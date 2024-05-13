Museen und Galerien in Österreich
Eintauchen in die Welt der Kunst

Museen und Galerien in Österreich: Oasen der Leichtigkeit, wo Gemälde, Skulpturen und moderne Werke die Seele berühren und inspirierende Erlebnisse schaffen.

Eine Reise durch die Kunstgeschichte

Museen und Galerien sind eine wunderbare Möglichkeit, die reiche Kultur eines Landes zu erkunden. Sie enthüllen verborgenen Geschichten von Menschen und geben Einblicke in die Vergangenheit und Gegenwart. Die österreichische Museen- und Galerienlandschaft präsentiert sich in einer Leichtigkeit, die Kunstliebhaber:innen aus aller Welt verzaubert.

Vom prachtvollen Museum Angewandter Kunst in Wien bis zum modernen Kunsthaus in Bregenz – die Vielfalt ist faszinierend. In den Sälen der Museen und Galerien vereint sich Geschichte mit zeitgenössischer Kunst – sie sind Oasen der Inspiration und Kreativität. Und manchmal hinterlassen sie eine Leichtigkeit wie ein frischer Sommerwind. Die Ausstellungen laden dazu ein, in eine Welt der Ästhetik einzutauchen, in der jeder Pinselstrich und jede Skulptur die Seele berühren können. Kunst wird hier zu einem sanften Flüstern.

Eine Reise zu diesen kulturellen Schätzen verspricht einen Blick in die Vergangenheit und Gegenwart der Kunst – ebenso wie ein Gefühl von Freiheit und Unbeschwertheit. Museen und Galerien sind ein bunter Ort der Begegnung und des Austauschs. Lasst euch inspirieren, gewinnt neue Perspektiven und genießt die Verbindung zur Kunstdarbietung in Österreich.

Die bekanntesten Museen Österreichs

Die bekanntesten Galerien Österreichs

Eintauchen in die Welt der Kunst: Museen und Galerien sind inspirierende Oasen der Leichtigkeit.

Kunst. Feste. Feiern.

Partys im Museum: Kunst, Musik und Kultur in Wien

Pulsierende Beats, exklusive Ausstellungen und eine mitreißende Atmosphäre, die Kunst und Feier vereint.

Freilichtmuseen: Aus dem Leben von anno dazumal

Ein Freilichtmuseum gibt Einblick in vergangene Lebensweisen und regionale Kulturen: Eintauchen in authentische historische Bauten und alles erfahren über traditionelles Handwerk und Bräuche. Ein wunderschöner Mix aus Geschichte und Natur.

Museen für Kinder: Spannende Entdeckungen für jedes Alter

Von Naturwissenschaften und Technik über Kunst und Kultur bis hin zu Geschichte und Gesellschaft: Österreich bietet eine Vielzahl von Museen, die auch für Kinder interessant sind. Also los, auf ins Abenteuer!

Inklusion im Museum: Zugänglichkeit analog und digital

Inklusion im Museum ist mehr als physische Barrierefreiheit. Es geht darum, die Vermittlung so zu gestalten, dass Menschen mit Behinderungen ihren Besuch im Museum selbständig planen und erleben können. Das bedeutet, die Ausstellungsinhalte von Exponaten, Sammlungen und Themen sind über mehrere Sinne und Informationswege zu erleben. Dazu zählen inklusive Formate zur Vermittlung von Veranstaltungen, Führungen oder Workshops.

Das Kunstmuseum Lentos in Linz etwa bietet Führungen in Gebärdensprache an. Spezielle Texte, analog und digital verfügbar, erklären die Sammlung in einfacher verständlicher Sprache. Und bei eingeschränkter Sehfähigkeit sind Blindenführhunden gestattet.

Das Kunsthistorische Museum in Wien stellt für seh- oder kognitiv beeinträchtigte Menschen gemeinsame Kunstbetrachtungen zur Verfügung. Tastführungen realisieren gelebte Inklusion, darüber hinaus gibt es Programme für Menschen mit Demenz und deren Begleitung.

Kunst und Kultur inklusiv erleben

Linzer Kunstmuseum Lentos

Kunsthistorisches Museum Wien

Vorarlberg Museum

DomMuseum Wien

Kelten Museum Hallein

Salzburg Museum

Museums-Guide

Soziale Nachhaltigkeit

Klimaschutz-Infos

Denkmalschutz ist für die dauerhafte Erhaltung und Nutzung von historischen Gebäuden da. Durch die Instandhaltung und Restaurierung, auch von Burgen und Schlössern, werden Ressourcen wie Baustoffe eingespart und die Bodenversiegelung durch Neubauten vermieden.

Damit trägt die Erhaltung von kostbaren historischen Bauten einerseits zum Klimaschutz bei, andererseits zur Bewahrung traditionellen Handwerks. Denn für die uralten Materialien und Bautechniken braucht es altes Wissen und Können. 

Mit Barrierefreiheit und Inklusion bei Kunst- und Kulturerlebnissen wird soziale Nachhaltigkeit gestärkt und auf ein rücksichtsvolles Miteinander geachtet.

FAQ

Die Vielfalt an Museen mit Ausstellungen international namhafter Künstler:innen ist in Österreich sehr hoch. Zu den bekanntesten gehören:

  • Albertina, Wien

  • Schloss Schönbrunn, Wien

  • Ars Electronica Center, Linz

  • Kunsthistorische Museum, Wien

  • Österreichische Galerie Belvedere, Wien

  • Schloss Ambras, Tirol

  • Benediktinerstift Admont, Steiermark

  • Kunsthaus Bregenz, Vorarlberg

Kindern die Welt der Kunst und Geschichte schmackhaft zu machen, gelingt hier besonders gut:

  • Haus der Musik, Wien

  • Carnuntum, Niederösterreich

  • Technisches Museum, Wien

  • Inatura Dornbirn, Vorarlberg

  • Naturhistorisches Museum, Wien

  • Burgen und Schlösser in Österreich

Wer in Österreich Klimt-Werke bewundern möchte, bekommt dabei ganz nebenbei auch Architektur vom Feinsten zu sehen – ob im modernen Leopold Museum, in der Wiener Secession oder in den imperialen Sälen des Oberen Belvedere. Ein besonderes Kleinod ist die Klimt-Villa in Wien-Hietzing, deren Gartenhaus der Maler in seiner letzten Schaffensperiode als Atelier und Werkstatt nutzte.

Im Belvedere befindet sich die umfangreichste Sammlung des österreichischen Künstlers Gustav Klimt, deren berühmte Gemälde wie „Der Kuss“ oder „Judith“ Gäste aus der ganzen Welt anziehen.

قد يكون هذا مثيراً للاهتمام أيضاً