مناطق التزلج المضمونة بالثلوج في النمسا

تساهم ظروف المنحدرات المثالية في منحك يوم تزلج مثالي. وتعتبر هذه المناطق من أفضل مواقع التزلج بفضل ضمان توافر الثلوج فيها نتيجةً لموقعها وارتفاعها.

من المعروف أن بعض مناطق التزلج في النمسا أكثر تساقطاً للثلوج من غيرها، وذلك بفضل موقعها الجغرافي. فعندما تكون الظروف المناخية مؤاتية، يمكنك الاستمتاع برياضة التزلج طوال فصل الشتاء. وبالإضافة إلى أماكن التزلج المجهزة بشكل مثالي للمبتدئين والمتزلجين المتقدمين، توفر مناطق التزلج هذه أيضاً، فرصاً رائعة لممارسة الأنشطة خارج المسار: التزلج الريفي على الثلج مع إطلالات رائعة على الجبال المغطاة بالثلوج، والتزحلق على الجليد عبر الغابات، والمشي لمسافات طويلة في فصل الشتاء، والتي تُعتبر كلها أنشطة رائعة، توفر لك طريقة مثالية لقضاء بعض الوقت الممتع مع العائلة. فمنتجعات التزلج الستة عشر هذه والمكسوة بالثلوج كفيلة بأن تحقق كل أحلامك الشتوية.

من 1301 متر إلى 2989 متراً

غروسغلوكنر هيليغينبلوت

تقع منطقة التزلج في الطرف العلوي من وادي مولتال في كارينثيا، وهي توفر 100 كيلومتر من أماكن التزلج المتنوعة والمثالية للعائلات. وهنا ستشاهد دائماً على مد العين، المنظر الرائع لأعلى جبل في النمسا، غروسغلوكنر.

من 514 متراً إلى 2100 متر

داخشتاين كريبنشتاين

يحتوي فندق داخشستاين كريبنشتاين على مصاعد حديثة، ومسار وادي يبلغ طوله 11 كيلومتراً، وإطلالة بانورامية رائعة بزاوية 360 درجة على سالزكامرغوت، وأكواخ مريحة والعديد من أنواع الرياضة المختلفة. وتُعدّ المنطقة أيضاً نقطة جذب للمتسابقين بالمجان.

من 850 متراً إلى 2700 متر

غاشتاين

يضم وادي غاشتاين في سالزبورغررلاند أربع مناطق تزلج مترابطة - مع أماكن تزلج لأولئك الذين لا يتمتعون بخبرة كبيرة، وأخرى مخصصة للمحترفين الحقيقيين. وبفضل تلفريك شلوسالمبان الحديث، يمكن للجميع التواجد في وسط منطقة التزلج في أي وقت من الأوقات.

من 1480 متراً إلى 1770 متراً

هوخكار

إنه منتجع التزلج الأكثر ضماناً للثلوج والأعلى في منطقة ما قبل جبال الألب النمساوية السفلى: وبفضل الموقع المرتفع في جبال الألب، يُعدّ هوخكار واحداً من منتجعات التزلج الأكثر شعبيةً. ومع 8 مصاعد و27 منحدراً ومنطقة للأطفال ومركزاً للركوب الحر، فإنه يوفر متعة التزلج الخالصة للجميع. ومن قمة هوخكار على ارتفاع 1808 متراً فوق سطح البحر، يمكنك الاستمتاع بمنظر بانورامي رائع.

من 1450 متراً إلى 2811 متراً

سكي أرلبيرغ

يتيح لك التزلج في أرلبيرغ في تيرول تجربة الرياضات الشتوية ببُعد جديد. فمنطقة التزلج هذه مثيرة للإعجاب بحجمها وأكواخها المريحة التي يمكن التوقف فيها، فضلاً عمّا تتمتع به من بنية تحتية حديثة للغاية.

من 1400 متر إلى 2205 أمتار

توراخر هوهي

إذا كنت ترغب بالتزلج على الثلج والتزلج عبر الأرياف والمشي لمسافات طويلة في فصل الشتاء حتى بعد عيد الفصح، فإن الموقع الجغرافي لهذا المنتجع وارتفاعه المثالي، يجعل كل ذلك ممكناً! فهنا، تُعتبر الهضبة العالية الواقعة على الحدود بين كارينثيا وستيريا بمثابة وجهة رائعة لعشاق الرياضات الشتوية.

