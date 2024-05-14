Roter Zug fährt entlang eines Sees mit Uferweg, Bäumen und Bergen im Hintergrund, Salzkammergut.
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Eine Bahnreise durch Österreich in sieben Tagen
Landschaft und Kultur entdecken – mit dem Zug von Wien bis Bregenz

Eine Bahnrundreise durch Österreich – das reinste Schienen-Abenteuer. Jeden Tag neue Städte und Eindrücke: von der Wiener Eleganz über Salzburg bis in die Alpenregionen.

Österreich auf einer Zugreise als Kulturliebhaber:in kennenlernen? Das Alpenpanorama als Naturmensch mit der Bahn erleben? – Beides ist möglich auf einer Bahnrundreise von Ost nach West:

Jeden Tag eine neue Stadt, jeden Tag neue Impressionen in Kultur, Landschaft, Kulinarik und Lebensgefühl. Wir starten unseren Vorschlag zur Bahnrundreise mit der historischen und musikalischen Pracht Wiens, weiter geht es vorbei an sanften Hügeln, Wäldern und imposanten Bergen – bis die Reise am Bodensee in Bregenz endet. Dazwischen liegen die Kulturschätze des modernen Linz und der Salzburger Altstadt, die Alpenwelt in Tirol und Vorarlbergs Naturwunder. So wird die Zugsreise zu einem Erlebnis auf Schienen und jeder Aufenthalt zum Highlight.

Reisestationen in sieben Tagen (hier leider nicht buchbar!)
Bei dieser Routenkombination der Bahnreise handelt es sich um KEIN buchbares Angebot! Alle Informationen dienen als Inspiration und können individuell abgestimmt, selbst organisiert und gebucht werden.

Bahnrundreise auf einen Blick

Strecke / Fahrdauer / Highlight

Kunst, Kultur und Lebensfreude

Bahnreise Tag 1: Wien, die Weltstadt der Musik

Wien verbindet Architektur, Musik und Geschichte zu einem einzigartigen Erlebnis. Prunkbauten wie Schloss Schönbrunn, Hofburg und Stephansdom prägen das Stadtbild. Auf der Wiener Ringstraße reihen sich Staatsoper, Parlament und Rathaus aneinander. Die Mischung aus imperialem Erbe und Jugendstil verleiht der Stadt besonderen Charme. Wien zählt zu den lebenswertesten und grünsten Städten der Welt. Was für ein Lebensgefühl!

In Wien wird Musik geliebt – und gelebt. Jeden Abend hören 10.000 Musikbegeisterte klassische Musik live – eine unglaubliche Zahl! Und über das Jahr weist der Wiener Konzertkalender mehr als 15.000 Veranstaltungen aller musikalischen Genres und Größenordnungen aus. Eines der großen Musikhäuser der Stadt ist die Wiener Staatsoper. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt die Dimensionen des Opernbetriebs: Ein Rundgang dauert 40 Minuten, in dem alles über die Geschichte des Hauses zu erfahren ist.

Wien

Die musikalischen und kulturellen Highlights in Wien

Donau, Architektur und Bildungsstätte

Bahnreise Tag 2: Linz, die Stadt der Zukunft

Fahrtzeit mit der Bahn Wien-Linz: ca. 1 h 15 min  

Vielfältiges Kulturangebot, buntes Hafentreiben und kulinarische Stadtinseln: Die Donaustadt Linz zeigt mit ihrem innovativen Kulturangebot eindrucksvoll, wie faszinierend verschiedene Kulturen, Kunstrichtungen und Medien ineinandergreifen können. Und wie zukunftsorientiert hier gedacht wird: Ob das Ars Electronica Center, die Kunstuniversität oder die Ausstellungskonzepte im Lentos: Längst ist Linz vom Geheimtipp zum Pflichtprogrammpunkt avanciert.

Unten im Hafenviertel, direkt an der Donau, ist es nicht weniger spektakulär. Mit Mural Harbor ist in Linz die weltweit größte zusammenhängende Graffiti-Galerie entstanden. Mehr als 100 Graffiti-Werke von Künstler:innen aus 25 Nationen bringen in der Open-Air-Hafengalerie Farbe und Lebendigkeit auf die mehrstöckigen Gebäude.

