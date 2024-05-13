Рождество в Австрии
Австрия любит Адвент, рождественские рынки и рождественское печенье

Адвент празднуется с чувством: рождественские ярмарки, печенье и рождественский венок вызывают предвкушение „прекрасного времени года“ – уютного и наполненного традициями

Почему предрождественский период самый красивый в Австрии

Дни становятся короче, золотая осень передает эстафету холодным зимним дням, и появляются первые рецепты рождественского печенья, такого как линзерские глазки и пряники. Многие жители Австрии особенно любят это время и по-разному отмечают четыре недели, предшествующие Рождеству:

Адвент в Австрии - это когда вечером горят свечи и по кухне разносится аромат ванильного шиповника. Адвент это время, когда горячий пунш согревает руки рождественский рынок, а из пакета достают жженый миндаль. Адвент это когда дети с нетерпением ждут открытия окошка в календаре Адвента 24 раза. Адвент это когда в повседневной жизни есть место созерцанию и тишине. Адвент это когда семья собирается вместе на рождественские праздники. Адвент это радость заснеженных крыш и лугов. И когда зажигается четвертая свеча в рождественском венке, каждый ребенок знает: Рождество близко.

Австрия и её жители любят традиции, ритуалы и обычаи, они сохраняются и передаются на протяжении веков. Одним из секретов того, почему австрийские обычаи остаются в умах и сердцах людей, вероятно, является их аутентичность: подлинность; никаких искусственных инсценировок, а на первый план выходит приземленный и искренний праздник. Так происходит круглый год и или особенно в Рождество.

Weihnachtsmärkte und Christkindlmärkte in Österreich

Weihnachtsmärkte

5 романтических рождественских рынков

Рождественский рынок у кафедрального собора

Рождественский рынок перед дворцом Шёнбрунн

Адвент в Гмундене

Рождественский рынок в Старом городе Инсбрука

Рождественский базар в замке Хоф

Рождественское печенье и пряники

Типичные рецепты для Адвента

Vanillekipferl

Sie sind eine der bekanntesten Weihnachtsbäckereien in Österreich. Sie selbst zu backen, stimmt auf die Weihnachtszeit ein, wenn der Duft von Vanille die Küche erfüllt.

Vanillekipferl

Kletzenbrot

Kletzen sind getrocknete Mostbirnen, die traditionell in einem "Dörrhäusl" getrocknet wurden und im Mostviertel in Form dieses Brotes zum Advent dazugehören.

Kletzenbrot

Lebkuchen

Lebkuchen, früher bekannt als Honigkuchen mit gesunden und heilenden Kräften, ist heute nicht mehr als Weihnachtsbäckerei wegzudenken.

Lebkuchen

Linzer Augen

Linzer Augen sind eine beliebte Weihnachtsbäckerei. Ihre typische Form bekommen sie von den speziellen Ausstechern mit Löchern.

Linzer Augen
Традиции и обычаи во время Адвента в Австрии

Изготовление соломенных звёздочек

Рождественские сцены

Срезание веток Святой Барбары

Удивление на рождественских базарах

Сочетание Адвента с культурой

Испеките ореховый штрудель

Почувствуйте магию Рождества

Крампус и Перхтен

Изготовление венка Адвента

9 видов на зимнюю активность в городах Австрии

Когда столицы австрийских провинций украшены к Рождеству, самое время отправиться на природу: волшебные места с далекими видами пробуждают предвкушение Тихой ночи.

Глориетта у дворца Шёнбрунн

Когда на адвентском рынке перед дворцом Шёнбрунн загораются сотни огней, лучше всего наблюдать за этим зрелищем во время Адвента с Глориетты.

Глориетта

Замок Эстерхази

Дворец сияет в рождественском великолепии. Крутая тропинка от дворца к Глориетте стоит затраченных усилий: в ясный день отсюда открывается вид вплоть до озера Нойзидль.

Айзенштадт

Пирамиденкогель

Когда в сумерках зажигаются огни на башне, становится тепло на сердце. У подножия башни раскинулись такие места, как Мария Вёрт, Пёртшах и Вельден.

Клагенфурт

Дунай

Когда рано темнеет, замки и аббатства источают свет, тепло и самые красивые виды на Рождество. Совет: вид на Кремс из аббатства Гётвейг.

Кремс

Пфеннингберг

Современный город Линц на Дунае удивляет девятью городскими пешеходными маршрутами. Пешеходная тропа № 8 начинается у моста Нибелунгов и ведет к Пфеннингбергу.

