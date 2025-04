Il 25 luglio 1848, all'età di 81 anni, il feldmaresciallo Josef Wenzel Radetzky von Radetz sconfisse l'esercito sardo nella battaglia di Custozza. La sua vittoria non solo consolidò il potere austriaco nell'Italia settentrionale, ma rafforzò anche le forze conservatrici di Vienna, che dalla Rivoluzione di marzo del 1848 lottavano contro le rivolte e le riforme liberali.

Il trionfo di Radetzky fu celebrato di conseguenza. Il 31 agosto 1848 si tenne un festival in suo onore sul Wasserglacis di Vienna. Johann Strauss (padre) compose un'opera per l'occasione, schierandosi chiaramente dalla parte di coloro che erano fedeli all'imperatore - in contrasto con il figlio Johann Strauss, che simpatizzava per i rivoluzionari.