Linz

Die süßen Seiten von Linz

Tradition, Romantik und Moderne

Bahnreise Tag 3: Salzburg, die Mozartstadt

Fahrzeit mit der Bahn Linz-Salzburg: ca. 1 h 10 min 

Die Geschichte der bekanntesten Schlösser Salzburgs führt in die Zeit der Fürsterzbischöfe des 17. und 18. Jahrhunderts zurück. Schloss Hellbrunn und Schloss Klessheim wurden als Lustschlösser zur Unterhaltung und Erheiterung gebaut.

Schloss Mirabell war das Domizil der Geliebten von Fürsterzbischof Wolf Dietrichs. Der Marmorsaal im Schloss gilt heute als einer der schönsten und begehrtesten Trauungssäle der Welt. In ihm haben schon Leopold Mozart und seine Kinder Wolfgang und Nannerl musiziert. Der Mirabellgarten ist eine besonders kostbare Entdeckung: Es gibt Skulpturen, Springbrunnen, Blumenbeete und sogar einen „Zwergerlgarten“. Neben der Felsenreitschule und dem Stift Nonnberg ist der Mirabellgarten eine der wichtigsten Kulissen in dem bekannten Hollywood-Musical „The Sound of Music“.

Salzburg Stadt

Was die Salzburgerinnen und Salzburger lieben

Salz, Berge und Badeseen

Bahnreise Tag 4: Das wunderschöne Salzkammergut

Fahrtzeit mit der Bahn Salzburg-Bad Ischl: ca. 1 h 55 min  

Ein Ausflugsziel, unweit von Salzburg, ist einen Abstecher wert, die Anreise unkompliziert: Mit der Bahn verlasst ihr einfach die Hauptstrecke von Ost nach West und fahrt in Richtung Süden – mitten hinein ins malerische Salzkammergut.

Die acht Regionen sind eine einzigartige Mischung aus Natur, Kultur und Tradition, eingebettet zwischen Bergen und glasklaren Seen:

Das Salzkammergut

Highlights in Kultur, Genuss und Vergnügen im Salzkammergut

Nostalgiebahn, Natur und Sport

Bahnreise Tag 5: Der Achensee, Hideaway in Tirols Bergen

Fahrzeit mit der Bahn Salzburg-Jenbach: ca. 1 h 30 min

Zurück auf der Hauptstrecke, geht es von Salzburg aus weiter nach Jenbach in Tirol. Dort steigt ihr in die Achenseebahn um: ein Nostalgiezug, der vom Inntal bis zum Achensee fährt. Ein Kraftakt für die Dampf-Zahnradbahn, denn 440 Höhenmeter liegen dazwischen.

Erbaut um 1889, ist die Achenseebahn europaweit die älteste ihrer Art und war von Anfang an bedeutsam für die Region, ebenso wie die Achensee-Schifffahrt. Schon damals schätzten die Gäste die leichte Erreichbarkeit und die Schönheit des Achensees. Vom Schiff aus bekommt ihr den besten Eindruck von der Landschaft. Wer das Schiff in Pertisau verlässt, kann direkt ins Falzthurntal im Naturpark Karwendel wandern – für viele noch ein Hidden Gem und mit der Gramai Alm ein wunderbarer Rückzugsort.

Achensee

Tiroler Regionen, nahe dem Achensee

Berge, Kultur und Outdoor-Aktivitäten

Bahnreise Tag 6: Innsbruck, Hauptstadt der Alpen

Fahrtzeit mit der Bahn Jenbach-Innsbruck: ca. 15 min

Wer Innsbruck nicht von oben sieht, hat nur einen Teil der Stadt gesehen. Denn die Hauptstadt Tirols liegt in den Alpen. Ein Ausflug auf den Hausberg, die Nordkette, ist also ein Muss und bequem mit der Bergbahn zu bewältigen. Denn unweit des „Goldenen Dachls“ im Stadtzentrum steht die futuristische Talstation der Hungerburgbahn.

2007 hat die Stararchitektin Zaha Hadid die Stationen entworfen. Erst führt die Bahn durch einen Tunnel, dann über eine Brücke über den Inn und schließlich über eine Steigung von 46 % hinauf auf die 806 Meter über der Stadt gelegene Hungerburg. Von dort aus gelangt ihr mit der Panorama-Gondelbahn weiter zur 1.905 Meter hohen Seegrube. Von dort erstreckt sich der Blick auf das gesamte mittlere Inntal, die Stubaier und die Zillertaler Alpen.

