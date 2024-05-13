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Coolcation in Oostenrijk: De mooiste plekken om af te koelen

Wooden dock on a calm mountain lake, village and forested mountain with mist reflected in water
Coolcation staat voor zomervakantie op koele plekken. Als je de hitte wilt ontvluchten, kun je afkoelen en ontspannen in de Oostenrijkse Alpen en aan verfrissende meren.

Oostenrijk: dé bestemming voor een verfrissende zomer

De temperaturen stijgen, en terwijl sommigen genieten van de zon, zoeken anderen juist verkoeling. Gelukkig biedt Oostenrijk de perfecte coolcation! Van zwemmen in kristalheldere meren en relaxen in de bergen tot ijsgrotten en schaduwrijke bossen – hier ontsnap je aan de hitte zonder in te leveren op avontuur.

Met hoge bergtoppen, verfrissende watervallen en groene alpenweiden voelt elke dag als een frisse wind. In Oostenrijk beleef je een zomer vol ontspanning, natuur en koele verrassingen!

Coolcation tips: Waar moet je heen en wat moet je doen?

Kunstfonteinen: Een verfrissend dagje uit

Gragger kloof & Kaskaden waterval: Wandelen bij het water

Zwemmen in de rivier: Koel af in de schoonste rivieren

Boswandelingen in het Bregenzerwald

Raften en canyoning: Actie op het gletsjermeer

Zoutmijnen: 8-12°C in de berg

Natuur IJspaleis: Paddleboarden op het gletsjermeer

Eisriesenwelt: een van de grootste ijsgrotten van Europa

De voordelen van een coolcation: Goed voor lichaam en geest

Een coolcation lijkt op het eerste gezicht misschien gewoon een manier om aan de hitte te ontsnappen. Maar er komt veel meer bij kijken: Ze zijn niet alleen leuk, maar hebben ook voordelen voor lichaam en geest - probeer het zelf!

Een oppepper voor lichaam en geest

Koelere temperaturen ontlasten je bloedsomloop, terwijl alle groene en blauwe tinten in de natuur je geest ontspannen, stress kunnen verminderen en je geestelijk welzijn in het algemeen ondersteunen.

Schone berglucht

Koele gebieden op grote hoogte, ver weg van smog en stedelijke hitte, hebben vaak een bijzonder goede luchtkwaliteit.

Avonturen in de buitenlucht

Paddleboarden in een gletsjermeer, zwemmen in een rivier en vele andere verfrissende buitenactiviteiten staan garant voor een vakantie boordevol plezier.

Heerlijk slapen

De frisse, koele berglucht draagt bij aan een goede nachtrust en diepe ontspanning.

Langzaam reizen

Minder stress, meer quality time: Natuurbelevenissen nodigen je uit om de tijd te nemen en diep in je omgeving op te gaan.

Natuurbelevenissen aan het water

Gletsjers, bergmeren en watervallen bieden spectaculaire ervaringen in de ongerepte natuur.

Minder insecten

Koele temperaturen betekenen vaak minder muggen en andere insecten - een aangenaam neveneffect voor outdoorfans.

Afkoeling in de Oostenrijkse Alpen

In de bergen, op gletsjers en uitzichtplatforms

Als het in de zomer te warm wordt, trekken Oostenrijkers traditioneel naar de bergen. De koele wind en het adembenemende uitzicht verfrissen de geest snel. Of je nu kiest uit de vele wandelpaden of de kabelbaan neemt voor wat frisse berglucht, in de Oostenrijkse Alpen voelt de zomer licht - en aangenaam koel.

Verfrissende bergervaringen

Wildspitze: Met de kabelbaan naar het topcafé

Uitkijkplatforms: Bergen & meren vanuit vogelperspectief

Piz Buin: Wandeling op de hoogste top van Vorarlberg

Großglockner Höhenstraße: Met de auto tot 2.369 m

Zell am See-Kaprun: Wandeltocht op de Schmittenhöhe

Afkoeling bij zwem- en alpenmeren

Kristalhelder water, bossen en weiden

Als diepblauw en koelgroen elkaar ontmoeten: De Oostenrijkse zwemmeren, vaak midden in bossen en weiden, staan bekend om hun schone water. Ga zwemmen, pootjebaden of ontspan gewoon aan de oever. En als je liever wandelt, zijn de ijskoude alpenmeren perfect om snel af te koelen - dompel je tenen in het water of spring er meteen in!

Schoonste zwem- en bergmeren van Oostenrijk

Weissensee: Een natuurwonder

Mondsee en Irrsee: Poort naar Salzkammergut

Tappenkarsee: Tussen alpenweiden en rotswanden

Langbathseen Meren: Verfris je aan natuurlijke stranden

Prebersee: Wandelen en daarna afkoelen in een veenmeer

Gosauer meren: Zwemmeren in een natuurreservaat

De Formarinsee: Een ansichtkaart-perfecte alpine plek

Wörthersee: The place to be in het zuiden

Fuschlsee: Duik in turquoise blauw

Attermeer: Berg, meer en cultuur

Achensee: Neem een duik te midden van de bergen

Verkoeling op grote hoogte

De beste Alpengebieden

Ontspan en kom tot rust op 1.000 tot 1.500 m. Elk van de volgende regio's heeft de perfecte ingrediënten voor een coolcation: van bossen, alpenmeren en bergweiden tot gletsjerlucht, bergstromen en ijsgrotten.

