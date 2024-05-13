Plongez dans ce qui rend l’Autriche unique : des paysages grandioses, des villes vibrantes, une cuisine authentique – et surtout un véritable art de vivre.

Une inspiration à chaque coin du pays

Montagnes, lacs, cascades, forêts, villages et métropoles : chaque lieu en Autriche dégage une atmosphère particulière. On y vit pleinement, simplement, à son rythme.

L’Autriche séduit par la beauté intacte de sa nature, la richesse de son histoire, la diversité de sa culture et une hospitalité sincère. C’est un pays où l’on se sent libre, inspiré·e – et bienvenu·e.

Culture & curiosités : l’âme d’un pays

Châteaux, musées, festivals, architecture contemporaine : l’Autriche conjugue tradition et modernité. À Vienne, Salzbourg ou Graz, chaque ville invite à une exploration artistique et sensorielle, loin des clichés.

Envie de bouger ou de souffler ?

Randonnées panoramiques, bike tours, baignades dans des lacs alpins ou pause thermale dans un spa design : l’Autriche est idéale pour se reconnecter – au corps, à la nature, à soi.

La cuisine autrichienne : simple, locale, gourmande

Des produits du terroir, des recettes revisitées, des influences alpines et méditerranéennes : ici, chaque région a ses spécialités. Bio, végétarien ou traditionnel – on mange avec plaisir et conscience.

Voyager autrement

Escapade en train, roadtrip en van, hôtel design ou ferme bio : l’Autriche se prête aux envies d’authenticité et de liberté. Solo, en couple ou avec enfant – tout est possible.