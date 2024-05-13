Bjerge og søer i Østrig

Blandingen af bjerge og søer har en særlig magisk effekt på krop, sind og sjæl. Det er unikt at mærke denne alpine Lebensgefühl og nærhed til naturen.

Oplev bjerge og søer, glem hverdagen

I Østrig vælger folk ofte naturens tempo. Den legendariske alpine livsstil har en lang tradition her, da folk i Østrig altid har elsket deres bjerge og søer. I de fleste regioner er denne passion en naturlig del af fritidsplanlægningen. Hvad naturen har skabt i et vidunderligt indfald - og hvad folk i Østrig bæredygtigt tager sig af, kan her opleves i mange aktiviteter: på vandreruter, sikrede via ferratas og omfattende mountainbikespor. De østrigske bjerge er en drøm! Landet er kendetegnet ved Alperne - mægtige bjergkæder, der veksler med dale, skove, enge og krystalklare bjergsøer. Midt i disse landskaber ligger landsbyer, som giver de forskellige regioner deres egen karakter og en rig kultur, der er tæt knyttet til det alpine miljø.

Fordyb dig i Østrigs vandrige

Bjerge og vand hører sammen i Østrig. Dette dyrebare element kan opleves i bjergbække og mægtige floder, badesøer og tordnende vandfald. Klart og rent, for i Østrig kommer vandet fra kilder og grundvand - en rigdom, som landet, der er et af de mest vandrige lande i verden, bogstaveligt talt bader i.