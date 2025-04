Lesy a vinice, kam až oko dohlédne Okružní jízda Waldviertel-Kamptal

Krems an der Donau s malebnými měšťanskými domy ve starém centru města a galerií moderního umění je vstupní branou do Waldviertelu in Dolním Rakousku. Odtud vede trasa do středověkého hradního městazwettl. Za návštěvu stojí cisterciácký klášter. Za odbočku stojí hrad Rosenau se zednářským muzeem a zámek Rappottenstein. Přes Friedersbach se dostanete ke Kampsee, jedné z vodních nádrží Waldviertelu, která připomíná jezerní krajinu připomínající fjord.

Pokračujte přes Krumau am Kamp k opatství Altenburg, baroknímu klenotu Waldviertelu. Pokud vás vzrušuje sokolnictví, hrad Rosenburg je pro vás tím pravým místem. Trasa pokračuje přes Kamptal do klimatických lázní Gars am Kamp. Poté, co se z hradu pokocháte výhledem do krajiny, vede trasa zpět po proudu řeky do vinařského městečka Langenlois. Na trase si odpočinete při návštěvě Loisium Wine & Spa Hotel cíl.