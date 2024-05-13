فارمبادرهوف
انغمس في عالم من الأناقة الخفية في فامبادرهوف- فيلاخ (النمسا)، بالقرب من الحدود بين إيطاليا وسلوفينيا. اختبر علاجات الدرجة الأولى في الركن المخصص لعلاج فايب ثيرابي، والتي تم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجاتك الخاصة وتعزيز رفاهيتك. بدوره يوفر ركن فايب سبا وبيوتي الذي تبلغ مساحته 1800 متر مربع، حمامات سباحة حرارية داخلية وخارجية، غرف ساونا وعلاجات الجسم والتجميل الحصرية، بما في ذلك خط فايب الطبيعي المتجدد. من ناحية ثانية، يمكنك أن تتذوق المأكولات المبتكرة والموسمية اللذيذة والمأكولات الفاخرة (عند الطلب، يمكنك الحصول على وجبات حلال معتمدة) وأن تستمتع بتناول شاي بعد الظهر مع الكعك الكريمي والفطائر. ومن بين الضيوف الذين زاروا المنتجع في السنوات الأخيرة، نذكر فرق كرة القدم المحترفة من الأندية الكبرى مثل فريق الهلال السعودي 2023 الذي قضى معسكره التدريبي الصيفي في ملعب المنتجع. ولا تنسى أن هذا المنتجع يُعد المكان المثالي أيضاً للاحتفال بلحظات الحياة الخاصة، سواء كان حفل زفاف أو أي مناسبة خاصة أخرى أو رحلة عمل إلى النمسا. قم بزيارة فارمبادرهوف**** واستمتع بمزيج متناغم من التقاليد والرفاهية والعافية.
اختيار المحرر: كارنتين تهيرمي، السبا الحراري والمنتزه المائي الأكثر حداثةً في النمسا
إنه عبارة عن منتجع صحي حراري حديث مع حديقة مائية لجميع الأعمار. يمتد على مساحة 1100 متر مربع، ويحتوي على العديد من المنزلقات الأنبوبية، الزلاجات الموجية، ما يُعرف بـ"النهر المجنون" الداخلي، برج للأرصاد الجوية، ومنطقة للأطفال الصغار، إلى جانب ملعب مائي خارجي ومسابح حرارية ودوامات بانورامية ومسبح رياضي بطول 25 متراً.
بدوره، يوفر منتجع بريميوم سبا الصحي، مناطق للاسترخاء وغرف ساونا (حتى منطقة مخصصة للنساء فقط) وغرف علاج وجلسات تدليك وعلاجات متنوعة. وقد تم تجهيز صالة الألعاب الرياضية التي تبلغ مساحتها 700 متر مربع، بآلات اللياقة البدنية الحديثة وبرنامج واسع النطاق. كما ستجد هنا خدمات الاسترخاء والكثير من المرح واللياقة البدنية والعافية من خلال مرافقه المبتكرة.
الأجنحة والغرف
تتميز الغرف والأجنحة في الفندق الواقع في فيلاخ بإضاءتها الجميلة ومساحتها الكبيرة وإطلالتها البانورامية الرائعة على متنزه فارمباد الطبيعي. هنا، يرافقك منظر الريف الأخضر في كل لحظة تقضيها في غرفتك أو جناحك، مما يمنحك شعوراً رائعاً بالسلام الداخلي والاسترخاء.
ركن العافية والسبا
بعد قضاء العطلة في المنتجع الصحي الحراري في فارمباد-فيلاخ، سوف تتعافى تماماً وتمتلئ بالحيوية في غضون أيام قليلة.
اهتم بصحتك
القيام برحلة صحية في فارمبادرهوف، يعني استعادة رفاهك الجسدي والروحي. فهنا يمكنك الاهتمام جيداً بنفسك من خلال العلاجات الفردية والمعرفة المهنية الرفيعة المستوى للأطباء والمعالجين.
مطعم بانورامي ومطعم ومقهى للمعجنات
يضع الفندق كل مطاعمه تحت تصرف الضيوف، حيث تُعتبر الإقامة على أساس نصف الباقة كجزء من سعر الغرفة الإجمالي.
