Unika vinterupplevelser

Ta av dig skidorna, snowboarden eller snöskorna och slå dig ner i en charmig skidstuga där du kan njuta av den genuina, varma gästfriheten!

Njutning i bergen

Efter dagens sista åk och med skidorna eller snowboarden avtagna, lockar tanken på en välförtjänt paus i en av Oberösterreichs charmiga skidstugor. I den klara, friska vinterluften smakar det österrikiska kökets klassiker som aldrig förr – oavsett om du njuter av knödel, krämig ostspaetzle, knaprig Wienerschnitzel eller en fluffig Kaiserschmarrn. Varje rätt blir en smakupplevelse efter en aktiv dag i bergen.

Mysiga alpstugor i backen

Mysiga rum med lågt i tak - oftast med en kakelugn i mitten - kännetecknar de rustika stugorna. Det är också mysigt i de nybyggda eller moderniserade värdshusen i bergen. Här och där skapar trä en mysig atmosfär. Terrasser med utsikt över de snötäckta bergen är idealiska för att sitta ute.

I alpstugorna samlas människor som älskar vintern: Barn och deras skidlärare, familjer, par eller vänner som äter och dricker tillsammans, kommer närmare varandra och njuter av en bekymmersfri semester med varm gästfrihet i Alperna.

Fakta Oberösterreich
Landets huvudstad:Linz
Areal:11.982 km²
Befolkning:ca 1,53 miljoner (år 2024)
Procentandel skog:41,8%
Högsta berg:Dachstein, 2995 meter
Skidområden7
Naturparker:4
Termiska bad:4

Utflyktsmål i Oberösterreich

De vackraste regionerna

Salzkammergut

67 sjöar, 15 berg med över 1.500 meters höjd: en naturlig skönhet och kulturen är pricken över i:et.

Salzkammergut

Attersee-Attergau

Ett blågrönt, glittrande vattenparadis och en plats för inspiration för konstnärer som Gustav Klimt sedan Belle Époque.

Attersee-Attergau

Mondsee-Irrsee

Vintervandra längs den romantiska sjön Salzkammergut med utsikt över Drachenwand, upptäck kultur och advent i byn Mondsee.

Mondsee-Irrsee

Traunsee-Almtal

"Mörkgrönt bläckhorn", Österrikes djupaste sjö med det romantiska Orth-sjöslottet. Längre västerut ligger Almtal-dalen.

Traunsee-Almtal

Hallstätter See

Med utsikt över Dachstein ligger Bad Goisern och Hallstatt vid sidan av sjön - ett av de mest populära fotomotiven internationellt som världsarv.

Hallstattsjön

Wolfgangsjön

Som om den vilar i sig själv - helt utan uppståndelse, men medveten om sin skönhet: så ligger den inbäddad i skogs-, ängs- och bergslandskap.

Sjön Wolfgangsee

Mühlviertel

Granithöglandet i norr kan utforskas på vintern genom snöskovandring eller vinterridning.

Mühlviertel

Alperna Oberösterreich

Människor som trivs i naturen älskar regionen: bergsattraktioner inkluderar skogarna i Kalkalpen National Park och bergen i Pyhrn-Priel.

Alperna Oberösterreich

Donau-regionen

Vandra, cykla och njut av fantastiska vyer längs Europas blå pulsåder - särskilt av den naturliga kraften i Schlögener Schlinge.

Donau-regionen

Städer och platser du inte får missa

Enns

Österrikes äldsta stad är den första Cittáslow-staden: retardation, mångfald och regionalitet har företräde framför det hektiska och snabba livet i Enns.

Enns

Steyr

En av de äldsta städerna i Österrike: grundstenen lades vid sammanflödet av floderna Enns och Steyr år 980 i samband med byggandet av slottet Lamberg.

Steyr

Braunau vid Inn

Hjärtat i Innviertel-regionen med sin historiska gamla stad och gotiska torg är en mötesplats för fritidscyklister.

Braunau vid Inn

Wels

Wels an der Traun har varit en sällskaplig kulturstad sedan romartiden. Landmärket Lederertornet är porten till stadshusen i den gamla stadsdelen.

Wels

Gmunden vid sjön Traunsee

En kurort med historia: de många magnifika villorna vittnar om den kejserliga eran i det förflutna. Det grönvita flaggskeppet är Gmundens keramik.

Gmunden vid sjön Traunsee

Följer årstiderna

Seder och bruk i Oberösterreich

  • Adventsmarknaderna- I Steyr eller vid Weinbergs slott, i Mühlviertel, i St Wolfgang, har julmarknaderna gjort sig ett namn.

  • Stilla Natt-platserna håller sången, dess anekdoter och legender vid liv.

