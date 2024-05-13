سالزبورغ
مدينة موزارت البيضاء
يتدفق نهر سالزاخ بهدوء عبر المدينة بينما تتحول سالزبورغ إلى جنة متلألئة خلال فصل الشتاء. هنا، تقف قلعة هوهن سالزبورغ شامخة فوق أسطح المنازل على منحدرات فيستونغسبيرغ العالية، فيما تدعوك النوافذ المضاءة في المقاهي والمطاعم إلى الهروب من البرد لتناول كوب من الشوكولاتة الساخنة أو احتساء المشروبات الدافئة في أجواء حميمية، بعيداً عن ضجيج الحياة اليومية. أما في ساحة الكاتدرائية، فيملأ سوق عيد الميلاد الهواء بألحان "ليلة صامتة! ليلة مقدسة!"، وهي الترتيلة الشهيرة التي نشأت في سالزبورغ كرسالة سلام.
موزارت والتراث الموسيقي لسالزبورغ
ترتبط سالزبورغ ارتباطاً وثيقاً بـ ولفغانغ أماديوس موزارت، حيث تركت مسقط رأسه وإرثه الموسيقي بصمة دائمة على المدينة. الحفلات الموسيقية، المتاحف، ومهرجان موزارت السنوي يحافظون على روحه حية، مما يجعل سالزبورغ وجهة لا غنى عنها لعشاق الموسيقى.
تناغم الهندسة والثقافة
المزيج المثالي بين التقاليد والحداثة يمنح سالزبورغ سحرها الفريد. وباعتبارها موقعاً للتراث العالمي لليونسكو، تحتفظ المدينة بطابعها التاريخي بينما تتبنى التصاميم المعمارية الحديثة. هذا يخلق مكاناً حيويًا يمزج الماضي بالحاضر بسلاسة، مما يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.
The delightful dessert, Salzburger Nockerl, is said to represent the three local mountains of Salzburg.
سالزبورغ من نواحي مختلفة
أبرز المعالم
جولات
صوت الموسيقى
تُعتبر عائلة تراب جزءاً أسطورياً من تاريخ مدينة سالزبورغ، ورغم شهرتها، فإن هناك العديد من القصص التي لا تزال مجهولة عنها. فهل كنت تعلم أن هذه الأسرة فقدت ثروتها في عام 1933، مما دفع ماريا فون تراب إلى الاستغناء عن الخدم والانتقال مع أسرتها إلى مساكنها الخاصة؟ فقد تم تأجير منزلها السابق، وعندما سمع أحد الضيوف أطفالها يغنون، شجعهم على المشاركة في مسابقة موسيقى شعبية. كانت تلك اللحظة بداية الرحلة التي ألهمت أحد أنجح الأفلام الغنائية على الإطلاق، "صوت الموسيقى".
فهذا الفيلم قدم لنا أغاني خالدة مثل "إديلفيس"، و"دو ري مي"، و"أشيائي المفضلة"، وهي أغانٍ مازالت تنتقل من جيل إلى جيل، حيث يأتي الزوار من جميع أنحاء العالم ليتعرفوا على أماكن تصوير الفيلم في مدينة سالزبورغ، من قصر ليوبولدسكرون الرائع المبني على طراز الروكوكو، إلى حدائق ميرابيل الجميلة.
ومن هنا، يمكن القول إن زيارة سالزبورغ تتحول إلى رحلة عبر الزمن بينما تتجول في المدينة وتستكشف مواقع تصوير الفيلم. نصيحة: احجز جولة "صوت الموسيقى" لتغمر نفسك في تاريخ عائلة تراب.
موقع التراث العالمي لليونسكو سالزبورغ
في جميع أنحاء العالم، تشتهر مدينة سالزبورغ، التي تقع في قلب أوروبا، بسحرها الحضري الفريد ومناظرها الخلابة وحقيقة أن فولفغانغ أماديوس موزارت وُلد فيها عام 1756.
يعود ثراء المدينة وازدهارها إلى قرون من تجارة الملح الدولية، المعروفة باسم "الذهب الأبيض". وقد سمح هذا الدخل لرؤساء الأساقفة الأمراء بإنشاء مدينة يُشار إليها غالباً باسم "روما الشمال"، حيث يجري دائماً الاحتفاء بطابعها الإيطالي وبالعديد من مبانيها المقدسة وأجوائها المميزة.
أبرز الأحداث
شخصيات مشهورة
الطعام والمشروبات في سالزبورغ
وصفات
أماكن فريدة للإقامة
حماية النصب التذكارية: ممارسات مرادفة للاستدامة
لماذا يُعدّ الحفاظ على المباني التاريخية مبادرة متميزة لحماية المناخ في النمسا؟
• الحفاظ على المباني التاريخية يساعد على توفير الموارد من خلال الحفاظ على الهياكل القائمة، وبالتالي تجنب الحاجة إلى مشاريع بناء جديدة على المساحات الخضراء.
• تلعب حماية الآثار دوراً اجتماعياً وثقافياً حيوياً من خلال المساعدة في الحفاظ على المباني التاريخية، وتعزيز الهوية الإقليمية، وإثراء المشهد الثقافي.
• تم تشييد العديد من المباني التاريخية في الأصل من مواد طبيعية، وغالباً ما يتم الحصول عليها من مصادر محلية. هذا وتركز جهود الترميم على استخدام هذه المواد للحفاظ على أصالتها.
• حماية وجود الأنواع الحيوانية والنباتية وموائلها أمر ضروري، حيث تُعتبر حماية الآثار أيضاً بمثابة نهج ذي قيمة بيئية.
بطاقة سالزبورغ
يكمن مفتاح الاستمتاع اللامحدود بمعالم مدينة سالزبورغ في بطاقة سالزبورغ، التي توفر دخولاً مجانياً إلى جميع المعالم الرئيسية، بالإضافة إلى استخدام وسائل النقل العام والعديد من الخصومات - وكل ذلك مقابل مبلغ قلي من المال.
فمع بطاقة سالزبورغ، يمكن للزوار الانغماس الكامل في جمال المدينة، من خلال الدخول المجاني إلى المواقع الشهيرة مثل قلعة هوهنسالزبورغ، ومكان ولادة موزارت، ومنطقة دوم كوارتيير. وتشمل البطاقة أيضاً التنقل المجاني عبر وسائل النقل العامة، مما يجعل استكشاف سالزبورغ أمراً اقتصادياً ومريحاً. بالإضافة إلى ذلك، تقدم البطاقة خصومات إضافية على الرحلات، والحفلات الموسيقية، والأنشطة الترفيهية، مما يجعلها رفيقاً أساسياً لأي إقامة.