كيف تصل إلى هناك
الوصول بالسيارة
خذ طريق فيينا- غراتس- كلاغنفورت- فيلاخ (أي2) إلى مخرج فرمباد/ فيلاخ
بينما يؤدي بك طريق ميونخ- سالزبورغ- فيلاخ (أي 10) باتجاه إيطاليا (أي2) إلى مخرج فارمباد/فيلاخ
من إيطاليا، يمكنك أن تأخذ موتورواي (أي23)- واستكمال المسير على أي2 حتى تصل إلى مدخل فارمباد/فيلاخ
من سلوفينيا، عليك المرور عبر ممر فورزن باس، ومواصلة القيادة على الطريق الرئيسي باتجاه فارمباد/فيلاخ
ومن سلوفينيا أيضاً، يمكنك أن تمرّ عبر نفق كارافنكس (إي 61) ومن ثمّ عبر تقاطع فاخر سي (أي2)- وصولاً إلى مخرج فارمباد/فيلاخ
يرجى ملاحظة أن الاستراحات القصيرة إلزامية على الطرق السريعة وطرق النقل في النمسا. وبطبيعة الحال، تتوفر مواقف مجانية للسيارات في موقف الفندق. يتم فرض رسوم إضافية على مساحات المرآب المغطاة أو المرآب الصندوقي. كما يمكنك شحن سيارتك الإلكترونية بتكلفة منخفضة في موقف سيارات كارنتين تهيرمي. ما عليك سوى اتباع التعليمات الموجودة في محطة الشحن. من ناحية ثانية، يمكن لفريق عمل الفندق مساعدتك في العثور على سيارة مستأجرة مناسبة.
الوصول بالقطار
باعتبارها تقاطعاً للسكك الحديدية، يمكن الوصول بسهولة إلى فيلاخ بالقطار.
يمكن الوصول مباشرةً عبر غراتس وفيينا وإنسبروك وسالزبورغ وإيطاليا وسلوفينيا (حتى محطة فيلاخ المركزية). واصل طريقك بالترام (اس2) عبر محطة فيلاخ ويست إلى فارمباد/فيلاخ (محطتان).
يمكن أخذ الطريق من محطة فيلاخ المركزية إلى فارمباد-فيلاخ بواسطة اس-بان الذي يسير على فترات منتظمة. يقع الفندق على بُعد دقائق قليلة سيراً على الأقدام من محطة فارمباد-فيلاخ للسكك الحديدية.
يمكن للفندق ترتيب خدمة نقل مجانية من المحطة إلى فارمباد- فيلاخ، ولذا يُرجى إبلاغ فريق الفندق مسبقاً بأوقات وصولك ومغادرتك.
الوصول بالباص
يمكن الوصول عبر خطوط كارنتين: رقم 211، 601، 670 أو 5194، 8572، 9525 من محطة فيلاخ المركزية www.kaerntner-linien.at
يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم
0043 4242 44 410 1510
يقع الفندق على بُعد دقائق قليلة فقط سيراً على الأقدام من محطة حافلات فارمباد-فيلاخ
يمكن الوصول إلى الطريق من محطة فيلاخ الرئيسية إلى فارمباد-فيلاخ بالحافلة على فترات منتظمة.
يُرجى إبلاغ فريق الفندق بموعد وصولك في الوقت المناسب حتى يتمكن من مساعدتك عند الوصول.
الوصول بالطائرة
أقرب مطار: كلاغنفورت، يقع على بُعد 50 كم تقريباً
المطارات القريبة الأخرى:
مطار ليوبليانا (سلوفينيا) تقريباً. 80 كم
مطار تريستا (إيطاليا) تقريباً. 160 كم
مطار غراتس تقريباً. 170 كم
مطار سالزبورغ تقريباً. 180 كم
مطار البندقية (إيطاليا) تقريباً. 240 كم
بإمكان فريق عمل الفندق ترتيب خدمات النقل من المطار إلى فارمباد- فيلاخ (مقابل تكلفة إضافية)، لذا يُرجى إبلاغ الفندق بأوقات وصولك ومغادرتك مسبقاً.