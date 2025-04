Inizia il dominio degli Asburgo

Nel 1278 iniziò una nuova era con Rodolfo I: gli Asburgo presero il potere in Austria e avrebbero plasmato il paese per i successivi 600 anni. Il loro centro di potere era la Hofburg di Vienna, oggi un museo in cui i visitatori possono immergersi nel mondo degli Asburgo. In particolare, il Tesoro e il Museo di Sisi offrono uno sguardo affascinante su questo periodo.

Gli Asburgo seppero ampliare costantemente la loro influenza attraverso un'abile politica matrimoniale. Un esempio è l'imperatore Carlo V (1519-1556): attraverso i legami matrimoniali dei suoi antenati - in particolare di suo nonno Massimiliano I (1493-1519) - ereditò non solo i territori austriaci, ma anche aree in Francia (Borgogna e Paesi Bassi) e l'Impero spagnolo con le sue colonie in America.