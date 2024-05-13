مجموعة فنادق النمسا 2025
تسلّط مجموعة فنادق النمسا 2025 الضوء على تشكيلة حصرية من أرقى الفنادق في البلاد، التي تقدم مزيجاً من الفخامة والسحر والضيافة النمساوية الأصيلة.
من فنادق المدينة الأنيقة في فيينا، إلى الملاذات المريحة في جبال الألب في تيرول، تعرض هذه المجموعة المُختارة من الفنادق، أماكن إقامة متنوعة توفر راحة استثنائية وخدمة عالمية المستوى وتجارب لا تُنسى.
هذا وتعكس كل ملكية في المجموعة التراث الثقافي الغني للنمسا والمناظر الطبيعية الخلابة، مما يجعلها خياراً مثالياً للمسافرين المميزين الباحثين عن الاسترخاء والمغامرة، في واحدة من أكثر الوجهات الخلابة في أوروبا.
فارمبادرهوف
خذ متسعاً من الوقت للاستمتاع المطلق والاسترخاء وتطوير الذات. فعندما تقف مباشرةً أمام بحيرة فورتهرزيه، ستصبح مقتنعاً بالاعتقاد السائد بأن "الأضداد تتجاذب".
لاندغوت موزرهوف
خذ متسعاً من الوقت للاستمتاع المطلق والاسترخاء وتطوير الذات. فعندما تقف مباشرةً أمام بحيرة فورتهرزيه، ستصبح مقتنعاً بالاعتقاد السائد بأن "الأضداد تتجاذب".
فندق شتايغنبيرغر هيرنهوف
يقع فندق شتايغنبيرغر هيرنهوف في الحي الأول، ويُعتبر نقطة انطلاق مثالية لاستكشاف المدينة!
فالكنشتاينر شلوسهوتيل فيلدن
خذ متسعاً من الوقت للاستمتاع المطلق والاسترخاء وتطوير الذات. فعندما تقف مباشرةً أمام بحيرة فورتهرزيه، ستصبح مقتنعاً بالاعتقاد السائد بأن "الأضداد تتجاذب".
در زاندفيرته
يُعتبر فندقنا ذو الـ 4 نجوم نتاج تقليد طويل في عالم الفنادق ويديره القطاع الخاص. وبالنسبة لضيوفنا، فهم يقدّرون الموقع المركزي للفندق في قلب المدينة وما يوفره من خيارات
منتجع داس زيبارك فورتهرزيه
يُعد منتجع زيبارك فورتهرزيه المكان المثالي لقضاء عطلتك المقبلة، مع موقعه في قلب الطبيعة الغنّاء لمقاطعة كارينثيا المليئة بالبحيرات والتي توفر تنوعاً لا مثيل له.
زيهوتيل أوروبا
أهلاً بك إلى فندق زيهوتيل أوروبا، المكان الذي يوفر لك إطلالة حصرية على فورتهرزيه. يقع فندق زيهوتيل أوروبا على ضفاف إحدى أجمل البحيرات في النمسا وتحيط به المساحات الخضراء