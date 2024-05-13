På österrikiska tavernor serveras allt med en extra dos passion med en vacker utsikt över bergen.

Besök hos vinodlaren

Under de senaste två decennierna har vin från Österrike utvecklats till en allt högre kvalitet. Resultatet är att österrikiska viner, som Grüner Veltliner från Niederösterreich, steirisk Sauvignon Blanc eller Blaufränkisch från Burgenland, har blivit en hemlig favorit i städer som Tokyo och New York. För den som semestrar i Österrike finns möjligheten att komma vinet ännu närmare. Som alltid finns det många vägar till målet.

Att besöka en av vinodlarna i Österrike är både gemytligt och intressant. Den unga generationens förmåga att kombinera hundraåriga traditioner inom vinodling med en stark känsla för innovation märks inte bara i vinkällarna, utan även i arkitekturen. Vid sidan av de rustika, klassiska vinodlarhusen mitt i vinodlingarna ser man allt oftare djärva, nya former av vinarkitektur. Dessa utgör en harmonisk kombination av natur, tradition och modern byggkonst, något som njutare kan känna med varje klunk vin.