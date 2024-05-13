Randonnée sur le Loser près d'Altaussee en Styrie

Vacances en Autriche : l’essentiel en un clin d’œil
Nature, culture, saveurs : un art de vivre à découvrir

Plongez dans ce qui rend l’Autriche unique : des paysages grandioses, des villes vibrantes, une cuisine authentique – et surtout un véritable art de vivre.

Une inspiration à chaque coin du pays

Montagnes, lacs, cascades, forêts, villages et métropoles : chaque lieu en Autriche dégage une atmosphère particulière. On y vit pleinement, simplement, à son rythme.

L’Autriche séduit par la beauté intacte de sa nature, la richesse de son histoire, la diversité de sa culture et une hospitalité sincère. C’est un pays où l’on se sent libre, inspiré·e – et bienvenu·e.

Culture & curiosités : l’âme d’un pays

Châteaux, musées, festivals, architecture contemporaine : l’Autriche conjugue tradition et modernité. À Vienne, Salzbourg ou Graz, chaque ville invite à une exploration artistique et sensorielle, loin des clichés.

Envie de bouger ou de souffler ?

Randonnées panoramiques, bike tours, baignades dans des lacs alpins ou pause thermale dans un spa design : l’Autriche est idéale pour se reconnecter – au corps, à la nature, à soi.

La cuisine autrichienne : simple, locale, gourmande

Des produits du terroir, des recettes revisitées, des influences alpines et méditerranéennes : ici, chaque région a ses spécialités. Bio, végétarien ou traditionnel – on mange avec plaisir et conscience.

Voyager autrement

Escapade en train, roadtrip en van, hôtel design ou ferme bio : l’Autriche se prête aux envies d’authenticité et de liberté. Solo, en couple ou avec enfant – tout est possible.

Lieux culturels & emblématiques à découvrir

L’Autriche regorge de sites fascinants où passé et présent se rencontrent : monuments historiques, merveilles naturelles, musées et expériences immersives vous attendent à chaque étape du voyage. Voici une sélection pour s’inspirer.

Jardin zoologique Hellbrunn Salzbourg

Un parc animalier en pleine nature, au pied d’une paroi rocheuse, dans le domaine historique du château de Hellbrunn – à explorer entre zèbres, rhinocéros et lions.

Tiergarten Hellbrunn

Route alpine du Großglockner

Un mythe alpin ! Sur 48 km de virages panoramiques, cette route historique offre des vues vertigineuses sur les sommets autrichiens.

Großglockner Hochalpenstraße

Salzwelten Hallstatt

Dans les entrailles de la montagne : partez pour une aventure familiale au plus ancien site d’extraction de sel au monde – avec lacs souterrains et toboggans en bois.

Salzwelten Hallstatt

Villa impériale de Bad Ischl

L’ancienne résidence d’été de l’empereur François-Joseph et de Sissi. Visitez les salons d’époque et promenez-vous dans les allées du parc impérial.

Kaiservilla Bad Ischl

Croisières sur le Danube

À bord d’un bateau, laissez-vous porter à travers la Wachau ou Vienne. Un moment contemplatif ponctué de haltes culturelles et de soirées thématiques.

Donau Schifffahrt

Abbaye de Melk

Chef-d'œuvre baroque surplombant le Danube, l’abbaye de Melk est un joyau architectural et culturel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Stift Melk

Cathédrale Saint-Étienne, Vienne

Symbole de la capitale autrichienne, le « Stephansdom » impressionne par sa silhouette gothique et son rôle central dans l’histoire de la ville.

Stephansdom

Château de Schönbrunn, Vienne

Résidence impériale emblématique et site UNESCO, le château de Schönbrunn séduit par ses jardins, son architecture fastueuse et ses récits impériaux.

Schloss Schönbrunn

Nature, outdoor et détente

En Autriche, l’appel de la nature est toujours une invitation à bouger ou à ralentir – selon vos envies. Voici une sélection d’expériences actives au cœur des plus beaux paysages du pays.

Montagnes du Tyrol

Plus de 600 sommets à plus de 3 000 m d’altitude : le Tyrol offre un terrain de jeu idéal pour tous les niveaux de randonnée, dans des décors alpins à couper le souffle.

Randonnées au Tyrol

Iseltrail – randonnée en étapes

76 km de marche le long d’un fleuve glaciaire : cet itinéraire part de Lienz et se parcourt en cinq étapes dans la nature sauvage des Alpes orientales.

Der Iseltrail

Eisriesenwelt – la grotte de glace géante

Partez en exploration dans la plus grande grotte de glace du monde. Accompagné·e d’un guide, vous découvrirez des sculptures naturelles de glace spectaculaires.

Eisriesenwelt

Paradiesroute – Sud du Burgenland

Parfait en e-bike ou à vélo classique : cette route cyclable traverse paysages vallonnés, vignes et forêts, avec des pauses dégustation bienvenues. Du plaisir actif !!.

Paradiesroute Sud du Burgenland

Forêt de Bregenz

Randonnée, VTT, golf, pêche à la mouche, canyoning, parapente ou tyrolienne : cette région du Vorarlberg combine aventure, esthétisme et immersion totale dans la nature.

Bregenzerwald

Cascades de Krimml

Avec 380 m de hauteur sur trois niveaux, les Krimmler Wasserfälle sont parmi les plus hautes d’Europe. Le spectacle naturel est aussi revitalisant qu’impressionnant.

Krimmler Wasserfälle

Parc national des Hohe Tauern

Glaciers et vallées sauvages : le parc national des Hohe Tauern révèle une nature préservée à explorer à pied, à vélo ou avec un guide.

Nationalpark Hohe Tauern

Gastronomie et saveurs authentiques

Partout dans le pays, des artisans passionnés transforment des produits locaux en expériences gourmandes. Voici quelques lieux où déguster l’Autriche autrement.

Vignobles de la Wachau

Entre montagnes et fleuve, la Wachau séduit les amateurs de vin et de paysages classés à l’UNESCO.

Wachau

Quel type de vacances en Autriche vous ressemble ?

Montagnes enneigées, routes panoramiques ou détente en spa : à vous de choisir. L’Autriche se découvre selon vos envies : aventure hivernale, escapade bien-être, voyage en famille ou road trip culturel – tout est possible, à votre rythme.

Infos pratiques sur l’Autriche en un coup d’œil

Voici les informations essentielles pour voyager sereinement en Autriche – que vous veniez en train, en voiture ou en mode slow travel.

