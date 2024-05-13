منتجعات تزلج للمبتدئين والعائدين من جديد لممارسة هذه الرياضة
متعة الحياة في النمسا - هذا هو شعور التزلج على الجليد
ستشعر بعودة الإثارة المألوفة عندما تنزلق فوق الثلج الناعم على الزلاجات أو لوح التزلج، ولأن انعطافاتك غير مثالية تماماً، ستشعر بأن ركبتيك ترتجفان قليلاً، لذا تذكر أنه ما من داعٍ للاستعجال!
فغالباً ما يشعر المبتدئون أو العائدون إلى التزلج بعد فترة استراحة، براحة أكبر في مناطق التزلج الصغيرة التي يمكن التحكم فيها بدلاً من المناطق الكبيرة المترامية الأطراف. فمن دون الحاجة إلى دراسة خرائط الزحلقة لفترة طويلة، ستجد العديد من المسارات السهلة هنا حيث يسهل عليك التزلج والالتفاف. كما تضيف المناظر الخلابة للمناظر الطبيعية الشتوية المحيطة بجبال الألب الشتوية، مزيداً من المتعة.
وكمكافأة لك، توجّه إلى كوخ التزلج لتناول المأكولات الكلاسيكية مثل المعكرونة بالجبن، وفطائر اللحم المقدد و/أو الكايزرشمارن – والتي تمدّ الجسم والروح بالكثير من الدفء.
هذا ويمكن للعائلات وعشّاق الرياضات الشتوية الاستمتاع بجمال الطبيعة في وقت واحد، والاستمرار في ممارسة النشاط البدني وتجربة نمط الحياة في جبال الألب حيث تنظرهم اللحظات النابضة بالحياة. إنها باختصار، المتعة والبهجة التي تجعلنا نشعر بالحياة.
منتجعات تزلج للمبتدئين
أربعة أشياء عليك معرفتها
التزلج في النمسا
ست نصائح للاستعداد لعطلتك الشتوية في النمسا
السلامة على المنحدرات وخارجها
عطلات شتوية مستدامة
عطلات الشتاء والتزلج في جبال الألب النمساوية أسطورية. وللحفاظ على هذه السمعة، تحدث تغييرات كبيرة لجعلها أكثر استدامة: فمنطقة التزلج "كليمابيرغ" كاتشبيرغ الواقعة وسط "منتزه اليونسكو الحيوي سالزبورغ لونغاو ونوكبرغ كارينثيا" حصلت على جائزة العلامة البيئية النمساوية وجائزة السياحة الخضراء الألمانية.
وفي منطقة زيل أم سي، تعمل عربات التلفريك على 100٪ من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، بينما تحمي تقنية "تخزين الثلج" الجليد في منتجع كابرون: يتم تخزين الثلج للاستخدام في الشتاء القادم وتغطية سطح الجليد.
هذا وتعتمد منطقة التزلج شلادمينغ-داخشتاين على السفر الصديق للبيئة باستخدام القطارات، بالإضافة إلى حافلات التزلج ومحطات شحن السيارات الكهربائية في الموقع.
وفي منطقة التزلج فايلدر كايزر، يحصل كل ضيف يصل بالقطار، بنقل مجاني إلى مكان الإقامة، ونقل عام مجاني، وخصم 10٪ على تأجير معدات التزلج (شاهد جميع المزايا هنا). أما في منطقة سيلفريتا مونتافون، غولم وبراندنيرتال، يمكن للمتزلجين حجز تذكرة خضراء عبر الإنترنت، والتي تشمل تصريح تزلج ليوم واحد، وتذكرة للوصول والمغادرة بالحافلة والقطار، وخصم 10٪ على تأجير المعدات، وتلميع تزلج مجاني.