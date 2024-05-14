„CoolCation“ steht für Sommerurlaub an kühlen Orten. Wer der Hitze entfliehen will, findet Abkühlung und Erholung in Österreichs Alpenregionen und an erfrischenden Seen.

Die Sommertemperaturen steigen. Was die einen bejubeln, lässt andere nach coolen Urlaubs-Alternativen suchen. Und „cool“ ist durchaus wörtlich gemeint – erfrischende Erlebnisse am Wasser, Erholung in kühlen Alpenregionen, Abkühlung in der Gletscherhöhle, Outdoor-Aktivitäten ohne Schwitzen.

Auf einen Blick ist klar: Österreich ist das Urlaubsland, wenn es um „cool vacation“ – oder im Kürzel „CoolCation“ – geht. Beinah möchte man meinen, der heiße Reisetrend ist hier entstanden, im Land der glasklaren Seen und Wasserfälle, der hohen Berge und Almen, der kühlenden Wälder und Wiesen. Hier weht euch eine frische Brise um die Nase und das Herz geht auf in den wunderschönen Naturregionen.