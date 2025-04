Aktivitäten rund um Kräuter Kräuterwanderungen und Kräutererlebnisse in Österreich

Österreichs Kräuterwege führen über blühende Wiesen, durch Wälder und auf alpine Höhen – eine Entdeckungsreise für alle Sinne. Im Bio-Kräuterschaugarten im Südburgenland gedeihen Heil- und Küchenkräuter, während das Vitalpinum in Tirol die Kraft alpiner Pflanzen erlebbar macht.

In Vorarlberg, am Hochkönig im SalzburgerLand und in der Hochsteiermark führen geführte Kräuterwanderungen über Almen, wo gesammelte Kräuter direkt verkostet werden können. Etwa rund um den Wörthersee, in Zell am See und am Kräuterfeld in Absam verbindet sich Wandern mit Wissen und Wohlbefinden. Ob Wildkräuter-Workshops oder Duftgärten – die Natur wird zum Erlebnis, das Körper und Geist belebt.