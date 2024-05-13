التزلج والعافية: من المنحدرات إلى المنتجعات الصحية
حيث تلتقي مناظر الثلوج الطبيعية مع حرارة الساونا الدافئة
عندما تترك آثارك على مسارات التزلج في المنحدرات، وتمشي لمسافات طويلة عبر مناظر طبيعية شتوية على طراز القصص الخيالية، وتستمتع بالهواء الجبلي البارد المنعش خلال النهار – فأنت في المكان الصحيح الذي تبدأ فيه مغامرتك الشتوية! وبعد يوم حافل بالمغامرات الخارجية في الثلج، يحين الوقت للاسترخاء في مكان إقامتك القريب والاستفادة القصوى من الحمامات الحرارية والمنتجعات الصحية.
بالإضافة إلى المنحدرات الممتازة، توفر العديد من منتجعات التزلج النمساوية أيضاً، خيارات صحية من الدرجة الأولى. ففي النهاية، ليس هناك طريقة أفضل لإراحة جسدك وعقلك من الاستلقاء في الماء الساخن، أو الاستمتاع بتدليك مهدّئ أو التعرّق في الساونا الفنلندية. فالمزيج المثالي بين الحرارة والبرودة هو ما يجعل عطلة الشتاء في النمسا جذابة للغاية - ومريحة.
المنتجع الألبي أكوا دوم في تيرول
هنا ستعيش أياماً شتوية رائعة وجميلة، مع أشعة الشمس والثلج الناعم ومتعة التزلج. وكواحدة من مناطق جبال الألب في النمسا، تزدهر تيرول بكرم الضيافة والأنشطة الخارجية، ولذا على الأرجح أنك ستشعر بجسدك منهكاً، رغم أن روحك ستكون منتعشة. في مثل هذه اللحظات يكون الوقت قد حان للتخلي عن ملابس التزلج والدخول إلى عالم السبا! فإذا كنتَ تعتقد أن كل ذلك يختصر فكرتك عن العطلة الشتوية المثالية، سيكون منتجع أكوا دوم مناسباً لك تماماً.
احصل على الراحة في أحد حمامات السباحة الخارجية العائمة الضخمة المليئة بالمياه الدافئة الممتعة، واستمتع بإطلالات بانورامية على الجبل المغطى بالثلوج الذي سبق أن مارست عليه هواية التزلج. يمكنك الاختيار بين حمام الكبريت والمحلول الملحي وحمام السباحة للتدليك. وفي المنتصف مباشرةً، توجد قبة السبا، وهي الجزء المركزي ذو الشكل الكريستالي في جنة العافية هذه، والتي ترتفع على شكل قوس فوق أحد حمامات السباحة. وبدورها، تساهم حمامات البخار، علاجات الاسترخاء في منطقة السبا، صالة الواحة المريحة واستوديو اللياقة البدنية، في استكمال العرض المغري لجنة العافية التيرولية هذه. وإذا كانت مسافراً مع أطفالك الصغاء، ففي مدينة الألعاب المائية، سفينة نوح الألبية"، يوجد العديد من مناطق الجذب العالمية مثل زحليقة الإطارات أو زحليقة القمع، والتي تضمن لأطفالك أوقاتاً ممتعة بامتياز.
منتجع فيلزينتهيرمه باد غاشتاين في سالزبورغرلاند
لمدة 3000 عام، كانت المياه الحرارية الثمينة تنتقل من منتجع فيلزينتهيرمه باد غاشتاين عبر جبال هوهي تاورن الصخرية، وقد أصبحت اليوم الآن تتدفق على السطح مباشرةً. فهذا هو المكان الذي تمارس فيه هذه المياه سحرها على العضلات المتعَبة لعشاق الرياضات الشتوية في منطقة سكيغاشتين. يقع المنتجع الصحي الحراري في باد غاشتاين وسط مناظر طبيعية جبلية رائعة، ويضم مسابح داخلية وأخرى في الهواء الطلق، وجميعها مملوءة بالمياه الحرارية المهدّئة. وتدعو منطقة الساونا الفسيحة الضيوف للتعرق والاسترخاء، فيما يوفر المنتجع أيضاً مناطق خاصة للعائلات مع مرافق مناسبة للأطفال، مما يجعل السبا تجربة ممتعة لجميع الأعمار.