De mooiste Alpengebieden op 1.000 m of hoger

Galtür: Grote hoogte, gletsjerlucht en bergmeren

Tannheimer Tal: hooggelegen dal dat aangenaam koel blijft

Seefeld: Waterwerelden op een hoogplateau

Turracher Höhe: Alpenweiden, dennenbossen en meren

Raurisdal: Eén plaats, meer dan 300 natuurlijke bronnen

Lungau: Bossen en meer dan 60 alpenmeren & almen

Ramsau am Dachstein: Dachsteingletsjer en ijsgrotten

Accommodatieopties hoog boven de vallei

Vakantie in een berghut

Heldere berglucht en een hemel vol sterren. Rustiek of luxueus - vind hier je droomhut.

Maak je keuze
Coolcations zoals vroeger

Meren, bergen en Gemütlichkeit

Dag hete stad, hallo koele natuur! Doe nieuwe energie op en breng quality time door tijdens een gezinsvakantie in Oostenrijk. De "Sommerfrische" ("zomerfrisheid") is bijna een instituut in Oostenrijk. Het betekent licht nostalgische vakanties omringd door meren, bergen en natuur, de lichtheid van het verleden en een typisch Oostenrijkse levenshouding. In een meer springen, picknicken naast het water, wandelen op alpenweiden en tijd doorbrengen met geliefden - het is dit alles en nog veel meer dat de zomers in Oostenrijk zo bijzonder maakt.

De mooiste "Sommerfrische" plekjes

Ausseerland: Groene berglandschappen, koele meren

Salzkammergut: Acht regio's, eindeloze mogelijkheden

Kamptal: Nostalgische vakantie in een hut aan het meer

Wolfgangsee: Ontspanning in aquamarijnblauw

Afkoeling in Oostenrijkse steden

Blijf verfrist in de stad

In de zomer kan het in stedelijke gebieden vaak onaangenaam warm zijn. Maar het goede nieuws is: Veel Oostenrijkse steden slagen erin om de inwoners en bezoekers koel te houden, hetzij door hun ligging, hetzij omdat ze andere manieren hebben gevonden om voor aangename temperaturen te zorgen. Water zorgt voor verfrissing, terwijl parken en bomen een aangenaam klimaat ondersteunen - en in sommige steden kun je zelfs op een surfplank springen! Geniet van de frisse bries op grote hoogten of leun achterover en ontspan in slimme stedelijke zones die speciaal zijn ontworpen om je koel te houden. Beleef een zomer in de stad zonder weg te smelten!

Deze steden zijn perfect voor een verkoelende vakantie

Wenen: Groene ruimtes en verfrissende plekken in de stad

Wenen is een van de groenste steden ter wereld! 50% van de oppervlakte bestaat uit groene ruimten, met parken of de Oude Donau als populaire recreatieplek.

Afkoelen in Wenen

Salzburg: Verfrissende plekjes in de stad van Mozart

Geniet van de koele lucht in de bossen op de heuvels van de stad, beheers je vaardigheden op de surfgolf en ontdek de groene oases rondom Salzburg.

Afkoelen in Salzburg

Innsbruck: De Alpen liggen op slechts 20 minuten afstand

De Innsbruck Nordkette kabelbanen brengen je vanuit het hart van de stad recht omhoog naar 2.300 m - maak een wandeling of geniet gewoon van de panorama's.

Afkoelen in Innsbruck

Klagenfurt: Geniet optimaal van de Wörthersee

Het bekendste meer van Karinthië biedt talloze mogelijkheden om actief bezig te zijn of gewoon af te koelen en de stad ligt direct aan de oostelijke oever.

Afkoelen in Klagenfurt

Bregenz: Afkoelen bij de Pfänderberg en het Bodenmeer

De plaatselijke berg van Bregenz is gemakkelijk bereikbaar met de kabelbaan en biedt wandelpaden en een panoramisch uitzicht op Bregenz en het Bodenmeer.

Afkoelen in Bregenz
Info over duurzaamheid

Coolcation: Milieuvriendelijke zomervakantie

Een coolcation is meer dan alleen een reis naar een koelere regio. Het kan ook een bewuste keuze zijn voor een duurzamere zomervakantie waarbij je de natuur uit de eerste hand ervaart. Buitenavonturen zoals wandelen, fietsen en kajakken zijn milieuvriendelijk en verminderen de behoefte aan airconditioning, waardoor de ecologische voetafdruk kleiner wordt.

Tips voor een milieuvriendelijke zomervakantie:

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