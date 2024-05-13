خذ متسعاً من الوقت للاستمتاع المطلق والاسترخاء وتطوير الذات. فعندما تقف مباشرةً أمام بحيرة فورتهرزيه، ستصبح مقتنعاً بالاعتقاد السائد بأن "الأضداد تتجاذب".

انغمس في عالم من الأناقة الخفية في فامبادرهوف- فيلاخ (النمسا)، بالقرب من الحدود بين إيطاليا وسلوفينيا. اختبر علاجات الدرجة الأولى في الركن المخصص لعلاج فايب ثيرابي، والتي تم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجاتك الخاصة وتعزيز رفاهيتك. بدوره يوفر ركن فايب سبا وبيوتي الذي تبلغ مساحته 1800 متر مربع، حمامات سباحة حرارية داخلية وخارجية، غرف ساونا وعلاجات الجسم والتجميل الحصرية، بما في ذلك خط فايب الطبيعي المتجدد. من ناحية ثانية، يمكنك أن تتذوق المأكولات المبتكرة والموسمية اللذيذة والمأكولات الفاخرة (عند الطلب، يمكنك الحصول على وجبات حلال معتمدة) وأن تستمتع بتناول شاي بعد الظهر مع الكعك الكريمي والفطائر. ومن بين الضيوف الذين زاروا المنتجع في السنوات الأخيرة، نذكر فرق كرة القدم المحترفة من الأندية الكبرى مثل فريق الهلال السعودي 2023 الذي قضى معسكره التدريبي الصيفي في ملعب المنتجع. ولا تنسى أن هذا المنتجع يُعد المكان المثالي أيضاً للاحتفال بلحظات الحياة الخاصة، سواء كان حفل زفاف أو أي مناسبة خاصة أخرى أو رحلة عمل إلى النمسا. قم بزيارة فارمبادرهوف**** واستمتع بمزيج متناغم من التقاليد والرفاهية والعافية.

اختيار المحرر: كارنتين تهيرمي، السبا الحراري والمنتزه المائي الأكثر حداثةً في النمسا

إنه عبارة عن منتجع صحي حراري حديث مع حديقة مائية لجميع الأعمار. يمتد على مساحة 1100 متر مربع، ويحتوي على العديد من المنزلقات الأنبوبية، الزلاجات الموجية، ما يُعرف بـ"النهر المجنون" الداخلي، برج للأرصاد الجوية، ومنطقة للأطفال الصغار، إلى جانب ملعب مائي خارجي ومسابح حرارية ودوامات بانورامية ومسبح رياضي بطول 25 متراً.

بدوره، يوفر منتجع بريميوم سبا الصحي، مناطق للاسترخاء وغرف ساونا (حتى منطقة مخصصة للنساء فقط) وغرف علاج وجلسات تدليك وعلاجات متنوعة. وقد تم تجهيز صالة الألعاب الرياضية التي تبلغ مساحتها 700 متر مربع، بآلات اللياقة البدنية الحديثة وبرنامج واسع النطاق. كما ستجد هنا خدمات الاسترخاء والكثير من المرح واللياقة البدنية والعافية من خلال مرافقه المبتكرة.