منتجع غريمينغتهيرمه في باد ميترندورف في ستيريا
يُعدّ منتجع غريمينغتهيرمه في باد ميترندورف المكان المثالي لقضاء يوم تزلج في منطقة تاوبليتس الجبلية، حيث تأتي المياه الغنية بالمعادن الثمينة من الينابيع الحرارية الطبيعية التي تنبع في أعماق سطح الأرض. يحتوي المنتجع الصحي على ثلاثة حمامات سباحة داخلية وأربعة حمامات سباحة خارجية، بالإضافة إلى مناطق للاسترخاء على خمسة مستويات. وبمجرد دخولك إلى منطقة الساونا الواسعة، ستسترخي عضلاتك على الفور، ونصيحتنا لك أن تقوم بحجز جلسة تدليك بالحجارة الساخنة أو علاج تجميلي لتعزيز التجربة بشكل أكبر. ولضمان أن الاسترخاء والمرح لا يتعارضان مع التجربة، تم فصل منطقة الأطفال التي تحتوي على زحليقة ضخمة ومركز ألعاب، عن بقية مناطق السبا الأخرى.
الحمام الروماني باد كلاينكيرخهايم في كارينثيا
يمكن العثور على الحمام الروماني باد كلاينكيرخهايم في مقاطعة كارينثيا الواقعة في أقصى جنوب النمسا، وتحيط به 103 كم من المنحدرات. وإذا كنت تحب ممارسة رياضة التزلج أو التزحلق على الجليد طوال اليوم، فلا بدّ من أن تحجز مكاناً لك في هذه الجنة المريحة. يحتوي المنتجع الصحي الحراري على ثلاث طبقات، كل منها تركز على أنواع مختلفة من العلاجات، من العلاجات الحركية إلى الباردة. كما يوجد 13 غرفة ساونا ومركز مساج لإرخاء العضلات والمفاصل، بالإضافة إلى حمامات سباحة خارجية بمياه حرارية. ولضمان حصول جميع أفراد العائلة على وقت ممتع، يوجد أيضاً حمام سباحة للأطفال يحتوي على نفاثات مائية.
هل سبق لك أن جرّبت منقوع الشوكولاته أو العسل؟ اختر ما يناسبك من بين العديد من العروض الخاصة يومياً!
تاورن سبا تسيل أم زيه – كابرون في سالزبورغرلاند
قم بالإحماء وإعادة شحن طاقتك في منتجع تاورن سبا تسيل أم زيه – كابرون بعد قضاء يوم على منحدرات كيتزشتاين. فهذا المنتجع الصحي يتبع نهجاً شمولياً ويضم 12 مسبحاً والعديد من الشلالات والكهوف. هنا، يبهرك المسبح الخارجي بإطلالته على قمم الجبال المحيطة - وهو مشهد مهيب، وخاصةً في فصل الشتاء، وستشعر العائلات وكأنها في منزلها بفضل مناطق الأطفال المنفصلة التي تحتوي على منزلقات ومناطق للعب. أما إذا كنت تحب العلاجات التي تجعلك تتعرّق، فتوجه مباشرةً إلى الساونا حيث ستساعدك محاليل الملح والفيتامينات، المصحوبة بالموسيقى، على إرخاء عضلاتك في وقت قياسي.
منتجع تهيرمي سانت كاثرين في كارينثيا
تقع الحمامات الحرارية في سانت كاثرين بالقرب من منتجع باد كلاينكيرخهايم للتزلج، وهي مناسبة للعائلات بشكل خاص. يوجد هنا حوض سباحة للمغامرات مع نافورة رذاذ على شكل المشروم، ودوامات ونفاثات مائية، بالإضافة إلى منزلق نوكبيرغ الذي يبلغ طوله 86 متراً والذي يمكن استخدامه طوال اليوم. هذا ويضمن البرج الساخن الدفء للجميع حتى في ذروة فصل الشتاء.
