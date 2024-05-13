온화한 기후, 세빈클 지역의 보호된 경관, 포도밭, 전통적인 긴 농장이 있는 마을들 – 판노니아 평원은 오스트리아의 독특한 지역입니다.

부르겐란트

부르겐란트에서는 고요한 풍경과 활기찬 문화가 조화를 이룹니다. 이 지역은 때묻지 않은 자연과 뿌리 깊은 전통으로 빛나면서도 결코 시대에 뒤떨어진 느낌이 들지 않습니다. 완만한 언덕, 드넓은 포도밭, 목가적인 호수가 여유로운 휴식과 여유를 선사합니다. 전통 축제와 따뜻한 환대가 환영하는 분위기를 조성합니다. 현대와 전통이 완벽하게 조화를 이루는 부르겐란트는 끊임없이 놀라움과 즐거움을 선사하는 곳입니다.

판노니아 평원

포도 재배와 요리에 대한 혁신적인 정신이 우수한 지역 특산품으로 이어집니다. 시골 여관과 와인 선술집에서 호스트는 전형적인 판노니아 특산품을 제공합니다. 지역 요리는 따뜻하고 건조하며 온화하고 강수량이 적은 것으로 알려진 판노니아 평야의 기후에도 영향을 받습니다.

"태양의 땅"

더운 여름과 연간 300일 정도의 맑은 날 덕분에 부르겐란트는 "태양의 땅"이라는 별명을 얻었으며, 이는 포도밭과 과수원이 많다는 축복의 의미이기도 합니다. 부르겐란트에서 가장 유명한 지역은 아마도 노이시들 호수 주변일 것입니다. 이 대초원 호수는 태양을 찾는 사람들과 수상 스포츠 애호가들이 국립공원에서 천국을 찾을 수 있는 탐나는 여행지로 자리 잡았습니다. 또한 340종의 조류가 이곳을 보호 구역으로 삼고 있는 야생 동물의 안식처이기도 합니다. 실제로 이 지역은 2001년부터 유네스코 세계 유산 및 자연 유산으로 지정되었습니다.