التزلج الريفي في النمسا
عندما تلتقي رياضة التحمل بتجارب الطبيعة
شهدت رياضتا التزلج الريفي والتزلج بمساعدة القضبان انتعاشاً كبيراً في السنوات الأخيرة، وأصبحتا تكتسبان شعبية متزايدة مع كل موسم جديد. وليس من الصعب معرفة السبب: فهاتان الرياضتان الشتويتان القديمتان تجتذبان الجميع. سواء كنت ترغب في الاستمتاع بجمال المناظر الشتوية الخلابة بوتيرة هادئة، أو تسعى لتحدي قدراتك البدنية وتحقيق أرقام قياسية جديدة في السباقات، ستستمتع دائماً بوقتك، وستمرّن حوالي 85% من عضلات جسمك في نفس الوقت!
أما زوار النمسا، فهم محظوظون بتنوع الخيارات المتاحة، حيث تنتشر مسارات التزلج الريفي والتزلج بمساعدة القضبان في جميع أنحاء البلاد. سواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، ستجد بالتأكيد المسار المناسب لك.
التزلج عبر الأرياف في الطبيعة المغطاة بالثلوج
يُمكن ممارسة رياضة التزلج الريفي حتى الربيع على العديد من المسارات المرتفعة في المناطق الجبلية في النمسا. وغالباً ما تقع هذه المسارات ضمن مناظر طبيعية خلابة وسط الجبال، وعلى بُعد خطوات قليلة فقط من أبواب الفنادق. هذا وتُعد مسارات سبورتغاستاين من أجمل مسارات التزلج في النمسا، حيث يتحرك المتزلجون في منطقة محاطة بقمم جبلية يبلغ ارتفاعها ثلاثة آلاف متر. بدوره، يبقى وادي هوهي تاورن، الذي يشكل جزءاً من الحديقة الوطنية، مغطى بطبقة كثيفة من الثلوج البيضاء طوال فصل الشتاء، والتي تستمر حتى الربيع بفضل ارتفاعه الشاهق الذي يصل إلى 1600 متر.
أما أولئك الذين يرغبون في أخذ استراحة من التزلج، فيمكنهم الاستمتاع بالمناظر الجبلية الرائعة من مسارات المشي الشتوية الساحرة.
التزلج عبر الأرياف في المقاطعات النمساوية
مسارات حاصلة على ختم الجودة
في مقاطعات ستيريا، كارينثيا وتيرول، تُمنح مسارات التزلج الريفي التي تستوفي معايير محددة، ختم الجودة الخاص بمسارات التزلج. يتم منح هذه الجائزة للمسارات التي تتمتع بغطاء ثلجي متوسط يبلغ حوالي 10 سم لمدة 80 يوماً في السنة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تستوفي المسارات معايير جودة أخرى مثل وجود لافتات إرشادية، والحد الأدنى للطول والعرض، والصيانة المناسبة.
5 نصائح للاستمتاع الكامل بالتزلج الريفي على الثلج
في الظروف الجليدية
ليكن وزنك متموضعاً في منتصف الزلاجات! إذا كان الوزن بعيداً جداً إلى الأمام، فسوف تنزلق الزلاجات وتفقد السيطرة، وسوف تنحرف للأمام. عليك أيضاً أن تحافظ على ذراعيك قريبتين من جسمك.
المنحدرات
من الضروري أن يكون الحذاء محكم الغلق. اثنِ ركبتيك، مد القضبان إلى الخلف، وقف مستقيماً على الزلاجات لتجنب الاصطدام بالحافة.
المرتفعات
استخدم تقنية متعرجة الشكل. فعندما تدفع ساقك اليسرى، تتأرجح ذراعك اليمنى للأمام، والعكس صحيح. حافظ على ذراعيك قريبتين من جسمك قدر الإمكان ليكون مركز الجاذبية لديك قوياً.
الإحماء
تعمل التمارين المستهدفة على تنشيط العضلات الضرورية: قم بتمديد ساقيك، أرجحة ذراعيك، وقم بتدوير وركيك في الاتجاهين.
المعدات
يجب على المتزلجين الآنيين استخدام زلاجات واسعة متعددة الأغراض مزودة بمقاييس لمنع الانزلاق. ويمكن للمتزلجين الأكثر خبرة اختيار الزلاجات ذات السطح المتواصل.