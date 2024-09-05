التزحلق على الجليد في النمسا
في حلبة للتزلج على الجليد في المناطق الحضرية، على البحيرة أو وسط الطبيعة
التزحلق على الجليد في البحيرة- يا لها من تجربة رومانسية!
حلبات التزلج الجليدية الطبيعية في النمسا ساحرة للغاية! هنا يمكنك القيام بجولات تزحلق في الهواء الطلق على البحيرات المتجمدة، حيث ينسحق الجليد بلطف تحت شفرات حذائك، بينما تبهرك البيئة المحيطة بك، سواء كانت المروج المغطاة بالثلوج أو قمم الجبال الشاهقة. كل هذا يجعل التزحلق على الجليد في طبيعة النمسا تجربة لا ينبغي تفويتها. هذا وتحتوي معظم الحلبات الجليدية الطبيعية على مواقف سيارات قريبة، مما يسهل الوصول إليها، بالإضافة إلى مقاعد حيث يمكنك ارتداء أحذية التزلج الخاصة بك. يمكنك العثور على بعض أفضل مواقع التزلج على الجليد الطبيعية في النمسا أدناه.
حلبات الجليد في المدينة
حرصت العديد من المدن النمساوية على رفع مستواها فيما يتعلق برياضة التزلج، فباتت توفر التزلج ليلاً في إضاءة مذهلة، مصحوبة بالموسيقى، أو حلبات التزلج على الجليد الداخلية، أو التزلج على الجليد خلال فصل الصيف.
هذا وتُعتبر فيينا آيس دريم مؤسسة قائمة بذاتها. ففي كل عام من يناير إلى مارس، تتحول الساحة الواقعة أمام قاعة مدينة فيينا إلى حلبة كبيرة للتزلج على الجليد تبلغ مساحتها أكثر من 9 آلاف متر مربع (96875 قدماً مربعة)، حيث تشكل جنة لمحبي التزلج.
توجد أربع حلبات كبيرة للتزلج على الجليد ومسارات متعرجة عبر منتزه سيتي هول المضاء بشكل رومانسي، والواجهات الجميلة لقاعة المدينة ومسرح بورغثياتر كخلفية مذهلة. بدورها تُعدّ "سكاي رينك" حلبة للتزلج على الجليد تقع في "الطابق الثاني"، ويمكن الوصول إليها عبر منحدر، وهي فريدة من نوعها في العالم. وبعد القيام بالتفافاتك الرشيقة على الجليد، سوف يمنحك تناول مشروب البنش والشاي بعض الدفء، في حين أن العديد من البائعين في الهواء الطلق ومقدمي الطعام في كوخ جبال الألب الريفي، سيحرصون على تدليلك بالأطباق الشهية النمساوية بشكل خاص. وفي المساء، تتحول الساحة بأكملها إلى بحر ملون من الأضواء، وتبقى مفتوحة أمام الزوار طوال أيام الأسبوع.
التزحلق على الجليد في المدينة
ملاحظة!
قبل البدء بالجولات، تأكد دائماً من أن المشي والتزحلق على حلبات الجليد الطبيعية آمن بما فيه الكفاية. قم بزيارة مواقع البحيرات للحصول على معلومات أو اتصل بمكتب السياحة المحلي في المنطقة. إذا لم تكن هناك معلومات متاحة، فإن التزحلق يكون دائماً على مسؤوليتك الخاصة.
التزحلق على الجليد في كارينثيا
بحيرة فيسينسي:حلبة للتزلج على الجليد الطبيعي ذات مناظر خلابة
يوجد هنا فريق محترف يعتني بسطح الجليد الطبيعي (الذي يصل سمكه إلى 40 سم وطوله 25 كم) ويتأكد من أن حلبات التزلج على الجليد والكيرلنغ وهوكي الجليد آمنة للاستخدام.
بحيرة راوشيليسي: حلبة جميلة وطبيعيةللتزلج على الجليد
بفضل مكانها الذي يقع في الظل، تُعد بحيرة راوشيليسي واحدة من أولى البحيرات التي تتجمّد في الشتاء. هذا ويبلغ طول المسار الدائري فيها 1.9 كيلومتراً، كما يوجد فيها خمسة ملاعب
التزحلق هلى الجليد في بحيرات النمسا السفلى
بحيرة لونزر زي
تقع قرية لونز آم زي الجبلية في الجزء الجنوبي الغربي من ولاية النمسا السفلى، وتحتضن أكبر حلبة تزلج طبيعية على الجليد في المنطقة، وهي مثالية لجميع الأعمار. ولضمان سلامة التزلج، يجب أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر لعدة أيام. وعندما يحين الوقت، تتوفر مساحة 68 هكتاراً من الجليد الطبيعي للتزلج. وإذا لم يكن لديك زلاجات جليدية خاصة بك، يمكنك استئجارها من النُزل القريب.
