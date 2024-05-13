أسواق عيد الميلاد في فيينا
أسواق عيد الميلاد في فيينا تعدّ تقليداً عريقاً، حيث تعود أصول هذه الفعاليات الحالية إلى العصور الوسطى، عندما منح ألبرخت الأول في عام 1296 مواطني فيينا امتياز إقامة سوق ديسمبر أو "سوق المهد". ومنذ ذلك الحين، تغير طابع وشهرة هذه الأسواق بشكل كبير. أما اليوم، فتوجد أكثر من 20 سوقاً رسمياً في فترة الميلاد تُعرض فيها مجموعة متنوعة من الهدايا الموسمية الشهية والمأكولات اللذيذة.
سوق الأحلام الفيينية لعيد الميلاد
يُعد سوق الأحلام الفييني لعيد الميلاد في فيينا الذي يُقام أمام قاعة المدينة، من المعالم البارزة التي لا تُنسى بالنسبة لأولئك الذين يتوقون إلى الاستمتاع بروح الموسم. تضفي الخلفية الفريدة من نوعها على هذا السوق سحراً خاصاً به، ومن المؤكد أن الروائح الشهية ستجعل جميع الزوار يستمتعون بالبهجة الموسمية. يوجد داخل قاعة المدينة في الطابق الأرضي منطقة مخصصة للأطفال، حيث يمكنهم تعلم كيفية صنع كعك عيد الميلاد أو الشموع. وسيكون بإمكانك الاستماع إلى الجوقات الدولية التي تغني الترانيم مع دخول مجاني أيام الجمعة والسبت والأحد.
• المكان: في الساحة أمام مبنى البلدية
• متى: 16 نوفمبر - 26 ديسمبر 2024
قرية الميلاد في قصر بلفيدير
استكشف نمط الحياة الباروكية والحرف اليدوية التقليدية. تقع قرية الكريسماس الشهيرة في قصر بلفيدير على خلفية باروكية رائعة لمقر الإقامة الشهير عالمياً، وهو أحد أجمل المعالم السياحية في فيينا وأكثرها أهميةً. هناك، ستجد أكثر من 40 كشكاً مزيناً بشكل احتفالي في السوق، تقدّم سلعاً تقليدية مصنوعة يدوياً وزينة عيد الميلاد المتقنة ومأكولات شهية خاصة.
• المكان: قصر بلفيدير، شارع برينس يوجين
• متى: 15 نوفمبر - 23 ديسمبر 2024
• ساعات العمل: الاثنين - الجمعة 11 صباحاً - 9 مساءً، السبت - الأحد 10 صباحاً - 9 مساءً، 24 ديسمبر 11 صباحاً - 4 مساءً، 26 - 30 ديسمبر 11 صباحاً - 7 مساءً
قرية عيد الميلاد في ساحة ماريا تيريزين
استمتع بروعة المباني الفيينية والتقاليد العريقة في قرية الكريسماس بساحة ماريا تيريزين هذا الشتاء، التي تقع بين متحف التاريخ الطبيعي ومتحف الفن. فهنا، لا مجال للهروب من أجواء الكريسماس الساحرة مع الأكشاك المزينة بأناقة والعديد من الأطباق الشهية التي تُقدم لتجربة لا تُنسى.
• المكان: ساحة ماريا تيريزين
• متى: 13 نوفمبر - 23 ديسمبر 2024
• ساعات العمل: الأحد - الخميس 11 صباحاً - 9 مساءً، الجمعة والسبت 11 صباحاً - 10 مساءً، 24 ديسمبر 11 صباحاً - 4 مساءً، 25 - 30 ديسمبر 11 صباحاً - 7 مساءً
• بالإضافة إلى: سوق رأس السنة الجديدة (31 ديسمبر 2024 11 صباحاً - 6 مساءً)
قرية عيد الميلاد في حرم جامعة فيينا
ستسحر قرية عيد الميلاد في حرم جامعة فيينا (المستشفى العام السابق في فيينا) الزوّار بأجوائها الفيينية التقليدية. هنا، ستجد الكثير من أكشاك السوق المصممة والمزينة بعناية على طول العديد من الأزقة الضيقة، والتي تقدم هدايا عيد الميلاد الجميلة بالإضافة إلى مشروب غلوهفاين اللذيذ.
• المكان: حرم جامعة فيينا، شارع ألسير
• متى: 15 نوفمبر - 23 ديسمبر 2024
• أوقات العمل: الاثنين - الأربعاء 2 عصراً - 10 مساءً، الخميس والجمعة 2 عصراً - 11 مساءً، السبت 11 صباحاً - 11 مساءً، الأحد 11 صباحاً - 8 مساءً
سوق عيد الميلاد في قصر شونبرون
في هذا السوق الواقع أمام قصر شونبرون الشهير، يوفر العارضون للزوار فرصة شراء المشغولات اليدوية والهدايا الأصلية مثل زينة عيد الميلاد المصنوعة يدوياً وتماثيل الكريسماس، بينما تملأ رائحة مخبوزات فانيليكيبفيرل الطازجة والشراب الساخن الهواء وتخلق جواً رائعاً من الألفة والمتعة.
• المكان: ساحة العرض، أمام قصر شونبرون
• متى: 8 نوفمبر 2024 - 6 يناير 2025
نظراً لأن سوق الكريسماس لديه منظم جديد للفعاليات لعام 2024، فإن ساعات العمل غير معروفة بعد. سيتم إخطار عنوان موقعنا الإلكتروني بالمواعيد قريباً جداً.
سوق عيد الميلاد في شبيتلبيرغ
شبيتلبرغ هو حي تراثي أعيد تجديده من فترة بيدرمير وصُمم مع شوارع جانبية ضيقة. وطوال موسم الأعياد، ستجد تحفاً فنية، مشغولات السيراميك، السترات الدافئة، السجاد، المجوهرات المصنوعة من الفضة والمينا والنحاس الأصفر في سوق عيد الميلاد في شبيتلبرغ.
• المكان: منطقة شبيتلبيرغ
• متى: 16 نوفمبر - 23 ديسمبر 2024
• أوقات العمل: من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 2 عصراً حتى 9:30 مساءً، والسبت والأحد من الساعة 11 صباحاً حتى 9:30 مساءً
المزيد من فعاليات عيد الميلاد والأسواق في فيينا
سوق الفن لعيد الميلاد - الفن والحرف اليدوية في ساحة كارلزبلاتس
السوق الشتوي في ريزنرادبلاتس
سوق أم هوف الميلادي
سوق عيد الميلاد في ميدان شتيفانس بلاتس
سوق عيد الميلاد المجيد بجوار دار الأوبرا في فيينا