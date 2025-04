Des vacances de rêve sans voiture

Avec SummerRail, commencez vos vacances de manière écologique grâce à l’ÖBB. Prenez le Nightjet Paris-Vienne, qui dessert aussi Salzbourg, et découvrez les plus belles destinations estivales d’Autriche. Sur place, profitez de navettes locales, bus de randonnée et services de location de vélos pour une mobilité durable et sans voiture. Réduisez votre empreinte carbone tout en savourant une expérience unique, entre nature, culture et liberté.