Vacances en Autriche : l’essentiel en un clin d’œil
Nature, culture, saveurs : un art de vivre à découvrir
Une inspiration à chaque coin du pays
Montagnes, lacs, cascades, forêts, villages et métropoles : chaque lieu en Autriche dégage une atmosphère particulière. On y vit pleinement, simplement, à son rythme.
L’Autriche séduit par la beauté intacte de sa nature, la richesse de son histoire, la diversité de sa culture et une hospitalité sincère. C’est un pays où l’on se sent libre, inspiré·e – et bienvenu·e.
Culture & curiosités : l’âme d’un pays
Châteaux, musées, festivals, architecture contemporaine : l’Autriche conjugue tradition et modernité. À Vienne, Salzbourg ou Graz, chaque ville invite à une exploration artistique et sensorielle, loin des clichés.
Envie de bouger ou de souffler ?
Randonnées panoramiques, bike tours, baignades dans des lacs alpins ou pause thermale dans un spa design : l’Autriche est idéale pour se reconnecter – au corps, à la nature, à soi.
La cuisine autrichienne : simple, locale, gourmande
Des produits du terroir, des recettes revisitées, des influences alpines et méditerranéennes : ici, chaque région a ses spécialités. Bio, végétarien ou traditionnel – on mange avec plaisir et conscience.
Voyager autrement
Escapade en train, roadtrip en van, hôtel design ou ferme bio : l’Autriche se prête aux envies d’authenticité et de liberté. Solo, en couple ou avec enfant – tout est possible.
Lieux culturels & emblématiques à découvrir
Jardin zoologique Hellbrunn Salzbourg
Un parc animalier en pleine nature, au pied d’une paroi rocheuse, dans le domaine historique du château de Hellbrunn – à explorer entre zèbres, rhinocéros et lions.
Route alpine du Großglockner
Un mythe alpin ! Sur 48 km de virages panoramiques, cette route historique offre des vues vertigineuses sur les sommets autrichiens.
Salzwelten Hallstatt
Dans les entrailles de la montagne : partez pour une aventure familiale au plus ancien site d’extraction de sel au monde – avec lacs souterrains et toboggans en bois.
Villa impériale de Bad Ischl
L’ancienne résidence d’été de l’empereur François-Joseph et de Sissi. Visitez les salons d’époque et promenez-vous dans les allées du parc impérial.
Croisières sur le Danube
À bord d’un bateau, laissez-vous porter à travers la Wachau ou Vienne. Un moment contemplatif ponctué de haltes culturelles et de soirées thématiques.
Abbaye de Melk
Chef-d'œuvre baroque surplombant le Danube, l’abbaye de Melk est un joyau architectural et culturel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Cathédrale Saint-Étienne, Vienne
Symbole de la capitale autrichienne, le « Stephansdom » impressionne par sa silhouette gothique et son rôle central dans l’histoire de la ville.
Château de Schönbrunn, Vienne
Résidence impériale emblématique et site UNESCO, le château de Schönbrunn séduit par ses jardins, son architecture fastueuse et ses récits impériaux.
Nature, outdoor et détente
Montagnes du Tyrol
Plus de 600 sommets à plus de 3 000 m d’altitude : le Tyrol offre un terrain de jeu idéal pour tous les niveaux de randonnée, dans des décors alpins à couper le souffle.
Iseltrail – randonnée en étapes
76 km de marche le long d’un fleuve glaciaire : cet itinéraire part de Lienz et se parcourt en cinq étapes dans la nature sauvage des Alpes orientales.
Eisriesenwelt – la grotte de glace géante
Partez en exploration dans la plus grande grotte de glace du monde. Accompagné·e d’un guide, vous découvrirez des sculptures naturelles de glace spectaculaires.
Paradiesroute – Sud du Burgenland
Parfait en e-bike ou à vélo classique : cette route cyclable traverse paysages vallonnés, vignes et forêts, avec des pauses dégustation bienvenues. Du plaisir actif !!.
Forêt de Bregenz
Randonnée, VTT, golf, pêche à la mouche, canyoning, parapente ou tyrolienne : cette région du Vorarlberg combine aventure, esthétisme et immersion totale dans la nature.
Cascades de Krimml
Avec 380 m de hauteur sur trois niveaux, les Krimmler Wasserfälle sont parmi les plus hautes d’Europe. Le spectacle naturel est aussi revitalisant qu’impressionnant.
Parc national des Hohe Tauern
Glaciers et vallées sauvages : le parc national des Hohe Tauern révèle une nature préservée à explorer à pied, à vélo ou avec un guide.