Dirndl en Lederhosen bepalen het beeld van Oostenrijk sinds de 19e eeuw: ooit werkkleding, is Tracht vandaag een uiting van traditie, gebruiken en moderne Trachtenkultur.

Of het nu in films, muziek of social media is – beelden van Dirndl en Lederhosen bepalen wereldwijd het beeld van Oostenrijk. De cultklassieker The Sound of Music geldt tot op vandaag als een van de bekendste visuele bruggen naar de Oostenrijkse Tracht. Maar de realiteit is veelzijdiger en veel minder cliché: Tracht in Oostenrijk is een uitdrukking van regionale geschiedenis, ambachtelijke kwaliteit en geleefde traditie.

In veel regio’s is de liefde voor Tracht diep geworteld. Dirndl en Lederhosen vertellen over herkomst en verbondenheid, vroeger zelfs over beroep en sociale status. Ook vandaag zijn ze een zichtbaar deel van het dagelijks leven – bij feestelijke gelegenheden net zo goed als functionele werkkleding. Vooral Trachtenfabrikanten en kleinere Trachtenmanufakturen zorgen ervoor dat dit culturele erfgoed voortleeft en tegelijk nieuwe vormen aanneemt. Zo verbindt moderne Trachtenmode traditie met eigentijds design en laat zien hoe levendig gebruiken en cultuur in Oostenrijk zijn.