SalzburgerLand
Vintersemester med skidåkning, kälkåkning, skridskoåkning och romantiska upplevelser

Snötäckta berg, frusna sjöar och glaciärer – SalzburgerLand bjuder på ett magiskt vinterlandskap som passar både för avkoppling och äventyr.

SalzburgerLand erbjuder en fridfull och romantisk vintersemester. Här finns fortfarande en känsla av magi i den snötäckta naturen. Njut av lugna aktiviteter som en tur med hästdragen släde, en luftballongfärd över vinterlandskapet, eller en stillsam snöskovandring genom bergen.

Aktiv och dynamisk vintersemester

För de mer äventyrslystna erbjuder SalzburgerLand ett stort utbud av fartfyllda aktiviteter. Regionens skidorter lockar med alpinskidåkning, längdskidåkning, pulka och funsports som garanterar adrenalin och skratt. Efter en dag i backen väntar en välförtjänt paus i en mysig alpstuga.

Info om SalzburgerLand
Huvudstad:Salzburg
Areal:7.156 km²
Befolkning:ca 571.500 (år 2024)
Procentandel skog:51,9%
Högsta berg:Großvenediger (3 674 meter)
Skidområden:57
Naturparker:3
Spaanläggningar:6

Evenemang i SalzburgerLand:
Traditionella och moderna höjdpunkter visas i Kalender över evenemang.

SalzburgerLand ur alla perspektiv

Höjdpunkterna

Semester med familjen: Erövra bergen tillsammans

Skidåkning i skidorter i världsklass

Längdskidåkning och skridskoåkning på perfekta spår

Roliga sporter med tubing, snowbike och snowkiting

Isklättring med en häftig adrenalinkick

Romantik på vintern med åkturer i hästdragen vagn

Alpint kök i SalzburgerLand

Aktiviteter i SalzburgerLand

På brädor, löpare eller stegjärn

Vintersport i SalzburgerLand

Från de frusna sjöarna i norra delen av SalzburgerLand sträcker sig en hel kedja av vintersportområden söderut: från Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn till Obertauern, Werfenwengoch Kitzsteinhorn. Vinterlivsstilen skulle inte vara komplett utan de legendariska skidstugorna och det populära Alpina köketmed rätter som potatisgröstl, Kaspressknödel eller kaka med vilda blåbär.

De modernaste linbanorna, upplysta pister, kollektivtrafik och skidspår: Allt i SalzburgerLands skidorter är inriktat på en hållbar vintersäsong.

Skidåkning i SalzburgerLand

Resmål i SalzburgerLand

De vackraste regionerna

Lungau

Ta dig ut ur staden och in på landsbygden i Lungau! Det sydligaste vinterparadiset i SalzburgerLand är känt för sitt lugn och sin naturlighet.

Lungau

Hochkönig

120 kilometer pister, 34 liftar, 85 kilometer vintervandringsleder och 40 kilometer längdskidspår - en underbar plats att tillbringa vintern på.

Hochkönig

Gastein-dalen

Toppskidområden, förstklassigt boende och wellness-erbjudanden i en hotspot med en speciell alpin charm för designers, yogis och konnässörer.

Gastein-dalen

Obertauern

100 km pister och snögaranti från november till maj lockar vintersportfantaster med snowkiting, skidåkning, kälkåkning och längdskidåkning.

Obertauern

Grossarl-dalen

Grossarl-dalen, som är förbunden med Dorfgastein via skidsvängen, erbjuder en 10-sitsig gondollift, de bästa pisterna, en exklusiv topprestaurang och familjeerbjudanden.

Grossarl-dalen

Städer och platser du inte får missa

S:t Gilgen

Denna pittoreska stad, även känd som "Mozartbyn", erbjuder sport, kultur och natur.

S:t Gilgen

Saalbach-Hinterglemm

Mountainbike på sommaren, skidåkning på vintern: Här är det aktiv semester som gäller.

Saalbach-Hinterglemm

Zell am See-Kaprun

Glaciär, berg, sjö - en annan underbar blandning, typisk för SalzburgerLand.

Zell am See-Kaprun

Saalfelden-Leogang

Känt för fartfyllda utomhusaktiviteter, evenemang, kulturella höjdpunkter och den makalösa bergsvärlden.

Saalfelden-Leogang

Bad Gastein

Historisk kurort med varma källor, Belle Époque-arkitektur och en imponerande alpvärld.

Bad Gastein

Wagrain-Kleinarl

En plats med vatten, berg, natur, massor av aktiviteter - och en känsla av hållbarhet.

Wagrain-Kleinarl

Maria Alm

En idyllisk by för sommar och vinter, med direkt tillgång till bergen i Hochkönig.

Maria Alm

En paus från hemmet

"Alpine Wellness" i SalzburgerLand

Uppfriskande svavelbad, lugnande saltvattenpooler, inandningsterapier och simning i mineralrikt vatten - vattnets helande kraft flödar i många termalbad och inomhuspooler i hela regionen. De som flyter i en uppvärmd utomhuspool kommer säkert att blicka upp mot en av de snöklädda topparna. Detta är "Alpine Wellness" i SalzburgerLand.

Och när kropp och själ är varmt avslappnade kommer den friska utomhusluften att ge dig ny energi när du åker skidor, längdskidor, snöskor eller bara njuter av en lugn promenad.

