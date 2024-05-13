Ta av dig skidorna, snowboarden eller snöskorna och slå dig ner i en charmig skidstuga där du kan njuta av den genuina, varma gästfriheten!

Njutning i bergen

Efter dagens sista åk och med skidorna eller snowboarden avtagna, lockar tanken på en välförtjänt paus i en av Oberösterreichs charmiga skidstugor. I den klara, friska vinterluften smakar det österrikiska kökets klassiker som aldrig förr – oavsett om du njuter av knödel, krämig ostspaetzle, knaprig Wienerschnitzel eller en fluffig Kaiserschmarrn. Varje rätt blir en smakupplevelse efter en aktiv dag i bergen.

Mysiga alpstugor i backen

Mysiga rum med lågt i tak - oftast med en kakelugn i mitten - kännetecknar de rustika stugorna. Det är också mysigt i de nybyggda eller moderniserade värdshusen i bergen. Här och där skapar trä en mysig atmosfär. Terrasser med utsikt över de snötäckta bergen är idealiska för att sitta ute.

I alpstugorna samlas människor som älskar vintern: Barn och deras skidlärare, familjer, par eller vänner som äter och dricker tillsammans, kommer närmare varandra och njuter av en bekymmersfri semester med varm gästfrihet i Alperna.