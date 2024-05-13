فيينا
المدينة التي يجتمع فيها الفن والثقافة ومتعة الحياة معاً
"عندما يسافر الشخص، يحمل معه العديد من القصص التي تستحق أن تُروى". وفي فيينا، هذا الأمر يصبح سهلاً للغاية، حتى في فصل الشتاء، حيث تقدّم المدينة الكثير مم يمكن استكشافه بالنسبة للمسافرين الفضوليين. فالكثير من مرافق المدينة التاريخية وقصورها ومتاحفها، تنبض بالحياة وبالتاريخ العريق، مما يقدم تجارب ممتعة لكافة أفراد الأسرة.
من ناحية ثانية، تتميز فيينا بثرائها الفني والثقافي الذي يجذب حتى أصغر الزوار، حيث تبرع المدينة في التعبير عن هذا الثراء بطريقة مشوقة ومصممة لتحفيز الاستكشاف وإثارة الفضول. فالثقافة تشكل عامل جذب لنا، وخاصةً عندما تساعدنا على الإبداع، وجعل كل شيء ممكناً!
ولتغيير الأجواء، يمكنك الاستمتاع بالأجواء الحيوية في ساحة التزلج أمام قاعة مدينة فيينا أو تجربة بعض جولات الكيرلنغ في الهواء الطلق أمام جادة المتاحف.
تعد عجلة فيريس العملاقة في فيينا واحدة من أقدم العجلات في العالم وتوفر إطلالات خلابة على المدينة. كما تُعدّ رمزاً مميزاً لفيينا ومن أبرز معالم براتر.
مع بداية العام الجديد، تتألق فيينا في أبهى حلة احتفالية، حيث يجذب مسار ليلة رأس السنة الزوار بأكشاكه النابضة بالحياة، والموسيقى، والأضواء المتلألئة، بينما يعمّ الهواء عبق مشروب البانش واللوز المحمص. هذا ويُعد حفل رأس السنة الشهير الذي تقدمه فرقة فيلهارمونيك فيينا بداية مثالية للعام الجديد، حيث يجسد جوهر الثقافة والفرح الفييني.
وتبدأ الاحتفالات مبكراً، حيث يتجمّع الناس من كل الأعمار على مسار ليلة رأس السنة للرقص والاستمتاع بالموسيقى الحية. ومع اقتراب منتصف الليل، يتوافد الحشود إلى أفضل النقاط لمشاهدة الألعاب النارية والترحيب بالعام الجديد معاً – في ما يشكل تقليداً فيينياً أصيلاً.
فيينا: عاصمة الموسيقى
في مدينة الموسيقى، تُعتبر أوركسترا فيينا الفيلهارمونية رمزاً ثقافياً بارزاً. فقادة الأوركسترا من جميع أنحاء العالم، يعتبرون قيادة حفل رأس السنة في "القاعة الذهبية" في موسيكفيراين شرفاً كبيراً، وهي قاعة تتميز بجمالها الصوتي الفريد. بدوره، فإن كورال فيينا للأولاد، يُسحر الجماهير حول العالم بأدائهم الغنائي الحالم.
لكن فيينا لا تقتصر على الموسيقى الكلاسيكية فقط: فمشهد موسيقى الجاز يزدهر في نادي "بورغي آند بيس"، بينما تنبض الإيقاعات الإلكترونية على طول قناة الدانوب.
وفي عيد الميلاد، تتحول كنائس فيينا إلى مساحات تصدح فيها الأصوات الساحرة. سواء كانت جوقات كلاسيكية أو موسيقى الأرغن الاحتفالية، فإن هذه الحفلات تملأ المدينة بجو من التأمل والسحر، جالبةً الجمال وروح عيد الميلاد إلى قلب فيينا.
تقوم "حدائق مدينة فيينا" بإدارة وصيانة ما يقرب من نصف مليون شجرة: 95000 شجرة شوارع وجادة، و188400 شجرة متنزه، و1900 شجرة في المواقع الصناعية، وحوالي 200000 شجرة غابات، مثل تلك الموجودة في فينر براتر.
المثير للدهشة أن فيينا تستضيف حوالي 800 مزرعة، تنتج خياراً أكثر من بقية النمسا مجتمعةً، وتساهم بشكل كبير في حصاد الباذنجان والبقدونس والطماطم والفلفل.
بفضل غابات فيينا وأراضي الدانوب الرطبة، فإن ما يقرب من نصف إجمالي مساحتها عبارة عن أراضٍ خضراء تشمل الحقول والمنتزهات وكروم العنب والغابات والحدائق. هذا وتُعتبر منطقة هيتزينغ المنطقة الأكثر خضرةً، حيث تبلغ مساحتها حوالي 70٪.
يوجد في فيينا 162 خط نقل عام يستخدمها أكثر من 966 مليون مسافر سنوياً. هذا وتتفوق المدينة في مجال التنقل المستدام: 73% يستخدمون وسائل النقل العام للوصول إلى العمل، و44% يمشون، و13% يركبون الدراجات، و33% فقط يقودون سياراتهم.
بطاقة فيينا سيتي كارد، فيينا باس، فيينا فليكسي باس
يتمتع الزوار بخصومات ودخول مجاني وتنقل بوسائل النقل العام والعديد من العروض الخاصة منذ اليوم الأول لإقامتهم.