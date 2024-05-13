Snötäckta berg, frusna sjöar och glaciärer – SalzburgerLand bjuder på ett magiskt vinterlandskap som passar både för avkoppling och äventyr.

SalzburgerLand erbjuder en fridfull och romantisk vintersemester. Här finns fortfarande en känsla av magi i den snötäckta naturen. Njut av lugna aktiviteter som en tur med hästdragen släde, en luftballongfärd över vinterlandskapet, eller en stillsam snöskovandring genom bergen.

Aktiv och dynamisk vintersemester

För de mer äventyrslystna erbjuder SalzburgerLand ett stort utbud av fartfyllda aktiviteter. Regionens skidorter lockar med alpinskidåkning, längdskidåkning, pulka och funsports som garanterar adrenalin och skratt. Efter en dag i backen väntar en välförtjänt paus i en mysig alpstuga.