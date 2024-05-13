Njutning i bergen
Efter dagens sista åk och med skidorna eller snowboarden avtagna, lockar tanken på en välförtjänt paus i en av Oberösterreichs charmiga skidstugor. I den klara, friska vinterluften smakar det österrikiska kökets klassiker som aldrig förr – oavsett om du njuter av knödel, krämig ostspaetzle, knaprig Wienerschnitzel eller en fluffig Kaiserschmarrn. Varje rätt blir en smakupplevelse efter en aktiv dag i bergen.
Mysiga alpstugor i backen
Mysiga rum med lågt i tak - oftast med en kakelugn i mitten - kännetecknar de rustika stugorna. Det är också mysigt i de nybyggda eller moderniserade värdshusen i bergen. Här och där skapar trä en mysig atmosfär. Terrasser med utsikt över de snötäckta bergen är idealiska för att sitta ute.
I alpstugorna samlas människor som älskar vintern: Barn och deras skidlärare, familjer, par eller vänner som äter och dricker tillsammans, kommer närmare varandra och njuter av en bekymmersfri semester med varm gästfrihet i Alperna.
Oberösterreich från alla perspektiv
Höjdpunkterna
Utvalda turer och utflykter
De vackraste regionerna
Salzkammergut
67 sjöar, 15 berg med över 1.500 meters höjd: en naturlig skönhet och kulturen är pricken över i:et.
Attersee-Attergau
Ett blågrönt, glittrande vattenparadis och en plats för inspiration för konstnärer som Gustav Klimt sedan Belle Époque.
Mondsee-Irrsee
Vintervandra längs den romantiska sjön Salzkammergut med utsikt över Drachenwand, upptäck kultur och advent i byn Mondsee.
Traunsee-Almtal
"Mörkgrönt bläckhorn", Österrikes djupaste sjö med det romantiska Orth-sjöslottet. Längre västerut ligger Almtal-dalen.
Hallstätter See
Med utsikt över Dachstein ligger Bad Goisern och Hallstatt vid sidan av sjön - ett av de mest populära fotomotiven internationellt som världsarv.
Wolfgangsjön
Som om den vilar i sig själv - helt utan uppståndelse, men medveten om sin skönhet: så ligger den inbäddad i skogs-, ängs- och bergslandskap.
Mühlviertel
Granithöglandet i norr kan utforskas på vintern genom snöskovandring eller vinterridning.
Alperna Oberösterreich
Människor som trivs i naturen älskar regionen: bergsattraktioner inkluderar skogarna i Kalkalpen National Park och bergen i Pyhrn-Priel.
Städer och platser du inte får missa
Enns
Österrikes äldsta stad är den första Cittáslow-staden: retardation, mångfald och regionalitet har företräde framför det hektiska och snabba livet i Enns.
Steyr
En av de äldsta städerna i Österrike: grundstenen lades vid sammanflödet av floderna Enns och Steyr år 980 i samband med byggandet av slottet Lamberg.
Braunau vid Inn
Hjärtat i Innviertel-regionen med sin historiska gamla stad och gotiska torg är en mötesplats för fritidscyklister.
Wels
Wels an der Traun har varit en sällskaplig kulturstad sedan romartiden. Landmärket Lederertornet är porten till stadshusen i den gamla stadsdelen.
Följer årstiderna
Adventsmarknaderna- I Steyr eller vid Weinbergs slott, i Mühlviertel, i St Wolfgang, har julmarknaderna gjort sig ett namn.
Stilla Natt-platserna håller sången, dess anekdoter och legender vid liv.
Glöckler- Den 5 januari springer Glöckler genom Salzkammergut iklädda ljusa mössor. Schönperchten driver bort "onda andar".
Karneval i Ebensee- Sedan 1604 har färgglada parader prytt gatorna i Ebensee am Traunsee i slutet av februari.
Söt söndag- I Gmunden ger besökarna varandra ett pepparkakshjärta den 30 mars 2025. Denna sedvänja går tillbaka till 1641 och är en del av det "immateriella kulturarvet".
Alpina festivaler och boskapsdrivningar- På sensommaren följs de färgglatt dekorerade korna från de alpina betesmarkerna.
Berömda personligheter
Sisi: Kejsarinnan Elisabeth
Även 125 år efter hennes död är fascinationen för Sisis liv obruten. Om du fortfarande vill vara nära henne idag, gå på jakt efter spår av hennes favoritplatser.
Regionala recept
Linzertårta
Det speciella med Linzertårtan är den s.k. "linzerdegen". Den är baserad på vad som bevisligen är världens äldsta kakrecept. Med det här receptet smakar din Linzertårta precis som originalet.
Linzer Augen
Linzer Augen är förmodligen en av de mest kända och mest traditionella julkakorna i Österrike.
Boenden utöver det vanliga
Region med biologisk mångfald
Världsarvet är hem för en rik biologisk mångfald som präglar landskapet. Att utforska denna natur är en storslagen upplevelse, men samtidigt väcker det frågan: Hur kan vi bäst skydda och bevara denna mångfald för framtiden?
Respektera naturen. Håll dig på markerade stigar och ta med dig dina sopor.
Använd hållbar mobilitet. Upptäck kollektivtrafiken eller cykla helt enkelt.
Visa hänsyn till vilda djur. Observera djuren från ett säkert avstånd.
Njut medvetet (och ekologiskt). Välj lokala och hållbara livsmedel och produkter.
Skydda den biologiska mångfalden. Att skydda och bevara den biologiska mångfalden är avgörande för den ekologiska balansen.