Museen und Galerien in Österreich
Eintauchen in die Welt der Kunst
Eine Reise durch die Kunstgeschichte
Museen und Galerien sind eine wunderbare Möglichkeit, die reiche Kultur eines Landes zu erkunden. Sie enthüllen verborgenen Geschichten von Menschen und geben Einblicke in die Vergangenheit und Gegenwart. Die österreichische Museen- und Galerienlandschaft präsentiert sich in einer Leichtigkeit, die Kunstliebhaber:innen aus aller Welt verzaubert.
Vom prachtvollen Museum Angewandter Kunst in Wien bis zum modernen Kunsthaus in Bregenz – die Vielfalt ist faszinierend. In den Sälen der Museen und Galerien vereint sich Geschichte mit zeitgenössischer Kunst – sie sind Oasen der Inspiration und Kreativität. Und manchmal hinterlassen sie eine Leichtigkeit wie ein frischer Sommerwind. Die Ausstellungen laden dazu ein, in eine Welt der Ästhetik einzutauchen, in der jeder Pinselstrich und jede Skulptur die Seele berühren können. Kunst wird hier zu einem sanften Flüstern.
Eine Reise zu diesen kulturellen Schätzen verspricht einen Blick in die Vergangenheit und Gegenwart der Kunst – ebenso wie ein Gefühl von Freiheit und Unbeschwertheit. Museen und Galerien sind ein bunter Ort der Begegnung und des Austauschs. Lasst euch inspirieren, gewinnt neue Perspektiven und genießt die Verbindung zur Kunstdarbietung in Österreich.
Die bekanntesten Museen Österreichs
Die bekanntesten Galerien Österreichs
Partys im Museum: Kunst, Musik und Kultur in Wien
Freilichtmuseen: Aus dem Leben von anno dazumal
Museen für Kinder: Spannende Entdeckungen für jedes Alter
Inklusion im Museum: Zugänglichkeit analog und digital
Inklusion im Museum ist mehr als physische Barrierefreiheit. Es geht darum, die Vermittlung so zu gestalten, dass Menschen mit Behinderungen ihren Besuch im Museum selbständig planen und erleben können. Das bedeutet, die Ausstellungsinhalte von Exponaten, Sammlungen und Themen sind über mehrere Sinne und Informationswege zu erleben. Dazu zählen inklusive Formate zur Vermittlung von Veranstaltungen, Führungen oder Workshops.
Das Kunstmuseum Lentos in Linz etwa bietet Führungen in Gebärdensprache an. Spezielle Texte, analog und digital verfügbar, erklären die Sammlung in einfacher verständlicher Sprache. Und bei eingeschränkter Sehfähigkeit sind Blindenführhunden gestattet.
Das Kunsthistorische Museum in Wien stellt für seh- oder kognitiv beeinträchtigte Menschen gemeinsame Kunstbetrachtungen zur Verfügung. Tastführungen realisieren gelebte Inklusion, darüber hinaus gibt es Programme für Menschen mit Demenz und deren Begleitung.
Kunst und Kultur inklusiv erleben
Soziale Nachhaltigkeit
Klimaschutz-Infos
Denkmalschutz ist für die dauerhafte Erhaltung und Nutzung von historischen Gebäuden da. Durch die Instandhaltung und Restaurierung, auch von Burgen und Schlössern, werden Ressourcen wie Baustoffe eingespart und die Bodenversiegelung durch Neubauten vermieden.
Damit trägt die Erhaltung von kostbaren historischen Bauten einerseits zum Klimaschutz bei, andererseits zur Bewahrung traditionellen Handwerks. Denn für die uralten Materialien und Bautechniken braucht es altes Wissen und Können.
Mit Barrierefreiheit und Inklusion bei Kunst- und Kulturerlebnissen wird soziale Nachhaltigkeit gestärkt und auf ein rücksichtsvolles Miteinander geachtet.