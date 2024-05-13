Bjerge og søer i Østrig
Den magiske kraft for krop, sind og sjæl
Oplev bjerge og søer, glem hverdagen
I Østrig vælger folk ofte naturens tempo. Den legendariske alpine livsstil har en lang tradition her, da folk i Østrig altid har elsket deres bjerge og søer. I de fleste regioner er denne passion en naturlig del af fritidsplanlægningen. Hvad naturen har skabt i et vidunderligt indfald - og hvad folk i Østrig bæredygtigt tager sig af, kan her opleves i mange aktiviteter: på vandreruter, sikrede via ferratas og omfattende mountainbikespor. De østrigske bjerge er en drøm! Landet er kendetegnet ved Alperne - mægtige bjergkæder, der veksler med dale, skove, enge og krystalklare bjergsøer. Midt i disse landskaber ligger landsbyer, som giver de forskellige regioner deres egen karakter og en rig kultur, der er tæt knyttet til det alpine miljø.
Fordyb dig i Østrigs vandrige
Bjerge og vand hører sammen i Østrig. Dette dyrebare element kan opleves i bjergbække og mægtige floder, badesøer og tordnende vandfald. Klart og rent, for i Østrig kommer vandet fra kilder og grundvand - en rigdom, som landet, der er et af de mest vandrige lande i verden, bogstaveligt talt bader i.
Ferie ved bjerge og søer
Hvor kan du mærke den alpine Lebensgefühl?
Hvorfor tiltrækkes vi af bjergene?
"At gå, bevæge sig, bestige et bjerg og komme ned igen - det er en parallel til livet," siger en, der burde vide det - Peter Habeler, østrigsk ekstrembjergbestiger og bjergpioner. Og vi kender faktisk følelsen: Motion i naturen gør os roligere og gladere. Naturen har en beroligende effekt, kredsløbet stimuleres, og sindet frigøres.
Solen skinner, der blæser en behagelig brise, og de alpine kæmper rundt omkring er imponerende. I begyndelsen af turen er koncentrationen fokuseret på samtaler eller egne tanker, derefter mere og mere på stien og til sidst bare på naturen. Pludselig er hverdagen langt væk, og det er her og nu, der tæller. Bjergene har en magisk effekt, folk finder sig selv der uden aktivt at lede efter det: Ærlighed, autenticitet og et sted, hvor alt er rigtigt.
Otte Alpelande deler den højeste bjergkæde i Europa, og den enorme klippemasse strækker sig over omkring 200.000 kvadratkilometer.
Østrig har med 29% den største andel af Alperne, og der er mange seterområder at stoppe ved.
Alpegårde: de energigivende habitater
Alpegræsgange
Græsningsøkonomi har en århundredgammel tradition i Østrig. Den er til gavn for mennesker, dyr og biodiversiteten. »Alpewaschen« gør dig glad og fuld af energi.
Min yndlingsting er at være ude i naturen, at udsætte mig selv for elementerne og finde indre ro. Pludselig kan man se de enkle, smukke ting igen.Guido Unterwurzacher, Tyrolsk bjergguide og ekstremklatrer
8 storslåede bjergsøer i Alperne
Tappenkarsee i Radstädter Tauern
Stejle klippevægge danner baggrund for Tappenkarsee, som er en af de største bjergsøer i de østlige Alper.
Weissensee i Gailtal-alperne
Krystalklar, smaragdgrøn og så rolig, at man ikke kan undgå at føle sig fredfyldt.
Altaussee i Totes Gebirge-bjergene
Ved foden af den 1.837 meter høje Loser er det en af de mest naturskønne søer i Salzkammergut.
Traunsee i Kalkalperne
Traunsee-Almtal-regionen er den største region i Salzkammergut og er kendt for sine mange aktiviteter.
Zeller See i Schiefer-Alperne
Imponerende bjergtoppe indrammer den krystalklare Zellsø, hvor der er mange badesteder.
Grundlsee i Salzkammergut
Grundlsee ligger i bjergmassivet Totes Gebirge og er en af de mest populære badesøer i Alperne.
6 vandreture til de smukkeste bjergsøer
Gosauseen i Oberösterreich
To maleriske bjergsøer mellem Dachstein-gletsjeren og Gosaukamm er udgangspunkt og mål for en idyllisk vandretur.
Formarinsee i Vorarlberg
Ved Steinernes Meer, det imponerende højplateau, fører vandrestien under Formaletsch til Freiburger Hütte og bjergsøen.
Seebensee i Tyrol
Denne lette tur fra Ehrwald til den krystalklare Seebensee er især god for afslappede vandrere og familier.
Prebersee i SalzburgerLand
En alpin hedesø på 1.514 meter over havets overflade, som en hedesti fører rundt om. Turen fra parkeringspladsen tager ca. 45 minutter.
Duisitzkarsee i Steiermark
Bjergsøen ligger 1.665 meter over havets overflade og er en af de naturlige juveler i Schladminger Tauern, som indrammer søen med sine toppe.
Østrigs delstater med bjerge og søer
Imponerende bjerglandskaber, 200 badesøer, billedskøn natur og kysset af sydens sol - Kärnten udstråler Lebensgefühl!
Den unikke alpine Lebensgefühl lover ikke kun lethed - man kan faktisk mærke det i de vidunderlige tyrolske bjerge.
Østrigs vestligste provins er et paradis med gletsjere, søer og alpine græsgange. Befolkningen giver regionen dens kunstneriske flair.
Enge, skove, vinmarker, søer og endda gletsjere: Steiermark, "Østrigs grønne hjerte", overrasker med en palet af varieret natur.
Tips til klimabeskyttelse
Tag alt, hvad du tager med op på bjerget, med tilbage og smid det ud - servietter, emballage, drikkeflasker osv.
Følg altid de afmærkede vandrestier! På den måde forbliver dyr og unge skove uforstyrrede.
Vær opmærksom på dyrelivet! Se kun køer, får og vilde dyr på afstand.
Gør brug af det godt veludviklede netværk af regionale tog og vandrebusser.
Vælg hytter der er engagerede i bæredygtighed og miljøbeskyttelse.
Gør dine børn begejstrede for naturen! Hvad de små ved, vil de også sætte pris på.
Beskyt biodiversiteten beskytte: Rangers i nationalparkerne viser, hvordan det gøres.