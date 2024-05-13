Bjerge og søer i Østrig
Den magiske kraft for krop, sind og sjæl

Blandingen af bjerge og søer har en særlig magisk effekt på krop, sind og sjæl. Det er unikt at mærke denne alpine Lebensgefühl og nærhed til naturen.

Oplev bjerge og søer, glem hverdagen

I Østrig vælger folk ofte naturens tempo. Den legendariske alpine livsstil har en lang tradition her, da folk i Østrig altid har elsket deres bjerge og søer. I de fleste regioner er denne passion en naturlig del af fritidsplanlægningen. Hvad naturen har skabt i et vidunderligt indfald - og hvad folk i Østrig bæredygtigt tager sig af, kan her opleves i mange aktiviteter: på vandreruter, sikrede via ferratas og omfattende mountainbikespor. De østrigske bjerge er en drøm! Landet er kendetegnet ved Alperne - mægtige bjergkæder, der veksler med dale, skove, enge og krystalklare bjergsøer. Midt i disse landskaber ligger landsbyer, som giver de forskellige regioner deres egen karakter og en rig kultur, der er tæt knyttet til det alpine miljø.

Fordyb dig i Østrigs vandrige

Bjerge og vand hører sammen i Østrig. Dette dyrebare element kan opleves i bjergbække og mægtige floder, badesøer og tordnende vandfald. Klart og rent, for i Østrig kommer vandet fra kilder og grundvand - en rigdom, som landet, der er et af de mest vandrige lande i verden, bogstaveligt talt bader i.

Ferie ved bjerge og søer

Hvor kan du mærke den alpine Lebensgefühl?

Vandring kombineret med gastronomi

Hvorfor tiltrækkes vi af bjergene?

Lykken ved at bevæge sig i naturen

"At gå, bevæge sig, bestige et bjerg og komme ned igen - det er en parallel til livet," siger en, der burde vide det - Peter Habeler, østrigsk ekstrembjergbestiger og bjergpioner. Og vi kender faktisk følelsen: Motion i naturen gør os roligere og gladere. Naturen har en beroligende effekt, kredsløbet stimuleres, og sindet frigøres.

Solen skinner, der blæser en behagelig brise, og de alpine kæmper rundt omkring er imponerende. I begyndelsen af turen er koncentrationen fokuseret på samtaler eller egne tanker, derefter mere og mere på stien og til sidst bare på naturen. Pludselig er hverdagen langt væk, og det er her og nu, der tæller. Bjergene har en magisk effekt, folk finder sig selv der uden aktivt at lede efter det: Ærlighed, autenticitet og et sted, hvor alt er rigtigt.

Landet med (høje) bjerge og alpegræsgange

Otte Alpelande deler den højeste bjergkæde i Europa, og den enorme klippemasse strækker sig over omkring 200.000 kvadratkilometer.

Østrig har med 29% den største andel af Alperne, og der er mange seterområder at stoppe ved.

Alpegårde: de energigivende habitater

Almindeligt landbrug har en århundredgammel tradition i Østrig. Biodiversiteten i naturen, dyr og mennesker nyder alle godt af cyklussen. Alperne betragtes derfor som energigivende levesteder og er værdifulde for sjælen og sanserne.

Alpegræsgange

Græsningsøkonomi har en århundredgammel tradition i Østrig. Den er til gavn for mennesker, dyr og biodiversiteten. »Alpewaschen« gør dig glad og fuld af energi.

Mere om alperne

Gør holdt på alpegræsgangen

Velkommen til højderne! Indånd den aromatiske bjergluft, nyd det fantastiske panorama, hør koklokkerne i det fjerne - og nyd de friske alpeprodukter.

Alpehytter at holde pause ved

Min yndlingsting er at være ude i naturen, at udsætte mig selv for elementerne og finde indre ro. Pludselig kan man se de enkle, smukke ting igen.

Guido UnterwurzacherTyrolsk bjergguide og ekstremklatrer

8 storslåede bjergsøer i Alperne

Tappenkarsee i Radstädter Tauern

Stejle klippevægge danner baggrund for Tappenkarsee, som er en af de største bjergsøer i de østlige Alper.

Tappenkarsee

Weissensee i Gailtal-alperne

Krystalklar, smaragdgrøn og så rolig, at man ikke kan undgå at føle sig fredfyldt.

