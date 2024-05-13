SalzburgerLand
Vintersemester med skidåkning, kälkåkning, skridskoåkning och romantiska upplevelser
SalzburgerLand erbjuder en fridfull och romantisk vintersemester. Här finns fortfarande en känsla av magi i den snötäckta naturen. Njut av lugna aktiviteter som en tur med hästdragen släde, en luftballongfärd över vinterlandskapet, eller en stillsam snöskovandring genom bergen.
Aktiv och dynamisk vintersemester
För de mer äventyrslystna erbjuder SalzburgerLand ett stort utbud av fartfyllda aktiviteter. Regionens skidorter lockar med alpinskidåkning, längdskidåkning, pulka och funsports som garanterar adrenalin och skratt. Efter en dag i backen väntar en välförtjänt paus i en mysig alpstuga.
SalzburgerLand ur alla perspektiv
Höjdpunkterna
På brädor, löpare eller stegjärn
Från de frusna sjöarna i norra delen av SalzburgerLand sträcker sig en hel kedja av vintersportområden söderut: från Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn till Obertauern, Werfenwengoch Kitzsteinhorn. Vinterlivsstilen skulle inte vara komplett utan de legendariska skidstugorna och det populära Alpina köketmed rätter som potatisgröstl, Kaspressknödel eller kaka med vilda blåbär.
De modernaste linbanorna, upplysta pister, kollektivtrafik och skidspår: Allt i SalzburgerLands skidorter är inriktat på en hållbar vintersäsong.
De vackraste regionerna
Lungau
Ta dig ut ur staden och in på landsbygden i Lungau! Det sydligaste vinterparadiset i SalzburgerLand är känt för sitt lugn och sin naturlighet.
Hochkönig
120 kilometer pister, 34 liftar, 85 kilometer vintervandringsleder och 40 kilometer längdskidspår - en underbar plats att tillbringa vintern på.
Gastein-dalen
Toppskidområden, förstklassigt boende och wellness-erbjudanden i en hotspot med en speciell alpin charm för designers, yogis och konnässörer.
Obertauern
100 km pister och snögaranti från november till maj lockar vintersportfantaster med snowkiting, skidåkning, kälkåkning och längdskidåkning.
Städer och platser du inte får missa
Saalbach-Hinterglemm
Mountainbike på sommaren, skidåkning på vintern: Här är det aktiv semester som gäller.
Saalfelden-Leogang
Känt för fartfyllda utomhusaktiviteter, evenemang, kulturella höjdpunkter och den makalösa bergsvärlden.
Wagrain-Kleinarl
En plats med vatten, berg, natur, massor av aktiviteter - och en känsla av hållbarhet.
En paus från hemmet
Uppfriskande svavelbad, lugnande saltvattenpooler, inandningsterapier och simning i mineralrikt vatten - vattnets helande kraft flödar i många termalbad och inomhuspooler i hela regionen. De som flyter i en uppvärmd utomhuspool kommer säkert att blicka upp mot en av de snöklädda topparna. Detta är "Alpine Wellness" i SalzburgerLand.
Och när kropp och själ är varmt avslappnade kommer den friska utomhusluften att ge dig ny energi när du åker skidor, längdskidor, snöskor eller bara njuter av en lugn promenad.
Berömda personligheter
Wolfgang Amadeus Mozart
Det världsberömda musikgeniet Wolfgang Amadeus Mozart var en "äkta" Salzburger, föddes här och arbetade här.
Franz Xaver Gruber
Läraren komponerade den världsberömda sången "Stilla natt, heliga natt", symbolen för fred och solidaritet.
Ljudet av en global framgång
Edelweiss, Edelweiss...! En av Hollywoods mest framgångsrika musikaler genom tiderna, The Sound of Music spelades in i staden Salzburg och SalzburgerLand. Minnena av Maria Augusta Trapp och hennes berömda sångarfamilj blev en världshit på film.
Hellbrunn Palace och Mirabell Gardens i Salzburg, liksom Mondsee Basilica och St Gilgen vid sjön Wolfgang i SalzburgerLand, besöks nu av filmfans från hela världen.
Boenden utöver det vanliga
Tips för att skydda klimatet
Välj hållbara skidorter
Boka ekocertifierade hotell
Tillbringa din vintersemester på en ekologisk gård
Planera din resa med tåg
Använd hållbara transporter på skidorten
Njut av regional, säsongsbetonad och ekologisk mat
Prova långsamma vinteraktiviteter
Nationalparken Hohe Tauern
Den största nationalparken i hela Alperna överträffar de vildaste alpina förväntningarna: Över 250 toppar över 3.000 meter och 342 glaciärer finns i denna orörda, skyddade region. I dess hjärta ligger Großglocknerösterrikes högsta berg, som reser sig 3 798 meter över havet. Den berömda Großglockner High Alpine Road erbjuder spännande, slingrande körningar - men den är stängd på vintern.
Här bor örnar, stenbockar och murmeldjur, och du kan utforska dem tillsammans med nationalparkens rangers i det fria. Nationalparkens Nationalparkens museum i Mittersill visar på ett kreativt sätt upp parkens höjdpunkter under ett och samma tak.