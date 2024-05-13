Woman in bikini with wet hair at the lake shore, turquoise water and mountain panorama in the background.
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Zažijte rakouský Lebensgefühl
The Austrian Synapse: Nedostanete to z hlavy

Cestování je proměna: nové zážitky z dovolené propojují smysly, duši i mysl. Rakousko zanechává emoce, které ve vás zůstávají ještě dlouho po návratu.

Kdo se vydá na dovolenou do Rakouska, odváží si víc než jen hezké vzpomínky. Rakousko nabízí zážitky, které překvapí, dojmou a zůstávají v paměti ještě dlouho po návratu domů.

Alpské vrcholy, tyrkysová jezera, historická města i aktivní dovolená v přírodě vytvářejí silné momenty, které spojují smysly, emoce a nové myšlenky. Každý den přináší inspiraci - ať už při horské túře, koupání v jezeře nebo objevování kulturních památek.

The Austrian Synapse znamená okamžik, kdy se zážitek z Rakouska propojí s vaší vlastní zkušeností. Právě tyto autentické momenty a setkání zůstávají v hlavě i v srdci – jako skutečný pocit z dovolené v Rakousku.

Cestování je změna

Objevte svou Austrian Synapse

V Rakousku najdete nespočet zážitků s dlouhodobým účinkem. Na kole podél tyrkysových jezer, v horách i mezi vinicemi, tady přírodu skutečně ucítíte. Ať už vyrážíte na pohodovou rodinnou cyklostezku, horské kolo v Alpách nebo na silničním kole či gravelu, aktivní dovolená v Rakousku má mnoho podob.

Odpočinek u vody má v Rakousku dlouhou tradici. Křišťálově čistá jezera probouzejí smysly a posilují The Austrian Synapse. Užijte si pravou letní pohodu- stejnou, do které se zamiloval i císař František Josef I. Dovolená u jezera nadchne především děti: u vody, v lese, na horské túře nebo na alpské chatě se příroda mění v dobrodružství. A právě vzpomínky z dětství bývají ty nejkrásnější.

Pokud svou Austrian Synapse nejraději „dobíjíte“ kulturou a gastronomií, objevte rakouská města. Živá atmosféra, hotely se špičkovou kuchyní i stylové rooftop bary nabízejí nový pohled na město i na rakouský životní styl. Městská dovolená v Rakousku spojuje eleganci, lehkost a inspiraci.

Nedostanete to z hlavy: Lebensgefühl Austria

V Rakousku se zážitky mění v nezapomenutelné vzpomínky. Ať už jde o cyklistiku mezi jezery a horami, letní dovolenou u vody nebo požitky ve městech: příroda, kultura a životní styl se spojují v dovolenou, která má trvalý účinek.

Rakouská jezera ke koupání: Zážitek, relaxace, odpočinek

Rakouská jezera obklopená alpskou krajinou jsou proslulá kvalitou své vody: zážitky a relaxace u vody, které zůstanou dlouho v paměti.

Městská lehkost a kultura

Hvězdná kuchyně s postelí: oceněné kulinářské hotely

Hotely s oceňovanou kuchyní

Cyklistika v Rakousku: cyklotrasy a výlety na elektrokolech

Salzkammergut: světové kulturní dědictví, hory a jezera

Grow your Austrian Synapse!

Dovolená, která mění Zážitky, které zůstávají

Zážitky, aktivity a Lebensgefühl na vodě

Pokud jde o čistou a průzračnou vodu, Rakousko je ve svém živlu. Ať už se chcete věnovat vodním sportům nebo si užít čistý odpočinek: voda je skokem do štěstí – a skokem do rakouského životního stylu.

Vodní oblasti v Rakousku: Koupání, turistika, cyklistika

Krimmelské vodopády: Nejvyšší vodopády v Evropě

CoolCation: Místa a zážitky k ochlazení

Turistika podél divokých vod: soutěsky a vodopády

Koupání v řece: volné plavání proti proudu

Dobrodružství, objevy a alpský Lebensgefühl

Rakouské alpy se vám vryjí pod kůži: mírné kopce, lesy, křišťálově čistá jezera a samozřejmě svět hor. Alpy utvářejí krajinu svými vrcholy, skalními stěnami a rozlehlými alpskými loukami. Ideální prostředí pro aktivní dovolenou podle vašich představ.

Dovolená v rakouských horách: Rodinná dovolená v Alpách

Výlety za požitky: horské pastviny, jezera a víno

Místa k dobíjení energie: zdroje energie z přírody

Dovolená s dětmi: dobrodružství a nezapomenutelné zážitky

Akční a dobrodružná dovolená: kde divoši načerpávají energii

Aktivity v rakouské přírodě: pohyb a odpočinek

Úchvatné vyhlídkové plošiny: jezera a hory shora

Národní a přírodní parky: chráněné a obdivované

Městský Lebensgefühl mezi uměním a kulturou

Umění a kultura jsou srdcem rakouského Lebensgefühlu. Historická města, zámecké zahrady, památky, muzea a galerie nabízejí nové perspektivy a aktivují „rakouskou synapsi“.

Umění a kultura: muzea, zámky, hudba a festivaly

Malá historická města: trasy historií

Vídeň, zelené město: Skvělá místa pro horké letní dny

Zámecké zahrady: botanické rarity v parcích a zahradách

Památky v Rakousku: Městské kulturní bohatství

Muzea a galerie: inspirace pro nové perspektivy

Lebensgefühl pro gurmány

Rakouský Lebensgefühl je zvláště patrný při jídle a pití. To, co se podává, vypráví příběhy o Alpách a jezerech, lesích a loukách. Ať už se jedná o svačinu na horské pastvě, jídlo v hospodě nebo hvězdné menu: regionální produkty se proměňují v kulinářské mapy.

Rakouští šéfkuchaři: kreativní a charismatičtí

Kulinářské speciality: Každý region má své poklady

Veganská a vegetariánská kuchyně: rafinovaná, regionální

Jídlo v Rakousku: Zažijte a vychutnejte si originály

Dorty a dezerty: Země tisíce moučníků

Horské chaty, kde se můžete občerstvit: alpský Lebensgefühl

Jídlo na zvláštních místech: U stolu se všemi smysly

Lebensgefühl na sjezdovce a ve sněhu

Proč tak milujeme lyžařské a zimní dovolené v Rakousku? Protože jsou víc než jen sport: v alpských regionech se zábava na sjezdovkách snoubí s radostí ze sněhu a kouzlo horských chat s srdečností.

Lyžařská střediska pro začínající a pokročilé lyžaře

Mimo sjezdovky: od sáňkování po koupání v ledové vodě

16 lyžařských středisek se zaručenou sněhovou pokrývkou

Rodinná lyžařská střediska v Rakousku: Bezpečná a přehledná

Objevte to nejlepší z Rakouska!

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