Weissensee

Altaussee i Totes Gebirge-bjergene

Ved foden af den 1.837 meter høje Loser er det en af de mest naturskønne søer i Salzkammergut.

Altaussee

Traunsee i Kalkalperne

Traunsee-Almtal-regionen er den største region i Salzkammergut og er kendt for sine mange aktiviteter.

Traunsee

Attersee i Höllengebirge

Vandsport er en passion i Attersee-Attergau-regionen i Salzkammergut.

Attersee-søen

Zeller See i Schiefer-Alperne

Imponerende bjergtoppe indrammer den krystalklare Zellsø, hvor der er mange badesteder.

Zeller See

Grundlsee i Salzkammergut

Grundlsee ligger i bjergmassivet Totes Gebirge og er en af de mest populære badesøer i Alperne.

Grundlsee

Achensee i Karwendel- og Rofanbjergene

Denne bjergsø er skabt af mægtige gletsjere og ligger mellem Karwendel-bjergene og Brandenberg-Alperne.

Achensee

6 vandreture til de smukkeste bjergsøer

Gosauseen i Oberösterreich

To maleriske bjergsøer mellem Dachstein-gletsjeren og Gosaukamm er udgangspunkt og mål for en idyllisk vandretur.

Vandreruter til Gosauseen

Formarinsee i Vorarlberg

Ved Steinernes Meer, det imponerende højplateau, fører vandrestien under Formaletsch til Freiburger Hütte og bjergsøen.

Vandresti til Formarinsee

Seebensee i Tyrol

Denne lette tur fra Ehrwald til den krystalklare Seebensee er især god for afslappede vandrere og familier.

Seebensee

Prebersee i SalzburgerLand

En alpin hedesø på 1.514 meter over havets overflade, som en hedesti fører rundt om. Turen fra parkeringspladsen tager ca. 45 minutter.

Prebersee rundtur

Duisitzkarsee i Steiermark

Bjergsøen ligger 1.665 meter over havets overflade og er en af de naturlige juveler i Schladminger Tauern, som indrammer søen med sine toppe.

Vandretur i Duisitzkarsee

Grüner See i Steiermark

Bassinet fyldes med smeltevand om foråret. Derefter ligger søen kun i nogle få måneder på magisk vis midt i et skov- og bjerglandskab.

Vandring ved Grüner See

Østrigs delstater med bjerge og søer

At passe på vandets kvalitet står højt på listen over miljøbevidsthed og ansvar i Østrig. Bæredygtige foranstaltninger holder vandet rent: 88% af de østrigske badeområder er vurderet til at være "fremragende".

Imponerende bjerglandskaber, 200 badesøer, billedskøn natur og kysset af sydens sol - Kärnten udstråler Lebensgefühl!

Kärnten

Den unikke alpine Lebensgefühl lover ikke kun lethed - man kan faktisk mærke det i de vidunderlige tyrolske bjerge.

Tyrol

Østrigs vestligste provins er et paradis med gletsjere, søer og alpine græsgange. Befolkningen giver regionen dens kunstneriske flair.

Vorarlberg

Enge, skove, vinmarker, søer og endda gletsjere: Steiermark, "Østrigs grønne hjerte", overrasker med en palet af varieret natur.

Steiermark

Krystalklare søer ved foden af Alperne, alpine græsgange, skove og bjerge forædler skønheden i SalzburgerLand. Kulturskatte funkler i byen.

Salzburg

Tips til klimabeskyttelse

Hvordan beskytter vi bjergene?

  • Tag alt, hvad du tager med op på bjerget, med tilbage og smid det ud - servietter, emballage, drikkeflasker osv.

  • Følg altid de afmærkede vandrestier! På den måde forbliver dyr og unge skove uforstyrrede.

  • Vær opmærksom på dyrelivet! Se kun køer, får og vilde dyr på afstand.

  • Gør brug af det godt veludviklede netværk af regionale tog og vandrebusser.

  • Vælg hytter der er engagerede i bæredygtighed og miljøbeskyttelse.

  • Gør dine børn begejstrede for naturen! Hvad de små ved, vil de også sætte pris på.

  • Beskyt biodiversiteten beskytte: Rangers i nationalparkerne viser, hvordan det gøres.

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig