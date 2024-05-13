Vin och mousserande vin med smaker från regionen
Besök hos vinodlaren
Under de senaste två decennierna har vin från Österrike utvecklats till en allt högre kvalitet. Resultatet är att österrikiska viner, som Grüner Veltliner från Niederösterreich, steirisk Sauvignon Blanc eller Blaufränkisch från Burgenland, har blivit en hemlig favorit i städer som Tokyo och New York. För den som semestrar i Österrike finns möjligheten att komma vinet ännu närmare. Som alltid finns det många vägar till målet.
Att besöka en av vinodlarna i Österrike är både gemytligt och intressant. Den unga generationens förmåga att kombinera hundraåriga traditioner inom vinodling med en stark känsla för innovation märks inte bara i vinkällarna, utan även i arkitekturen. Vid sidan av de rustika, klassiska vinodlarhusen mitt i vinodlingarna ser man allt oftare djärva, nya former av vinarkitektur. Dessa utgör en harmonisk kombination av natur, tradition och modern byggkonst, något som njutare kan känna med varje klunk vin.
Vägar till vinet: Tips för upptäckare
Vad är det som gör vinet från Österrike så unikt?
En viktig del av österrikiskt vin är den långvariga vintraditionen. Vinodling har funnits i Österrike i tusentals år och är en integrerad del av landskapet, kulturen och vardagen. Många av Österrikes typiska druvsorter är unika för regionen och trivs under de optimala klimat- och geologiska förhållanden som erbjuds där. Dessa förhållanden skapar perfekta förutsättningar för att producera autentiska och distinkta viner med både karaktär och personlighet.
Den österrikiska vinlandskapet erbjuder en fantastisk mångfald. Här finns allt från friska, lätta vita viner till kraftfulla och imponerande varianter. De röda vinerna varierar från charmiga och fruktiga till fylliga och långlivade. Dessutom är de söta vinerna, med sin eleganta finess och djupa smak, bland de allra bästa i världen.
Från valvkällare till vinotek
Stiftet Klosterneuburg
Stiftet Klosterneuburgs har Österrikes äldsta vingård och vinotek, nere i källaren är en perfekt plats för att smaka på utmärkta viner.
En av Europas äldsta vinkällare
Slottet Seggau är tätt knutet till vinodlingen i sydsteiermark. I den över 300 år gamla vinkällaren kan du prova exklusiva viner och ta del av festligheter.
Vinoteksområde i Niederösterreich
Vinoteket på Althof Retz erbjuder ett stort urval av viner från producenter i Retz, Weinviertel.
Det största vinoteket i Burgenland
På Selektion Vinothek kan du som gäst prova viner från Burgenland på terrassen med utsikt över slottet Esterházy.
Från Wiens historiska stadskärna är färden till vinodlingarna, exempelvis Nussberg väldigt kort. På vinodlingarna kan du njuta av ett glas Grüner Veltliner eller den lokala specialiteten Gemischter Satz tillsammans med läckra, hemlagade delikatesser från buffén på vintavernan. Det har sett till så att alla rätter harmonierar perfekt med vinerna från odlingen. Ett plus i kanten är den fantastiska utsikten över staden.
Från början var tavernorna enkla värdshus där gästerna satt på långa träbänkar för att äta och dricka. Ett av tavernornas kännetecken var en grön kvist som hängdes över ingångsporten som signalerade att det var öppet. Detta blev till en tradition som än lever kvar idag men antalet och mångfalden av lokaler där man kan njuta av det utmärkta Wienska vinet har ökat avsevärt.
Vinupplevelser i Österrike
Loisium-Weinwelt i Langenlois
Mitt i vingården gömmer sig en imponerande silverfärgad byggnad i form av en kub. Där väntar en spännande tur genom källarlabyrinten för dig som gäst.
Vinupplevelse Winzer Krems
Rundturen i Sandgrube 13 tar dig genom åtta stationer, från vingården med utsikt över vinbergen till historiska och moderna källare samt till en 4D-biograf.
Vinstaden Retz
Retzer Erlebniskeller är en labyrint av tunnlar och gångar under den gamla stadskärnan. Den är 20 kilometer lång och upp till 20 meter djup, grävd i havssand.
Mousserande vinkällaren Schlumberger i Wien
Under rundvandringen i den historiska källaren får du som besökare lära dig hur Schlumberger Sekt framställs enligt "Méthode Traditionnelle".
Utforska Österrikes vinvägar
Klöcher Weinstraße
Från den historiska staden Bad Radkersburg leder Klöcher Weinstraße norrut in i Thermen- och Vulkanland Steiermark.
Südsteirische Weinstraße
Den cirka 25 kilometer långa vägen mellan Ehrenhausen och Leutschach går genom den största vinodlingsregionen i Steiermark.
Oststeirische Römerweinstraße
Oststeirische Römerweinstraße går genom ett förtjusande kulligt landskap med små skogsområde och sluttande vinodlingar.
Weinstraße Weinviertel
Den långsträckta vägen med öppna landskap, vinodlingar på kullar, vajande sädesfält och drömliknande källargångar gör regionen till ett värt utflyktsmål.
