

Visste du att...

... mousserande vinflaskans botten har en djupare kurva än en vinflaskas? På så sätt utjämnas trycket från de mousserande bubblorna och fördelas jämnt i hela flaskan.

... vid "Méthode traditionnelle" (den traditionella flaskjäsningen) förblir det mousserande vinet i samma flaska från första till sista produktionssteg.

... flaskorna sätts upp och ner och lutande på rüttelpallar, skakas totalt 32 gånger, vrids en åttondel och ställs varje gång uppåt i en brantare vinkel?

FAQ

In Österreich wird auf insgesamt auf 44.537 ha Wein angebaut. Die Bundesländer Niederösterreich (26.968 ha), Burgenland (11.648 ha), Steiermark (5.114 ha) und Wien (582 ha) bilden eigene generische Weinbaugebiete und vereinen in sich 17 spezifische Weinbaugebiete. In der Weinbauregion Bergland befinden sich fünf weitere Weinbaugebiete (Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg).

Die Weinkultur in Österreich hat zahlreiche sogenannte „autochthone“ Rebsorten hervorgebracht. Sie sind in einer bestimmten Region durch natürliche Kreuzung oder Mutation entstanden und haben sich über die Jahre auf die Klima- und Bodenverhältnisse bestens eingestellt. Sie spiegeln dieses Gebiet unverwechselbar in ihrer Qualität wider.

Der würzige, pfeffrige Wein stammt von einer Traminer-Kreuzung ab.

Grüner Veltliner

Ein Weißwein, der auch Spätrot genannt wird, weil sich die Trauben rötlich färben.

Zierfandler

Aus der Rebe wird der Schilcher gekeltert, ein rosafarbiger, fruchtiger Wein.

Blauer Wildbacher

Der Rotwein ist die Leitsorte im Mittelburgenland. Das Bukett duftet nach Waldbeeren.

Blaufränkisch

Eine Möglichkeit, dem Österreich Wein näher zu kommen, ist, die Weinstraßen entlangzufahren.

Die Klöcher Weinstraße schlängelt sich durch das steirische Thermen- und Vulkanland.

Die Südsteirische Weinstraße mit ihren steil abfallenden Hängen führt durch die größte Weinbauregion der Steiermark.

Die Oststeirische Römerweinstraße ist geprägt von sanft abfallenden Weinbergen.

Die Weinstraße Weinviertel begeistert mit Weinerlebnis-Touren.

Die Burgenländische Weinstraßen führen an den Neusiedler See, ins Mittelburgenland und ins Südburgenland.