من 900 متر إلى 1965 متراً

تاوبليتز / باد ميترندورف

تاوبليتز هي أكبر منطقة تزلج فردية في ستيريا، وتقع في أوسرلاند- سالزكامرغوت، قلب النمسا. وبفضل موقعها الجغرافي الملائم، تُعتبر المنحدرات التي يبلغ طولها 43 كيلومتراً من أكثر المناطق تساقطًا للثلوج في جبال الألب.

من 750 متراً إلى 2015 متراً

هاوسر كايبلينغ

إنها واحدة من أكبر مناطق التزلج في النمسا والتي تتيح لك إمكانية الوصول المباشر إلى منطقة شلادمينغ-داخشتين للتزلج. وكجزء من منطقة التزلج في جبال شلادمينغ الأربعة في وادي إينز الستريولي، ترتبط منطقة التزلج هاوسر كايبلينغ ببلاناي هوخفورزن

من 856 متراً إلى 2100 متر

فيلدكوغل أرينا

ستجد هنا أرض العجائب الشتوية المغطاة بالثلوج، مع منطقة تزلج مناسبة للعائلات ومزودة بالثلوج، بالإضافة إلى أطول مسار للتزحلق في العالم. تقع ساحة فيلدكوغل أرينا في موقع مثالي بين منتزه هوهي تاورن الوطني وجبال كيتزبوهلر الألبية.

من 1630 متراً إلى 2313 متراً

أوبرتاورن

قم بنحت مسارات التزلج الأولى في الثلج النفناف في واحدة من أكبر مناطق التزلج في النمسا. فهنا تنتظرك 100 كيلومتر من المنحدرات وسط سلسلة الجبال الرائعة في سالزبورغ لاند.

من 1300 متر إلى 2500 متر

تسيليرتال أرينا

قم بنحت مسارات التزلج الأولى في الثلج النفناف في واحدة من أكبر مناطق التزلج في النمسا. فهنا تنتظرك 100 كيلومتر من المنحدرات وسط سلسلة الجبال الرائعة في سالزبورغرلاند.

من 1377 متراً إلى 2872 متراً

إشغل

ترتفع منطقة التزلج عالياً فوق إشغل في وادي بازناون وتمتد حتى ارتفاع 2872 متراً فوق مستوى سطح البحر. فسواء كنت تتزحلق على الألواح أو تمارس التزلج، تفضّل قضاء الوقت في المتنزهات الترفيهية أو في مناطق الركوب الحر - تُعدّ إيشغل نقطة جذب لجميع عشاق الرياضات الشتوية.

من 1200 متر إلى 2820 متراً

سرفاوس-فيس- لاديس

من 2020 متراً إلى 2510 متراً

كوهتاي

تتميز منطقة التزلج في جبال ستوباي الألبية، بممرات واسعة، ومنحدرات ثلجية عميقة رائعة، وعدد لا يُحصى من الأكواخ والحانات. والأفضل من كل ذلك، تُعد هذه المنطقة مكان التزلج الرئيسي للعديد من الفنادق التي تقع مباشرةً على المنحدرات البالغ طولها 47 كيلومتراً.

من 1800 متر إلى 3080 متراً

أبرغورغل- هوخغورغل

يقع أحد منتجعات التزلج الأكثر ضماناً للثلوج في جبال الألب في أقصى نهاية أوتزتال. هذا ويستمد منتجع أبرغورغل- هوخغورغل جاذبيته من المنحدرات المشمسة والمصاعد الجبلية الحديثة، وهنا يمكن لعشاق الرياضات الشتوية الاستمتاع بموسم التزلج الطويل هنا حتى أبريل.

من 700 متر إلى 2430 متراً

سيلفريتا -مونتافون

في منطقة التزلج في جبال فورارلبرغ الألبية، سيجد المصطافون في فصل الشتاء الظروف المثالية على امتداد 140 كيلومتراً من أماكن التزلج و70 مضماراً للتزلج الحر، علماً أن نصف المنحدرات في سيلفريتا-مونتافون تقع على ارتفاع أكثر من 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.