Vindruvan är en fantastisk liten frukt, den är både uppfriskande och har en balanserad söt och syrlig smak. Den är blåviolett eller grönaktig-vit och trivs särskilt bra i Österrike. Där får den frisk luft, saftig jord, mycket sol och stillhet som endast avbryts av de människor som vårdar de värdefulla vinrankorna med största omsorg. Vindruvan är kärnan i de bästa vinerna och mousserande vinerna. Vad vore bröllop, nyårsaftnar och baler utan bubblorna i det eleganta glaset?
Mousserande vin från Wien
Schlumberger vet vad som är bra
Sedan 1842 har mousserande vinproducenten använt den franska Champagne-metoden "Méthode traditionnelle". Resultatet är att varje flaska innehåller essensen av de bästa österrikiska druvorna som plockas och bearbetas med största omsorg för hand. Den lilla punkten (Kellereipunkt) på flaskbotten är kvalitetsmärket för denna tidskrävande process som tar flera år. Det är inte konstigt att Schlumberger-sekt varje år är den hemliga stjärnan på Wiens opernbal.
Burgenland, Neusiedler See, Gols
Peter Szigeti sköter och inspekterar sina druvor med en expertis som kombineras med en sann kärlek till dem. Endast de bästa av de handplockade, solmogna druvorna från regionen Neusiedler See och Seewinkel får komma in bland de utvalda. Dessa druvor bearbetas sedan till mousserande vin, där de får visa sin karaktär.
Niederösterreich, Kamptal, Langenlois
Runt det gamla slottet Gobelsburg växer druvsorterna Pinot Noir, Riesling och Grüner Veltliner i en sagolik atmosfär. När druvorna är mogna plockas de noggrant i små korgar och pressas varsamt. Sedan får de vila i fat i sex månader tills grundvinet är redo att tappas på flaska. Där får det vila ytterligare två till tre år tills det är dags för när det för hand rullas och degorgeras, det vill säga befrias från jäst.
Niederösterreich, Kamptal, Langenlois
"En ljus laxrosa med rödguldiga reflexer, fint och långvarigt mousseux, doft av körsbär och skogshallon, en hint av citrus, karamell- och jästtoner, fruktig och krämig" beskrivs den charmiga Bründlmayer-sekten "Brut Rosé", som tillverkas av lika delar Pinot Noir, Zweigelt och St. Laurent av experterna.
Niederösterreich, Kamptal, Langenlois
Alwin och Stefanie Jurtschitsch har stor respekt för naturen. Därför odlar de ekologiskt på sina marker. De är övertygade om att endast friska jordar och starka vinstockar kan producera ett mousserande vin som "Brut Nature". Basen för denna är 100 % Grüner Veltliner från en högbelägen och sval plats som får vila på jäst i fyra och ett halvt år enligt "Méthode traditionnelle" – utan tillsatt dosage. Natur pur.
Niederösterreich, Kamptal, Langenlois
När det gäller mousserande viner från enskilda vingårdar, som de från vingården Steininger, handlar det inte bara om vilka druvsorter som används, utan också om den terroir som vinstockarna mognar på. Rieslingen kommer från vingården Heiligenstein. Grüner Veltliner kommer från den soldränkta vingården Steinhaus. Dessa förhållanden och den noggranna andra jäsningen i flaskan gör godsets mousserande basviner till särskilt klara, fruktiga och väldoftande.
Niederösterreich, Weinviertel
De mousserande viner som Christian Madl producerar i Weinviertel kan nästan beskrivas som konst. Förutom sin riktigt goda instinkt har han också de bästa jordarna, området runt Poysdorf i Weinviertel är känt för sitt utmärkta mikroklimat. Detta gynnar produktionen av mousserande viner av högsta kvalitet, vilket bevisas av många österrikiska, tyska och franska utmärkelser.
Südsteiermark, St. Nikolai im Sausal
Hannes Harkamp har väldigt höga krav. Han strävar ständigt efter att göra sina viner ännu bättre. Lyckligtvis är han i Sausal, sydsteiermark välsignad med särskilt kalkrika jordar. För att framhäva den mjukt krämiga och något fylliga karaktären hos hans vin, som är så uppskattad, låter han sina grundviner till "Brut Reserve" jäsa i träfat. Det är något som endast få producenter gör och det gör hans viner verkligen exceptionella.
Det tar flera år för druvorna att bli ett fint mousserande vin. Under den tiden genomgår vinet flera steg enligt "Méthode traditionnelle": skörd, jäsning, tappning och en lång väntan. Det är först vid dosage, den stora hemligheten hos varje producent, som det slutliga vinet får sin karaktär. Schlumberger, ett av Österrikes äldsta mousserande vinkällare sedan 1842, är ett mästerligt exempel på denna noggranna process. Även sekt från andra inhemska vingårdar får stor uppskattning bland vinkännare.
Visste du att...
... mousserande vinflaskans botten har en djupare kurva än en vinflaskas? På så sätt utjämnas trycket från de mousserande bubblorna och fördelas jämnt i hela flaskan.
... vid "Méthode traditionnelle" (den traditionella flaskjäsningen) förblir det mousserande vinet i samma flaska från första till sista produktionssteg.
... flaskorna sätts upp och ner och lutande på rüttelpallar, skakas totalt 32 gånger, vrids en åttondel och ställs varje gång uppåt i en brantare vinkel?