Линц

Вокруг гор

Горы Капуцинерберг, Мёнхсберг, Гайсберг и Фестунгсберг окружают Зальцбург. Заснеженные местные горы напоминают зальцбургские кнедлики, посыпанные сахаром.

Зальцбург

Шлоссберг

Шлоссберг с часовой башней — волшебное место зимой. Центр современного искусства, который жители Граца называют "Дружелюбным пришельцем", сияет на фоне часовой башни.

Грац

Над крышами

Городская башня, кафе-бар 360 Grad и поездка на канатной дороге Nordkettenbahn — популярные места встречи, чтобы насладиться зимней атмосферой Инсбрука с высоты.

Инсбрук

Гора Пфендер

Ощущение свободы распространяется, когда вы парите высоко над ветреным Брегенцем и Боденским озером на панорамной гондоле Пфендербан.

Брегенц

Самая известная рождественская песня

"Тихая ночь! Святая ночь!"

В канун Рождества 1818 года в Оберндорфе под Зальцбургом Йозеф Мор и Франц Ксавер Грубер впервые соединили мелодию и текст в песне, которая заставит звучать весь мир: "Тихая ночь! Святая ночь!". Она прошла множество этапов, прежде чем смогла донести своё послание мира, надежды и единения до самых отдаленных уголков планеты.

Тихая ночь! Святая ночь! — Места

В местах, которые соприкасались с историей всемирно известной песни, память и история живы и сегодня.

Вопросы и ответы

Сезон Адвента в Латинской церкви длится от 22 до 28 дней и всегда включает четыре воскресенья.

Адвент означает "прибытие", что относит нас к рождению Христа. Это особое время породило в Австрии множество обычаев некоторые из них пришли из нехристианского мира. Типичные традиции Адвента включают совместное выпекание рождественского печенья, использование календаря Адвента, совместное времяпрепровождение с семьей и/или музыкальное сопровождение, встречи с друзьями на рождественском рынке, изготовление рождественских украшений или плетение венков Адвента.

Рождество это христианский праздник. В канун Рождества, 24 декабря, люди празднуют рождение Иисуса. Христиане верят, что Иисус Христос пришел в мир более 2 000 лет назад как Сын Божий, чтобы спасти человечество. Объединяющий и общий характер традиции Рождества уже давно обрел свою собственную жизнь, и Рождество празднуют и без религиозной подоплеки.

Рождество это типичный семейный праздник, когда несколько поколений собираются вместе, чтобы провести сочельник . Это праздник любви и созерцания. Обычно люди собираются вокруг украшенной елки, на которой горят свечи и под которой лежат рождественские подарки. С годами в каждой семье складываются свои ритуалы проведения вечера вместе. Однако традиционная рождественская песня "Тихая ночь, святая ночь" практически всегда звучит.

Венок Адвента впервые появился в Германии в 1839 году и со временем стал популярным символом Рождества и в Австрии. Венок с четырьмя свечами всегда выполнял функцию календаря. Каждое воскресенье Адвента зажигается новая свеча, чтобы показать, сколько времени осталось до кануна Рождества.

С XIX века календарь Адвента выполняет важную функцию в христианской традиции. Как и венок Адвента, он служит таймером, отсчитывающим время до Рождества. Первая "дверь" открывается 1 декабря. Считается, что первый адвент-календарь был изготовлен в 1851 г., а первый печатный в 1902 г. Сегодня очень популярны самодельные модели и здесь практически нет границ для фантазии, когда дело доходит до дизайна.

Для многих жителей Австрии рождественская елка, украшенная декоративными элементами, сладостями и свечами, является центральным событием кануна Рождества. Под сияющую елку кладут подарки.

Первоначально рождественская елка уходила корнями в языческие обычаи как символ плодородия и жизненной силы. Католическая церковь отвергла этот нерелигиозный обычай (впрочем, надолго). Только в середине XX века рождественские елки были разрешены в католических церквях. Первая документально подтвержденная рождественская елка в Вене была установлена светской львицей Фанни фон Арнштайн в 1814 году. Этот обычай быстро переняли венские семьи среднего класса. В XIX веке пихтовые и еловые леса были восстановлены, чтобы удовлетворить высокий спрос. В рамках экологичного образа жизни все больше семей используют "живую елку".

9 советов по экологичному зимнему отдыху в Австрии

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