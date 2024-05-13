التزلج الريفي في النمسا

هل تبحث عن مسارات للتزلج الريفي بالقرب من فندق أو منتجع في النمسا؟ إليك مجموعة مختارة من المسارات الكلاسيكية للمتزلجين والمتزحلقين على الجليد المليئة بالمنعطفات.

عندما تلتقي رياضة التحمل بتجارب الطبيعة

شهدت رياضتا التزلج الريفي والتزلج بمساعدة القضبان انتعاشاً كبيراً في السنوات الأخيرة، وأصبحتا تكتسبان شعبية متزايدة مع كل موسم جديد. وليس من الصعب معرفة السبب: فهاتان الرياضتان الشتويتان القديمتان تجتذبان الجميع. سواء كنت ترغب في الاستمتاع بجمال المناظر الشتوية الخلابة بوتيرة هادئة، أو تسعى لتحدي قدراتك البدنية وتحقيق أرقام قياسية جديدة في السباقات، ستستمتع دائماً بوقتك، وستمرّن حوالي 85% من عضلات جسمك في نفس الوقت!

أما زوار النمسا، فهم محظوظون بتنوع الخيارات المتاحة، حيث تنتشر مسارات التزلج الريفي والتزلج بمساعدة القضبان في جميع أنحاء البلاد. سواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، ستجد بالتأكيد المسار المناسب لك.

التزلج عبر الأرياف في الطبيعة المغطاة بالثلوج

يُمكن ممارسة رياضة التزلج الريفي حتى الربيع على العديد من المسارات المرتفعة في المناطق الجبلية في النمسا. وغالباً ما تقع هذه المسارات ضمن مناظر طبيعية خلابة وسط الجبال، وعلى بُعد خطوات قليلة فقط من أبواب الفنادق. هذا وتُعد مسارات سبورتغاستاين من أجمل مسارات التزلج في النمسا، حيث يتحرك المتزلجون في منطقة محاطة بقمم جبلية يبلغ ارتفاعها ثلاثة آلاف متر. بدوره، يبقى وادي هوهي تاورن، الذي يشكل جزءاً من الحديقة الوطنية، مغطى بطبقة كثيفة من الثلوج البيضاء طوال فصل الشتاء، والتي تستمر حتى الربيع بفضل ارتفاعه الشاهق الذي يصل إلى 1600 متر.

أما أولئك الذين يرغبون في أخذ استراحة من التزلج، فيمكنهم الاستمتاع بالمناظر الجبلية الرائعة من مسارات المشي الشتوية الساحرة.