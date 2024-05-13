فطيرة التفاح النمساوية شترودل
قم بإعداد واحدة من أشهر الحلويات النمساوية، وهي فطيرة التفاح "شترودل"، وقدّمها مع السكر البودرة وكوب من القهوة.
طريقة الإعداد
- وقت التحضير: 70 دقيقة
- 8 حصص
حضّر العجين بنفسك أو استعمل العجين الذي يمكن شراؤه من المتجر. قم بنقع الزبيب في الروم واتركه لبعض الوقت.
لتحضير فتات الخبز، تُسخن الزبدة في مقلاة حتى تظهر الفقاعات. تُضاف فتات الخبز وتُقلى ببطء على نار معتدلة حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً، وفي الأخير تُضاف المكسرات المبشورة وتُقلّى بسرعة ثم تُرفع عن النار
يُقشّر التفاح ويُقطّع إلى شرائح ويُرشّ بسرعة بعصير الليمون الحامض، ثم تُضاف كمية مناسبة من السكر ومسحوق القرنفل بحسب حموضة التفاح. يُسخّن الفرن مسبقاً على 180 درجة مئوية / 356 درجة فهرنهايت وتُدهن صينية الخبز بالزبدة.
لتحضير عجينة الفطائر بطريقة مثالية، يتم وضع الفطائر على ورقة من ورق الخبز. تُوزّع فتات البندق على نصف العجينة تقريباً، ثم يُنثر التفاح والزبيب فوقها. يُطلى السطح المتبقي من العجينة بكمية وفيرة من الزبدة المذابة ويُطوى الطرفان من الجانبين وتُلف الفطيرة.
أحكم إغلاق الأطراف جيداً وارفع الفطيرة في صينية الخبز باستخدام ورق الخبز (في حال استخدام عجينة الفطيرة، ضع حشوة التفاح في المنتصف، واطوِ الجوانب والحواف باتجاه المنتصف واضغط على الأطراف معاً بإحكام).
تُغطى بالزبدة المذابة (عجينة الفطائر) أو البيض (عجينة الفطيرة) وتُخبز لمدة 40-50 دقيقة حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً (تُخبز عجينة الفطيرة لمدة أقصر قليلاً). تُرفع الفطائر الجاهزة وتُترك لتبرد وتُرش بالسكر البودرة.
مكونات
هل تعلم أن …؟
Lo strudel، štrudl، štrudla، وštrukli - هذه هي الأسماء التي أطلقها جيراننا في إيطاليا وسلوفينيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك على هذا الحلم الجميل المتمثل في المعجنات الخفيفة وحشوتها الطرية. لكن في اللغة الإنكليزية، الكلمة الوحيدة التي أصبحت شائعة الاستخدام هي الكلمة الألمانية "شترودل"، وهذا يوضح مدى شهرة فطيرة التفاح الفيينية. ولكن من السهل جداً أن ننسى أن هذه المعجنات الفاخرة سافرت ذات مرة عبر طريق واسع من شبه الجزيرة العربية عبر الإمبراطورية العثمانية وتركيا، قبل أن تصبح مقيمة بشكل دائم في فيينا. ومع ذلك، كانت الرحلة الطويلة تستحق العناء!