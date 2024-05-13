تاريخ النمسا

النمسا في قديم الزمان

كانت منطقة النمسا الحالية، التي تشمل وادي الدانوب الخصيب والوديان الألبية، مأهولة بالسكان منذ العصر الحجري القديم (حتى حوالي 8 آلاف عام قبل الميلاد). وفي حوالي عام 400 قبل الميلاد، استقرت شعوب السلتيك القادمة من أوروبا الغربية في جبال الألب الشرقية. أما في القرن الثاني قبل الميلاد، فقد نشأ كيان سلتيكي يُعرف باسم "نوريكوم" نما وازدهر حول مراكز صناعة الحديد في المنطقة. ومنذ القرن السابع قبل الميلاد، تركز استيطان السلتيين في منطقة رئيسية تقع اليوم في النمسا الحديثة، وتحديداً حول هالشتات، وكانت منطقة واسعة لاستخراج الملح في عصور ما قبل التاريخ. وقد أُطلق على الفترة الهالشتاتية (750 - حوالي 450 قبل الميلاد) هذا الاسم نسبةً إلى تلك المنطقة.

وصل الرومان إلى المنطقة في عام 200 قبل الميلاد، وبحلول العام 15 قبل الميلاد، سيطروا على كامل المنطقة. وقد اعتُبرت كارنونتوم أهم مستوطنة رومانية في النمسا، وهي عاصمة المقاطعة الرومانية بانونيا في النمسا السفلى الحالية، والتي أصبحت مركزاً للتحصينات الرومانية على طول نهر الدانوب. واليوم، يوجد هناك منتزه أثري مثير يتضمن متحفاً ومدرجاً رومانياً.