  • Glöckler- Den 5 januari springer Glöckler genom Salzkammergut iklädda ljusa mössor. Schönperchten driver bort "onda andar".

  • Karneval i Ebensee- Sedan 1604 har färgglada parader prytt gatorna i Ebensee am Traunsee i slutet av februari.

  • Söt söndag- I Gmunden ger besökarna varandra ett pepparkakshjärta den 30 mars 2025. Denna sedvänja går tillbaka till 1641 och är en del av det "immateriella kulturarvet".

  • Alpina festivaler och boskapsdrivningar- På sensommaren följs de färgglatt dekorerade korna från de alpina betesmarkerna.

Berömda personligheter

Sisi: Kejsarinnan Elisabeth

Även 125 år efter hennes död är fascinationen för Sisis liv obruten. Om du fortfarande vill vara nära henne idag, gå på jakt efter spår av hennes favoritplatser.

Sisi: Kejsarinnan Elisabeth

Anton Bruckner

År 2024 firar Oberösterreich 200-årsdagen av kompositören Anton Bruckner med ett strålande program under mottot "Bruckner kommer hem!".

Anton Bruckner

Regionala recept

Linzertårta

Det speciella med Linzertårtan är den s.k. "linzerdegen". Den är baserad på vad som bevisligen är världens äldsta kakrecept. Med det här receptet smakar din Linzertårta precis som originalet.

Linzertårta

Linzer Augen

Linzer Augen är förmodligen en av de mest kända och mest traditionella julkakorna i Österrike.

Linzer Augen

Öringfilé med skogssvamp

Skogssvamparna och de färska örterna är hemligheten i detta recept. Det här receptet är perfekt för finsmakare och är enkelt att laga.

Öringfilé med skogssvamp

Region med biologisk mångfald

Kalkalpens nationalpark

Världsarvet är hem för en rik biologisk mångfald som präglar landskapet. Att utforska denna natur är en storslagen upplevelse, men samtidigt väcker det frågan: Hur kan vi bäst skydda och bevara denna mångfald för framtiden?

  1. Respektera naturen. Håll dig på markerade stigar och ta med dig dina sopor.

  2. Använd hållbar mobilitet. Upptäck kollektivtrafiken eller cykla helt enkelt.

  3. Visa hänsyn till vilda djur. Observera djuren från ett säkert avstånd.

  4. Njut medvetet (och ekologiskt). Välj lokala och hållbara livsmedel och produkter.

  5. Skydda den biologiska mångfalden. Att skydda och bevara den biologiska mångfalden är avgörande för den ekologiska balansen.

Nationalparken Kalkalperna

Vanliga frågor

Förbundslandet Oberösterreich med sin blandning av

  • kristallklara sjöar (t.ex. Attersee, Traunsee, Mondsee, Irrsee, Wolfgangsee, Hallstätter See) och berg (t.ex. Hoher Dachstein (2 995 m), Torstein (2 948 m), Großer Priel (2 523 m), Traunstein (1 691 m), Hoher Nock (1 961 m), Schafberg (1 783 m) - i Salzkammergut,

  • den Kulturhuvudstad Bad Ischl Salzkammergut,

  • den progressiva provinshuvudstaden Linz vid Donau med sitt söta flaggskepp, Linzer Torte,

  • fyrkantiga gårdar i det kuperade Mühlviertel,

  • sina 50 bryggerier och 100 Typer av öl,

  • den unika Schlögener Schlinge i Donau,

    är ren glädje för natursökare såväl som för kultur och kulinariska Kulinariska fans.

Namnet på provinsen härrör från namnet på dess föregångare territorium, den Ärkehertigdömet av Österrike ob der Enns, ett av de habsburgska ärftliga länder.

Oberösterreich med sin huvudstad Linz är rätt plats för människor som letar efter en kombination av modern konst, futuristisk teknik och speciella naturupplevelser.

Detta är ett urval av några sevärdheter i Oberösterreich: Ars Electronica Center, Lentos Museum, Slottsmuseet, Pöstlingberg i Linz, kulturhuvudstaden Bad Ischl Salzkammergut och klostren (Augustinerklostret St. Florian, Schlägl Abbey, Schlierbach Abbey).

Det högsta berget i Oberösterreich är Hohe Dachstein (2 995 m), den högsta toppen i bergskedjan Dachstein.

Mysiga rum med lågt i tak - oftast med en kakelugn i mitten - kännetecknar de rustika stugorna. Det är också mysigt i de nybyggda eller moderniserade bergsvärdshusen. Våra tips:

Från Hochficht i Böhmer Wald längst norrut till världscupskidområdet nära Hinterstoder och Dachstein skidområde i söder finns det sju skidområden i Oberösterreich:

