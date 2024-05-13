부르겐란트
햇살, 자연, 사이클링, 와인 시음으로 가득한 여름 휴가
부르겐란트
부르겐란트에서는 고요한 풍경과 활기찬 문화가 조화를 이룹니다. 이 지역은 때묻지 않은 자연과 뿌리 깊은 전통으로 빛나면서도 결코 시대에 뒤떨어진 느낌이 들지 않습니다. 완만한 언덕, 드넓은 포도밭, 목가적인 호수가 여유로운 휴식과 여유를 선사합니다. 전통 축제와 따뜻한 환대가 환영하는 분위기를 조성합니다. 현대와 전통이 완벽하게 조화를 이루는 부르겐란트는 끊임없이 놀라움과 즐거움을 선사하는 곳입니다.
판노니아 평원
포도 재배와 요리에 대한 혁신적인 정신이 우수한 지역 특산품으로 이어집니다. 시골 여관과 와인 선술집에서 호스트는 전형적인 판노니아 특산품을 제공합니다. 지역 요리는 따뜻하고 건조하며 온화하고 강수량이 적은 것으로 알려진 판노니아 평야의 기후에도 영향을 받습니다.
"태양의 땅"
더운 여름과 연간 300일 정도의 맑은 날 덕분에 부르겐란트는 "태양의 땅"이라는 별명을 얻었으며, 이는 포도밭과 과수원이 많다는 축복의 의미이기도 합니다. 부르겐란트에서 가장 유명한 지역은 아마도 노이시들 호수 주변일 것입니다. 이 대초원 호수는 태양을 찾는 사람들과 수상 스포츠 애호가들이 국립공원에서 천국을 찾을 수 있는 탐나는 여행지로 자리 잡았습니다. 또한 340종의 조류가 이곳을 보호 구역으로 삼고 있는 야생 동물의 안식처이기도 합니다. 실제로 이 지역은 2001년부터 유네스코 세계 유산 및 자연 유산으로 지정되었습니다.
모든 관점에서 본 부르겐란트
주요 하이라이트
투어
가장 아름다운 지역
가장 아름다운 도시와 장소
남부 부르겐란트에 위치한 호텔 란트호프뮐레
클라우디아 파텍은 지속 가능성과 지역성에 대한 진정한 신념으로 살아갑니다. 호텔 란트호프뮐레의 책임자인 그녀는 부르겐란트 자연공원 라브의 호텔 책임자로서 그녀는 30년 넘게 지속 가능한 방법을 실천해 왔습니다. 왜 그럴까요? 그 이유는 그녀에게 항상 그 방법이 의미가 있었기 때문입니다.
최근 몇 년 동안 지속 가능성, 지역성, 일관성은 휴가를 즐기는 사람들에게 점점 더 중요한 요소가 되었습니다. 하지만 파텍 가족에게 이러한 이상은 항상 자연스럽게 여겨져 왔으며, 이는 부르겐란트 랍 자연 공원의 중심부에 위치한 란트호프뮐레의 환경에 의해 형성되었습니다.
그들의 헌신은 결실을 맺었습니다: 호텔 란트호프뮐레는 최초의 '네이처 이딜 호텔'이자 부르겐란트에서 최초로 에코 라벨을 받은 호텔이 되었습니다. 란트호프뮐레는 네이처 이딜 호텔 인증 외에도 AMA 제누스 지역도 받아 품질과 원산지 기준도 갖추게 되었습니다.
특별 이벤트
유명 인물
특별한 숙소
생물 다양성을 보호하기 위해 우리가 할 수 있는 일은 무엇일까요?
자연 존중하기. 표시된 길을 따르고 쓰레기는 가져가세요.
지속 가능한 교통수단 이용하기. 대중교통을 이용하거나 자전거로 여행하세요.
야생동물 조심하기. 안전한 거리에서 동물을 관찰하세요.
의식적으로 (그리고 유기농으로) 즐기세요. 지속 가능한 현지 음식과 제품을 선택하세요.
생물 다양성을 지지합니다. 생물 다양성을 보호하고 보존하는 것은 생태계의 균형을 위해 매우 중요합니다.
남부 부르겐란트의 와인 특산품
옅은 분홍색, 체리 레드 또는 연한 노란색: 호텔 란트호프뮐레의 우후들러는 다양한 색을 띠며 남부 부르겐란트의 정체성과 요리 전통의 일부이며 300헥타르에서 재배됩니다. 부케는 야생 베리, 라즈베리, 딸기, "폭스톤" 향이 납니다.
이 과일 와인은 원래 미국 포도(콩코드, 델라웨어, 엘비라, 리파텔라)에서 생산되며 해충과 곰팡이 질병에 매우 강하고 순수 천연 제품으로 생산됩니다. 우후들러는 2~10년 후 10~12%의 부피로 마실 수 있는 성숙도에 도달합니다.
우후들러 포도 재배는 1990년대까지 금지되었지만 직접 생산자 품종에 대한 회의론이 반증되었습니다. 그 이후로 부르겐란트에서는 우후들러 재배가 허용되었습니다.