مناطق التزلج المضمونة بالثلوج في النمسا
من المعروف أن بعض مناطق التزلج في النمسا أكثر تساقطاً للثلوج من غيرها، وذلك بفضل موقعها الجغرافي. فعندما تكون الظروف المناخية مؤاتية، يمكنك الاستمتاع برياضة التزلج طوال فصل الشتاء. وبالإضافة إلى أماكن التزلج المجهزة بشكل مثالي للمبتدئين والمتزلجين المتقدمين، توفر مناطق التزلج هذه أيضاً، فرصاً رائعة لممارسة الأنشطة خارج المسار: التزلج الريفي على الثلج مع إطلالات رائعة على الجبال المغطاة بالثلوج، والتزحلق على الجليد عبر الغابات، والمشي لمسافات طويلة في فصل الشتاء، والتي تُعتبر كلها أنشطة رائعة، توفر لك طريقة مثالية لقضاء بعض الوقت الممتع مع العائلة. فمنتجعات التزلج الستة عشر هذه والمكسوة بالثلوج كفيلة بأن تحقق كل أحلامك الشتوية.
غروسغلوكنر هيليغينبلوت
تقع منطقة التزلج في الطرف العلوي من وادي مولتال في كارينثيا، وهي توفر 100 كيلومتر من أماكن التزلج المتنوعة والمثالية للعائلات. وهنا ستشاهد دائماً على مد العين، المنظر الرائع لأعلى جبل في النمسا، غروسغلوكنر.
داخشتاين كريبنشتاين
يحتوي فندق داخشستاين كريبنشتاين على مصاعد حديثة، ومسار وادي يبلغ طوله 11 كيلومتراً، وإطلالة بانورامية رائعة بزاوية 360 درجة على سالزكامرغوت، وأكواخ مريحة والعديد من أنواع الرياضة المختلفة. وتُعدّ المنطقة أيضاً نقطة جذب للمتسابقين بالمجان.
غاشتاين
يضم وادي غاشتاين في سالزبورغررلاند أربع مناطق تزلج مترابطة - مع أماكن تزلج لأولئك الذين لا يتمتعون بخبرة كبيرة، وأخرى مخصصة للمحترفين الحقيقيين. وبفضل تلفريك شلوسالمبان الحديث، يمكن للجميع التواجد في وسط منطقة التزلج في أي وقت من الأوقات.
هوخكار
إنه منتجع التزلج الأكثر ضماناً للثلوج والأعلى في منطقة ما قبل جبال الألب النمساوية السفلى: وبفضل الموقع المرتفع في جبال الألب، يُعدّ هوخكار واحداً من منتجعات التزلج الأكثر شعبيةً. ومع 8 مصاعد و27 منحدراً ومنطقة للأطفال ومركزاً للركوب الحر، فإنه يوفر متعة التزلج الخالصة للجميع. ومن قمة هوخكار على ارتفاع 1808 متراً فوق سطح البحر، يمكنك الاستمتاع بمنظر بانورامي رائع.
سكي أرلبيرغ
يتيح لك التزلج في أرلبيرغ في تيرول تجربة الرياضات الشتوية ببُعد جديد. فمنطقة التزلج هذه مثيرة للإعجاب بحجمها وأكواخها المريحة التي يمكن التوقف فيها، فضلاً عمّا تتمتع به من بنية تحتية حديثة للغاية.
توراخر هوهي
إذا كنت ترغب بالتزلج على الثلج والتزلج عبر الأرياف والمشي لمسافات طويلة في فصل الشتاء حتى بعد عيد الفصح، فإن الموقع الجغرافي لهذا المنتجع وارتفاعه المثالي، يجعل كل ذلك ممكناً! فهنا، تُعتبر الهضبة العالية الواقعة على الحدود بين كارينثيا وستيريا بمثابة وجهة رائعة لعشاق الرياضات الشتوية.
تاوبليتز / باد ميترندورف
تاوبليتز هي أكبر منطقة تزلج فردية في ستيريا، وتقع في أوسرلاند- سالزكامرغوت، قلب النمسا. وبفضل موقعها الجغرافي الملائم، تُعتبر المنحدرات التي يبلغ طولها 43 كيلومتراً من أكثر المناطق تساقطًا للثلوج في جبال الألب.
هاوسر كايبلينغ
إنها واحدة من أكبر مناطق التزلج في النمسا والتي تتيح لك إمكانية الوصول المباشر إلى منطقة شلادمينغ-داخشتين للتزلج. وكجزء من منطقة التزلج في جبال شلادمينغ الأربعة في وادي إينز الستريولي، ترتبط منطقة التزلج هاوسر كايبلينغ ببلاناي هوخفورزن
فيلدكوغل أرينا
ستجد هنا أرض العجائب الشتوية المغطاة بالثلوج، مع منطقة تزلج مناسبة للعائلات ومزودة بالثلوج، بالإضافة إلى أطول مسار للتزحلق في العالم. تقع ساحة فيلدكوغل أرينا في موقع مثالي بين منتزه هوهي تاورن الوطني وجبال كيتزبوهلر الألبية.
أوبرتاورن
قم بنحت مسارات التزلج الأولى في الثلج النفناف في واحدة من أكبر مناطق التزلج في النمسا. فهنا تنتظرك 100 كيلومتر من المنحدرات وسط سلسلة الجبال الرائعة في سالزبورغ لاند.
تسيليرتال أرينا
إشغل
ترتفع منطقة التزلج عالياً فوق إشغل في وادي بازناون وتمتد حتى ارتفاع 2872 متراً فوق مستوى سطح البحر. فسواء كنت تتزحلق على الألواح أو تمارس التزلج، تفضّل قضاء الوقت في المتنزهات الترفيهية أو في مناطق الركوب الحر - تُعدّ إيشغل نقطة جذب لجميع عشاق الرياضات الشتوية.
سرفاوس-فيس- لاديس
كوهتاي
تتميز منطقة التزلج في جبال ستوباي الألبية، بممرات واسعة، ومنحدرات ثلجية عميقة رائعة، وعدد لا يُحصى من الأكواخ والحانات. والأفضل من كل ذلك، تُعد هذه المنطقة مكان التزلج الرئيسي للعديد من الفنادق التي تقع مباشرةً على المنحدرات البالغ طولها 47 كيلومتراً.
أبرغورغل- هوخغورغل
يقع أحد منتجعات التزلج الأكثر ضماناً للثلوج في جبال الألب في أقصى نهاية أوتزتال. هذا ويستمد منتجع أبرغورغل- هوخغورغل جاذبيته من المنحدرات المشمسة والمصاعد الجبلية الحديثة، وهنا يمكن لعشاق الرياضات الشتوية الاستمتاع بموسم التزلج الطويل هنا حتى أبريل.
سيلفريتا -مونتافون
في منطقة التزلج في جبال فورارلبرغ الألبية، سيجد المصطافون في فصل الشتاء الظروف المثالية على امتداد 140 كيلومتراً من أماكن التزلج و70 مضماراً للتزلج الحر، علماً أن نصف المنحدرات في سيلفريتا-مونتافون تقع على ارتفاع أكثر من 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.