إذا كنت تفضّل الاسترخاء في الساونا، يمكنك الاختيار بين ساونا خارجية أو ساونا بخارية، أو ساونا فنلندية أو عشبية، أو الاسترخاء في المغارة. ويُعتبر الحمام الساخن الروماني مهدّئاً بشكل خاص، حيث يسمح للجسم بالاسترخاء على كراسي حجرية ساخنة في غرفة تبلغ درجة حرارتها 40 مئوية. أما إذا كنت تريد قضاء يوم سبا كامل بأناقة، فتوجه إلى منطقة المدفأة الهادئة لأخذ قيلولة بعد الظهر أو تدليل نفسك بعلاجات التجميل المختلف.
تهيرمي أمادي في سالزبورغرلاند
يقع منتجع تهيرمي أمادي في ولاية سالزبورغرلاند على بُعد دقائق قليلة من مصاعد ومنحدرات سكي أمادي، حيث تحظى الحركة وعلاجات الاسترخاء بنفس القدر من الأهمية.
فإذا كنتَ تعاني من آلام العضلات، توجه إلى حوض السباحة ذي المحلول الملحي الذي يحتوي على نسبة ملح مشابهة للبحر الميت. من ناحية ثانية، تتميز منطقة الساونا الفسيحة بغرف ساونا ذات طابع خاص وغرف بخار ومسبح في الهواء الطلق، مما يضمن الاسترخاء العميق. أما إذا كنت تريد تدليل نفسك بشيء مميز، قم بحجز علاج تدليك الأيورفيدا، وإذا شعرت بالبرد التام والجوع، توجه إلى المطعم الحراري الذي يقدم المأكولات الإقليمية والعالمية.
من ناحية ثانية، سيستمتع الأطفال باللعب على المنزلقات المختلفة، بما في ذلك المنزلقة الدائرية المخصصة لأصحاب القلوب القوية، في حين سيتمكن الأطفال الأصغر عمراً من الاستمتاع في المسابح الضحلة المزودة بألعاب مائية وزلاجات خاصة.
حمامات تسيلرتال الحرارية في تيرول
إذا كنتَ تقضي عطلتك الشتوية في هوخفوغين-هوختسيلرتال وترغب في أخذ استراحة من التزلج، فإن حمامات نسيلرتال الحرارية هي خيار رائع: فهناك تنتظرك ستة حمامات سباحة، بما في ذلك مسبح رياضي ومسبح مدفّأ في الهواء الطلق ومسبح للمغامرات ومسبح للأطفال.
يُعدّ المنتجع الصحي مثالياً للعائلات التي لديها أطفال، وذلك بفضل مناطق الأطفال المخصصة مع الألعاب المائية ومسبح للأطفال ومنزلقة صغيرة وكبيرة (بطول 133 متراً!).
أما البالغون فيسحبون منطقة العافية الفسيحة التي تضمّ العديد من غرف الساونا وغرف البخار، وهي مثالية للاسترخاء وتجديد النشاط بعد قضاء يوم على المنحدرات.
التعرّق على طريقة المحترفين!
لا شكّ أنك تعرف بأنه ينبغي عليك الامتناع عن الذهاب إلى الساونا مباشرةً بعد تناول وجبة ثقيلة. ومع ذلك، لا يدرك الكثيرون أن الأمر نفسه ينطبق على التعرّق بعد التمرين! انتظر دائماً حتى يعود معدل ضربات القلب إلى طبيعته، ثم توجه إلى الساونا.
بمجرد دخولك، استلقِ على ظهرك بحيث يكون جسمك بالكامل في نفس منطقة درجة الحرارة. احرص على النهوض قبل دقيقتين من مغادرة الساونا واجلس على أحد المقاعد السفلية. فبهذه الطريقة تقوم بها بإعداد جسمك ودورتك الدموية لدرجات الحرارة المنخفضة في الخارج.
أخيراً، لا تسترسل أو تشعر بالراحة أكثر من اللازم، إذ أنه لا ينبغي عليك البقاء في الساونا لأكثر من 20 دقيقة!