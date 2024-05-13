الخطوة 4

لتحضير عجينة الفطائر بطريقة مثالية، يتم وضع الفطائر على ورقة من ورق الخبز. تُوزّع فتات البندق على نصف العجينة تقريباً، ثم يُنثر التفاح والزبيب فوقها. يُطلى السطح المتبقي من العجينة بكمية وفيرة من الزبدة المذابة ويُطوى الطرفان من الجانبين وتُلف الفطيرة.

أحكم إغلاق الأطراف جيداً وارفع الفطيرة في صينية الخبز باستخدام ورق الخبز (في حال استخدام عجينة الفطيرة، ضع حشوة التفاح في المنتصف، واطوِ الجوانب والحواف باتجاه المنتصف واضغط على الأطراف معاً بإحكام).