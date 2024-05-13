Рождество в Австрии
Австрия любит Адвент, рождественские рынки и рождественское печенье
Почему предрождественский период — самый красивый в Австрии
Дни становятся короче, золотая осень передает эстафету холодным зимним дням, и появляются первые рецепты рождественского печенья, такого как линзерские глазки и пряники. Многие жители Австрии особенно любят это время и по-разному отмечают четыре недели, предшествующие Рождеству:
Адвент в Австрии - это когда вечером горят свечи и по кухне разносится аромат ванильного шиповника. Адвент — это время, когда горячий пунш согревает руки рождественский рынок, а из пакета достают жженый миндаль. Адвент — это когда дети с нетерпением ждут открытия окошка в календаре Адвента 24 раза. Адвент — это когда в повседневной жизни есть место созерцанию и тишине. Адвент — это когда семья собирается вместе на рождественские праздники. Адвент — это радость заснеженных крыш и лугов. И когда зажигается четвертая свеча в рождественском венке, каждый ребенок знает: Рождество близко.
Австрия и её жители любят традиции, ритуалы и обычаи, они сохраняются и передаются на протяжении веков. Одним из секретов того, почему австрийские обычаи остаются в умах и сердцах людей, вероятно, является их аутентичность: подлинность; никаких искусственных инсценировок, а на первый план выходит приземленный и искренний праздник. Так происходит круглый год и — или особенно — в Рождество.
Weihnachtsmärkte und Christkindlmärkte in Österreich
5 романтических рождественских рынков
Рождественское печенье и пряники
Vanillekipferl
Sie sind eine der bekanntesten Weihnachtsbäckereien in Österreich. Sie selbst zu backen, stimmt auf die Weihnachtszeit ein, wenn der Duft von Vanille die Küche erfüllt.
Kletzenbrot
Kletzen sind getrocknete Mostbirnen, die traditionell in einem "Dörrhäusl" getrocknet wurden und im Mostviertel in Form dieses Brotes zum Advent dazugehören.
Lebkuchen
Lebkuchen, früher bekannt als Honigkuchen mit gesunden und heilenden Kräften, ist heute nicht mehr als Weihnachtsbäckerei wegzudenken.
9 видов на зимнюю активность в городах Австрии
Глориетта у дворца Шёнбрунн
Когда на адвентском рынке перед дворцом Шёнбрунн загораются сотни огней, лучше всего наблюдать за этим зрелищем во время Адвента с Глориетты.
Замок Эстерхази
Дворец сияет в рождественском великолепии. Крутая тропинка от дворца к Глориетте стоит затраченных усилий: в ясный день отсюда открывается вид вплоть до озера Нойзидль.
Пирамиденкогель
Когда в сумерках зажигаются огни на башне, становится тепло на сердце. У подножия башни раскинулись такие места, как Мария Вёрт, Пёртшах и Вельден.
Дунай
Когда рано темнеет, замки и аббатства источают свет, тепло и самые красивые виды на Рождество. Совет: вид на Кремс из аббатства Гётвейг.
Пфеннингберг
Современный город Линц на Дунае удивляет девятью городскими пешеходными маршрутами. Пешеходная тропа № 8 начинается у моста Нибелунгов и ведет к Пфеннингбергу.
Вокруг гор
Горы Капуцинерберг, Мёнхсберг, Гайсберг и Фестунгсберг окружают Зальцбург. Заснеженные местные горы напоминают зальцбургские кнедлики, посыпанные сахаром.
Шлоссберг
Шлоссберг с часовой башней — волшебное место зимой. Центр современного искусства, который жители Граца называют "Дружелюбным пришельцем", сияет на фоне часовой башни.
Над крышами
Городская башня, кафе-бар 360 Grad и поездка на канатной дороге Nordkettenbahn — популярные места встречи, чтобы насладиться зимней атмосферой Инсбрука с высоты.
Самая известная рождественская песня
В канун Рождества 1818 года в Оберндорфе под Зальцбургом Йозеф Мор и Франц Ксавер Грубер впервые соединили мелодию и текст в песне, которая заставит звучать весь мир: "Тихая ночь! Святая ночь!". Она прошла множество этапов, прежде чем смогла донести своё послание мира, надежды и единения до самых отдаленных уголков планеты.
Тихая ночь! Святая ночь! — Места
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