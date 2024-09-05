التزحلق على الجليد في النمسا

يُعدّ التزلج على الجليد في النمسا تجربة شتوية لا تُنسى. في المدينة أو على بحيرة متجمدة – يمكنك أن تتزحلق على الجليد وأن تستمتع بيوم في الخارج مع الأصدقاء!

التزحلق على الجليد في البحيرة- يا لها من تجربة رومانسية!

حلبات التزلج الجليدية الطبيعية في النمسا ساحرة للغاية! هنا يمكنك القيام بجولات تزحلق في الهواء الطلق على البحيرات المتجمدة، حيث ينسحق الجليد بلطف تحت شفرات حذائك، بينما تبهرك البيئة المحيطة بك، سواء كانت المروج المغطاة بالثلوج أو قمم الجبال الشاهقة. كل هذا يجعل التزحلق على الجليد في طبيعة النمسا تجربة لا ينبغي تفويتها. هذا وتحتوي معظم الحلبات الجليدية الطبيعية على مواقف سيارات قريبة، مما يسهل الوصول إليها، بالإضافة إلى مقاعد حيث يمكنك ارتداء أحذية التزلج الخاصة بك. يمكنك العثور على بعض أفضل مواقع التزلج على الجليد الطبيعية في النمسا أدناه.

حلبات الجليد في المدينة

حرصت العديد من المدن النمساوية على رفع مستواها فيما يتعلق برياضة التزلج، فباتت توفر التزلج ليلاً في إضاءة مذهلة، مصحوبة بالموسيقى، أو حلبات التزلج على الجليد الداخلية، أو التزلج على الجليد خلال فصل الصيف.

هذا وتُعتبر فيينا آيس دريم مؤسسة قائمة بذاتها. ففي كل عام من يناير إلى مارس، تتحول الساحة الواقعة أمام قاعة مدينة فيينا إلى حلبة كبيرة للتزلج على الجليد تبلغ مساحتها أكثر من 9 آلاف متر مربع (96875 قدماً مربعة)، حيث تشكل جنة لمحبي التزلج.

توجد أربع حلبات كبيرة للتزلج على الجليد ومسارات متعرجة عبر منتزه سيتي هول المضاء بشكل رومانسي، والواجهات الجميلة لقاعة المدينة ومسرح بورغثياتر كخلفية مذهلة. بدورها تُعدّ "سكاي رينك" حلبة للتزلج على الجليد تقع في "الطابق الثاني"، ويمكن الوصول إليها عبر منحدر، وهي فريدة من نوعها في العالم. وبعد القيام بالتفافاتك الرشيقة على الجليد، سوف يمنحك تناول مشروب البنش والشاي بعض الدفء، في حين أن العديد من البائعين في الهواء الطلق ومقدمي الطعام في كوخ جبال الألب الريفي، سيحرصون على تدليلك بالأطباق الشهية النمساوية بشكل خاص. وفي المساء، تتحول الساحة بأكملها إلى بحر ملون من الأضواء، وتبقى مفتوحة أمام الزوار طوال أيام الأسبوع.