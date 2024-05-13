التزلج والعافية: من المنحدرات إلى المنتجعات الصحية

يمكنك التزلج على المنحدرات أثناء النهار، ثم مساعدة جسمك وروحك على الاسترخاء في المياه الحرارية الدافئة ليلا. فمزيج التزلج والمنتجعات يُعتبر من التقاليد العريقة في النمسا.

حيث تلتقي مناظر الثلوج الطبيعية مع حرارة الساونا الدافئة

عندما تترك آثارك على مسارات التزلج في المنحدرات، وتمشي لمسافات طويلة عبر مناظر طبيعية شتوية على طراز القصص الخيالية، وتستمتع بالهواء الجبلي البارد المنعش خلال النهار – فأنت في المكان الصحيح الذي تبدأ فيه مغامرتك الشتوية! وبعد يوم حافل بالمغامرات الخارجية في الثلج، يحين الوقت للاسترخاء في مكان إقامتك القريب والاستفادة القصوى من الحمامات الحرارية والمنتجعات الصحية.

بالإضافة إلى المنحدرات الممتازة، توفر العديد من منتجعات التزلج النمساوية أيضاً، خيارات صحية من الدرجة الأولى. ففي النهاية، ليس هناك طريقة أفضل لإراحة جسدك وعقلك من الاستلقاء في الماء الساخن، أو الاستمتاع بتدليك مهدّئ أو التعرّق في الساونا الفنلندية. فالمزيج المثالي بين الحرارة والبرودة هو ما يجعل عطلة الشتاء في النمسا جذابة للغاية - ومريحة.