Innsbruck

Sehenswürdigkeiten in Kultur und Natur rundum Innsbruck

Innsbruck-Rundreise

Wenn man Innsbruck Richtung Südwesten verlässt, erreicht man das Dorf Natters mit Luxuscamping am Natterer See. Weiter durchs Sellraintal nach Kühtai und Oetz im Ötztal.

Innsbruck-Rundreise

Hall in Tirol

Eine gemütliche Altstadt voller Geschichte, mit kleinen Gassen, alten Münzwerkstätten und charmanten Details – ideal für eine Zeitreise zwischen Tradition und Moderne.

Hall in Tirol

Land-Art auf dem Perspektivenweg auf der Nordkette Innsbruck

Hoch über Innsbruck eröffnet der 2,8 Kilometer lange Perspektivenweg auf 1.905 Meter einzigartige Ausblicke, Design-Installationen und Raum für Ruhe und Reflexion.

Land Art am Perspektivenweg
Kultur, Bergpanorama und Wasserspaß

Bahnreise Tag 7: Bregenz, Festspielstadt am Bodensee

Fahrtzeit mit der Bahn Innsbruck-Bregenz: ca. 2 h 30 min

Bregenz hat großartige Vorzüge: Die Hauptstadt Vorarlbergs liegt direkt am Bodensee, ist bekannt für kulinarische Wandererlebnisse, hat ihre eigenen Festspiele und bietet die weltgrößte Seebühne. In den Monaten Juli und August finden dort bei fast jedem Wetter mehr als 80 Aufführungen für rund 200.000 Opernfans unter freiem Himmel statt.

Den besten Blick auf die Stadt und die Landschaft habt ihr vom Pfänder aus, dem Bregenzer Hausberg. Die Pfänderbahn fährt in sechs Minuten von der Altstadt auf über 1.000 Meter Seehöhe. In luftigen Höhen führt der Käse-Wanderweg von der Bergstation aus zu einem einmaligen Kulinarikerlebnis: Auf zwölf Schautafeln werden den Wandernden die vielfältigen Aufgaben und Zusammenhänge der Landwirtschaft und der Käseherstellung erklärt.

Bregenz

Vorarlbergs schönste Regionen und Sehenswürdigkeiten

Unterwegs mit dem Zug: Infos zu Bahn, Öffis und Mobilität

ÖBB Scotty Routenplaner

Hier findet ihr Live-Fahrpläne, Verbindungen und Echtzeit-Informationen für Züge, Busse und Öffis der ÖBB in Österreich – inkl. Abfahrtszeiten, Verspätungen und Umsteigemöglichkeiten.

ÖBB Scotty Routenplaner

MyRailTour

Hier könnt ihr Bahntickets von ÖBB und Deutsche Bahn mit Hotelangeboten kombinieren und buchen.

MyRailTour

Anreise mit der Bahn und Mobilität in Österreich

Komfortabel mit dem Zug angereist, geht es vor Ort dank kluger Mobilität weiter zum Hotel und zum Ausflugsziel.

Anreise mit der Bahn

FAQs

Am einfachsten ist es, die Route vorab online zu planen – etwa mit der ÖBB Scotty App oder dem Routenplaner der Österreichischen Bundesbahnen. Dort seht ihr Fahrzeiten, Verbindungen und Tickets.

Für eine 7-tägige Tour bieten sich Strecken über Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck und Bregenz an. Diese Städte sind durch schnelle Railjet-Verbindungen optimal miteinander verbunden – mit kurzen Etappen und vielen Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke.

Es ist die Kombination aus Komfort, Panorama und landschaftlicher Abwechslung. Vom Zugfenster aus wechseln sich Alpen, Seen und historische Städte ab. Viele Bahnhöfe liegen mitten im Zentrum – so startet das Erlebnis direkt nach dem Aussteigen.

Für Vielreisende ist das Klimaticket Österreich ideal – es gilt auf fast allen Bahn- und Regionalverbindungen. Für kürzere Reisen lohnen sich das Einfach-Raus-Ticket oder die Sparschiene-Angebote der ÖBB. Internationale Gäste profitieren vom Interrail Austria Pass.

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