Spaanläggningar i SalzburgerLand

Berömda personligheter

Wolfgang Amadeus Mozart

Det världsberömda musikgeniet Wolfgang Amadeus Mozart var en "äkta" Salzburger, föddes här och arbetade här.

Wolfgang Amadeus Mozart

Franz Xaver Gruber

Läraren komponerade den världsberömda sången "Stilla natt, heliga natt", symbolen för fred och solidaritet.

Franz Xaver Gruber

Joseph Mohr

Prästen skrev texten till sången "Stilla natt, heliga natt", som står för tro och världsomspännande harmoni.

Joseph Mohr

Ljudet av en global framgång

Ljudet av musik

Edelweiss, Edelweiss...! En av Hollywoods mest framgångsrika musikaler genom tiderna, The Sound of Music spelades in i staden Salzburg och SalzburgerLand. Minnena av Maria Augusta Trapp och hennes berömda sångarfamilj blev en världshit på film.

Hellbrunn Palace och Mirabell Gardens i Salzburg, liksom Mondsee Basilica och St Gilgen vid sjön Wolfgang i SalzburgerLand, besöks nu av filmfans från hela världen.

Boenden utöver det vanliga

Hochkönigin i Maria Alm

Miramonte i Bad Gastein

Cortisen vid sjön Wolfgangsee

Tips för att skydda klimatet

Hur kan vi kombinera klimatskydd med vintersemester?

  • Välj hållbara skidorter

  • Boka ekocertifierade hotell

  • Tillbringa din vintersemester på en ekologisk gård

  • Planera din resa med tåg

  • Använd hållbara transporter på skidorten

  • Njut av regional, säsongsbetonad och ekologisk mat

  • Prova långsamma vinteraktiviteter

Res på ett hållbart sätt

Nationalparken Hohe Tauern

Skyddad natur i SalzburgerLand

Den största nationalparken i hela Alperna överträffar de vildaste alpina förväntningarna: Över 250 toppar över 3.000 meter och 342 glaciärer finns i denna orörda, skyddade region. I dess hjärta ligger Großglocknerösterrikes högsta berg, som reser sig 3 798 meter över havet. Den berömda Großglockner High Alpine Road erbjuder spännande, slingrande körningar - men den är stängd på vintern.

Här bor örnar, stenbockar och murmeldjur, och du kan utforska dem tillsammans med nationalparkens rangers i det fria. Nationalparkens Nationalparkens museum i Mittersill visar på ett kreativt sätt upp parkens höjdpunkter under ett och samma tak.

Nationalparken Hohe Tauern

Vanliga frågor

  • Cykla längs floderna eller högt upp i bergen

  • Vandring över alpina betesmarker till toppen - med en välförtjänt panoramautsikt över sjöar och glaciärer.

  • Svinga golfklubban framför mäktiga bergskedjor och sjöar.

  • I SalzburgerLand kan du enkelt komma in i alla typer av vattensporter.

  • Saalbach Hinterglemm

    Dalgången mitt i Pinzgaus gräsberg är en mötesplats för mountainbikeåkare och familjer.

  • Hochkönig

    Det kungligt mäktiga berget på 2 181 meter är extremt lugnt för många aktiviteter.

  • Gastein-dalen

    De magnifika jugendhusen från Belle Époque ger dalen dess speciella charm.

  • Zell am See-Kaprun

    Ännu en underbar blandning av glaciär, berg och sjö.

  • Oberstauern

    Utsikter på upp till 2.500 meter över havet inspirerar till vandring i den magnifika alpregionen.

  • Lungau

    Från 1.000 meter över havet utforskas toppar, alpina betesmarker och bergssjöar bäst till fots eller på cykel.

  • Nationalparken Hohe Tauern

    I regionen finns över 250 tretusenmeterstoppar och 342 glaciärer i skyddad natur.

  • Wolfgangsee: En pittoresk sjö i Salzkammergut, omgiven av bergen i Dachstein-massivet.

  • Zeller See: En stor sjö nära Zell am See, populär för vattensporter som segling, vindsurfing och simning.

  • Fuschlsjön: En annan vacker sjö i Salzkammergut, känd för sitt klara vatten och sin lugna atmosfär. Fuschlsee är ett populärt resmål för bad, båtliv och promenader längs stränderna.

  • Hintersee: En pittoresk bergssjö i Tennengebirge-bergen, omgiven av imponerande klippformationer.

  • Wallersee: Berömd för vattensporter som segling, surfing och fiske.

  • Mattsee: Mattsee är populär för sitt rena vatten och sin charmiga omgivning och är ett populärt resmål för vattensporter som simning, segling och vindsurfing.

  • Sjön Obertrum: Obertrum-sjön är en del av Trumer-sjöområdet i Flachgau och är ett populärt resmål för vattensporter som segling, surfing och stand-up paddling.

SalzburgerLand-kortet är ett all-inclusive-kort som ger gratis inträde till cirka 180 upplevelser och attraktioner i staden och regionen Salzburg, tillgängligt i 6 eller 12 dagar. Många erbjudanden kan utnyttjas flera gånger, medan termiska bad, linbanor och några andra attraktioner kan besökas en gång under de 6 eller 12 dagarna.

  • Sjöar och simbassänger

  • Slott och palats

  • Museer och utställningar

  • Gruvor för uppvisning

  • Naturupplevelser

