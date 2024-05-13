Coolcation staat voor zomervakantie op koele plekken. Als je de hitte wilt ontvluchten, kun je afkoelen en ontspannen in de Oostenrijkse Alpen en aan verfrissende meren.

Oostenrijk: dé bestemming voor een verfrissende zomer

De temperaturen stijgen, en terwijl sommigen genieten van de zon, zoeken anderen juist verkoeling. Gelukkig biedt Oostenrijk de perfecte coolcation! Van zwemmen in kristalheldere meren en relaxen in de bergen tot ijsgrotten en schaduwrijke bossen – hier ontsnap je aan de hitte zonder in te leveren op avontuur.

Met hoge bergtoppen, verfrissende watervallen en groene alpenweiden voelt elke dag als een frisse wind. In Oostenrijk beleef je een zomer vol ontspanning, natuur en koele verrassingen!