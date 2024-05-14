Frau im Bikini mit nassen Haaren am Seeufer, türkisblaues Wasser und Bergpanorama im Hintergrund.
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Erlebt Österreichs Lebensgefühl
The Austrian Synapse: Nicht aus dem Kopf zu kriegen

The Austrian Synapse
Reisen ist Transformation: Neue Urlaubserlebnisse verbinden Sinne, Seele und Synapsen – verändern uns und bleiben. Österreichs Lebensgefühl wirkt nach.

Wer Österreich bereist, nimmt mehr mit als schöne Momente. Es sind Erlebnisse, die überraschen und berühren, verändern und lange nachwirken. Mit neuer Inspiration, neuen Erfahrungen und Gedanken. Alpine Landschaften, Seen, Städte und Aktivitäten prägen sich tief ins Gedächtnis ein – als Bild, als Gefühl: The Austrian Synapse. Genau solche Erinnerungen an die unterschiedlichsten Plätze und Begegnungen bleiben im Kopf und im Herzen.

Reisen ist Transformation

Grow your Austrian Synapse

Es gibt unzählige Erlebnisse in Österreich mit „Langzeitwirkung“: Entlang türkisblauer Seen, am Berg und durch Weingärten radeln, die Natur und die Landschaften spüren – ob gemächlich mit der Familie, sportlich mit dem Mountainbike oder im Rennrad- und Gravelmodus.

Entspannung am Wasser hat in Österreich Tradition, die glasklaren Badeseen wecken die Sinne und nähren The Austrian Synapse. Genießt also die typische Sommerfrische, in die sich schon Kaiser Franz Joseph I. verliebte. Besondere Begeisterung ruft Badeurlaub natürlich bei Kindern hervor: am Wasser, im Wald, beim Wandern oder auf der Almhütte  – hier wird die Natur zum Abenteuer. Wer wüsste es nicht: Die schönsten Erinnerungen sind Kindheitserinnerungen.

Und wer seine Austrian Synapse am liebsten auflädt mit Kultur und kulinarischem Genuss, erlebt die Lebendigkeit in Österreichs Städten. In Hotels mit Sterneküche und in den coolsten Rooftopbars spürt ihr urbane Leichtigkeit mit neuen Blickwinkeln auf die Stadt und das Lebensgefühl.

Nicht aus dem Kopf zu kriegen: Lebensgefühl Austria

In Österreich werden Erlebnisse zu Erinnerungen, die bleiben. Ob Radfahren zwischen Seen und Bergen, Sommerurlaub am Wasser oder Genuss in Städten: Natur, Kultur und Lebensgefühl verbinden sich zu Urlaub, der nachwirkt.

Österreichs Badeseen: Naturerlebnis, Entspannung, Erholung

Eingebettet in alpine Landschaften, sind Österreichs Badeseen berühmt für ihre Wasserqualität: Erlebnis und Entspannung am Wasser, die nachklingen.

Österreichs Städte: Urbane Leichtigkeit und Kultur

Sterneküche mit Bett: Kulinarische Hotels mit Auszeichnung

Hotels mit Sterneküche

Radfahren in Österreich: Radrouten, Radwege, E-Bike-Touren

Salzkammergut: Weltkulturerbe, Berge, Seen und Sommerfrische

Grow your Austrian Synapse!

Urlaub, der verändert. Erlebnisse, die bleiben.

Erlebnisse, Aktivitäten und Lebensgefühl am Wasser

Wenn es um sauberes, klares Wasser geht, ist Österreich ganz in seinem Element. Eintauchen in Wassersport oder pure Erholung genießen: Wasser ist ein Sprung ins Glück – und ein Sprung ins österreichische Lebensgefühl.

Wasserregionen in Österreich: Baden, Wandern, Radfahren

Krimmler Wasserfälle: Die höchsten Wasserfälle in Europa

CoolCation: Plätze und Erlebnisse zur Abkühlung

Wandern entlang wilder Wasser: Klammen und Wasserfälle

Baden im Fluss: Frei Schwimmen gegen den Strom

100 % sauberes Trinkwasser: Österreich, das Wasserreich

Abenteuer, Entdeckungen und alpines Lebensgefühl

Österreichs alpine Landschaften gehen unter die Haut: Sanfte Hügel, Wälder, glasklare Seen und natürlich die spektakuläre Bergwelt. Die Alpen prägen das Bild mit Gipfeln, Felswänden und weitläufigen Almwiesen. Der Rahmen für Aktivurlaub nach Lust und Laune.

Urlaub in Österreichs Bergen: Familienurlaub in den Alpen

Genusswandern: Auf Almen, an Seen und zum Wein

Magische Kraftplätze: Energiequellen aus der Natur

Urlaub mit Kindern: Abenteuer und unvergessliche Erlebnisse

Action- und Abenteuerurlaub: Wo wilde Typen Kraft tanken

Aktivitäten in Österreichs Natur: Bewegung und Erholung

Spektakuläre Aussichtsplattformen: Seen und Berge von oben

Nationalparks und Naturparks: Geschützt und bestaunt

Urbanes Lebensgefühl zwischen Kunst und Kultur

Kunst und Kultur sind das Herzstück von Österreichs Lebensgefühl. Historische Städte, Schlossgärten, Sehenswürdigkeiten, Museen und Galerien bieten neue Perspektiven und aktivieren „The Austrian Synapse".

Kunst und Kultur: Museen und Schlösser, Musik, Festivals

Kleine Historische Städte: Routen durch die Geschichte

Wien, die grüne Stadt: Coole Locations für heiße Sommertage

Schlossgärten: Botanische Raritäten in Parks und Lustgärten

Sehenswürdigkeiten in Österreich: Urbane Kulturschätze

Museen und Galerien: Inspiration für frische Perspektiven

Kulinarisches Lebensgefühl für Genießer:innen

Österreichs Lebensgefühls wird besonders spürbar beim Essen und Trinken. Was angerichtet wird, erzählt Geschichten von Alpen und Seen, von Wäldern und Wiesen. Ob Almjause, Wirtshausküche oder Sternemenüs: Regionale Produkte verwandeln sich in kulinarische Landkarten.

Österreichs Haubenköch:innen: Kreativ und charismatisch

Kulinarische Spezialitäten: Jeder Region ihre Schätze

Vegan-vegetarische Küche: Herzhaft, raffiniert, regional

Essen in Österreich: Originale erleben und genießen

Torten und Süßspeisen: Land der tausend Mehlspeisen

Hütten und Almen zum Einkehren: Alpines Lebensgefühl

Speisen an besonderen Locations: Zu Tisch mit allen Sinnen

Lebensgefühl auf der Skipiste und im Schnee

Warum wir den Ski- und Winterurlaub in Österreich so sehr lieben? – Weil er mehr ist als Sport: In den Alpenregionen trifft Pistenspaß auf Schneegenuss, Hüttenzauber auf Herzlichkeit. Lebendig und naturnah – so fühlt sich „The Austrian Synapse“ im Winterurlaub an.

Skifahren lernen als Erwachsener: Von Zero zum Pistenhero

Skigebiete für Nachwuchs und Wiedereinsteiger:innen: Rockt!

Winterurlaub abseits der Piste: Von Rodeln bis Eisbaden

16 schneesichere Skigebiete: Naturschnee in Höhenlage

Familienskigebiete in Österreich: Sicher und überschaubar

Nachhaltigkeit im Winterurlaub: 10 Tipps abseits der Piste

Entdeckt das Beste von Österreich

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