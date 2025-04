Velovista 21. 05. 2025. - 25. 05. 2025.

Duž koruške kružne biciklističke staze oko jezera, „Velovista“ kroz pet etapa vodi zatvorenim biciklističkim stazama i cestama od regije Villach do južne Koruške, zatim dalje do Klagenfurta i preko središnje Koruške i Vrbskog jezera natrag do Villacha.