لمزيد من المعلومات حول حالة الجليد والطقس، يمكنك زيارة مدونتهم.
مورباد شريمز
تتمتع منطقة فالدفيرتل في النمسا السفلى بدرجات حرارة شتوية أقل من المعدلات، مما يعني أن بحيراتها الصغيرة والجميلة تتجمد غالباً خلال فصل الشتاء. هذا ويستفيد مسبح مورباد الطبيعي في شريمز من المياه العلاجية القادمة من المستنقع العالي القريب خلال فصل الصيف، بينما يتحول في الشتاء إلى حلبة مجانية للتزلج على الجليد.
بحيرة إرلاوفزي
تقع بحيرة إرلاوفزي جزئياً في النمسا السفلى وجزئياً في ستيريا. ونظراً لموقعها المظلل، فإنها تتجمّد بانتظام في الشتاء، وتُعد مكاناً رائعاً لممارسة جميع أنواع الرياضات الجليدية - بما في ذلك الغوص على الجليد لمحبي المغامرات بشكل خاص. يُرجى ملاحظة ما يلي: لا يتم الاعتناء بسطح الجليد الطبيعي أو تنظيفه من الثلج أو تنعيمه. وأي شخص يمشي أو يتزلج على البحيرة يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة!
التزحلق على الجليد في سالزبورغر لاند
زيل أم سي-كابرون
في الشتاء، توفر مدينة زيل أم سي حلبة للتزلج على الجليد في الهواء الطلق، وهي تُفتح عندما يسمح الطقس بذلك. وتوجد أيضاً حلبة للتزلج على الجليد في كابرون، مثالية للعائلات!
بحيرة ريتزينزي
في فصل الشتاء، تتألق بحيرة ريتزينزي بسطح جليدي مضاء تحيط به سلسلة جبال شتاينرنز مير. هذا ويتم تجهيز سطح الجليد بانتظام للحفاظ على جودته.
أوبرتروم أم زي
تضم بحيرة أوبرتروم أم زي حلبة للتزلج على الجليد الاصطناعي بمساحة 500 متر مربع بجوار بحيرة أوبرتروم مباشرةً، حيث توفر الأخيرة خلفية طبيعية جميلة.
بحيرة نيوسيدلر زي في بورغنلاند: واحدة من أجمل ساحات التزلج الطبيعية على الجليد في وسط أوروبا.
التزحلق على الجليد في طبيعة النمسا العليا
التزحلق على الجليد في تيرول
ألباختال
في منطقة ألباختال الساحرة، تتجمد البحيرات الصغيرة العديدة بسرعة كبيرة وتتحول إلى أسطح جليدية تشبه المرآة.
بحيرة بيبورغر زي في أوتزتال
قم بجولاتك على حلبة للتزلج على الجليد يبلغ طولها كيلومترين وعرضها أربعة أمتار، وهي خالية من الثلوج.
تانهايمر تال
يتم افتتاح حلبة للتزلج على الجليد كل عام في تانهايم في تانهايمر تال، أحد أجمل الوديان المرتفعة في أوروبا. هنا يمكنك أن تستمتع بالتزلج على الجليد سبعة أيام في الأسبوع!
التزحلق على الجليد في ستيريا
ستيريا الجنوبية
يمكن العثور على حلبات التزحلق على الجليد الطبيعية والاصطناعية، والتي يكون بعضها مضاءً في المساء، في جميع أنحاء جنوب ستيريا. المنطقة توفر أوقاتاً ممتعة لجميع أفراد الأسرة!
منطقة غراتس
التزحلق في سلام وهدوء في الطبيعة أو التزحلق على أنغام الموسيقى: يوجد في غراتس حلبات داخلية وخارجية جيدة الصيانة بالإضافة إلى حلبات تزحلق طبيعية رائعة.
التزحلق على الجليد في فورارلبيرغ: سواء رغبتَ بتجربة رومانسية او رياضية، فالأمر متروك لك!
نصائح للاستدامة
تُعتبر البحيرات موائل مهمة للحيوانات والنباتات، وبالتالي فهي محمية بشكل خاص في النمسا. يدعم نظام البحيرات الصحي التنوع البيولوجي ويساعد في الحفاظ على الأسماك والحياة المائية الأخرى. وهذا ما نفعله للعناية ببحيراتنا:
نراقب مناطق الحماية المخصصة للنباتات والحيوانات.
لا نترك أي قمامة على البحيرة أو حولها.
نحن لا نستخدم البحيرة أو شاطئ البحيرة كمرحاض.
نحن لا نطعم الأسماك أو الطيو،، فربقايا الطعام تخلق عناصر غذائية غير ضرورية.