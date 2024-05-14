CoolCation: Die schönsten Plätze zur Abkühlung in Österreich
Einleitung
Die Sommertemperaturen steigen. Was die einen bejubeln, lässt andere nach coolen Urlaubs-Alternativen suchen. Und „cool“ ist durchaus wörtlich gemeint – erfrischende Erlebnisse am Wasser, Erholung in kühlen Alpenregionen, Abkühlung in der Gletscherhöhle, Outdoor-Aktivitäten ohne Schwitzen.
Auf einen Blick ist klar: Österreich ist das Urlaubsland, wenn es um „cool vacation“ – oder im Kürzel „CoolCation“ – geht. Beinah möchte man meinen, der heiße Reisetrend ist hier entstanden, im Land der glasklaren Seen und Wasserfälle, der hohen Berge und Almen, der kühlenden Wälder und Wiesen. Hier weht euch eine frische Brise um die Nase und das Herz geht auf in den wunderschönen Naturregionen.
Top-Tipps für CoolCation: Hier bewahrt ihr kühlen Kopf!
Vorteile von CoolCation: Good news für Körper und GeistKühle Temperaturen entlasten den Kreislauf, die „grüne“ und „blaue“ Natur fördern die Erholung und können sich positiv auf Stressabbau und mentales Wohlbefinden auswirken.
Wohlgefühl für Körper und Geist
Kühle Temperaturen entlasten den Kreislauf, die „grüne“ und „blaue“ Natur fördern die Erholung und können sich positiv auf Stressabbau und mentales Wohlbefinden auswirken.
Saubere Bergluft
Kühle Regionen in Höhenlage haben oft eine besonders gute Luftqualität, fernab von Smog und urbaner Hitze.
Abenteuerliche Aktivitäten
Stand-up-Paddeln im Gletschersee, Baden im Fluss und viele andere erfrischende Outdoor-Varianten machen CoolCation besonders abwechslungsreich.
Guter Schlaf
Die frische, kühle Bergluft trägt zu erholsamem Schlaf und tiefer Entspannung bei.
Slow Travel
Weniger Hektik, mehr bewusste Erlebnisse: Naturerlebnisse laden dazu ein, sich Zeit zu nehmen und tief in die Umgebung einzutauchen.
Naturerlebnisse in Wasserlandschaften
Gletscher, Bergseen und Wasserfälle bieten spektakuläre Erlebnisse in intakter Natur.
Weniger Insektenplage
Kühle Temperaturen bedeuten oft weniger Mücken und andere lästige Insekten – ein angenehmer Nebeneffekt für Outdoor-Fans.
Im Hochgebirge, am Gletscher und auf Aussichtsplattformen
Wenn die Sommerhitze drückt, geht's in Österreich traditionell in die Berge. Kühler Wind und atemberaubende Ausblicke machen den Kopf frei. Ob ihr euch auf den zahlreichen gekennzeichneten Pfaden zu Fuß auf den Weg nach oben begebt oder bequem mit der Seilbahn Höhenluft schnuppert – in alpinen Höhenlagen fühlt sich der Sommer leicht und luftig an – und wunderbar kühl.
Erfrischende Erlebnisse am Berg
Glasklares Wasser, Wälder und Wiesen
Wenn tiefes Blau auf kühlendes Grün trifft: Österreichs Badeseen sind berühmt für ihr reines Wasser, eingebettet in Wald- und Wiesenlandschaften. Abkühlung beim Schwimmen, Paddeln und Relaxen ist hier Programm. Und wen es in die Berge zieht, findet bei der Wanderung in einem der glasklaren und eiskalten Alpenseen die ersehnte Abkühlung. Und wenn es nur die Füße sind, die hineinbaumeln …
Österreichs saubere Badeseen und Alpenseen
Regionen in den Alpen
In Österreichs Alpen warten Rückzugsorte, die auf einer Höhe zwischen 1.000 und 1.600 Metern liegen. Jede dieser Regionen bietet abkühlende Besonderheiten, die CoolCation verspricht: von Wäldern, Alpenseen und Almen bis zu Gletscherluft, Bergbächen und Eishöhlen.
Die schönsten Alpenregionen ab 1.000 Meter
Unterkünfte hoch über dem Tal
Sommerfrische-Urlaub zwischen See, Berg und Gemütlichkeit
Raus aus der heißen Stadt, rein in die kühle Natur, Kraft sammeln, mit der Familie sein – jeder auf die eigene Weise. Die „Sommerfrische“ ist in Österreich beinah eine Institution: ein nostalgischer Mix aus erholsamem Urlaub zwischen Seen, Bergen und Natur, Leichtigkeit und typisch österreichischem Lebensgefühl. Ein Sprung ins Wasser, ein Picknick am Badesee, eine Almwanderung, gemeinsame Zeit mit den Liebsten – all das macht Sommerfrische so besonders.
Die schönsten Sommerfrische-Plätze
Cool in the City
Im Sommer zeigt der urbane Raum seine heißen Seiten. In Österreich gibt es jedoch zahlreiche Städte, die durch ihre Lage ausreichend Abkühlung bieten oder Wege gefunden haben, für angenehme Temperaturen zu sorgen. Wasserflächen geben Erfrischung, Parkwiesen und Bäume liefern ein angenehmes Klima, sogar Surfwellen stehen da und dort zur Verfügung. In luftigen Höhenlagen genießt ihr frische Brisen, und eine smarte Stadtgestaltung schafft Plätze zum Durchatmen und Wohlfühlen. So erlebt ihr den Sommer in der Stadt sonnig und ebenso entspannt.
Städte mit CoolCation-Faktor
Wien: „Frischeinseln“ in der Kulturmetropole
Wien ist eine der grünsten Städte der Welt! 50 % der Fläche sind Grünflächen, es gibt weitläufige Parks, und die Alte Donau ist ein beliebtes Naherholungsgebiet.
Klagenfurt: Badeglück am Wörthersee
Die unzähligen Freizeitmöglichkeiten in den Strandbädern des Wörthersees sorgen in der vielseits beliebten Ostbucht für Abkühlung.
Salzburg: Abkühlung in der Festspielstadt
Genießt die kühle Luft in den Wäldern der Stadtberge, habt Spaß auf der Surfwelle und entdeckt die vielen grünen Oasen rundum die Mozartstadt.
Bregenz: Durchatmen am Pfänder und am Bodensee
Der Pfänder, bequem erreichbar mit der Bergbahn, bietet angenehme Abkühlung. Mit Wanderwegen und Panoramablick auf Bregenz und den Bodensee.
CoolCation: Erholung mit Verantwortung
CoolCation ist mehr als eine Reise in kühlere Regionen. Es kann ebenso eine bewusste Entscheidung für Sommerurlaub in eine nachhaltige Richtung sein. Die Natur steht im Mittelpunkt, Outdoor-Abenteuer wie Wandern, Radfahren oder Kajakfahren schonen die Umwelt und ein geringerer Bedarf an Klimaanlagen senkt den CO₂-Fußabdruck.
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